Сын основателя стройфирмы «Тектоник» встал на пути бульвара «Белые цветы»

Казанцы просят власти разобраться с заброшенной стройкой и повлиять на хозяина пустующего участка

Фото: Элина Медведева

Полным ходом идут работы по возведению и благоустройству второй очереди бульвара «Белые цветы» в Ново-Савиновском районе Казани. Прошлым летом на месте стихийной стоянки большегрузов и насыпи строительного мусора вдоль улицы Абсалямова была открыта первая часть уютного променада, до конца этого года планируется «запустить» второй участок — от Четаева до Чистопольской. Однако, как стало известно «Реальному времени», договориться о выкупе земли с владельцем одного из участков на пути строительства бульвара не удалось. Тем временем местные активисты бьют тревогу, протестуя против «непорядка» в центре микрорайона, и собираются писать письма на имя мэра.

На «спорной» земле должна была быть первая в районе большая площадка для выгула собак

В редакцию «Реального времени» обратилась группа активистов: жители Ново-Савиновского района «бунтуют» против заброшенной стройки на улице Абсалямова — прямо у перекрестка с Чистопольской, по соседству с «Пятерочкой». В течение последних лет «недострой» превращается в стихийную свалку и слывет местом сбора маргинальных личностей. Этим летом «нехорошая земля» должна была попасть под благоустройство — стать частью второй очереди живописного бульвара «Белые цветы», однако по неизвестной горожанам причине уже после общественных обсуждений проект был изменен, и «заброшка» в новой версии плана благоустройства территории осталась не затронутой.

Разработкой концепции как первой, так и второй очереди «Белых цветов» занимался консорциум архитекторов и проектировщиков «Проектная группа 8» и «Архитектурная мастерская «ПАРК». В изначальном варианте проекта второй части бульвара, который был представлен общественности на публичных слушаниях в январе этого года в школе №179, на месте заброшенной стройки должна была быть расположена спортивная площадка.

Прошлым летом на месте стихийной стоянки большегрузов и насыпи строительного мусора вдоль улицы Абсалямова была открыта первая часть уютного променада. Фото Элины Медведевой

После обсуждения с жителями и главным архитектором Казани решено было переформатировать территорию в площадку для выгула собак, а спортивную зону перенести ближе к центру бульвара. «На территории существующей заброшенной стройки вблизи магазина «Пятерочка» предлагается создать менее маргинализированную среду и расположить огороженную площадку для прогулки с собаками, где можно отпустить собаку и играть с ней», — говорилось в проекте. По словам одного из участников проекта «Белых цветов», согласившегося на условиях анонимности рассказать о ситуации, Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани с самого начала был настроен решить вопрос с частной землей на пути строительства бульвара, однако, несмотря на все усилия властей, процесс шел медленно.

— Весной сообщили, что вопрос стараются решить, но это идет сложно и медленно, так как здание оказалось в залоге (нам не уточнили, у кого). В проект были внесены изменения, сокращена площадь площадки для выгула собак. Она стала меньше размером и вплотную примыкает к зданию недостроя. В будущем мы надеемся, что вопрос смогут решить и увеличат размер площадки, но четких ответов по сроку нет. Они [администрация города] полностью на стороне жителей и парка. Просто непонятно, как эту землю получить в распоряжение города. А договариваться этот собственник не хочет. Мы опасаемся, что, если этот вопрос не поднять сейчас, от этого собственника мы можем что угодно ожидать, — рассказал собеседник «Реального времени».

Первая редакция проекта благоустройства бульвара «Белые цветы»

Долг перед ФНС и заблокированные операции в «Спурте»: кто такой «Тектор»?

Земельный участок под «недостроем» кадастровой стоимостью в 9,430 млн рублей занимает площадь в 1 170 «квадратов», и принадлежит, по данным выписки из ЕГРН, компании ООО «Тектор» бизнесмена Александра Нурмухаметова. К нему право собственности перешло в 2009 году от другого строительного предприятия — ООО «Тектоник». Последний выкупил 97-процентную долю в уставном капитале «Тектора», «расплатившись» с ним тем самым участком земли на Абсалямова, что подтверждают данные из Единого государственного реестра недвижимости.

«Тектоник», открытый казанским, ныне покойным, бизнесменом Борисом Нурмухаметовым, хорошо известен в Казани, где проработал почти 20 лет: компания была зарегистрирована в 1993 году в Казани и ликвидирована в сентябре 2012-го по причине банкротства — решение о введении конкурсного производства Арбитражный суд РТ принял в 2011-м. Учредителем компании единолично был Нурмухаметов, главным бухгалтером фирмы — его гражданская жена Фарида Юнусова, главным инженером — ее сын Рустем Юнусов. Как пояснил «Реальному времени» Рустем Юнусов, ООО «Тектоник» был «чисто технической компанией», под различные проекты открывались отдельные юрлица со схожими названиями. В числе известных проектов «Тектоника», например, здание по адресу: Ершова 29а, построенное в 1996-м, где сейчас базируется «Татнефтехиминвест-холдинг».

После расставания Фариды Юнусовой и Бориса Нурмухаметова в 2007 году Рустем Юнусов покинул ООО «Тектоник» своего отчима, из всех юрлиц оставив себе только ООО «Строительная компания «Тектоник», из состава учредителей которой в свою очередь вышел Борис Нурмухаметов. Его сын, Александр Нурмухаметов, от лица компании отца в течение нескольких лет судился с Юнусовым из-за права называться «Тектоником». В итоге в 2009 году компания Юнусова была переименована в ООО «Строительная компания «ФаРус» и продолжила работу уже полностью автономно от «бывших родственников».

В течение последних лет «недострой» превращается в стихийную свалку и слывет местом сбора маргинальных личностей. Фото предоставлено активистами

«Неизвестно, чем он занимается и что планирует делать с участком»

«Мертвый» же «Тектоник» Бориса Нурмухаметова получил новую жизнь в компании Нурмухаметова-младшего — ООО «Тектор». С уставным капиталом почти в 1,5 млн рублей фирма была зарегистрирована в 2009-м, в год выкупа доли «Тектоником» и передачи права на ту самую заветную землю по Абсалямова. Судя по отчетности, «Тектор» тоже можно назвать «чисто техническим предприятием»: в штате компании в последние 12 месяцев числится только гендиректор — Александр Нурмухаметов, юрлицо имеет налоговую задолженность в 75,5 тысячи рублей, с 2012 года по 2018 год операции по счетам компании в банке «Спурт» блокировались по решению ФНС. После выхода из компании «Тектор» «Тектоника» почти 90% доли ее УК фактически сосредоточено в руках Нурмухаметова-младшего.

— Александр Борисович Нурмухаметов, я бы сказал, человек своеобразный. Мне неизвестно, чем он занимается и что планирует делать с участком. Ко мне периодически обращаются в поисках его и в поисках этого участка. Но я сомневаюсь, что он согласится нормально разговаривать, что это в принципе возможно, — отметил Рустем Юнусов в беседе с «Реальным временем».

На момент публикации статьи «Реальному времени» не удалось связаться с собственником земли Александром Нурмухаметовым и представителями «Тектора». Все номера, указанные компанией в официальных источниках, оказались недействительными. Редакция готова дать слово всем сторонам этой истории.

«Спорный» участок земли Нурмахаметова выделен желтым цветом

Пока заброшенную территорию на Абсалямова скроют от глаз 2,5-метровым забором

На официальном сайте парков Татарстана сейчас опубликована отредактированная версия проекта, на которой «спорная» территория не входит в зону благоустройства. В исполкоме Казани «Реальному времени» смогли подтвердить лишь то, что проект реконструкции на данный момент не затрагивает землю ООО «Тектор». Вопрос с землей, мешающей развитию нового общественного пространства, решается уже в течение полугода. Известно, что было принято решение оградить заброшенный «недострой» 2,5-метровым забором и окрасить его «так, чтобы не было заметно». «Этим пока все это ограничится», пояснили нашему изданию источники.

— Состояние этой земли удручает, а в будущем ее может выкупить еще кто-то и построить, например, еще один торговый центр или забегаловку. Мы планируем писать обращения в мэрию и администрацию района, место сделали очень красивое, и вторая часть будет, я уверен, не хуже, но этот участок может все испортить. Мы боимся, что кто-то этот участок уже присмотрел. Когда вторую очередь бульвара достроят, это будет конец программы, больше денег никто на этот участок выделять не будет. Не хотелось бы в будущем кричать: «А мы говорили!» и исправлять ошибки, как это бывает, хотелось бы, чтобы нам удалось вместе с городом повлиять на ситуацию сейчас, сегодня, пока это еще возможно. Мы понимаем, что все это не так просто, и земля принадлежит конкретному собственнику, но мы хотим, чтобы нас, жильцов района, услышали, — подчеркнул руководитель инициативной группы жильцов района Дмитрий Старцев.

«Место сделали очень красивое, и вторая часть будет, я уверен, не хуже, но этот участок может все испортить», — говорит руководитель инициативной группы жильцов района Дмитрий Старцев. Фото Элины Медведевой

Предусмотрительно, чтобы избежать возобновления строительства заброшенного здания, проектировщики расположили площадку для выгула собак максимально близко к огораживаемой территории — получилось так, что согласно санитарным нормам, зона около «недостроя» является единственным местом, где в принципе может быть расположена эта площадка, поскольку в законодательстве зафиксированы строгие требования по расстоянию от окон жилых домов до зоны выгула животных.

Сейчас строительные работы на месте второй очереди бульвара в самом разгаре: на территории работает тяжелая техника, бульвар приобретает «осязаемые черты» — уже воплотилось зонирование, проложены и забетонированы первые дорожки, в некоторых местах выложена плитка, вдоль аллей высажены первые крупномерные деревья.