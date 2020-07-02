Госжилфонд отбился от претензий АСВ почти на 400 миллионов

Поручителю по кредитам компании Роберта Мусина удалось сохранить и деньги, и заложенные земельные участки

Как стало известно «Реальному времени», Госжилфонду при президенте РТ, имевшему несчастье поручиться по кредитам связанного с банкиром Робертом Мусиным ООО «Грит Плюс» в «Татфондбанке» и после краха последнего призванного АСВ к ответственности, удалось остаться при своем. Он сохранил не только почти полмиллиарда рублей, которые госкорпорация требовала внести в покрытие долга заемщика, но и заложенные по кредиту более чем 20 гектаров так называемой «шуваловской» земли. Одним словом Госжилфонд выходит из этой истории с минимальными потерями. Конечно, если не считать потраченных на судебную тяжбу времени, денег и нервов.

Как Госжилфонд попросили оплатить чужие кредиты

Два иска — первый, на 390,3 млн рублей, и второй, об обращении взыскания на заложенное имущество, получил еще в октябре 2017 года Госжилфонд при президенте РТ от конкурсного управляющего Татфондбанка (ТФБ), госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

С Госжилфонда требовали оплатить чужие кредиты. Речь шла как минимум о трех кредитных договорах, заключенных между ТФБ и ООО «Грит Плюс» в 2014—2015 годах. По ним заемщику было предоставлено в общей сложности 317,1 млн рублей.

По договору об ипотеке Госжилфонд предоставил по этим кредитам в залог пять земельных участков. При этом он обязался отвечать перед банком за исполнение заемщиком обязательств по кредитным договорам в течение 3 лет с момента наступления срока возврата кредитов.

В ходе ревизии активов рухнувшего ТФБ всплыла история с невозвращенным кредитом ООО «Грит плюс». Фото Максима Платонова

К слову, фонд пытался обезопасить себя от будущих исков: заключив договор ипотеки 5 мая 2016 года, в декабре того же года он оформил с ТФБ его расторжение. Однако, спустя год, в рамках дела о банкротстве «Татфонбанка» по настоянию его конкурсного управляющего АСВ суд признал это соглашение недействительной сделкой и восстановил права залога на земли фонда за банком.

В ходе ревизии активов рухнувшего ТФБ всплыла история с невозвращенным кредитом ООО «Грит плюс». Одним словом, для Госжилфонда наступило время исполнить свои обязательства поручителя.

ООО «Грит плюс», которое к этому времени уже вступило в банкротство, привлекли к участию в процессе третьим лицом. ТФБ в ходе судебного разбирательства то уменьшал, то увеличивал сумму иска. В конце концов остановился на 375,7 млн рублей. С этой суммой он включился в реестр кредиторов заемщика-должника.

Целевые кредиты «канули» в Швейцарию

«Реальное время» уже писало, как была построена схема вывода средств из ТФБ с участием фирмы «Грит плюс». Выдача кредитов компании была частью мошеннической схемы Мусина, сообщали следователи: в 2012—2013 годах ТФБ выдал ряду фирм, включая упомянутую выше, целевые кредиты «на приобретение ценных бумаг», и эти средства ушли на зарубежные счета банка, а затем перетекли в другие зарубежные банки уже в виде «инвестиций».

О том, что произошло с тремя кредитами, выданными ТФБ в 2014—2015 годах, которые фигурируют в арбитражном процессе о залоге земель, пока можно лишь догадываться.

Получившая деньги BARG AG переложила их на свой счет в Deutsche Bank (Suiss) Ltd (Цюрих, Швейцария). Фото canadianbusiness.pw

Как уже рассказывало «Реальное время», вывод средств за пределы РФ в 2012—2013 годах в ТФБ, по версии следствия, был поставлен на широкую ногу: банк выдавал целевые кредиты «на приобретение ценных бумаг» ООО «Полюс С», ООО «Грит плюс», ООО «Казанская СХТ», а они уходили на зарубежные счета TFB Investment LTD (Республика Кипр) и BARG AG (Швейцария).

Так, 13 марта 2013 года 254 млн кредитных рублей для «Грит плюса», едва успев поступить на счет, ушли в «Траверз», были конвертированы в $8 млн, переведены на Кипр под видом «предоставления процентного займа» и тут же переправлены в Швейцарию уже в качестве инвестиций. А через 10 дней получившая деньги BARG AG переложила их на свой счет в Deutsche Bank (Suiss) Ltd (Цюрих, Швейцария). И тут же получила новый «презент» из России на ту же сумму, ранее выданную кредитами ТФБ для Казанской СХТ. Через год для легализации средств по этим сделкам TFB Investment LTD передал «Траверз» векселя на общую сумму 616 млн рублей ($17 млн по курсу на день конвертации).

Конечным бенефициаром TFB Investment LTD и BARG AG, по данным следствия, ранее выступала Лидия Николаевна Мусина — супруга банкира, а ныне — его дочь Аида Гилязова. Напомним, в счет обеспечительных мер казанским судом и прокуратурой кантона Женева (Швейцария) наложен арест на 48 млн швейцарских франков (более 3 млрд рублей) на счете BARG AG. Об этом в июле при заочном продлении ареста Роберта Мусина сообщал руководитель следственной группы Игорь Мухин, подчеркивая, что сделано это «в связи с наличием подозрений в адрес супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств».

Общий размер выведенных за пару лет средств составил 4,5 млрд рублей, или $87 млн по курсу на день конвертации. Стоит ли удивляться, что по кредитам объявившие о ликвидации «Полюс С», «Грит плюс» и Казанская СХТ так и не расплатились. Их суммарный долг — 2,4 млрд рублей.

Юристы фонда отметили что уже вынесено решение о взыскании с этой суммы с «ПСО «Казань», которое, как и Госжилфонд, в свое время выступило поручителем по этим кредитам. Фото Романа Хасаева

Ну и что, что эти деньги уже взыскали с ПСО «Казань»?

Госжилфонд требования госкорпорации не признал. Речь шла не о размере самой требуемой суммы, а о долге в принципе.

В частности юристы фонда отметили, что уже вынесено решение о взыскании с этой суммы с «ПСО «Казань», которое, как и Госжилфонд в свое время выступило поручителем по этим кредитам. Но, как заметили представители Агентства по страхованию вкладов, закон не ограничивает их в том, чтобы заявлять требования ко всем поручителям.

Госжилфонд подал встречный иск: он просил признать недействительным договор об ипотеке в части своего поручительства. Он пытался было сослаться на то, что договор заключил под влиянием заблуждения. Но суд этот довод отклонил: «условие о поручительстве прописано в договоре прямо и недвусмысленно».

Кроме того, суд отметил, что сам Госжилфонд учитывал договор на специальном залоговом счете и вел переписку с ТФБ как по договору залога.

Как добавил представитель АСВ, срок давности по оспариванию этого договора давно истек. К тому же он уже был предметом судебного разбирательства. Ссылка Госжилфонда на то, что он был «слабой стороной» сделки тоже не возымела должного результата. Суд отметил, что нет никаких доказательств того, что у фонда не было возможности изменить условия договора, предложив банку исключить пункт о поручительстве.

Татарстанский арбитраж первоначальные требования АСВ удовлетворил. Фото Максима Платонова

По ходатайству ответчика была назначена судебная экспертиза по определению рыночной стоимости заложенных земельных участков. Ее «вердикт»: на 18 июля 2018 года они стоили 562,98 млн.

В результате татарстанский арбитраж первоначальные требования АСВ удовлетворил. Он предписал Гослжилфонду выплатить госкорпорации 375,88 млн рублей, включая расходы на госпошлину. А также обратил взыскание на земельные участки. Они должны были быть проданы на публичных торгах. При этом их начальная цена составила бы 80 процентов от рыночной, определенной судебной экспертизой. Во встречном иске было отказано.

На кону почти полмиллиарда и свыше 20 гектаров земли

Как сообщало «Реальное время», участки, являющиеся предметом спора, отнюдь не бросовая земля.

Расположены они в Приволжском районе рядом с жилкомплексом «Лесной городок». Три из них граничат друг с другом, сливаясь на кадастровой карте в единый земельный массив площадью свыше 20 гектаров, весьма удобный для застройки. Еще один, площадью около 2 гектаров, расположен чуть в стороне, он граничит с традиционным местом отдыха горожан — Березовой рощей. А последний, площадью 9,7 га, тянется вдоль железнодорожной ветки…

Первые три участка, как свидетельствует Публичная карта, имеют целевое назначение «Под участок опытного хозяйства». То есть речь идет не просто о перспективной с точки зрения застройки земле на окраине города, а о тех самых «шуваловских гектарах», о которых уже писало «Реальное время» — бывших опытных полях Казанской сельхозакадемии.

А еще два участка, согласно документам, относятся к категории земель, которые разрешено использовать под парки, скверы и набережные. Но опыт показывает, что такие земли можно легко перезонировать.

Общая кадастровая стоимость этой земли, как свидетельствует Публичная кадастровая карта, — около 717 миллионов рублей. А при продаже цена этой земли может и возрасти. АСВ настаивал на возврате земель в конкурсную массу банка. Как отмечал в суде представитель агентства Александр Павленко, обязательства ТФБ перед кредиторами уже превысили 70 миллиардов рублей.

22 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, рассмотрев жалобу Госжилфонда, вынес по этому делу поворотное решение.Фото 11aas.arbitr.ru

Ввел в заблуждение относительно финансового состояния

Впрочем, не далее как 22 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, рассмотрев жалобу Госжилфонда, вынес по этому делу поворотное решение.

Отметим, что первоначально рассмотрение его жалобы было назначено на 22 января 2019 года. Из-за не одной смены судей (отставки и отпуска) и COVID-19 она долежала до нынешнего июня.

А к тому времени, в январе нынешнего года, при новом рассмотрении (а Госжилфонд, как уже говорилось выше, подавал по этому поводу еще и отдельный иск) договор ипотеки фонда все-таки признали недействительным. Более того, это дело прошло три судебные инстанции, включая Арбитражный суд Поволжского округа.

Суды учли предписание ЦБ России, установившее факт искажения «Татфондбанком» сведений о финансовом состоянии заемщиков. Как утверждал Госжилфонд, банк Роберта Мусина заверял его о хорошем финансовом состоянии и платежеспособности компании «Грит Плюс». Одним словом, имело место злоупотребление со стороны кредитной организации, которая заключала договоры залога по заведомо невозвратным кредитам.

