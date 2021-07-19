Как челнинский бизнесмен оказался в эпицентре банкротно-канализационного скандала в Ульяновске

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Как стало известно «Реальному времени», в Ульяновске развернулась коммунально-судебная коллизия, одним из главных действующих лиц которой оказался предприниматель из Набережных Челнов Айрат Зайниев. Он несколько лет назад купил на банкротных торгах на родине вождя мирового пролетариата канализационную насосную станцию. Возможно, покупателя привлекли 15 соток земли под ней в развивающемся районе. Уже спустя полгода после покупки власти города попытались вернуть КНС, к которой подсоединены многоквартирные жилые дома, в муниципальную собственность. Впрочем, пока что сделать это им не удалось. Эксперты «Реального времени» полагают, что покупка предпринимателя вряд ли была случайной: сейчас все больше частников стремятся стать транспортировщиками услуг. И этот род занятий может быть очень прибыльным.

Лот №1 — канализационная насосная станция

Весьма любопытное постановление принял 12 июля Арбитражный суд Поволжского округа: он обязал предпринимателя из Набережных Челнов эксплуатировать канализационную насосную станцию, причем в совершенно другом городе — Ульяновске. Но обо всем по порядку. Айрат Зайниев купил КНС на родине вождя мирового пролетариата по случаю еще в 2018 году. А именно: на банкротных торгах местного застройщика ООО «СервисГазСтрой».

Последний взялся за строительство жилого комплекса «Заволжская Ривьера» в поселке Ленинский (Рыбацкий) недалеко от берега Волги. Проект выглядел многообещающе: кирпичные четырехэтажные дома комфорт-класса на 64 квартиры каждый, поквартирное газовое отопление, большая закрытая территория с детскими площадками и местами отдыха. Самый что ни на есть экологически чистый район — рядом дубовый лес. При этом в шаговой доступности песчаный пляж и в пяти минутах езды центр Нового города. Однако сроки стройки раз за разом срывались. В конце концов «СервисГазСтрой» свалился в банкротство (не миновал этой процедуры и его владелец Дмитрий Болденков).

Победителем одного из электронных аукционов, на который было выставлено имущество застройщика, и стал наш земляк. ИП Зайниев из Набережных Челнов приобрел на торгах лот №1 всего за 50,5 тыс. рублей. Согласно материалам арбитража, это были не что иное, как канализационная насосная станция и земельный участок под ней общей площадью 1 529 «квадратов» (или чуть больше 15 соток). Как выяснится позже, к этой КНС объемом водоотведения 160 «кубов» в сутки были подключены три жилых многоквартирных дома на улице Зеленой: №12, №12, корпус 1 и №14в (те самые, что составляли упомянутый ЖК). Что и говорить, нетипичная покупка.

Проект выглядел многообещающе: кирпичные четырехэтажные дома комфорт-класса на 64 квартиры каждый. Скриншот видео

Возвратить в муниципальную собственность

Уже через полгода после продажи КНС администрация Ульяновска, словно спохватившись, попыталась добиться расторжения договора купли-продажи и возврата станции в муниципальную собственность. При этом Зайниеву предполагалось компенсировать потраченные на покупку 50,5 тыс. рублей за счет местного бюджета. В мае 2019 года местные власти подали было такое заявление в Заволжский райсуд Ульяновска, но там посчитали, что дело подведомственно арбитражу. И уже месяц спустя тот зарегистрировал иск к предпринимателю. ООО «СервисГазСтрой» привлекли соответчиком.

Администрация Ульяновска ссылалась на то, что поскольку КНС, которую приобрел Зайниев, относится к социально значимым объектам, то в соответствии с законом «О банкротстве» он обязан обеспечивать надлежащее содержание и использование такого объекта «в соответствии с целевым назначением». А также заключить с органами местного самоуправления соглашение об исполнении условий конкурса, который выиграл, заполучив на торгах этот коммунальный объект (лот №1 продавался с обременением). Нарушение этих условий влечет за собой расторжение соглашения и договора купли-продажи с последующей передачей объекта в муниципальную собственность. И это еще не все, закон «О водоснабжении и водоотведении», обязывал собственника КНС заключить договор с местным водоканалом, к сетям которого присоединена станция.

Впрочем, во время разбирательства в октябре 2019 года представители «Ульянвоскводоканала» не соглашались взять частную станцию на обслуживание. Они аргументировали это тем, что у предприятия нет тарифа на обслуживание чужих сетей. И до того момента, пока КНС не будет передана на баланс горводоканала, последний не сможет включить в тариф расходы на ее обслуживание.

Администрация города отмечала, что в то время, как Зайниев уклонялся от выполнения своих обязанностей, в подсоединенных к его КНС многоквартирных домах возникали аварии. В частности,13 и 16 мая 2019 года были затоплены нечистотами подвалы дома 12. Местный водоканал, который привлекли к ликвидации аварии, откачивал оттуда сточные воды до 25 мая. Как информировала первого замглавы Ульяновска администрация Заволжского района, КНС встала, так как вышли из строя насосы. Впрочем, уже к 11 июня она работала в штатном режиме. И, как справедливо отмечали представители городской администрации, больше ЧП в работе частной станции не было.

Администрация города отмечала, что в то время, как Зайниев уклонялся от выполнения своих обязанностей, в подсоединенных к его КНС многоквартирных домах возникали аварии. Скриншот видео

Не делали никаких предложений

В свою очередь Айрат Зайниев, а он лично участвовал в судебном разбирательстве, пояснил, что привлек компанию «Аквабиом-Сервис» — она отремонтировала на КНС насосы. В подтверждение он представил договор об оказании услуг. Это влетело ему в копеечку. Только сервисный выезд стоил 30,7 тыс. рублей. Негарантийный ремонт (диагностика насосов, замена электродвигателей и уплотнительных элементов) обошелся еще в 14,7 тыс. рублей. Все чеки было продемонстрированы.

Зайниев считал, что купил не социально-значимый объект: КНС как таковая не вводилась в эксплуатацию. Кстати, на земельном участке помимо нее, как выяснилось, находится еще и газовая распределительная подстанция. Но администрация представила разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов, в котором в качестве объекта была указана и канализационная станция. Тогда наш земляк стал склоняться к тому, что объектом коммунальной инфраструктуры является только КНС. Нужно сказать, что земельный участок превышал ее площадь. К тому моменту предприниматель из автограда зарегистрировал за собой право собственности и на то, и на другое.

Челнинец рассказал, что местные власти не делали ему никаких предложений по поводу КНС. Но, как бы то ни было, он был против того, чтобы передать это имущество муниципалитету по цене, за которую приобрел его сам. По мнению предпринимателя, в этом случае цена должна быть уже рыночной. Ульяновские СМИ сообщали, что Зайниев запросил за КНС якобы ни много ни мало 7 млн рублей!

Оснований для расторжения нет

Суд тогда пришел к выводу: инициатором соглашения об исполнении условий конкурса должны быть местные власти: одни обязаны предложить, а другой — не вправе отказаться. Между тем, как выяснилось, администрация Ульяновска таких шагов не предпринимала, в том числе и после того, когда узнала об аварийной ситуации.

Но если соглашение стороны не заключали, о каком его нарушении или неисполнении можно вести речь? А значит оснований для расторжения и этого договора, и купли-продажи нет. Арбитражный суд Ульяновской области отказал городской администрации в иске. Она дошла до суда апелляционной инстанции, но результат был тот же. Дальше судиться не стала.

Зайниев считал, что купил не социально-значимый объект: КНС как таковая не вводилась в эксплуатацию. Скриншот видео

Недвусмысленно заявляет о своем нежелании заключать договор

В мае прошлого года местная администрация, наконец, направила предпринимателю для подписания упомянутое ранее соглашение об исполнении условий конкурса 2018 года и заключенного по их результатам договора купли-продажи. Но тот отказался это сделать, и тогда она обратилась с иском в Арбитражный суд РТ. Власти Ульяновска заявляли, что «ответчик недвусмысленно заявляет о своем нежелании заключать договор на условиях, предлагаемых истцом».

К слову, по предложению суда КНС перво-наперво обследовали и пришли к выводу, что шкаф управления находится в рабочем состоянии, оборудование работает в автоматическом режиме. Насосы, подключенные к приемной емкости, периодически, при наполнении хозяйственно-бытовыми стоками, включаются. В результате происходит перекачка стоков в центральную систему вододоотведения.

Похоже, что Зайниев совсем не горел желанием заниматься канализационным бизнесом. Сначала он ссылался на то, что власти Ульяновска не соблюли досудебный порядок урегулирования спора. Но администрация представила переписку с ним. Затем по-прежнему утверждал, что предметом договора купли-продажи был объект, свободный от обязательств. Говорил и о том, что купил станцию без оборудования, то есть без насосов: приобрел их сам, хотя цена лота №1 этого не предусматривала.

Наконец, заявлял о том, что у него нет средств для содержания канализационной станции. Но суд был неумолим: именно на собственнике лежит бремя содержания станции. Эксплуатировать же ее можно как самостоятельно, так и с привлечением подрядчиков. В любом случае специфика инфраструктуры, которую он приобрел вместе с земельным участком (обеспечивает прием стоков от трех многоквартирных домов) «исключает возможность использования исключительно в личных целях». Что же до отсутствия средств, хозяин КНС имеет право установить плату в соответствии с утвержденным тарифом.

Власти Ульяновска заявляли, что «ответчик недвусмысленно заявляет о своем нежелании заключать договор на условиях, предлагаемых истцом». Фото: ulmeria.ru

У властей Ульяновска, судя по всему, такому поведению челнинского предпринимателя нашлось свое объяснение. Они были убеждены, что Зайниев не заинтересован в обслуживании и содержании объекта и «не подписывает договор, стремясь под угрозой остановки приема сточных вод от населения принудить истца к выкупу канализационной станции».

Как бы то ни было, 24 декабря прошлого года татарстанский арбитраж иск администрации Ульяновска удовлетворил. Понудил ИП Зайниева заключить с властями соглашение об исполнении условий конкурса в отношении КНС «в соответствии с целевым назначением». Они прописаны в решении суда: обеспечивать содержание, эксплуатацию и использование канализационной станции и земельного участка, на котором она расположена, обеспечивать бесперебойную работу (поддерживать в рабочем состоянии). Кроме того, финансировать работы по улучшению водоотведения, предоставлять гражданам и организациям услуги по регулируемым ценам (тарифам) и льготам. В случае существенного нарушения или неисполнения Зайниевым настоящего соглашения и оно, и договор купли-продажи подлежат расторжению. ИП прошел еще две судебные инстанции, пытаясь оспорить это решение. Но все они были единодушны в своих выводах.

Вплоть до банкротства истца

К слову, в том, что для содержания КНС нет средств, Зайниев вряд ли лукавит. Согласно «СПАРК-Интерфакс», бизнесом он занимается давно. Назван в числе совладельцев и руководителей ряда ныне уже не действующих компаний, одна из которых имела юридический адрес в Ульяновске. Последние, к которым он имел отношение — набережно-челнинские ООО «Айгюн-Строй» (производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования) и «ТАХА-Мода» (розничная торговля одеждой из кожи). Зайниев ими руководил. С 2004 года был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но в прошлом декабре его исключили из реестра.

Сейчас Зайниев совладелец и директор ООО «АРМ-Строй», у которого ФНС из-за неуплаты налогов приостановила операции по счетам. В прошлом году компания получила 139,6 млн рублей выручки, при этом чистый убыток превысил 37,5 млн рублей. О том, что это общество в данный момент испытывает финансовые трудности, свидетельствует и база данных арбитража. Так, 3 июня этого года «АРМ-Строй» подал иск к турецкому ООО «Гемонт», базирующемуся в Нижнекамске, с требованием выплаты 57,040 млн рублей. Днем позже, 4 июня, заявление о взыскании дебиторской задолженности было адресовало нижнекамскому же ООО «МакинВест». Последнее задолжало свыше 5 млн рублей, не считая процентов. В обоих случаях «АРМ-Строй» ходатайствовал о принятии обеспечительных мер: ареста средств на счетах должников.

Сейчас Зайниев совладелец и директор ООО «АРМ-Строй», у которого ФНС из-за неуплаты налогов приостановила операции по счетам. Скриншот видео

Компания отмечала, что в связи с непогашенной задолженностью, сумма которой значительна, длительное время не может выплатить зарплату своим сотрудникам. По этой причине 20 мая Государственная инспекция труда в РТ выдала ей соответствующее предписание. В материалах суда также говорится, что невозможность исполнения решения суда (а пока оба дела только рассматриваются) может привести «к значительному материальному ущербу, вплоть до банкротства истца».

Конкурсный управляющий ООО «СервисГазСтрой» Сергей Овсянников (именно он подписывал упомянутый договор купли-продажи с Зайниевым) прокомментировать «Реальному времени» историю о продаже КНС отказался, сославшись на занятость. Связаться с самим Айратом Зайниевым нашему изданию не удалось. Овсянников его контакты не предоставил. Телефоны ООО «АРМ-Строй» не отвечали. Ответ на запрос из администрации Ульяновска на момент публикации материала не поступил. Мы готовы опубликовать его по получении.

«Владение КНС может быть выгодным бизнесом»

— Таких моментов возникать не должно, — полагает бывший заместитель гендиректора по экономике, финансам и имущественным отношениям ЗАО «Челны-Водоканал» Габракип Хайруллин. — Может быть, предпринимателя заинтересовала земля, но ведь он покупал не только ее, но и то, что на этом участке находится. А именно, объект социального назначения. Значит, у него уже было какое-то обременение — в договоре должны были быть прописаны условия.

Хайруллин говорит, что такие случаи в России встречаются, в том числе был случай и в Челнах. «Когда-то в нашем городе была бесхозная КНС, которая ни за кем не числилась. При ней не было лишней земли: только под саму станцию.

Возникли какие-то ушлые ребята, которые прибрали ее к рукам с условием дальнейшей перепродажи. Само собой, подороже. И «Челны-Водоканал» ее потом у них каким-то образом выкупил: не так дорого, как они хотели. В то же время канализационная станция досталась ему не бесплатно», — вспомнил он. «Скорее всего, покупка была умышленной, — предполагает собеседник «Реального времени», имея в ввиду ситуацию в Ульяновске. — Если предприниматель купил КНС за 50 тысяч и она ему не была нужна в коммерческих целях, он мог ее демонтировать и сдать на металлолом. Это бы даже перекрыло затраты на покупку».

«Челны-Водоканал» ее потом у них каким-то образом выкупил: не так дорого, как они хотели. В то же время канализационная станция досталась ему не бесплатно», — вспомнил Хайруллин. Фото: chelnyvodokanal.ru

Хайруллин полагает, что воевать с государством себе дороже, так как в законодательстве все четко прописано: «Если ты имеешь в собственности сети, не принадлежащие водоканалу, то должен утвердить тариф на транспортировку. Сам сделать расчеты: показать, доказать, утвердить. Например, методом сравнения: какие затраты на 1 километр сетей по России, по Татарстану и т. д. Тогда водоканал будет платить тебе за транспортировку. Таков закон».

Если предприниматель хочет остаться траспортировщиком, то должен утвердить тарифы: «Даже если он не хочет этого делать, его просто-напросто обяжут заключить договор. Он от этого уже никуда не денется». Хайруллин не исключает, что владение КНС может быть выгодным бизнесом. «Раньше на это не обращали внимания, а сейчас многие частники хотят быть транспортировщиками, — отмечает он. Сам он придерживается мнения, что не стоит позволять «влезать в эту сферу посредникам», так как затраты на транспортировку, которые в этом случае водоканалу придется возмещать таким посредникам, «это очень значительные деньги».

Еще один житель автограда, Владислав Фокин, о неудачном опыте которого в Ульяновске ранее рассказывало «Реальное время», интересы челнинского бизнеса в этом городе объясняет тем, что, во-первых, это недалеко. С другой стороны, по его мнению, родина Ленина «пока что находится в другой системе координат». Если те же Челны, говорит бизнесмен, зачастую в плане новаций опережают другие регионы, то Ульяновск, наоборот, запаздывает. Собеседник нашего издания полагает, что, не апробировав на своей территории те или иные вещи, предприниматель не рискнул бы заниматься ими в чужом регионе. Иначе говоря, он не исключает, что, либо у самого Зайниева, с которым сейчас судится администрация Ульяновска, либо у его бизнес-партнеров есть в собственности КНС: «Бизнес малозатратный, особенно, если речь идет о новых домах, и в то же время прибыльный».

«Не будь станций, ликвидность земли была бы гораздо выше»

— Реализация с торгов канализационной насосной станции, конечно, крайне редкий случай. Я не сталкивался, — признался «Реальному времени» президент гильдиии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Коммерческий директор ульяновского ООО «Центр недвижимости» Мария Дикова отметила, что «цена продажи явно неадекватна для такого объекта». Даже с учетом того, что он был реализован на банкротных торга: «За такие мизерные деньги покупателю должна быть выставлена масса условий». «Ладно, КНС, но почему землю отдали за бесценок? Это могла быть коррупционная сделка», — не исключила она.

Ее коллега, глава ульяновского агентства недвижимости «Комплексные решения» Виталий Кальян замечает, что «этот район в целом котируется»: он новый, динамично развивающийся, находится недалеко от набережной Волги. Не зная, какая именно площадь занята насосной и газораспределительной станциями, трудно делать какие-либо прогнозы. Риелтор не исключает, что свободный от них участок земли подойдет под базу отдыха. «Я думаю, это самое удачное и практичное применение, которое будет пользоваться спросом и приносить максимальную доходность с минимальными затратами», — говорит он. Кроме того, здесь также можно построить теплицы и выращивать овощи. При этом Кальян признает, что не будь на этих 15 с небольшим сотках упомянутых станций «их ликвидность была бы гораздо выше. Возможно, эту землю даже можно было бы использовать под строительство домов».