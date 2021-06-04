Международный центр «Халяль» проиграл в Татарстане «деловую репутацию»

Письма председателю ДУМ РФ из сертификационного центра, зарегистрированного в Рыбной Слободе, не признали клеветническими

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при совете муфтиев России проиграл дело о защите деловой репутации ООО «Центр по аудиту и контролю «Халяль» из Татарстана, которое стало следствием скандала в индустрии. В частности, последний обвиняли в том, что в сертифицированной им продукции выявлена ДНК свиньи. За это центру даже приостановили членство во Всемирном совете «Халяль». Как выяснилось, громкая публичная история имела продолжение. Руководитель оплошавшей организации Динар Садыков до прошлого года слал письма первому председателю ДУМ РФ Равилю Гайнутдину и в технический комитет халяль, утверждая, что точно так же дело обстоит и с сертифицированной столичными коллегами колбасой — он проверил ее в лаборатории. Он указывал на изъяны самого метода. В конце концов автор писем получил «репутационный» иск. Татарстанский арбитраж полностью поддержал москвичей: опорочил и должен дать опровержение — снова написать тем же адресатам, признав свое заблуждение. Но последующая судебная инстанция подтвердила: никаких покаянных писем не требуется. И недавно с ней полностью согласился суд округа. Глава технического комитета халяль Росстандарта отмечает, что эта проблема до сих пор кардинально не решена и конфликтные ситуации могут возникнуть в любой момент.



Продолжение следовало

Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России проиграл дело о защите деловой репутации «Центру по аудиту и контролю «Халяль» из Татарстана. Судебное разбирательство, «вердикт» по которому недавно вынес Арбитражный суд Поволжского округа, стало продолжением инцидента, когда в мясной продукции халяль была обнаружена свинина.

«Реальное время» рассказывало о том, как в 2018 году индустрию сотрясали скандалы. Сначала, в июне, ООО «Челны-мясо» из Тукаевского района Татарстана выпустило продукт-оксюморон: свинину с надписью «халяль». Такой товар завезли тогда в челнинские и казанские магазины. Остроту моменту придавало то, что некоторую продукцию этого предприятия сертифицировал комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Татарстана. На самом предприятии утверждали, что речь идет о технической ошибке: наклеенные стикеры не имели статуса халяль.

А в августе того же года краснодарские ветеринары обнаружили ДНК свиньи в халяльной колбасе «Говяжья особая» крупнейшего в России московского мясоперерабатывающего завода ОАО «Царицыно». Ее сертифицировал частный татарстанский «Центр по аудиту и контролю «Халяль» под руководством предпринимателя Динара Садыкова (был зарегистрирован в Рыбной Слободе, принадлежал ему же). Ранее Садыков возглавлял комитет по стандарту халяль ДУМ РТ.

Предприниматель утверждал, что это происки конкурентов, которые хотят вытеснить его центр с рынка. «Как там может быть свинина? В «Царицыно» — отдельный цех. Там внедрена технология наивысшего уровня для производства продукции халяль. В России таких единицы», — рассказывал он. Как бы то ни было, разразился большой скандал. Ситуацию по обоим случаям разбирали на генассамблее Всемирного совета «Халяль». Как следствие, центру из Рыбной Слободы на 3 года приостановили членство во Всемирном совете «Халяль». А комитет ДУМ сумел доказать непричастность к свинине халяль, но поплатился сменой руководства.

Уже новый председатель комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман РТ Ирек Зиганшин, говоря об этих событиях, отмечал, что «информационный поток о результатах генассамблеи Всемирного совета «Халяль» в негативном ключе исходит от «Центра сертификации «Халяль» при совете муфтиев России, который также не получил аккредитацию во Всемирном совете «Халяль» и тоже был уведомлен о лишении всех полномочий в совете заместителя председателя центра Самата Садыкова».

Ирек Зиганшин, говоря об этих событиях, отмечал, что «информационный поток о результатах генассамблеи Всемирного совета «Халяль» в негативном ключе исходит от «Центра сертификации «Халяль» при совете муфтиев России. Фото: dumrt.ru

Начата проверка тем же методом, что используется против нас

Как выяснило «Реальное время», разбирательства по этому поводу не прекратились, хотя и «ушли» из публичной плоскости. Садыков требовал сатисфакции и вплоть до прошлого года слал письма в Москву, в которых выражал несогласие с обвинениями в свой адрес и не только. Так, в декабре 2018 года он проинформировал председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ: «Уважаемый Равиль хазрат, ставлю Вас в известность, что как результат постоянных нападок в наш адрес со стороны ООО «Международный центр по стандартизации и сертификации «Халяль», нами начата работа по проверке продукции халяль всех сертифицированных им производителей мясной продукции тем же методом анализа, что используется против нас». Садыков писал, что уже получил первые результаты. ДНК свиньи выявили в продукции ряда крупных предприятий: ООО «ТПК ЭкоПрод» и ООО «Оптимум». Копии протоколов прилагались.

Кроме того, глава татарстанского центра дважды, в 2019 и 2020 годах, писал председателю проектного технического комитета №704 «Продукция и услуги халяль». Сообщив, что «уже обращался с открытым письмом к муфтию Равилю хазрату Гайнутдинову, от структуры и сотрудников которого и исходит вся клеветническая рассылка по конкурентам в виде писем…», Садыков отмечал, что «построение обвинений, основанных на результатах анализов выявления ДНК свиньи методом ПЦР, приведет к абсурдным последствиям во всей индустрии халяль....».

И как результат инициированной проверки прикрепил к письму «лишь малую часть полученных результатов». В числе тех, в чьей продукции выявили ДНК свиньи, были и действующие члены комитета (те же производители плюс ООО «Сафа»). В феврале прошлого года Садыков повторно выслал председателю техкомитета список предприятий, в продуктах которых нашли ДНК животного, относящегося к хараму. На этот раз реакция последовала. В международном центре заявили, что сведения, которые приведены в письмах, не соответствуют действительности и порочат их деловую репутацию. И 15 июня к центру Садыкова был подан «репутационный» иск в Арбитражный суд РТ.

В международном центре заявили, что сведения, которые приведены в письмах, не соответствуют действительности и порочат их деловую репутацию. Фото: Дмитрий Щипанов

Не обеспечена прозрачность получения образцов

Садыков утверждал, что в его письмах изложена чистая правда. В подтверждение он представил лабораторные исследования. 26 ноября 2018 года Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов в образцах полукопченой колбасы «Краковская по-татарски» производства ООО ТПК «Экопрод» обнаружил как ДНК курицы, так и свиньи. А 12 декабря того же года лабораторные исследования Центра гигиены и эпидемиологии в РТ выявили свиную ДНК и в полукопченой «Говяжьей» марки «Эколь», произведенной ООО «Оптимум».

Однако, татарстанский арбитраж пришел к выводу, что представленные протоколы испытаний не могут быть доказательствами, «с достаточной степенью достоверности подтверждающими соответствие распространенных сведений действительности». Причина в том, что «не обеспечена прозрачность процедуры получения и представления образцов на исследование».

Дело в том, что для закупки образцов для испытаний есть свой ГОСТ. Он оговаривает требования к каждому из этапов. В том числе регламентирован порядок отбора образца. Во-первых, он должен быть случайным. Обязательны фото и непрерывная видеосъемка во всей последовательности, начиная с закупки образцов (их упаковывают и опечатывают пломбой) и до передачи их в лабораторию. По сути, это аналог контрольной закупки Роспотребнадзора.

Скоропортящаяся продукция должна быть передана на исследование в тот же день. Необходимо еще соблюсти условия транспортировки, оговоренные производителем. В материалах суда говорится, что заказчиком исследования выступила сама компания Садыкова: именно ее представители отобрали пробы и отдали их в лабораторию. При этом в решении суда отмечалось, что исходя из анализа лаборатории, а она проводила качественный анализ, ДНК свиньи в продукции либо есть, либо нет. Существует пороговое значение. Согласно ему и выносится заключение, но «фактически разница может быть небольшая». Если упаковка повреждена, теоретически ДНК свиньи может попасть в продукцию через другие ингредиенты: сухие смеси, жиры, сырье.

Татарстанский арбитраж пришел к выводу, что представленные протоколы испытаний не могут быть доказательствами, «с достаточной степенью достоверности подтверждающими соответствие распространенных сведений действительности». Фото: islam.ru

Конфликт вытекает из конкуренции на рынке халяль

Суд отметил, что с учетом конфликтных отношений сторон, вытекающих из конкуренции на рынке сертификации продукции халяль, центр Садыкова должен был «обеспечить прозрачность исследования». В частности, выборку и покупку продукции можно было поручить незаинтересованному лицу. В том числе сотрудникам самой испытательной лаборатории.

Между тем образцы были переданы на исследование без полного пакета документов. К некоторым из них не было магазинного чека. А другие, судя по чекам, купили 4 декабря, а в лабораторию передали только 10 декабря. Что происходило с колбасой в этот промежуток, как ее хранили и доставили, «установить невозможно».

По мнению служителей Фемиды, хотя в испытательной лаборатории и проверяли цела ли упаковка, нельзя исключать ее незначительных повреждений или даже замены, а то и манипуляций до передачи образцов в лабораторию, «способных повлиять на результат исследования». Иначе говоря, могут возникнуть сомнения в том, та ли это продукция. Да и кто даст гарантию, что до того, как она была передана в лабораторию, над ней не «поколдовали».

При таких обстоятельствах сведения о выявлении ДНК свиньи в продукции, сертифицированной международным центром, были расценены судом как порочащие его деловую репутацию. 23 ноября прошлого года Арбитражный суд РТ требования истца удовлетворил, предписав опровергнуть сведения тем же способом — направить письма тем же адресатам, но уже иного содержания.

23 ноября прошлого года Арбитражный суд РТ требования истца удовлетворил, предписав опровергнуть сведения тем же способом — направить письма тем же адресатам, но уже иного содержания. Фото: Максим Платонов

На тот момент этот ГОСТ еще не действовал

Но апелляционная инстанция, куда с жалобой обратился глава центра по аудиту и контролю, обратила внимание на то, что ГОСТ Р 58185-2018, на который ссылался суд первой инстанции, стал действовать только с 1 марта 2019 года. А легитимный на тот момент национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54941-2012, предполагал, что способы при отборе образцов для испытаний должны быть такими же, какие люди используют в обычной жизни. По мнению суда, Садыков в этом случае действовал как обычный потребитель.

Специалист испытательного лабораторного центра гигиены и эпидемиологии в РТ в суде сообщила, что к ним может обратиться любой «физик» или юрлицо. Особое внимание они уделяют тому, чтобы упаковка продукта, переданного на исследование, была целой. Она подтвердила, что в этом случае документы оформили правильно. Вся колбаса была в фирменных заводских вакуумных упаковках с информацией о производителях, датах изготовления и прочим. Ошибиться было невозможно.

Письма содержали предложение о «зеркальных» мерах

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что в письме Садыкова было требование уведомить его о принятых «зеркальных» мерах в отношении организаций, членов ПТК 704, «в чьей продукции была выявлена свиная ДНК, и тех, кто выдавал им документы «Халяль», и не содержалось каких-либо сведений, которые бы не соответствовали действительности. Результаты лабораторных исследований он представил.

При этом, как отметил суд, эти результаты не свидетельствуют сами по себе о нарушении упомянутыми производителями требований к производству, хранению и реализации продукции халяль, а также о нарушениях, допущенных в своей деятельности международным центром. Садыков в своих посланиях также давал оценку действиям истца и высказывал мнение по поводу применяемого им метода проверки продукции. Оскорбительный характер эти фразы не носят.

Суд учел и то, что адресатами писем были председатель Совета муфтиев России и председатель проектного технического комитета №704 «Продукция и услуги халяль». Садыков пояснил, почему писал именно им. Он позиционирует свой центр как организацию, созданную с участием или под контролем Совета муфтиев России. Сертификаты, которые выдает центр, подписаны его председателем. А проектный технический комитет №704 «Продукция и услуги халяль» это именно та организация, которая занимается разработкой стандартов в этой индустрии. При этом именно председатель последнего принимал решения об исключении центра Садыкова из числа членов комитета.



Адресатами писем были председатель Совета муфтиев России (на фото) и председатель проектного технического комитета №704 «Продукция и услуги халяль». Фото: Максим Платонов

Как результат: выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд его решение отменил и в иске отказал. 20 мая этот «вердикт» посчитал обоснованным и окружной суд. Как Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» расценивает итог судебного разбирательства и намерен ли продолжить борьбу? Последний шанс у него еще есть: это Верховный суд РФ. Оперативно получить комментарий «Реальному времени» не удалось. Мы готовы опубликовать его по получении.



«Этот метод подвержен большой погрешности»

«ПЦР метод вообще не должен использоваться при проверке продукции халяль, потому что он подвержен большой погрешности. Я всегда был категорически против него. И когда нас атаковали с продукцией «Царицыно», и позже», — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» Динар Садыков. По его словам, есть и другие риски. Это множество критических точек в производстве, и даже сама трактовка: «Специалист в лаборатории может решить: «Этот образец близок к пороговому значению — он положительный. А этот чуть дальше от порога: напишу, что ДНК свиньи там нет».

— Моя позиция не поменялась, — подчеркивает он. — На основании этих анализов нельзя обвинять производителя в том, что в его продукте содержится свинина. Я никогда подобное не утверждаю. Я говорю: выявлено ДНК свиньи. Это разные вещи. Мы говорим о такой мелкой частице. Важно это понимать. ДНК — это не крошка и даже не пылинка. Можно сказать, воздух.

«Моя позиция не поменялась. На основании этих анализов нельзя обвинять производителя в том, что в его продукте содержится свинина», — говорит Садыков. Фото: rt-online.ru

Собеседник нашего издания сообщил, что во время разбирательства представители лаборатории в суде также объясняли, что к этим вопросам «нужно подходить очень щепетильно, что нельзя просто так бросаться заявлениями, не представляя всей картины». По его мнению, ПЦР метод анализа должен использоваться в криминалистике, фармацевтике как инструмент выявления чего-либо, но не в пищевой индустрии.

Садыков говорит, что есть иной метод, количественный: он бы точно показал, сколько свинины содержится в килограмме продукте: 1 грамм, 10, 100 или его там вообще 0,0001 грамма. Но он в России не легализован. Руководитель центра по аудиту и контролю считает, что его позиция «была использована истцом против нас же самих». Международный центр по сертификации и стандартизации «Халяль» подал против компании из Рыбной слободы иск, когда анализ по ПЦР методу выявил ДНК свиньи в продукции ряда производителей, сертифицированных им. То есть воспринял это как действия, направленные против него. «Хотя этот вопрос даже не стоял, потому что этот метод может показать наличие ДНК свиньи в продукции любого производителя. Наши данные это подтвердили. Образец одного и того же продукта, сданный в разное время, в одном случае показывал отрицательный результат, в другом — положительный», — поясняет Садыков.

Он напоминает: «Мы как раз и говорили, что будем проводить анализ рынка этим методом. В материалах арбитражного дела это отражено. Бороться — значит остановить, а не кого-то оклеветать или обвинить: мол, вы свиноделы. Ни в коем случае. Я так и писал муфтию: у меня нет цели обвинить, если анализ показал наличие в продукте ДНК свиньи. Это как раз-таки ваши сертифицирующие организации продвигают этот метод, утверждают, что у кого-то под видом продукции халяль продается свинина. Если продолжать, объяснял я свою позицию, это приведет к очень страшным последствиям. Пока их не остановили. Но сейчас как раз, наверное, начало конца использования этих методов».

Садыков считает, что его голос тем не менее был услышан: Ассоциация, которая объединяет производителей мясных продуктов, обратилась с письмом к депутатам о том, чтобы прекратили использовать этот метод как выявляющий наличие состава чего-либо в продукте. «Они сегодня очень сильно страдают из-за этого. Например, заявлено, что колбаса из говядины. Ее проверяют и выявляют ДНК курицы или баранины. Роспотребнадзор штрафует производителя на 500 тыс. — 1 млн рублей. Такое происходит каждый день. Но насколько они продвинулись в этом вопросе, я не знаю», — рассказывает он.

Садыков считает, что его голос тем не менее был услышан. Фото: Олег Тихонов

Удовлетворен ли наш земляк результатом судебного разбирательства? «Это естественный результат. Вы же не можете, например, барану сказать: «Ты курица. И докажи, что это не так»», — заметил он. К слову, скандал с участием его компании в индустрии халяль 2018 года предприниматель по-прежнему считает следствием конкурентной борьбы. «Истец в суде сказал, что мы конкуренты. Тем самым он показал, почему с 2014-го по сегодняшний год ведет атаку против «Царицыно». Продукция этого предприятия сначала была сертифицирована ими. Потом эта компания по ряду причин прекратила отношения с Международным центром «Халяль». В результате производитель стал это делать у нас. То есть у них ушел клиент, и в попытках вернуть его обратно была начата очерняющая работа как против самой компании, так и против тех, кто ее продукцию сертифицировал. А в результате, по сути, оказалась запачкана вся индустрия халяль», — изложил он свою версию тех событий.

Садыков сообщил нашему изданию, что буквально на днях перерегистрировал свой центр в Казани, по месту фактического нахождения. «Ограничений никаких нет. У нас в Татарстане шесть организаций занимаются сертификацией халяль. Этот рынок однозначно растет. Даже судя по количеству предприятий, которые выпускают продукцию: их становится все больше и больше. Плюс к тому, у каждого ежегодно увеличиваются объемы», — оптимистично говорит он.

Вопрос до сих пор открыт

— В последние годы в индустрии халяль отн­осительно спокойно, каких-либо серьезных разногласий нет. По крайней мере, в 201­9—2021 годах глобаль­ных не было. Но, с учетом роста числа пр­оизводителей, они мо­гут возникнуть. Так как не все производи­тели готовы следовать строгим требования сертификации. То ес­ть некоторые предпоч­итают выбирать серти­фикационные органы с более лояльными тре­бованиями проверки производства, — гово­рит ректор РИИ Рафик Мухаметшин, который возглавляет техниче­ский комитет халяль Росстандарта (к слов­у, тот самый комитет №704 «Продукция и ус­луги халяль», к руко­водителю которого вз­ывал Садыков).

По его мнению, пробл­ема действительно оч­ень серьезная: «ДНК свиньи может «вылезт­и» в любом продукте который был произвед­ен на смешанном прои­зводстве. Это означа­ет, что такие произв­одителе должны строго разграничивать про­изводственные процес­сы». «С этой точки зрения вопрос до сих пор открыт, — подчер­кивает глава техкоми­тета халяль. — Мы ра­зрабатываем стандарт­ы, чтобы исключать такие вещи. Говорим, что не только произв­одство, но и хранени­е, транспортировка, реализация и т. п. до­лжны быть раздельным­и, чтобы потом не во­зникли подобные проб­лемы». Но, как отмеч­ает Мухаметшин, с уч­етом нынешнего состо­яния индустрии халяль подобное в любой момент может снова сл­учиться. «По крайней мере, я не могу сказ­ать, что эта проблема на сегодняшний день кардинально решена. Чтобы ее решить, нужны серьезные иссле­дования. То есть это огромнейшая научная работа, которую мы с халяльными комитет­ами осуществляем в рамках работы ПТК 704. Халяльные комитеты самостоятельно ее уж точно не осилят», — говорит собеседник нашего издания. Му­хаметшин подтверждае­т, что рынок халяль успешно развивается: «Это сейчас новое направление и государ­ство в нем тоже очень заинтересовано. По­этому Росстандарт и способствует разрабо­тке государственных стандартов по халяль­». Особенно, по его словам, заинтересова­но в продаже продукц­ии халяль в мусульма­нские страны Министе­рство сельского хозя­йства РФ. «Стоит отм­етить, что вопрос эк­спорта российской ха­ляльной продукции то­же нуждается в серье­зной проработке, пот­ому что необходимо будет получить меж­дународное признание и пройти соответств­ующую аккредитацию и сертификацию. В этом направлении мы тоже сейчас начали дост­аточно активно работ­ать», — рассказал Му­хаметшин.



Халяль это не только колбаса, это — целый мир

— События 2018 года, о которых идет речь, с исламом не связаны, — убежден президент Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Айдар Шагимарданов. — Во всех слоях человеческого общества хватает недоразумений и скандалов. Подобные случаи были, есть, и будут. Они неизбежны, потому что мы такие же люди, как и все остальные.

Шагимарданов констатирует, что мусульман неизбежно с каждым годом становится все больше. «Возьмем Кавказ. В мусульманских семьях в Ингушетии в среднем шестеро детей, в Чечне — пятеро, в Дагестане — четверо. В средней России — трое», — приводит он пример. Рынок халяль растет, и очень быстро. Количество услуг, потребляемых мусульманами, тоже. «Мы привыкли думать упрощенно: халяль — это мясо правильно умерщвленных животных и все. Нет: халяль — это не только колбаса. Это целый мир, начиная от зачатия ребенка и заканчивая смертью», — говорит президент Ассоциации предпринимателей мусульман РФ.



По словам собеседника нашего издания, открываются мусульманские детские садики, школы, больницы, создаются спортивные команды: «Миллион всего. Все это можно и нужно стандартизировать». Он отмечает, что сейчас таких острых столкновений нет: «Сертифицирующих организаций много. И их будет еще больше. А те, что уже присутствуют, станут круче, шире. Рынок все выровняет». «Мы, мусульмане, другим ничего не навязываем, но для себя организовываем так, как хотим. Мы не хотим полуголых женщин, алкоголя, разврата. И в своих социумах это убираем. Мы за халяль атмосферу, а она равна здоровому», — подытожил Шагимарданов.