Как ФНС бьет рекорды в Татарстане по взысканию долгов с банкротов

Налоговики стали вдвое реже банкротить предприятия республики, решая вопросы миром

Фото: Реальное время

Федеральная налоговая служба побила рекорд по взысканию налогов с банкротящихся предприятий в России: в 2024 году в бюджет по этой статье поступило свыше 252 млрд рублей, что на 26,5% превысило предыдущие показатели. Татарстанские налоговики в 2024-м вдвое реже инициировали банкротство компаний, нежели годом ранее. Со многими предприятиями договорились о погашении недоимки без суда. О достижениях фискальных органов, причинах рекорда и его влиянии на экономику — в материале «Реального времени».

Взыскали на четверть больше, чем год назад

Согласно отчету ФНС России, фискальные органы в 2024 году взыскали 252,1 млрд рублей с предприятий, находящихся в процедуре банкротства. Это на 26,5% больше, чем годом ранее, когда в бюджет от банкротящихся компаний поступило 199,3 млрд. При этом вырос и такой показатель, как эффективность банкротства, оценивающийся в сумме поступлений на один рубль долга, — с 18,1 до 21%.

ФНС России в 2024 году взыскала 252,1 млрд рублей с предприятий, находящихся в процедуре банкротства. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Эти результаты особенно впечатляют на фоне итогов 2022 года, когда в течение 6 месяцев — с 1 апреля по 1 октября — действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Тогда в бюджет в процессе банкротства поступило лишь 152,3 млрд рублей.

Правда, по мнению некоторых экспертов, именно 2022 год можно было бы считать рекордным по этой части: не будь моратория, обанкротившиеся в условиях пандемии предприятия могли бы обеспечить поступления в объеме свыше 300 млрд.

Одновременно в 2024 году резко вырос объем мировых соглашений предприятий-должников с ФНС. Если с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2023-го их было заключено на 39 млн рублей, то с 1 января по 31 декабря 2024-го — на 64,96 млрд. Рассрочку на уплату долгов по налогам с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2023-го ФНС дала на 159 млн рублей, а с 1 января по 31 декабря 2024-го — на 280,24 млрд.

Налоговая стала банкротить в 2 раза чаще

Как выяснило «Реальное время», налоговики в прошлом году банкротили предприятия республики вдвое меньше, чем годом ранее. В 2023-м УФНС по РТ инициировало 619 банкротных дел, а в 2024-м — 385, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Почти за четыре месяца 2025 года управление и вовсе подало все 11 заявлений и все датированные апрелем. Среди них иски о признании банкротом АО «СК «Татфлот», ООО «СК Новострой», ООО «ТД Алмаз-Холдинг», ООО «НЧКЗ» и другие. К примеру, сумма требований налоговиков к судоходной компании сейчас составляет 192,3 млн рублей.

Ранее в самой налоговой службе сообщали журналистам, что считают главной причиной роста поступлений повышение эффективности своей деятельности по взысканию долгов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жертвы паники

Эксперт «Реального времени», адвокат, специалист по налоговым спорам и взысканию долгов Михаил Карпов считает, что рост объема налоговых сборов с банкротящихся компаний в 2024 году говорит о «качестве» этих предприятий:

— Если раньше компании банкротились в последний момент, когда у них уже не было активов, то сегодня они соблюдают требование законодательства о подаче заявления на банкротство, если у нее есть неисполненные в течение трех месяцев финансовые обязательства и недостаточно основных средств на покрытие этих долгов. Чтобы директора компании не привлекли к субсидиарной ответственности, компании подают такую информацию на Федресурс. Это видят их контрагенты, в том числе и налоговая инспекция, и они на более раннем этапе подают на банкротство. Таким образом, даже жизнеспособные компании, у которых возникли временные трудности, попадают под банкротство. А поскольку в списке кредиторов налоговая инспекция идет второй очередью, вслед за работниками, которым необходимо выплатить зарплату, то она забирает свои деньги.

Сказался, по его мнению, и «эффект накопления» дел после моратория на банкротство после периода ковидной самоизоляции, когда у ряда предприятий давно назревший финал отодвинулся по объективным причинам.

Во время моратория на банкротство после периода ковидной самоизоляции назревшее банкротство ряда предприятий отодвинулось. Инна Серова / realnoevremya.ru

Кроме того, отметил Карпов, налоговая инспекция стала чаще проводить проверки, и по результатам этих проверок подавать на банкротство компаний. И даже если должник мог бы договориться с кредиторами об отсрочке уплаты долга, механизм банкротства запускается. При этом могут «утонуть» и вполне жизнеспособные предприятия, поскольку, узнав об угрозе банкротства, кредиторы в панике начинают активно требовать погашения задолженностей.

Эксперт не склонен считать успехи ФНС по части взыскания налогов с предприятий-банкротов хорошим признаком, поскольку это является не только следствием активизации ее работы, но и свидетельством проблем в экономике и связанным с этим увеличением количества работающих компаний, подходящих под признаки, установленные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

«Новый всплеск надо ждать во второй половине года»

Налоговый эксперт, директор компании «АКК «Аудэкс» Виктор Тимохин считает, что сам по себе рост налоговых сборов с банкротящихся предприятий — не показатель, по которому можно судить об экономической ситуации или делать выводы о росте числа банкротств предприятий:

— Этот рост, прежде всего, обусловлен тем, что сами организации не хотят нарушать закон. И если они готовы заплатить долги, в том числе и бюджету, и дальше продолжать свою деятельность, не завершая свое существование в процессе банкротства, — это нормальная административная мера воздействия на налогоплательщиков.

Тимохин полагает, что многое зависит от конкретного налогоплательщика и размера его задолженности. И предположил, что в 2024 году мог сработать административный ресурс ФНС, в результате чего процесс активизировался и на сегодня организаций, находящихся на грани банкротства, в республике стало меньше. Но это не означает, что весь год будет таким благополучным:

— Я думаю, что во второй половине года, когда станет видно, как выполняется план по сбору налогов, будет мониториться налоговая задолженность, может случиться новый всплеск банкротств.