Придорожному бизнесу Рената Ялакова ищут нового владельца

Партнер основателя ГК «Ядран Ойл» Ирека Салихова в преддверии личного банкротства сдал в аренду за «копейки» мотель «Малина» и заправку

Придорожный бизнес обанкротившегося нефтетрейдера Рената Ялакова пытаются продать со второй попытки и с дисконтом. Известный мотель «Малина» на трассе М-7 в Мамадышском районе вместе с земельным участком и автозаправкой на 937-м километре предлагают купить за 65 млн рублей. Какую часть долгов бизнес-партнера основателя ГК «Ядран Ойл» Ирека Салихова может покрыть продажа этой недвижимости, кого она может заинтересовать и что мешает ее реализации — подробности в материале «Реального времени».

Медведь в «Малине»

Придорожный мотель «Малина», посетители которого оставили много отзывов, несколько лет назад прославился своим мини-зоопарком, в котором содержались не только домашние животные — куры, индюки и козы, но и медведь. Но проверка Минлесхоза РТ в 2017 году показала, что владельцы мотеля закон не нарушили и медведя, вопреки мнению жаловавшихся на жестокое обращение с диким животным, не мучили.

Комплекс из трех объектов — трехэтажного здания мотеля «Малина», земельного участка под ним площадью около 1,8 га и расположенной на этой земле операторной АЗС на 937-м километре трассы М-7 в Мамадышском районе — первоначально оценили в 72,23 млн рублей. Начальную продажную цену утвердил залоговый кредитор Ялакова — ПАО «Банк Зенит».

Все три объекта находятся в залоге у ПАО «Банк Зенит» по обязательствам ООО «Ликада Плюс» (до ноября 2019 года — ООО «ГСМ-трейд»). Кадастровая стоимость земельного участка — 13,28 млн рублей, зданий — 44,2 млн.

Все три объекта находятся в залоге у ПАО «Банк Зенит» по обязательствам ООО «Ликада Плюс». Фото: motels.ru

Что касается ООО «Малина», которое, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ранее принадлежало компаньонам Рената Ялакова Марату Фатыхову и Марату Сахапову, а с августа 2020 года директору фирмы Рамилю Мингалимову, то оно с декабря 2021 года больше не существует. Фирма исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности. При этом предприятие, уставный капитал которого в июле 2020 года составлял 220 тыс. рублей, явно было далеко от банкротства. Предыдущий, 2019-й год оно закончило с чистой прибылью в 1,1 млн рублей и выручкой от продажи свыше 15,5 млн.

Торги идут — покупатели не приходят

Первые — объявленные в октябре 2021 года — торги были признаны несостоявшимися в связи с тем, что «Малину» никто не пожелал приобрести и на торги не заявился. И 13 декабря объекты были выставлены на продажу повторно, потеряв в цене 5%, — за 65 млн. И эти торги были вновь признаны несостоявшимися — по той же причине.

Однако в этом объявлении финансового управляющего Ялакова Марины Фадеевой от 26 января 2022 года также появилась дополнительная информация о том, что реализуемое имущество 1 июня 2021 года было передано в аренду на 11 месяцев челнинскому индивидуальному предпринимателю Рамису Тазееву, а решение Арбитражного суда РТ десятилетней давности, который обязал собственника снести топливораздаточную колонку с навесом, а также подземные топливные резервуары и информационную стелу, размещенные в границах придорожной полосы, до сих пор не исполнено.

В понедельник, 21 февраля, финансовый управляющий Марина Фадеева разместила сообщение об очередных торгах. Начальная цена публичного предложения гостиничного комплекса — 65 млн рублей, однако теперь по истечении каждых 5 рабочих дней со дня начала торгов она будет снижаться на 5%. Цена отсечения — минимальная цена, по которой продавец согласен продать комплекс — 80% от начальной цены.

Договор дороже денег?

Из текста договора следует, что 1 июня 2021 года Ренат Ялаков сдал мотель «Малина», АЗС и земельный участок в аренду «Малина» в аренду по смешной по нынешним временам цене — за 30 тысяч рублей в месяц.

Для Тазеева, который выступил арендатором, — это вообще не деньги, поскольку, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», он владеет тремя весьма доходными предприятиями. Полностью принадлежащее ему ООО «Крафт-Лизинг», специализирующееся на финансовой аренде, завершило 2020 год с выручкой от продажи в 161,1 млн рублей и чистой прибылью в 2,54 млн, ООО ПКФ «ТЕХНО-ОЙЛ», основным видом деятельности которого является оптовая торговля, — с чистой прибылью 5,8 млн и выручкой 2,89 млрд. А ООО «Транснефтепродукт», в котором у Тазеева 55%, а остальные 45% принадлежат Елене Константиновне Тазеевой, занимающееся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, по итогам 2020-го имело выручку в 2,3 млрд и чистую прибыль в 5,6 млн рублей.

У специалистов эта сделка также вызвала удивление. В ответ на просьбу прокомментировать сдачу в аренду отеля, бензозаправки и 1,8 га окружающей территории за 30 тыс. рублей в месяц директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров заметил, что сдача даже одной только гостиницы по цене 10 рублей за квадратный метр общей площади кажется странной, если только сделка не заключена между аффилированными лицами.

«Цену диктует покупатель»

Что же касается начальной цены продажи в 65 млн рублей за весь комплекс, она представляется эксперту «Реального времени» вполне адекватной.

— Цена близка к рынку. Приобретать земельный участок и строить все это заново, безусловно, обошлось бы сегодня значительно дороже, — говорит Ахмеров. — Вопрос только в том, кто готов инвестировать в бизнес на трассе. Поэтому тут цену все-таки формирует покупатель, а не продавец. Однако я бы при продаже разделил автозаправку и гостиницу. Топливный рынок — это отдельный вид бизнеса.

Кроме того, заметил Мурат Ахмеров, в комплекс, выставленный на продажу, входит АЗС, в отношении которой имеется судебное решение о сносе:

— Если есть решение суда, его надо исполнять, а, значит, оплачивать работы по переносу демонтированных сооружений, без которых заправка работать не может.

Указанные в открытом доступе телефоны компаний Рената Ялакова не отвечают. «Реальное время» готово предоставить бизнесмену возможность высказать свою позицию по поводу столь странного подхода к сдаче в аренду имущества, при том что ранее он уверял журналистов, что стремится помочь банкам вернуть выведенные деньги. Не удалось связаться на момент подготовки статьи и с финансовым управляющим банкрота Мариной Фадеевой.

Менее одной десятой

Ренат Ялаков — соучредитель компании «ГСМ-Трейд», которая менее чем за 10 лет стала одним из крупнейших нефтетрейдеров республики. Его фирма была основным партнером по бизнесу ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова. Кроме того, именно Ренат Ялаков участвовал в запуске и продаже татарстанской сети АЗС Shell.

Ялаков участвовал в запуске и продаже татартанской сети АЗС Shell. Фото: Максим Матвеев

На сегодня общая сумма долгов «ГСМ-Трейд», согласно данным арбитражного дела, — почти 878 млн рублей. 8 апреля 2021 года было признано обоснованным заявление ПАО «Ак Барс» Банк» о признании Рената Ялакова банкротом, а 27 августа 2021 года — менее чем через 2 месяца после заключения необычного договора о сдаче в аренду недвижимости на трассе М7 — он был признан банкротом.

Сумма требований кредиторов к бизнесмену на этот момент составляла почти 705,2 млн рублей — реализация выставленных на продажу отеля, заправки и земельного участка не покроет и десятой доли этой суммы.