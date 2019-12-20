«Нэфис» может потерять контроль над банкротством завода СМС

АСВ намерено добыть все доказательства субординации требований «Нэфиса» на 1,2 млрд рублей, чтобы вывести за реестр

Фото: Максим Платонов

АСВ приготовилось вывести «Нэфис Косметикс» за границы реестра кредиторов обанкротившегося «Завода по производству синтетических моющих средств» и лишить его последней возможности участвовать в продаже актива стоимостью 4,9 млрд рублей. Вчера представитель АСВ Сергей Сенько представил в арбитраже доказательства, как «Нэфис Косметикс» обманул ТФБ: на момент выдачи кредита в 3,4 млрд рублей завод на самом деле был построен и даже «продан» вдвое дороже его строительства — за 3,9 млрд рублей, а сам кредит ушел на другие цели. Обнаруженный вдруг «скелет в шкафу» поможет убить двух зайцев: доказать аффилированность и злоупотребление ГК «Нэфис», после чего конкурсники ТФБ добьются установления полного контроля над реализацией имущества завода.

АСВ нашло виртуального двойника завода СМС

Судебная тяжба АСВ и «Нэфис Косметикс» вокруг установления контроля над банкротством нового завода по производству СМС стоимостью 4,9 млрд рублей близится к развязке. Вчера на судебном заседании по проверке требования «Нэфиса» о включении в реестр кредиторов на 1,2 млрд рублей представитель АСВ Сергей Сенько привел доказательства того, как хитроумные бенефициары ГК «Нэфис» обвели вокруг пальца ТФБ, заключив с ним кредитное соглашение на 3,4 млрд рублей якобы на строительство нового завода моющих средств.

Как заявил Сергей Сенько, к моменту выдачи кредита пресловутый завод был уже построен, а банковские заимствования направлялись на виртуальную стройку мифического двойника завода СМС. В чем фокус? Эксперты АСВ пришли к выводу, что заемщик выиграл на разнице стоимости фактического и «бумажного» строительства свободный капитал в 500 млн рублей, но как ими распорядился «Нэфис», остается пока неизвестным.

Когда в агентстве узнали, что завод уже построен, обвинили «Нэфис» в мошенничестве и незаконном получении кредита.

АСВ добыло доказательства из отчетности

Новые доказательства были найдены в бухгалтерской отчетности «Нэфиса», которые частично хранились в банке, а частично были взяты из публичной отчетности. Ведь до 2016 года «Нэфис Косметикс» являлся публичным АО и вынужден был ежегодно размещать годовой отчет. А сами банки пока не спешат предоставлять выписки по запросу АСВ. Лишь АББ на днях ответил на один из запросов.

Анализируя эти данные, представитель АСВ Сергей Сенько пришел к выводу, что предприятие с 2013 года вело строительство нового завода без разрешения на строительство и закончило его в 2015 году. Выступая в суде, Сергей Сенько констатировал, что «Нэфис Косметикс» строил его за свой счет и для собственных нужд». Постепенно стоимость строительства увеличивалась. Если в 2013 году затраты составили 453 млн, то в 2014 году произошло значительное увеличение расходов — до 2 млрд рублей. На конец 2015 года — до 2,5 млрд рублей, привел он данные.

— Эта сумма затрат на строительство отражается в бухгалтерском отчете компании по статье баланс 11.90 «прочие необоротные активы». Здесь отражаются затраты на приобретение основных средств, которые не введены в эксплуатацию именно для собственных нужд. При обычной хозяйственной деятельности, когда организация строит для себя и вводит, отражается на счете 01, — пояснил он.

«Продали» по договору подряда с плюсом в 2 миллиарда

В 2016 году «Нэфис Косметикс» списал с баланса основные средства, заключив договор подряда с заводом СМС. При этом перевод актива произошел по цене 3,9 млрд рублей, тогда как на балансе «Нэфиса» он «висел» по цене 1,9 млрд рублей.

— Согласно отчетности «Нэфиса», в 2016 году произошло выбытие с этой строки 1,9 млрд рублей. При этом они не были зачислены на основной счет — 01 (основные средства), а произошло их выбытие на сторону, — рассказал суду господин Сенько. — Отчетность «Нэфиса» позволяет сделать вывод, что вывод произошел одновременно с началом платежей по кредиту, — подметил Сенько.

В свою очередь, отчетность завода СМС подтверждает эти выводы. «В 2016 году на его балансе появились прочие внеоборотные активы, но уже по цене не 1,9 млрд, а 3,9 млрд рублей. Эти документы подтверждают факт выбытия актива. Он строился для собственных нужд, а потом был передан якобы по договору подряда. Затраты составили 1,9 млрд, а передан он был за 3,9 млн рублей», — сообщил суду эксперт АСВ.

Сенько привел новые доказательства аффилированности «Нэфис Косметикс» и завода СМС. По его словам, 400 торговых марок «Нэфис» принадлежат дочери Ирека Богулславского, которая подписала лицензионный договор с ООО «Лаборатория RTH», которую возглавлял учредитель завода СМС и бывший совладелец «Нэфиса» Юрий Ляшенко. Он получил 50 млн рублей от «Нэфис», чтобы оплатить участие в капитале компании, утверждал Сенько. По его словам, эти данные подтверждают аффилированность между ними.

В развитие темы он сообщил о приобщении к делу ходатайства о фальсификации договора земельного участка от 2013 года. «Это был не подряд, а продажа незавершенного строительства, — пояснил позже Сенько в разговоре с «Реальным временем». — Они для себя построили за 1,9 млрд рублей, а продали заводу СМС за 3,9 млрд рублей. Но оформили эту сделку договором подряда. Откуда за год взялось 2 млрд рублей сверху?» — недоумевает он.

Комментируя ходатайство, он пояснил, что при строительстве завода «у них никаких земельных отношений не было, а тут через 2 часа в этот день принесли рисованный договор 2013 года». «Возможно, он был заключен, но тогда по нему должны идти платежи. Эти действия были направлены на то, чтобы создать видимость арендных отношений по земельному участку не с 2016 года, а с 2013 года. Чтобы показать, что уже тогда ЗСМС являлся заказчиком строительства завода», — предполагает он.

Цель — не пустить в реестр кредиторов

Исследование этих обстоятельств дает карт-бланш АСВ в том, чтобы доказать в суде необходимость в субординации требований «Нэфис Косметикс» к ЗСМС на 1,2 млрд рублей. Оно доказывается по следующим критериям: аффилированность и злоупотребление. «Злоупотребление мы видим — завод был продан дороже», — отметил Сенько.

Напомним, что процедура банкротства завода СМС была введена в мае этого года сроком на 6 месяцев. Однако в октябре арбитражный суд РТ продлил срок конкурсного производства завода СМС еще на полгода — до 15 мая 2020 года. Требования кредиторов проходят проверку. Арбитражный суд Татарстана принял к своему рассмотрению следующие требования кредиторов: «Татфондбанк» — на 4,5 млрд, АО «Нэфис Косметикс» на 1,2 млрд рублей и УФНС по РТ на 1 млрд рублей и другие. Итого, требования о включении в реестр требований кредиторов на сумму 7,5 млрд рублей.