Здесь выступали Высоцкий, Визбор, Пугачева: как погубили Молодежный центр

Культовый для нескольких поколений МЦ закрыт, а управляющая компания объявила себя банкротом

Фото: kzn.ru (Молодежный центр в 1990 году)

Молодежный центр «Ак Барс» в эти дни вошел в процедуру банкротства — в организации ввели наблюдение. Но сам МЦ прекратил работу, как оказалось, за несколько месяцев до этого события — часть здания, где базировалось учреждение, уже не эксплуатируется. Последние несколько лет центр неуклонно сворачивал деятельность — на фоне ухода холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова, учредителя центра, из капитала «Ак Барс» Банка, владеющего зданием. Многие казанцы, особенно старшего поколения, расстроились, узнав о потере МЦ, который, безусловно, был знаковым объектом культурной жизни столицы в прежние годы. В его стенах собирали аншлаги Владимир Высоцкий и Алла Пугачева, позднее он стал домом республиканских кавээнщиков. Подробнее о причинах закрытия центра и его дальнейшей судьбе — в материале «Реального времени».

Молодежный центр под наблюдением

На минувшей неделе Арбитражный суд РТ ввел в отношении АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» процедуру наблюдения. При этом МКСЦ «Ак Барс» уже несколько месяцев как фактически прекратил деятельность. По телефону организации сообщили, что сейчас в Молодежном центре ничего нет — только «голые стены». Прибывший к зданию корреспондент «Реального времени» застал там лишь сотрудников ЧОП, которые заявили, что центр не функционирует уже полгода. Табличку с названием МКСЦ сняли со входа, на дверях висят лишь уведомления о том, что центр якобы «закрыт на ремонт».

На самом деле, последнее мероприятие в молодежном центре прошло все же не полгода назад, а в конце апреля — это было открытие городской лиги КВН «Наша лига».

Остановку деятельности центра подтвердил и владелец здания — «Ак Барс» Банк. «На данный момент часть здания по адресу: ул. Декабристов, 1, в котором ранее располагался Молодежный культурно-спортивный центр, не эксплуатируется», — ответили в банке на запрос «Реального времени».

Последнее мероприятие в Молодежном центре прошло в конце апреля — это было открытие городской лиги КВН «Наша лига». Фото Александра Артемьева

Центр обанкротил сам себя

В картотеке Арбитражного суда РТ сначала ошибочно указали, что процедура наблюдения введена по иску «Ак Барс» Банка, а сумма долга составляет около 4,5 млн рублей. Но в пресс-службе банка указали на ошибки в опубликованных в картотеке материалах: МКСЦ «Ак Барс» сам подал на собственное банкротство.

— «Ак Барс» Банк во внесудебном порядке обратился в АНО МКСЦ «Ак Барс» с просьбой погасить имеющуюся задолженность за аренду части здания по адресу: ул. Декабристов, 1, но АНО МКСЦ «Ак Барс» не смогла оплатить долг. В дальнейшем АНО МКСЦ «Ак Барс» самостоятельно обратилась в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании себя банкротом, — пояснили нашему изданию в банке.

Информацию о сумме долга за аренду банк на данный момент не раскрывает. В дальнейшем «Ак Барс» Банк намерен заявить соответствующие требования в рамках дела о банкротстве АНО МКСЦ «Ак Барс».

В банке также подчеркнули, что «Ак Барс» Банк не является учредителем АНО «МКСЦ «Ак Барс», и Молодежный центр не входит в список аффилированных лиц банка.

В банке подчеркнули, что «Ак Барс» Банк не является учредителем АНО «МКСЦ «Ак Барс», и Молодежный центр не входит в список аффилированных лиц банка

В открытых источниках нет данных о финансовых показателях МКСЦ «Ак Барс», но есть два сообщения от ФНС о приостановке операций по счетам в январе и апреле 2019 года. Директор МКСЦ Дмитрий Дорогов заявил «Реальному времени», что центр в период своего существования существовал в режиме самоокупаемости — доход приносили арендаторы и проводимые в центре мероприятия.

Внешним управляющим Молодежного центра суд назначил Ришата Габидуллина. Он не стал комментировать ситуацию с МКСЦ «Ак Барс», сообщив, что не успел ознакомиться с документами по делу.

Как МКСЦ «Ак Барс» связан с остальными «барсами»

«Ак Барс» Банк не входит в состав учредителей АНО «МКСЦ Ак Барс» — на этом акцентируют внимание и в самом банке. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями Молодежного центра являются АНО «Дворец единоборств «Ак Барс», учрежденное первым замдиректора дворца Фаритом Шайхутдиновым, а также ООО «Спорт Тайм», которое на 75% принадлежит его директору Наилю Изятовичу Хабибуллину (судя по всему — замгендиректора АО «Холдинговая компания «Ак Барс»), остальные 25% — самой холдинговой компании депутата Госсовета РТ Ивана Егорова.

Ранее, в конце 2015 года, холдинговая компания «Ак Барс» вышла из капитала «Ак Барс» Банка (ей принадлежало 8,955% акций). А 2016 год стал последним, когда в МСКЦ «Ак Барс» проводило годовое собрание акционеров АО «Связьинвестнефтехим», которое участвует и в капитале банка, и в капитале холдинговой компании. А уже в 2017 году в МКСЦ «Ак Барс» заговорили о том, чтобы убрать концертный зал и оставить только спортивную часть центра. Фактически, крах Молодежного центра «Ак Барс» происходил на фоне ухода компании Егорова от «Ак Барс» Банка.

Фактически, крах Молодежного центра «Ак Барс» происходил на фоне ухода компании Егорова от «Ак Барс» Банка. Фото Максима Платонова

«Технически и морально устарел»

Именно к директору центра Дмитрию Дорогову перенаправили вопросы о МКСЦ «Ак Барс» в одноименной холдинговой компании. Он подтвердил закрытие центра и объяснил причины.

— Молодежный центр технически и морально устарел. Зданию 40 лет, и там были вопросы технической составляющей, соответствия требований к таким центрам. Тем более это одно здание с банком, и там не было возможности даже точечно что-то поменять. Были различные варианты, например, продолжать функционировать только как спортивный центр, но в итоге как-то не согласовали — я уж не знаю более подробно всех возможных проектов.

Отметим, что Дорогов говорил о перепрофилировании центра в исключительно спортивный еще в конце 2017 года. Тогда он заявлял, что «слишком сложно реализовывать на небольшой, в общем-то, площади в 4 тыс. кв. м два совершенно разных направления деятельности — спортивное и культурное». Он также добавлял, что деньги на реконструкцию планируют найти сами, без участия банка.

Сейчас Дорогов сообщает, что дальнейшая судьба этого места находится в руках собственника здания — а им, по словам директора МКСЦ, является именно «Ак Барс» Банк. Как уже было сказано выше, центр арендовал у банка площади здания.



Зал, в котором выступали Высоцкий и Пугачева

Об истории молодежного центра «Реальному времени» рассказал Валерий Минеев, занимавший должность заместителя гендиректора центра с 1976 по 1986 год:

— После открытия этот центр стал действительно центром притяжения для молодежи города. Кроме гостиничного комплекса центр включал в себя школу комсомольского резерва, спортивный комплекс с двумя спортзалами и бассейном и концертный зал на 700 мест. Там был организован джаз-клуб, диско-клуб, клуб любителей кино, проводился фестиваль авторской песни знаменитый на все Поволжье. Наш фестиваль был вторым после Грушинского!

В числе выступавших на сцене молодежного центра Минеев назвал Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и Аллу Пугачеву. Высоцкий и Пугачева приезжали в Казань по линии Татарской государственной филармонии — она арендовала у Молодежного центра зал для выступления звезд. «Люди ночами стояли за абонементами на концерты. У нас на сцене были все, кто был звездами советского экрана», — вспоминает Минеев.



В числе выступавших на сцене молодежного центра Минеев назвал Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и Аллу Пугачеву. Фото elitat.ru

По словам Минеева, ситуация значительно изменилась в ходе перестройки. В 1994 году была первая приостановка деятельности центра. В дальнейшем он открылся после реставрации в 2001 году.



Доступная площадка для музыкантов и кавээнщиков

В последнее время Молодежный центр «Ак Барс» был домом для многочисленных кружков как для детей, так и для взрослых. В здании также размещался бассейн (в котором даже гастролировал дельфинарий). Сейчас центр не славен какими-либо громкими событиями. Наверное, самым именитым гостем за последние несколько лет был Анатолий Вассерман, публицист и звезда «Своей игры», побывавший там в апреле 2016 года. Но вместе с тем центр с завидной частотой принимал события, так или иначе значимые для культурной жизни республики, — праздничные концерты по случаю памятных дат, фестивали детского творчества, те же игры КВН республиканского масштаба. В мае 2017 года там торжественно вскрыли капсулу с посланием из 1967 года.

Выступавшие на сцене Молодежного центра также тепло отзываются о руководстве заведения и опыте сотрудничества. Известный автор-исполнитель из Казани Дмитрий Бикчентаев также вспоминает о богатой истории молодежного центра и считает, что столица Татарстана потеряла важный культурный объект.

Самым именитым гостем за последние несколько лет был Анатолий Вассерман, побывавший там в апреле 2016 года. Фото Максима Платонова

— Для города это огромная потеря. Потеря прежде всего в воспитательном моменте. Изначально центр «Ак Барс» формировал вкусы молодежи, которая приходила туда слушать концерты, и не только ее. Когда-то я, будучи еще молодым, посещал там огромное количество абонементных концертов, кинопросмотров, участвовал в фестивалях. Данный объект для меня является почти культовым. Молодежный центр для меня был своего рода школой искусств, школой культуры. В самом деле, это было одно из лучших заведений Советского Союза, и все, кто туда приезжал, отзывались о нем положительно.

Бикчентаев добавляет, что и в наши дни сотрудничество с МКСЦ оставляло только хорошее впечатление — из-за отзывчивости администрации и доступности.

— Центр был доступен хотя бы в плане финансовом. Когда мы приходили туда к предпоследнему директору, он всегда откликался на мои инициативы, старался сделать так, чтобы это было финансово необременительным для меня и для людей, которые приходили на мероприятие. Это заведение было заведением высокой культуры, там никогда не было пошлости.

Руководитель казанской лиги КВН «Наша лига» Минтимер Нугманов рассказывает, что молодежный центр «Ак Барс» долгое время был домом для республиканских команд КВН, и сейчас в Казани нет альтернативной площадки, столь же удобной и доступной — другие варианты либо дешевле и дальше, либо дороже.



— Я о МЦ «Ак Барс» узнал на первом курсе, еще в 2004 году, когда мы начали играть в КВН в вузе. Уже на тот момент это было такое обиталище студенческой лиги КВН, место, где традиционно проводились игры. Зрители любили этот зал, и команды тоже. Конечно, сейчас технические характеристики зала ухудшились, и организовывать игры стало накладнее: нужно было привозить дополнительный свет и звук. Но в целом по атмосфере это тот же зал, который кавээновский зритель и кавээнщики любят. МЦ «Ак Барс» — это действительно культурный центр для Казани и республики.