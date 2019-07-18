Здесь выступали Высоцкий, Визбор, Пугачева: как погубили Молодежный центр
Культовый для нескольких поколений МЦ закрыт, а управляющая компания объявила себя банкротом
Молодежный центр «Ак Барс» в эти дни вошел в процедуру банкротства — в организации ввели наблюдение. Но сам МЦ прекратил работу, как оказалось, за несколько месяцев до этого события — часть здания, где базировалось учреждение, уже не эксплуатируется. Последние несколько лет центр неуклонно сворачивал деятельность — на фоне ухода холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова, учредителя центра, из капитала «Ак Барс» Банка, владеющего зданием. Многие казанцы, особенно старшего поколения, расстроились, узнав о потере МЦ, который, безусловно, был знаковым объектом культурной жизни столицы в прежние годы. В его стенах собирали аншлаги Владимир Высоцкий и Алла Пугачева, позднее он стал домом республиканских кавээнщиков. Подробнее о причинах закрытия центра и его дальнейшей судьбе — в материале «Реального времени».
Молодежный центр под наблюдением
На минувшей неделе Арбитражный суд РТ ввел в отношении АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» процедуру наблюдения. При этом МКСЦ «Ак Барс» уже несколько месяцев как фактически прекратил деятельность. По телефону организации сообщили, что сейчас в Молодежном центре ничего нет — только «голые стены». Прибывший к зданию корреспондент «Реального времени» застал там лишь сотрудников ЧОП, которые заявили, что центр не функционирует уже полгода. Табличку с названием МКСЦ сняли со входа, на дверях висят лишь уведомления о том, что центр якобы «закрыт на ремонт».
На самом деле, последнее мероприятие в молодежном центре прошло все же не полгода назад, а в конце апреля — это было открытие городской лиги КВН «Наша лига».
Остановку деятельности центра подтвердил и владелец здания — «Ак Барс» Банк. «На данный момент часть здания по адресу: ул. Декабристов, 1, в котором ранее располагался Молодежный культурно-спортивный центр, не эксплуатируется», — ответили в банке на запрос «Реального времени».
Центр обанкротил сам себя
В картотеке Арбитражного суда РТ сначала ошибочно указали, что процедура наблюдения введена по иску «Ак Барс» Банка, а сумма долга составляет около 4,5 млн рублей. Но в пресс-службе банка указали на ошибки в опубликованных в картотеке материалах: МКСЦ «Ак Барс» сам подал на собственное банкротство.
— «Ак Барс» Банк во внесудебном порядке обратился в АНО МКСЦ «Ак Барс» с просьбой погасить имеющуюся задолженность за аренду части здания по адресу: ул. Декабристов, 1, но АНО МКСЦ «Ак Барс» не смогла оплатить долг. В дальнейшем АНО МКСЦ «Ак Барс» самостоятельно обратилась в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании себя банкротом, — пояснили нашему изданию в банке.
Информацию о сумме долга за аренду банк на данный момент не раскрывает. В дальнейшем «Ак Барс» Банк намерен заявить соответствующие требования в рамках дела о банкротстве АНО МКСЦ «Ак Барс».
В банке также подчеркнули, что «Ак Барс» Банк не является учредителем АНО «МКСЦ «Ак Барс», и Молодежный центр не входит в список аффилированных лиц банка.
В открытых источниках нет данных о финансовых показателях МКСЦ «Ак Барс», но есть два сообщения от ФНС о приостановке операций по счетам в январе и апреле 2019 года. Директор МКСЦ Дмитрий Дорогов заявил «Реальному времени», что центр в период своего существования существовал в режиме самоокупаемости — доход приносили арендаторы и проводимые в центре мероприятия.
Внешним управляющим Молодежного центра суд назначил Ришата Габидуллина. Он не стал комментировать ситуацию с МКСЦ «Ак Барс», сообщив, что не успел ознакомиться с документами по делу.
Как МКСЦ «Ак Барс» связан с остальными «барсами»
«Ак Барс» Банк не входит в состав учредителей АНО «МКСЦ Ак Барс» — на этом акцентируют внимание и в самом банке. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями Молодежного центра являются АНО «Дворец единоборств «Ак Барс», учрежденное первым замдиректора дворца Фаритом Шайхутдиновым, а также ООО «Спорт Тайм», которое на 75% принадлежит его директору Наилю Изятовичу Хабибуллину (судя по всему — замгендиректора АО «Холдинговая компания «Ак Барс»), остальные 25% — самой холдинговой компании депутата Госсовета РТ Ивана Егорова.
Ранее, в конце 2015 года, холдинговая компания «Ак Барс» вышла из капитала «Ак Барс» Банка (ей принадлежало 8,955% акций). А 2016 год стал последним, когда в МСКЦ «Ак Барс» проводило годовое собрание акционеров АО «Связьинвестнефтехим», которое участвует и в капитале банка, и в капитале холдинговой компании. А уже в 2017 году в МКСЦ «Ак Барс» заговорили о том, чтобы убрать концертный зал и оставить только спортивную часть центра. Фактически, крах Молодежного центра «Ак Барс» происходил на фоне ухода компании Егорова от «Ак Барс» Банка.
«Технически и морально устарел»
Именно к директору центра Дмитрию Дорогову перенаправили вопросы о МКСЦ «Ак Барс» в одноименной холдинговой компании. Он подтвердил закрытие центра и объяснил причины.
— Молодежный центр технически и морально устарел. Зданию 40 лет, и там были вопросы технической составляющей, соответствия требований к таким центрам. Тем более это одно здание с банком, и там не было возможности даже точечно что-то поменять. Были различные варианты, например, продолжать функционировать только как спортивный центр, но в итоге как-то не согласовали — я уж не знаю более подробно всех возможных проектов.
Сейчас Дорогов сообщает, что дальнейшая судьба этого места находится в руках собственника здания — а им, по словам директора МКСЦ, является именно «Ак Барс» Банк. Как уже было сказано выше, центр арендовал у банка площади здания.
Зал, в котором выступали Высоцкий и Пугачева
Об истории молодежного центра «Реальному времени» рассказал Валерий Минеев, занимавший должность заместителя гендиректора центра с 1976 по 1986 год:
— После открытия этот центр стал действительно центром притяжения для молодежи города. Кроме гостиничного комплекса центр включал в себя школу комсомольского резерва, спортивный комплекс с двумя спортзалами и бассейном и концертный зал на 700 мест. Там был организован джаз-клуб, диско-клуб, клуб любителей кино, проводился фестиваль авторской песни знаменитый на все Поволжье. Наш фестиваль был вторым после Грушинского!
В числе выступавших на сцене молодежного центра Минеев назвал Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и Аллу Пугачеву. Высоцкий и Пугачева приезжали в Казань по линии Татарской государственной филармонии — она арендовала у Молодежного центра зал для выступления звезд. «Люди ночами стояли за абонементами на концерты. У нас на сцене были все, кто был звездами советского экрана», — вспоминает Минеев.
По словам Минеева, ситуация значительно изменилась в ходе перестройки. В 1994 году была первая приостановка деятельности центра. В дальнейшем он открылся после реставрации в 2001 году.
Доступная площадка для музыкантов и кавээнщиков
В последнее время Молодежный центр «Ак Барс» был домом для многочисленных кружков как для детей, так и для взрослых. В здании также размещался бассейн (в котором даже гастролировал дельфинарий). Сейчас центр не славен какими-либо громкими событиями. Наверное, самым именитым гостем за последние несколько лет был Анатолий Вассерман, публицист и звезда «Своей игры», побывавший там в апреле 2016 года. Но вместе с тем центр с завидной частотой принимал события, так или иначе значимые для культурной жизни республики, — праздничные концерты по случаю памятных дат, фестивали детского творчества, те же игры КВН республиканского масштаба. В мае 2017 года там торжественно вскрыли капсулу с посланием из 1967 года.
Выступавшие на сцене Молодежного центра также тепло отзываются о руководстве заведения и опыте сотрудничества. Известный автор-исполнитель из Казани Дмитрий Бикчентаев также вспоминает о богатой истории молодежного центра и считает, что столица Татарстана потеряла важный культурный объект.
— Для города это огромная потеря. Потеря прежде всего в воспитательном моменте. Изначально центр «Ак Барс» формировал вкусы молодежи, которая приходила туда слушать концерты, и не только ее. Когда-то я, будучи еще молодым, посещал там огромное количество абонементных концертов, кинопросмотров, участвовал в фестивалях. Данный объект для меня является почти культовым. Молодежный центр для меня был своего рода школой искусств, школой культуры. В самом деле, это было одно из лучших заведений Советского Союза, и все, кто туда приезжал, отзывались о нем положительно.
Бикчентаев добавляет, что и в наши дни сотрудничество с МКСЦ оставляло только хорошее впечатление — из-за отзывчивости администрации и доступности.
Руководитель казанской лиги КВН «Наша лига» Минтимер Нугманов рассказывает, что молодежный центр «Ак Барс» долгое время был домом для республиканских команд КВН, и сейчас в Казани нет альтернативной площадки, столь же удобной и доступной — другие варианты либо дешевле и дальше, либо дороже.
— Я о МЦ «Ак Барс» узнал на первом курсе, еще в 2004 году, когда мы начали играть в КВН в вузе. Уже на тот момент это было такое обиталище студенческой лиги КВН, место, где традиционно проводились игры. Зрители любили этот зал, и команды тоже. Конечно, сейчас технические характеристики зала ухудшились, и организовывать игры стало накладнее: нужно было привозить дополнительный свет и звук. Но в целом по атмосфере это тот же зал, который кавээновский зритель и кавээнщики любят. МЦ «Ак Барс» — это действительно культурный центр для Казани и республики.
комментарии
Деньги - единственный критерий успешности.
Или есть другой критерий?
Золотой телец - кумир не только древних, Библейских евреев.
Суровые советские рокеры...
Одни маменькины сыночки остались.