«Таттеплоизоляция» ушла с молотка за 208 миллионов

Публичное предложение уронило стоимость завода на 100 млн с лишним

Основное имущество одного из активов рухнувшей империи Эльбека Сафаева, ООО «Таттеплоизоляция», продано. Покупателем недвижимости, включая административное здание с землей, а также производственные цеха с их содержимым, стало казанское ООО «Агротехнологии». За некогда крупнейшего в России производителя пенополиуретановых труб и фасонных изделий оно выложило 208 млн рублей, что на 106,5 млн рублей ниже начальной цены публичного предложения и почти на 150 млн меньше первоначальной стартовой цены продажи. Вариант с попыткой войти в другой бизнес, который может принести неплохую прибыль, можно было бы рассмотреть, если бы не одно но: с 2013 года стопроцентная доля «Агротехнологий» заложена «Газпромбанку» и общая кредитная нагрузка компании близка к 1 млрд рублей. Вывод о том, что покупка совершена в пользу этой кредитной организации, напрашивается сам собой. В то же время в сообщении о результатах торгов указано, что победитель заинтересованным лицом по отношению к кредиторам не является. Эксперты называют обычной практикой, когда банк, «расшивая» старые долги, выдает новый кредит лицу, которое приобретает имущество, заложенное ранее этому же банку.

Один залог купил другой

Как стало известно «Реальному времени», основное имущество ООО «Таттеплоизоляция» нашло своего покупателя. Согласно сообщению организатора торгов ООО «ПарадизГрупп» лот №1 приобретен на торгах казанским ООО «Агротехнологии» за 208 млн рублей. Это на 106,5 млн меньше начальной цены публичного предложения и на 144,7 млн — первоначальной стартовой цены продажи. Какова «начинка» лота? Это 658 единиц разнообразного имущества, начиная с недвижимости. Как-то: трехэтажное административное здание в более чем 1 569 «квадратов», два земельных участка (57 742 кв. м и 11 761 кв. м), а также само производственное хозяйство.

Это цех предварительной изоляции труб (в списке значится самым первым), линии по их изготовлению и оборудование для этого, цех окраски, станки, краны, холодильники, электропечи, заливочные столы, укладчики труб и стеллажи для них, насосы, вентиляторы и огромное количество разного другого оборудования, в том числе лабораторного, ремонтные зоны, мастерская, факсы, видеосерверы, ко всему прочему встроенный шкаф в кабинете директора и даже алкотестер с аптечкой. В этом перечне есть и бытовки, волоконно-оптическая линия связи, площадка для складирования готовой продукции с подкрановыми путями и в довершение всего щебеночная дорога вдоль цеха изоляции труб. В наличии даже снегоуборочные машины. Одним словом, складывается ощущение, что в лот №1 включили все, что необходимо для этого производства или не будет для него лишним.

А вот лот №14, к моменту публичного предложения оцененный в более скромные 63 с небольшим млн рублей, пока так и остался невостребованным. В его составе тоже разное производственное оборудование. Но, как представляется, второстепенного значения, а также компьютеры, ноутбуки и микроволновки, столы и стулья, огнеупорные костюмы для сварщиков, огнетушители и прочее. Это было публичное предложение. Начальная цена первого лота составляла 316,5 млн рублей с небольшим. Каждые 7 дней она последовательно снижалась на 5 процентов. Как минимальная была указана цена в 50 процентов от нее, то есть падение в этом случае не было предельным.

«Начинка» лота — это 658 единиц разнообразного имущества, начиная с недвижимости. Фото: facebook.com/ttitruba

Что известно о покупателе? Компания «Агротехнологии» была создана 9 лет назад. Офис находится в Казани на улице Спартаковской, 2 (судя по всему, в ТЦ «Караван»). Заявленный вид деятельности — выращивание однолетних культур. Руководитель «Агротехнологий», он же единственный владелец, Айбек Гайнуллин. Связаться с ним «Реальному времени» не удалось. Обслуживание номера мобильного телефона (вероятно, личного), который был указан при регистрации, оказалось временно приостановлено. По другому номеру телефона компании, уже стационарному, нашему изданию сообщили, что Камилевич в данный момент находится в командировке, которая продлится еще полторы недели. «И, насколько я знаю, мы никаких комментариев не даем», — добавила девушка на том конце провода.

Компания вполне себе прибыльная: в 2020 году получила 418,05 млн рублей выручки. Чистая прибыль при этом составила 1,17 млн рублей. Вариант с попыткой «Агротехнологий» войти в другой бизнес, который может принести неплохую прибыль, можно было бы рассмотреть, если бы не одно но: с 2013 года стопроцентная доля этого общества заложена «Газпромбанку» (ГПБ). Вывод о том, что покупка совершена в интересах этой кредитной организации, напрашивается сам собой. Хотя в сообщении о результатах торгов указано, что победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Да и в самом «Газпромбанке» дистанцировались от этой сделки, заявив, что «ГПБ не является организатором торгов. Имущество продано на торгах путем публичного предложения».

С другой стороны, если «Агротехнологии» до сих пор не смогли избавиться от финансовой зависимости от ГПБ (если, конечно, данные в базе данных СПАРК актуальны), о каком развитии иного бизнеса можно вести речь? К тому же общая долговая нагрузка этой организации близка к 1 млрд рублей. Интересно, что, согласно тому же СПАРК, 99,99% доли «Таттеплоизоляции» также находится в залоге у ГПБ. Получается, что в этой ситуации один залог купил другой.

Планы и возможности покупателя «Таттеплоизоляции» пока туманны. Фото: facebook.com/ttitruba

Могли распродать по цехам

Одним словом, планы и возможности покупателя (или возможного реального выгодоприобретателя) «Таттеплоизоляции» пока туманны. Хотя, судя по составу лота, шансы на реанимацию производства остаются. Развитие ситуации с продажей завода пошло не по самому худшему сценарию. Как ранее рассказывало «Реальное время», 2021 год для одного из значимых предприятий — банкротящейся ГК «Инвэнт» — начался с нового витка противостояния двух основных банков-кредиторов. Напомним: этот завод в Лаишеве входил в топ-4 крупнейших российских производителей пенополиуретановых труб и фасонных изделий.

«Газпромбанк», позицию которого разделял и конкурсный управляющий, выступал за то, чтобы выставить предприятие на торги как единый производственный комплекс. «Продажа единым лотом — это единственная реальная возможность реализовать предприятие», — подтверждал тогда свою позицию «Реальному времени» «Газпромбанк». «СМП банк», напротив, считал, что завод пенополиуретановых труб нужно разбить на более мелкие лоты — буквально по цехам. Так его удастся продать подороже. 18 сентября прошлого года конкурсный управляющий «Таттеплоизоляции» Михаил Савин опубликовал положение об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации имущества должника. В том числе предмета залога, который был утвержден залоговым кредитором «Газпромбанком», а также собранием кредиторов «Таттеплоизоляции».

Имущество завода в Лаишеве, одного из крупнейших в своем сегменте в России, было разделено на 14 лотов. Однако, производственные здания, землю и оборудование включили в один лот начальной стоимостью 351,7 млн рублей. С учетом еще одного, также не второстепенного лота (в него вошли различное оборудование, инструментарий, офисная и оргтехника) со стартовой ценой в 70,3 млн рублей, комплекс потянул менее чем на полмиллиарда рублей.

Но уже 2 октября 2020 года конкурсный кредитор «Таттеплоизоляции» «СМП Банк» подал в татарстанский арбитраж заявление о разрешении разногласий по вопросу реализации имущества. По его мнению, утвержденное положение не отвечало целям процедуры банкротства и нарушало права и интересы конкурсных кредиторов — якобы были неверно определены начальная продажная цена имущества и состав лотов. Он, в частности, полагал, что необходимо выделить в отчете об оценке имущества доли залогового кредитора в составе полученной выручки, привести начальную продажную цену имущества должника в соответствие с рыночной, изменить состав лотов, разделив имущество буквально по цехам.

Но в арбитраже эта позиция поддержки не нашла. Во-первых, по закону о банкротстве условия продажи определяет как раз залоговый кредитор (в данном случае «Газпромбанк»). Кроме того, татарстанский арбитраж в своем решении отмечал, что все имущество предприятия нацелено на выпуск теплоизолированных пенополиуретаном (ППУ) труб и находится на объединенных земельных участках. Поэтому, его раздельная продажа, напротив, снизит конечную цену. Уже не говоря о том, что растаскивание единого производственного комплекса между разными «заинтересантами» приведет к разрыву технологического процесса. Продажа же объекта как готового бизнеса привлечет больший круг покупателей и позволит сделать это по наиболее высокой стоимости.

В то же время 12 октября прошлого года татарстанский арбитраж принял обеспечительные меры по приостановке торгов по продаже имущества «Таттеплоизоляции». Заявление подал все тот же «СМП Банк» в рамках уже упомянутого спора о разрешении разногласий о продаже имущества. Однако, судя по всему, он в конечном итоге проиграл.

Имущество завода в Лаишеве было разделено на 14 лотов. Однако производственные здания, землю и оборудование включили в один лот начальной стоимостью 351,7 млн рублей

Свою ценность сохраняет

Источник, знакомый с ситуацией, тогда выражал «Реальному времени» свое беспокойство тем, что при распродаже «Таттеплоизоляции» по цехам их раскупят мелкие лавочники и тогда она превратится «из технологичного и прекрасного завода, образно выражаясь, в оптовый рынок». К тому моменту «Таттеплоизоляция» уже остановила свою деятельность: ее персонал был распущен, выпуск продукции, соответственно, тоже остановлен.

— Сотрудники уволены, потому что нет источников для их содержания. Оставлено только определенное количество персонала. Кстати говоря, у комитета кредиторов по этому поводу тоже есть свое мнение. Выплата зарплат, оплата за каждого из этих сотрудников налогов — это бремя, которое ложится на плечи кредиторов. Они это расценивают как дополнительные убытки, — сетовал тогда наш анонимный собеседник.

Вместе с тем он уверял, что предприятие «законсервировано, но свою ценность сохраняет».

Банк, «расшивая» старые долги, выдает новый кредит лицу, которое приобретает заложенное ему же имущество

— Действительно, стопроцентная доля участника ООО «Агротехнологии» Гайнуллина находится в залоге у «Газпромбанка» в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии от 27 сентября 2013 года, это следует из данных ЕГРЮЛ. Вместе с тем, размер задолженности по этому кредитному обязательству из открытых источников неизвестен, в связи с чем невозможно судить о том, насколько ООО «Агротехнологии» в силу этого залога зависимо от «Газпромбанка», — говорит заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев.

Согласно финансовой отчетности «Агротехнологий», их общая задолженность по займам приближается к 1 млрд рублей. Но в любом случае наличие такого залога само по себе не означает юридической аффилированности с «Газпромбанком», комментирует эксперт, отмечая, что эта компания «на сегодняшний день экономически вполне состоятельна», несмотря на столь значительный долг по займам. Так, ее выручка по итогам 2020 года составила около 700 млн рублей.



При этом, предполагает Тубальцев, вполне возможно, что оплата имущества по выигранным торгам сделана также за счет кредитных средств, в том числе полученных от «Газпромбанка».

«Это обычная практика, когда банк, «расшивая» старые долги (в данном случае, ООО «Таттеплоизоляция»), выдает новый кредит лицу, которое приобретает имущество, заложенное ранее этому же банку, — констатирует он. Замдиректора фирмы «Татюринформ» также замечает, что «в этом нет ничего предосудительного. Банк обладает информацией о реальной стоимости имущества, его потенциальной залоговой стоимости и, кроме того, заинтересован в погашении ранее существовавшего долга обанкротившегося предприятия. Поэтому и финансирует приобретение новым собственником указанного имущества». «Однако, все это носит характер предположений, так как достоверной информации о том, кто финансирует данную сделку, в открытых источниках нет», — подчеркивает он.

Руководитель гражданской практики юрагентства «Юнэкс» Ринат Чипчиков добавляет, что в силу действующего нормативного регулирования действительно при залоге долей в ООО по общему правилу корпоративные права участника, связанные с принятием решений, определяющих деятельность ООО, переходят к залогодержателю (кредитору).

«Иными словами, кредитор общества с ограниченной ответственностью вместо самого ООО может принимать участие в общих собраниях его участников, принимая решения по ключевым вопросам», — говорит он.

Именно «Газпромбанк» считае­тся наиболее вероятн­ым «интересантом» по отношению к активам ХК «Инвэнт». Фото: pravdaurfo.ru

Но в то же время, замечает Чипчиков, в уставе ООО, в договоре залога доли могут быть предусмотрены иные условия или исключения на этот счет, которые не предоставляют столь широких прав кредитору: «По этой причине участие в торгах могло быть управленческим решением самого общества не связанным с волей кредитора-залогодателя». «Однако, учитывая то, что доля находится в залоге у кредитной организации, такой вариант маловероятен», — все же полагает собеседник «Реального времени».

Он напоминает, что ситуация, при которой банки скупают активы на банкротных торгах, не является редкостью: «С учетом того, что торги проходили в рамках публичного предложения, где цена идет на понижение, в целом в участии в нем организации, чья доля находится у банка, нет ничего экстраординарного». Напротив, комментирует Чипчиков, наиболее осведомленным покупателям (то есть имеющим более подробное представление о составе реализуемого лота и иных его характеристиках, о возможных направлениях его использования) может быть интересно получить актив по привлекательной цене.

Отметим, что именно «Газпромбанк» считае­тся наиболее вероятн­ым «интересантом» по отношению к активам ХК «Инвэнт». В этой связи прогнозировал­и, что именно он куп­ит самый лакомый акт­ив империи Сафаева завод «Таткабель». Но буквально в последн­ие дни старого года покупателем самого крупного лота стал ге­ндиректор и совладел­ец зарегистрированно­го в Челябинской обл­асти ООО «Стройрост» Руслан Бекмурзин. За землю под заводом, оборудование и инве­нтарь он выложил 890­,9 млн рублей.



По данным системы «С­ПАРК-Интерфакс», Бек­мурзин регулярно уча­ствует в аукционах по продаже имущества банкротящихся компан­ий, в ряде случаев действуя на основании агентских договоров в интересах других лиц. Вот и в этом случае завод вскоре был перепродан дочерней компании ЗП­ИФ «Газпромбанка» — ООО «Завод «Таткабел­ь». Именно она ранее арендовала площади обанкротившегося «Та­ткабеля» и вела прои­зводственную деятель­ность.

Покупателем «Таткабеля» стал ге­ндиректор и совладел­ец зарегистрированно­го в Челябинской обл­асти ООО «Стройрост» Руслан Бекмурзин. Фото: zavodfoto.livejournal.com

Ссора с Ковальчуками, обвинение во взятке и потеря бизнеса

Электротехнический холдинг «Инвэнт» был создан с подачи Ильшата Фардиева и выпускал оборудование и комплектующие для сетевого хозяйства, которое в республике тогда активно модернизировали. В 2008 году холдинг возглавил Эльбек Сафаев. Он был выходцем из «Татэнерго» времен Фардиева. Занимал различные должности в топ-менеджементе, вплоть до кресла директора ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» ОАО «Татэнерго».

Впоследствии, ХК «Инвэнт» активно участвовала в московских тендерах — по данным РБК, в 2014—2015 годах предприятия группы «Инвэнт» получили подряды более чем на 3,1 млрд рублей. Примерно в это же время строительная «дочка» «Инвэнта» «Инвэнт — Технология» отца Эльбека Марата Сафаева (он до сих пор значится владельцем 96,7% компании, которой руководил его сын) закрепилась на московском рынке, став крупным подрядчиком (с контрактами на 8 млрд рублей) уже с подачи главного строителя столицы РФ Марата Хуснуллина.

Проблемы у «Инвэнта» начались после того, как госкомпания «Интер РАО» купила долю в 33% у холдинга Сафаева за 3 млрд рублей. Как известно, предправления «Интер РАО ЕЭС» сын небезызвестного российского предпринимателя Юрия Ковальчука, которого относят к «ближнему кругу» Путина. А осенью 2019 года Эльбек Сафаев был задержан якобы за посредничество во взяточничестве. Уже к концу того же года «Инвэнту» предъявили иски на миллиард с лишним рублей. Тем временем летом 2018 года, как писала газета «Реальное время», энергохолдинг «Интер РАО» отстранил от руководства «Инвэнтом» Тимура Шарифуллина, прислав на смену экс-заместителя губернатора Томской области и бывшего вице-президента ОАО «Газпромнефть» Леонида Резникова, обладающего давними связями в ТЭК и «Росатоме».

Как рассказывали СМИ, АО «Газпромбанк — Управление активами» (ГПБ-УА), входящее в группу «Газпромбанка», получило в ООО «Инвэнт» и ряде других структур группы доли в 0,01% якобы по условиям реструктуризации долгов в конце 2018 года. А с учетом пролоббированного акционером (теперь уже бывшим) группы «Интер РАО «Капитал» изменения устава стала работать схема «один участник — один голос», благодаря чему у «Газпромбанк — Управление активами» оказались те же права, что и у владельца ХК «Инвэнт» Сафаева, на которую приходились остальные 99,99 %.

В мае 2019 года стало известно о том, что налоговики «перекрыли воздух» ООО «Таткабель», четвертой по величине компании РТ с оборотом в 3,2 млрд рублей. Были приостановлены операции по его счетам. К слову, на «Таткабеле» на тот момент висели краткосрочные и долгосрочные долги почти на 5 млрд рублей. Затем сработал эффект домино. Процедуры банкротства стали вводиться в каждом из предприятий холдинговой компании, к тому времени накопивших большие долги и имевших перекрестные залоги.

С осени 2019-го Сафаев получил право на условно-досрочное освобождение, чем и воспользовался. Фото: itpark-kazan.ru

Самого Эльбека Сафаева в конце концов в августе 2019 года посадили на два с половиной года по обвинению в покушении на взятку. В ноябре 2019 года, незадолго до введения в компании конкурсного производства, «Инвэнт» объявлял о попытке рейдерского захвата со стороны головного собственника — ООО «ХК Инвэнт».

Сафаев должен был выйти на свободу только в ноябре 2020 года. Но с осени 2019-го он получил право на условно-досрочное освобождение, чем и воспользовался. В апреле суд заменил ему неотбытую часть наказания на штраф в полмиллиона рублей. Почти тогда же конкурсный управляющий ООО «Инвэнт», центрального юрлица одноименной группы компаний, завершил инвентаризацию имущества должника. Оно было оценено в 3,6 млрд рублей. Как Сафаев после освобождения ни пытался вернуть контроль хотя бы над частью своих активов, этого ему сделать не удалось.