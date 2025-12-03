Бизнес предпочитает спорить конфиденциально: в МКАС растет количество дел

В казанское отделение Международного коммерческого арбитражного суда обращаются предприниматели со всей России

Российский бизнес стал чаще обращаться в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате. На долю казанского отделения МКАС приходится более 37% дел, поступивших в отделения суда по всей стране за последние семь лет, а количество заявлений ежегодно растет. С какими проблемами чаще всего обращаются татарстанские компании, что подсудно МКАС, а также в чем плюсы и минусы рассмотрения здесь споров — разбиралось «Реальное время».

Быстро и «секретно»

С начала 2025 года в казанское отделение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ поступило 51 обращение от бизнеса. С учетом того, что в разных регионах России работает 26 отделений МКАС, где рассматривают в общей сложности от 100 до 170 обращений в год, значительная часть из них приходится на Казань.

— МКАС, или, как когда-то назывался этот институт, «Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате», был образован в 1932 году. А с 1999 года МКАС является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов. Отделение МКАС в Казани действует с 2017 года, — рассказал первый зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев. — Параллельно работала медиация, то есть досудебное урегулирование споров между коммерсантами. Постоянно действующий Международный коммерческий арбитражный суд был учрежден в 1923 году на II конгрессе Международной торговой палаты. По Нью-Йоркской конвенции 1958 года решения МКАС подлежат исполнению в 170 странах. Но МКАС рассматривает не только международные коммерческие споры — обратиться в него может любое предприятие, и наше отделение, к примеру, рассматривает в основном внутренние споры.

Собеседник издания перечислил отличия МКАС от Арбитражного суда:

одноступенчатое рассмотрение споров — вынесенное арбитрами решение обязательно к исполнению и сразу вступает в силу;

возможность выбирать состав и количество судей (например, одна сторона выбирает одного арбитра, другая — другого, а третьего назначает секретариат);

короткий промежуток между обращением и вынесением решения — в среднем 1—2 месяца;

конфиденциальность: информация о спорах и вынесенных решениях нигде не публикуется;

невысокие, по сравнению с госпошлиной, тарифы.

В Казани постоянно находятся 13 арбитров, но для бизнеса, который обращается в местное отделение МКАС, ими выбор не ограничен. Компании могут просить рассмотреть дело арбитров из других регионов или из-за рубежа.

Из Сибири — за правдой

Стороны споров могут не только самостоятельно выбирать арбитра из профессиональных юристов-международников, но и обозначать нормы права, по которому будет проводиться процесс. Процедура рассмотрения дела упрощена, все действия проходят в закрытом порядке, чтобы сохранить коммерческие тайны. Последнее особенно важно для тех предпринимателей, кому важна конфиденциальность.

— Одна татарстанская компания подписала с казахстанской договор, в котором был жестко прописан комплаенс: татарстанцы не должны были работать с компаниями, которые входят в санкционные списки. А потом выяснилось, что татарстанские партнеры все-таки работают с такой компанией. Казахстанские предприниматели узнали об этом из открытых источников — из документов Арбитражного суда, в котором рассматривался спор между их партнерами из Татарстана и компанией из санкционного списка. В итоге казахстанцы отказались расплачиваться по договору на том основании, что, подписывая контракт, татарстанские партнеры уже заранее понимали, что нарушат его. Если бы в договоре татарстанцев с компанией из санкционного списка был пункт о рассмотрении споров в МКАС, информация об их связи не получила бы огласки и не повлияла на их отношения с другими партнерами, — рассказал о недавнем споре Артур Николаев.

Зампредседателя ТПП РТ отметил, что, если бы спор, информация о котором оказалась общедоступной, рассматривался МКАС, третьим лицам о нем не было бы известно.

По словам Николаева, в Казани нередко рассматривают споры по заявлениям не только татарстанских компаний, но и предпринимателей из других регионов. К примеру, сейчас здесь судятся сибирское предприятие и его партнер из Монголии. Этот случай, по мнению Николаева, характеризует высокий уровень доверия к местному отделению МКАС.

Самые частые споры — по поставкам

В настоящее время отделение в Казани не располагает статистикой по структуре рассматриваемых дел, объемам оспариваемых сумм и составе третейских судов. Однако на официальном сайте МКАС выложены общие данные о работе суда.

Количество споров, поступающих в МКАС при ТПП РФ, растет: в 2021 году рассматривался 521 спор, в 2024-м — 550. Львиная доля споров по международным делам приходится на договоры поставки (73%), меньше всего — по 2% — на споры по договорам аренды и перевозки. Максимальное количество исков, или 50%, «стоят» от $10 до $200 тыс. При этом 70% обращающихся выбирают коллегиальное рассмотрение дел.

В 2024 году МКАС при ТПП РФ рассмотрел 140 внутренних споров, большинство из которых (47%) также касались договоров поставки. Наиболее часто (в 22% случаев) цена исков составляла 3—10 млн руб.

Количество дел, рассмотренных в отделениях МКАС, в 2024 году резко возросло по сравнению с предыдущим годом — с 107 до 169.

Казанские арбитры приняли в 2024 году к рассмотрению 64 обращения — 38% от дел, поступивших во все отделения МКАС. С начала 2025 года по 26 ноября в казанское отделение МКАС поступило 51 обращение.

Выбор арбитража — на стадии заключения договора

Наряду с конфиденциальностью, быстротой рассмотрения обращений и меньшей по сравнению с государственным арбитражем стоимостью эксперты также обращают внимание и на другую особенность рассмотрения споров в МКАС. Заявитель может выбрать арбитра «узкоспециального» профиля, который обладает широкими компетенциями в конкретной области:

— Например, в Арбитражном центре при РСПП есть отдельная коллегия по строительным спорам или можно, например, выбрать арбитра по спорам, связанным с поставкой нефтепродуктов. В государственном суде распределение дел может попадать в профильные составы, но это происходит в случайном порядке, ты не знаешь, к кому попадет дело, — пояснил арбитр казанского отделения МКАС и Арбитражного центра при РСПП, доцент кафедры гражданского права КФУ, к. ю. н. Константин Егоров.

Спикер отметил, что конфиденциальность решений таких судов может быть нарушена только в одном случае — если выигравшая дело сторона обратится в государственный суд за принудительным исполнением решения арбитража. Однако, по словам эксперта, до этого доходит редко: большинство решений исполняется добровольно, как раз по той причине, что обе стороны спора не желают огласки.

Кроме того, говорит Егоров, при обращении в такие суды стороны не всегда обязаны соблюдать претензионный порядок, по умолчанию обязательный в государственном Арбитражном суде.

Егоров добавил, что у негосударственных арбитражей имеются и другие отличия, например возможности заочного рассмотрения дела по документам или удаленного участия на специальной защищенной платформе прямо из своего офиса — достаточно об этом заявить. В государственном — выбор, будет ли проходить процесс онлайн или офлайн, зависит от суда и не всегда возможен.

«Реальное время» уточнило, всегда ли предприятия-участники гражданского спора могут выбрать альтернативный государственному арбитраж и все ли виды споров он рассматривает.

— Стороны достигают соглашения о выборе арбитража на стадии заключения договора, — пояснил эксперт. — В нем указывается либо исключительная подведомственность спора третейскому суду, либо альтернативные варианты, когда истец сам решает, куда обратиться. Если в договоре не прописана возможность рассматривать споры в негосударственном арбитраже, то ее и не будет.

Кроме того, есть виды споров, которые рассмотрению в МКАС в принципе не подлежат. Среди них, к примеру, дела о банкротствах, семейные, налоговые споры или споры, которые вытекают из обязательств по договорам, заключенным при некоторых госзакупках, другие споры, где одной стороной выступает государство, или договорные отношения так или иначе касаются бюджетных средств.

«Нужна специальная подготовка»

Казанский юрист Раят Зайнуллин считает, что рост обращений в третейские суды, каковым является и МКАС, связан во многом с ростом госпошлин на обращения в Арбитражный суд. Привлекает, по его мнению, бизнес и скорость рассмотрения дел, которая определяется относительно низкой загруженностью и отсутствием в третейском суде апелляционной и кассационной инстанций, и закрытый формат работы, когда решения судов не подлежат опубликованию без воли сторон.

— Но для правильного «попадания» в третейский суд и успешного разрешения спора все же нужна некоторая специальная подготовка, — подчеркнул он. — Обусловлено это главным образом тем, что далеко не все категории дел, рассматриваемых госарбитражами, могут стать предметом третейского разбирательства.

Эксперт перечислил факторы, влияющие на выбор сторонами договора третейского суда:

срок и стоимость рассмотрения спора;

общая и персональная репутация арбитров;

особый специалитет, который они указывают в своих правилах (корпоративные, спортивные споры, строительство, морское право и др.);

удаленное участие в заседаниях (онлайн) и прочие комфортные для участников спора моменты.

— Важно грамотно сформулировать арбитражную оговорку в договоре (соглашении) и соблюсти так называемую арбитрабельность, — подчеркнул Зайнуллин. — Если, например, изначально стороны договорятся о третейском суде, который не обладает полномочиями для разрешения конкретного спора, допустят банальную ошибку в его названии, то придется идти в госарбитраж или менять арбитражное соглашение (оговорку). Хорошо, если неарбитрабельность спора выяснится на ранней стадии и третейский суд откажется от его рассмотрения. Но есть случаи, когда уже вынесенное решение остается неисполненным, потому что обычный арбитражный суд откажет в выдаче исполнительного листа.