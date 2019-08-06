Как Тыгин проиграл «Ростелекому» битву с тусклым освещением Зеленодольска

Оператор энергосервисного контракта доказал, что занижение мощности светильников не ухудшает освещенность на дорогах

Фото: Олег Тихонов

Власти Зеленодольска проиграли затеянную ими тяжбу против «Ростелекома», который обвиняли в ухудшении наружного освещения всего города из-за занижения мощности придорожных светильников, установленных оператором энергосервисного контракта. Арбитражный суд Татарстана отказал исполкому в его требовании полной замены тусклых светодиодных фонарей, поддержав ответчика в том, что он вправе самостоятельно определять мощность светотехники, чтобы достичь предусмотренную контрактом экономию в 81,9 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зеленодольский казус «Ростелекома»

Маленький по своей численности 100-тысячный Зеленодольск неожиданно попал впросак, передав в управление коммерческому оператору ПАО «Ростелеком» уличное освещение всего города, в том числе всех автомобильных магистралей. Заключив в марте прошлого года крупный энергосервисный контракт с «Ростелекомом» на модернизацию наружного освещения 34 улиц и дорог, городские власти вдруг обнаружили, что отнюдь не избавились от давней проблемы «темных аллей». А на самом деле столкнулись с маленькими хитростями энергосервиса, получив ощутимую экономию в расходовании энергии за счет замены натриевых ламп на энергосберегающие светодиодные. В чистом виде экономия составила 67% от исходного уровня потребления энергии. Но за счет чего так сэкономили?

Как утверждают в администрации города, коммерческий оператор без согласования с ними самостоятельно изменил мощность энергосберегающих светодиодных ламп, понизив уровень от 10 до 50% от заданных в технической документации требований. Так, вдоль основной автомобильной дороги «Столичной», которая относится ко второй категории дорог общего пользования, мощность светильников составила 125 Вт вместо положенных 142 Вт. Вдоль самого большого куста из 30 городских дорог, отнесенных к третьей категории интенсивности движения, мощность оказалась 82 Вт вместо 115 Вт. Вдоль оставшихся четырех дорог третьей категории мощность световых источников составила 55—40 Вт вместо положенных 70 Вт, говорится в исковом заявлении исполкома Зеленодольска, принятого в судебное производство в конце января этого года.

Как Тыгин заблокировал энергосервисный контракт

Увидев расхождения, администрация города «тормознула» старт в исполнении энергосервиса. Как сообщила пресс-служба «Ростелекома», к концу 2018 года оператор проложил более 21 км СИП, установил 473 новые опоры, включая 200 железных, смонтировал 3 910 светодиодных ламп, установил 81 шкаф управления, полностью выполнив свои обязательства по модернизации световой инфраструктуры.

Как сообщила пресс-служба «Ростелекома», к концу 2018 года оператор проложил более 21 км СИП, установил 473 новые опоры, включая 200 железных, смонтировал 3910 светодиодных ламп. Фото kazanfirst.ru

К тому моменту «Ростелеком» «завис», что называется, между небом и землей. С одной стороны, власти не расторгают контракт, а с другой — не подписывают акты о выполненных работах и не вводят световые объекты в эксплуатацию. А значит, оператор не может начать получать доход от исполнения энергосервисного контракта, а это около 2 млн рублей. Однако на счет «Ростелекома» до сих пор ни рубля не «упало». Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. И не могло «упасть», ведь ни один высокопоставленный чиновник не взял на себя ответственность подписывать акт о приемке оборудования, которое не отвечает технической документации, заявили в пресс-службе администрации города. Одним словом, обе стороны загнали себя в правовой тупик.

Местные власти — «Ростелекому»: у нас в городе темно!

Указав на значительные нарушения в исполнении энергосервисного контракта, власти Зеленодольска потребовали от коммерческого оператора демонтировать неяркие, по мнению горадминистрации, уличные светильники. Если говорить точнее, то, как следует из искового заявления исполкома, «необходимо привести в соответствие с техническим заданием к энергосервисному контракту №292 от 23.03.2018 нормируемые показатели уличного освещения на объектах энергосервиса, указанные в приложении №1».

Выступая на судебных заседаниях в поддержку своих требований, представители исполкома заявляли, что занижение мощности светильников неизбежно приведет к ухудшению освещенности дорог. «В адрес исполкома поступало очень много обращений по факту ненадлежащего исполнения контракта. У нас очень темно в городе. Часть фонарей вообще не работает. И детям, школьникам, и вообще людям очень страшно ходить», — утверждала в суде представитель интересов исполкома Зеленодольска в марте этого года. Правда, подтвердить свои слова документальными фактами истица не смогла.

В дополнение ко всему зеленодольские власти предъявили оператору и материальные претензии — штраф в 819 тыс. рублей и неустойку в 2,5 млн рублей. В общей сложности, федеральному провайдеру «умных» инноваций грозила выплата компенсации в 3,3 млн рублей. К слову, «Ростелеком» осуществляет модернизацию систем наружного освещения на условиях энергосервиса во многих городах России, но о подобных прецедентах с подменой мощностей освещения до сих пор не было слышно.

«В адрес исполкома поступало очень много обращений по факту ненадлежащего исполнения контракта. У нас очень темно в городе. Часть фонарей вообще не работает. И детям, школьникам, и вообще людям очень страшно ходить», — утверждала в суде представитель интересов исполкома Зеленодольска в марте этого года. Фото zpravda.ru

Сколько заработает «Ростелеком» в 100-тысячном Зеленодольске

«Ростелеком» заключил энергосервисный контракт с властями Зеленодольска по итогам открытого конкурса на проведение энергосберегающих мероприятий освещения, объявленного в начале 2018 года. Со стороны Зеленодольска его подписал глава исполкома А. Сахибуллин, а от имени «Ростелекома» — и.о. директора татарстанского филиала Э. Хайруллин. По данным сайта zakupki.gov, «Ростелеком» выступил единственным участником. Исполком определил начальную цену энергосервисного контракта в 122,2 млн рублей — ровно столько город потратил бы в течение 6 лет без действия энергосервисного контракта. «Ростелеком» предложил выполнить модернизацию системы освещения за 83,1 млн рублей и был признан победителем. По условиям энергосервисного контракта, «Ростелеком» за весь 6-летний срок его действия должен достичь экономии не менее 15 541 255,68 кВт⋅ч электрической энергии. Это и есть та разница между прежним уровнем расхода электричества и фактическим, которая должна «вернуться» оператору в качестве денежного дохода в течение 6 лет.

По условиям контракта, «Ростелеком» должен заработать за счет экономии от энергии не менее 81, 9 млн рублей, следует из конкурсной документации. «Таким образом, процент минимального размера экономии составляет 67% от начальной максимальной цены контракта, указанной в конкурсной документации», — говорится в материалах госзакупки. А сам оператор инвестировал в модернизацию системы 83,1 млн рублей. Правда, тут нужно сделать поправку на то, что ежемесячная величина экономии меняется и зависит от времени года. Так, за октябрь 2018 года «Ростелеком» насчитал экономию в 1,8 млн рублей.

Чем соблазнились зеленодольские власти

А сколько выиграет Зеленодольск от передачи в управление системы освещения? Если верить п. 6.2 контракта, то его расходы уменьшатся на 67%. «Процент экономии потребления заказчиком энергетических ресурсов в натуральном выражении, определенный в денежном выражении и подлежащий уплате исполнителю по контракту, составляет 99,5% от достигнутого размера экономии соответствующих расходов заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, фактически сложившийся за период достижения предусмотренного контрактом на энергосервис размера экономии», — говорится в контракте. Данный пункт договора регламентирует, как будет распределяться полученная экономия 67% между заказчиком и исполнителем в течение действия договора. 0,5% от полученной за 6 лет экономии остается у администрации. Казалось бы, власти и коммерческий оператор нашли золотую середину, но из-за подмены мощностей светильников загнали себя в тупик. Мощность-то изменилась, но световой поток со светильника соответствует требованиям конкурсной документации. Это достигнуто за счет повышения эффективности светильников.

Судья АС Лилия Аппакова отказала исполкому в удовлетворении всех заявленных требований исполкома, фактически разрешив оператору оставить вдоль дорог действующие светильники. Фото Максима Платонова

«Ростелеком» не будет демонтировать: арбитраж поддержал коммерческого оператора

Гордиев узел накопившихся противоречий с исполнением энергосервисного контракта «Ростелекома» разрубил Арбитражный суд РТ. Судья АС Лилия Аппакова отказала исполкому в удовлетворении всех заявленных требований исполкома, фактически разрешив оператору оставить вдоль дорог действующие светильники. В своем решении, полностью опубликованном 9 июля, судья констатировала, что техническим заданием действительно предусмотрено, что вдоль дорог 2-й категории должны быть установлены светильники L-street Ultra 150, вдоль автомобильных дорог 3-й категории — L-street Ultra 115, вдоль автомобильных дорог 4-й категории — L-street Ultra 82. Но «в контракте отсутствует информация, к какой категории автомобильных дорог относится та или иная улица города Зеленодольска», а у «Ростелекома» отсутствует обязанность в контракте определять категорию дорог в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», — говорится в решении суда. В силу этого коммерческий оператор, «применив требования и нормы Свода правил СП 52.13330.2016, определил, что для соблюдения данных норм и целей энергосервисного контракта достаточно установить светильники Superstreet 150, L-street Ultra 82, L-street Ultra 55, L-street Ultra 40 с потребляемой мощностью 125 Вт, 82 Вт, и 55 Вт соответственно».

Иначе говоря, оператор вправе самостоятельно и без согласования с заказчиком менять мощность. При этом подчеркнул суд, «исполком не представил объективных и допустимых доказательств того, что нормируемые показатели уличного освещения на объектах энергосервиса в городе Зеленодольске не соответствуют техническому заданию контракта». Если до 9 августа власти Зеленодольска не подадут апелляцию ( к моменту подготовки материала сведения о ней отсутствовали в картотеке арбитража, — прим. ред.), то решение суда вступит в законную силу, а исполком Зеленодольска обязан будет подписать акты о приеме работ и начать выплачивать оператору сэкономленные на светодиодах бюджетные средства. Как уже говорилось, за октябрь «Ростелеком» намерен получить 1,8 млн рублей из бюджета города (размер экономии высчитывается ежемесячно). Вчера пресс-служба Зеленодольского района не смогла сообщить, будет ли подана апелляция.

LEDEL: если бы пострадала освещенность, то этого судебного решения вообще не было бы

Одним из авторов технического решения по замене светильников явилась казанская компания LEDEL, контрольный пакет которой недавно приобрел российский электротехнический холдинг IEK GROUP. Год назад она выступила судподрядчиком «Ростелекома», следует из материалов судебного разбирательства, но и сейчас продолжает отвечать за гарантийное сервисное обслуживание. Комментируя итоги судебного процесса, основатели компании братья Когданины заверили «Реальное время», что занижение мощности светильников не отражается на качестве освещенности прилегающей территории.

«Если бы пострадала освещенность (на этих дорогах, — прим. ред.), то этого судебного решения вообще не было бы, — заявил Артем Когданин. — Эта ситуация абсурдна. Мы создаем высокотехнологичные продукты, предоставляем самое современное оборудование, а нас обвиняют в том, что наш светильник слишком энергоэффективный», — удивляется он.

Основатели компании утверждают, что во время судебного разбирательства была проведена независимая экспертиза освещенности объектов энергосервиса, которая доказала их соответствие контрактным значениям. «Согласно таблице 7.9 Свода правил СП 52.13330.2016 улицы Зеленодольска относятся к категориям В1, В2 и ВЗ, соответственно, требования к средней освещенности дорожного покрытия должны составлять — 15Лк, 10Лк, 6Лк», — указала судья в своем решении.



Подождем до 9 августа?

Однако наиболее реалистичную версию о причинах блокировки энергосервиса выдвигают неофициальные источники, которые следят на ситуацией. Инсайдеры полагают, что запуск судебного процесса против «Ростелекома» был необходим как раз для того, чтобы власти без тяжелых последствий для себя могли разблокировать энергосервисный контракт. «Это было услышано из уст главы Тыгина, — рассказал собеседник «Реального времени». — Он сказал, что так как светильники не соответствуют контрактным нормам, его, как руководителя района, могут привлечь к ответственности. И единственный способ снять с него ответственность — это получить решение суда. Это гарантия того, что к нему потом не будет вопросов по поводу того, почему они «пропустили» (подмену мощности светильников, — прим. ред.), — объясняет он внутреннюю кухню процесса. — Ведь заказчик понял, что возник вопрос, как быть на случай проверки, поскольку будут претензии».

Если властям Зеленодольска действительно нужна была индульгенция для перезапуска проекта «Ростелекома», то оспаривать судебное решение они вряд ли будут. По срокам оно должно вступить в силу через месяц после объявления, то есть 9 августа. На момент подготовки материала апелляции от истца не поступало, как это видно из картотеки Арбитражного суда РТ.

Зачем занижать мощность?

Остается открытым главный вопрос — зачем исполнителю энергосервисного контракта нужно было самостоятельно менять мощность оборудования, заведомо нарываясь на конфликт с властями? «Чем меньше мощность светильника, тем больше экономия потребителя, — объясняют логику оператора эксперты международной светотехнической корпорации «БООС Лайтинг Групп». — Здесь экономия абсолютно линейная». Иначе говоря, если светильники сокращает мощность на 10—50%, то оператор автоматически получает большую экономию ровно на эту величину. Таковы законы физики, с которыми не поспоришь: световой поток рассчитывается путем простого умножения значения мощности на показатель светоотдачи.

LEDEL остается обязанным проводить гарантийное обслуживание на протяжении всего 6-летнего срока энергосервисного контракта «Ростелекома», поэтому местным властям не придется опасаться «темных аллей» от субподрядчика. Фото zpravda.ru

«Если оператор снижает мощность, но обязуется сохранить нормативный световой поток, то светильник должен быть существенно дороже по цене, потому что для этого требуются более эффективные и дорогостоящие компоненты. То есть товар должен быть существенно дороже первоначального», — отметили они. И второй вариант выхода — сроки эксплуатации, которые могут оказаться меньше ожидаемых. Впрочем, LEDEL остается обязанным проводить гарантийное обслуживание на протяжении всего 6-летнего срока энергосервисного контракта «Ростелекома», поэтому местным властям не придется опасаться «темных аллей» от субподрядчика.

