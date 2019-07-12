«Ситуация возникла из-за несовершенства законодательства»: Госжилфонд уберет НДС из ставок аренды

Фото: Роман Хасаев

Громкие скандалы с ценами в доходных домах Татарстана закончились не в пользу Госжилфонда. Вслед за прокурорами Арбитражный суд Татарстана признал незаконным включение 18% НДС в арендную плату жильцов. 9 июля Поволжский окружной арбитраж отказал ГЖФ в приостановке исполнения этого решения, в первую очередь — в части возврата арендаторам ранее взысканного налога. Сегодня в Фонде «Реальному времени» рассказали, как собираются это делать.

Суд решил: 18% НДС незаконны



Арбитражный спор прокуратуры и Госжилфонда Татарстана не получил большой огласки, однако за ним с интересом следили бюджетники Мамадышского района. Особенно те, кого за долги через суд выселяли из арендного жилья. Прокуратура района участвовала в этих процессах и проверяла жалобы арендаторов — в том числе на размер платы в доходных квартирах и домах.

Строительство такого жилья в Татарстане начали в 2015-м с оглядкой на переселенцев из аварийного фонда, очереди по соципотеке и желание обеспечить условия молодым специалистам с невысокими зарплатами. Так, ко Дню медработника в Нижнекамске ключи от квартир по программе «Арендное жилье» получили 16 врачей.

Еще в мае 2018-го мамадышский прокурор Радмир Надыршин внес представление в адрес Талгата Абдуллина, на тот момент главы ГЖФ. По мнению надзорного ведомства, Фонд занялся не своим делом — незаконно начислял и включал в арендную плату налог на добавленную стоимость, вследствие чего наниматели 112 помещений ежемесячно переплачивали 18%. А Фонд перечислял их в бюджет уже самостоятельно как юридическое лицо.

Еще в мае 2018-го мамадышский прокурор Радмир Надыршин внес представление в адрес Талгата Абдуллина, на тот момент главы ГЖФ. Фото mamadysh-rt.ru

Вот только Налоговый кодекс РФ (п. 2 ст. 149) предусматривает — услуги по предоставлению жилья в пользование налогообложению не подлежат. Поэтому прокурор потребовал прекратить нарушение и вернуть деньги. ГЖФ обжаловал представление в арбитраже.

14 февраля 2019 года Арбитражный суд РТ отказал Госжилфонду.

14 июня решение вступило в силу, по итогам разбирательства в 11-м Арбитражном апелляционном суде.

9 июля Арбитражный суд Поволжского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу Фонда, назначил заседание на 3 сентября.

При этом окружной арбитраж отказал в приостановке исполнения вступивших в силу решений, несмотря на ссылки юристов ГЖФ на затруднения с «необходимостью возврата денежных средств в бюджет, что является объемной бухгалтерской работой».

...В прокуратуре Татарстана воздержались от комментария по результатам проверок и судебных разбирательств. Впрочем, позиция ведомства подробно изложена в материалах арбитража.

У следивших за этой историей клиентов Фонда оказался пока не засвеченный в суде документ — представление прокурора Татарстана с требованием возврата НДС арендаторам по всей республике.

Представление Илдуса Нафикова адресовано новому главе Госжилфонда РТ Марату Зарипову. Фото Максима Платонова

Прокурор РТ требует вернуть излишне уплаченные миллионы

Как выяснило «Реальное время», представление Илдуса Нафикова адресовано новому главе Госжилфонда РТ Марату Зарипову. По результатам проверки Прокуратуры РТ к началу марта 2019 года установлено: за прошлый год Фонд предоставил в наем более 3 тысяч жилых помещений по всему Татарстану и получил с них в качестве оплаты 160 млн рублей, из них около 30 млн рублей — тот самый НДС.

«Незаконные действия Фонда приводят к тому, что на граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам найма, возлагается дополнительная финансовая нагрузка, противоречащая требованиям налогового законодательства», — указал глава надзорного ведомства Татарстана.

Нафиков потребовал рассмотреть данный документ и вопрос об ответственности должностных лиц Фонда, принять меры к устранению и недопущению таких нарушений впредь, ну и главное — «принять меры, направленные на возвращение излишне уплаченных средств гражданам».

Мартовское представление ГЖФ не оспаривал, однако и мер к его исполнению в части возврата средств не предпринимал, говорят арендаторы. Они никаких изменений пока не почувствовали.

За исключением одного — еще 1 января 2019-го Фонд поднял ставку НДС в арендной плате до 20 процентов.

Один из недовольных нанимателей на условиях анонимности поделился мнением — шансы увидеть живые деньги невелики, в лучшем случае возможен перерасчет. «Мы прикидывали — за три года заключения таких договоров по Татарстану переплата могла составить 90 млн рублей», — рассуждает он.

«Реальное время» вчера обратилось с запросом к новому главе Госжилфонда РТ — как и в какие сроки организация намерена исполнять прокурорские представления и решения судов по возврату средств, о каких суммах речь и почему вообще возникла эта проблема. Фото tatarstan.ru

Позиция ГЖФ: «Права граждан не нарушены»

«Реальное время» вчера обратилось с запросом к новому главе Госжилфонда РТ — как и в какие сроки организация намерена исполнять прокурорские представления и решения судов по возврату средств, о каких суммах речь и почему вообще возникла эта проблема.

Сегодня из Фонда поступил официальный ответ — исполнение решения уже началось:

«Начиная с 1 июля Госжилфонд утверждает ставки аренды без учета НДС. После подачи декларации по НДС за III квартал 2019 года Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан обратится в налоговый орган с заявлением о возврате излишне уплаченного налога на добавленную стоимость».

Сумму возврата каждому арендатору в ГЖФ назвали индивидуальной, но дали понять, речь идет именно об НДС за последние 3 года. «Данная ситуация возникла из-за юридических коллизий (несовершенства законодательства)», — подытожили в ГЖФ.

Позиция организации отражена в решениях арбитража. Так, в апелляционной жалобе на решение АС РТ по мамадышским арендаторам юристы Фонда поясняли:

«Поскольку в настоящее время право собственности на 112 жилых помещений, предоставляемых Фондом в аренду, не зарегистрировано, то он не освобожден от налогообложения по НДС по реализации услуг по предоставлению в пользование жилых помещений. Таким образом, Фонд как правообладатель вправе предоставлять жилые помещения в наем без государственной регистрации права собственности, но в связи с этим не может воспользоваться льготой по налогообложению».

В Фонде считают — никакого нарушения прав граждан нет. Во-первых, потому что размер аренды по решению попечительского совета ГЖФ от 17.07.2014 г. устанавливается в размере 70% от рыночной ставки на данной территории. Во-вторых, этот размер платы для потребителя является конечным, то есть «в случае необходимости оплаты НДС с поступающих сумм арендных платежей (платежей по найму) по помещениям, по которым право собственности Фонда не зарегистрировано, Фонд включает размер НДС в состав рассчитанной ставки для граждан». То есть «уменьшает свою прибыль».

