Возражения кредиторов не спасли КЗСК от банкротства

Тем не менее Минпромторг России предложил продолжить производство на заводе, чтобы выполнить оборонзаказ

Фото: Ринат Назметдинов

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил ходатайство ВЭБ.РФ и внешнего управляющего Казанского завода синтетического каучука Ольги Рущицкой о признании должника несостоятельным. Таким образом, план внешнего управления, которого ждали 8 месяцев, несмотря на вдвое меньший установленный срок, так и не понадобится. Суд принял решение прекратить ожидание радикальным путем, объявив введение конкурсного производства сроком на полгода, несмотря на позицию республиканской налоговой службы и остальных кредиторов. Подробности — в материале «Реального времени».

Несостоявшиеся надежды

План спасения КЗСК, который в мае Арбитражный суд Татарстана поручил разработать внешнему управляющему Ольге Рущицкой, так и не был разработан. На заседание в среду, на котором кредиторы надеялись услышать, как в итоге будут менять ситуацию, ни она, ни ее представители не явились. При этом на собрании кредиторов, состоявшемся 10 июля, за неделю до этого заседания, внешний управляющий заявила о невозможности разработать план внешнего управления. Заинтересованные в спасении завода кредиторы отмечали, что Рущицкая сделала подобное заявление на основе собственного мнения, не предоставив мотивированного заключения Министерства промышленности и торговли РФ. В частности, об этом упоминал в суде представитель уполномоченного органа (УФНС по РТ).

Как ранее писало «Реальное время», за признание должника банкротом помимо Рущицкой выступал основной кредитор — Внешэкономбанк, ему принадлежит более 70 процентов долга. Кроме ВЭБа на судьбоносное заседание пришли миноритарные кредиторы — ПАО «Спурт банк», банк «Йошкар-Ола», «Татэнергосбыт», консалтинговая группа «СРВ», республиканские Минпромторг, налоговая и другие, они заполнили несколько рядов сидений, предназначенных для слушателей в зале суда.

За признание должника банкротом помимо Рущицкой выступал основной кредитор — Внешэкономбанк, ему принадлежит более 70 процентов долга. Фото вэб.рф

«Потенциальные инвесторы не появились»

Внешнего управляющего вместо Рущицкой представлял Андрей Минюшин. Он поддержал ранее заявленные требования в полном объеме. Он обратил внимание суда на решение собрания кредиторов от 10 июля: «Было принято решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом, введении конкурсного производства. То есть имеется поддержка мнения кредиторов. В таком случае просим удовлетворить».

Представитель Внешэкономбанка Андрей Белоглазов поддержал конкурсника. «С момента прошлого судебного заседания у нас финансовое состояние [не изменилось], либо потенциальные инвесторы не появились. Поэтому в текущей ситуации, с учетом того, что процедура внешнего управления уже идет больше 8 месяцев, лиц, которые могли бы спасти данную организацию, мы не видим», — заявил он.

По его словам, остальные кредиторы, в том числе банки, также не желают принимать участие в финансировании процедуры оздоровления, поэтому «в данном случае необходимо открыть в отношении должника конкурсное производство», продолжил он.

На предложение судьи Ляйсан Ахмедзяновой сторонам отреагировать представитель уполномоченного органа Никита Ржевский заявил, что поддерживает свою позицию, озвученную на прошлом заседании: завод является стратегической организацией, поэтому «невозможно рассматривать вопрос о введении последующей процедуры без соответствующего заключения Минпромторга России» — поэтому налоговый орган не может выразить свою позицию без согласования, сказал Ржевский.

«Невозможно рассматривать вопрос о введении последующей процедуры без соответствующего заключения Минпромторга России» — поэтому налоговый орган не может выразить свою позицию без согласования, сказал Ржевский. Фото vyatka-grad.ru

Минпромторг согласен на производство — в интересах ГОЗ

Однако выяснилось, что заключение министерства есть — оно поступило судье, и она зачитала письмо сторонам: «В рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации по вопросу планирования государственной поддержки по КЗСК на период завершения процедуры банкротства, с целью сохранения бесперебойной деятельности в течение гарантированного выполнения гособоронзаказа <…> для обеспечения того самого гособоронзаказа до 2027 года. По результатам этого будет планироваться перечень производств <…> для оценки его приобретения в собственность Российской Федерации. В настоящий момент Минпромторг считает, что необходимо продолжить производственную деятельность заводов в целях выполнения госзаказа при любой стадии банкротства».

Судья Ахмедзянова предложила представителю республиканского Минпромторга Ф. Сагдиеву дополнить обращение, если уже готово мнение органа на этот счет. «В случае введения Арбитражным судом в отношении КЗСК конкурсной процедуры производственная деятельность должна быть продолжена в целях выполнения гособоронзаказа», — подтвердил Сагдиев. Но суд должен соблюсти требования: во время производства должен быть изменен порядок выплаты текущих платежей, согласно которому в первую очередь должна выплачиваться текущая заработная плата работникам предприятия и текущие платежи за потребленные энергоресурсы. «А также собранием кредиторов должна быть одобрена дальнейшая работа в процессе конкурса», — заключил он.

«На 9 августа назначено собрание кредиторов, и в повестку дня включен вопрос о продолжении хозяйственной деятельности — то есть как раз в соответствии с заключением Минпромторга будет приниматься решение о продолжении хозяйственной деятельности должника», — взял слово Минюшин.

План спасения есть?

Представитель «Спурт банка» Ильдар Камалов, возражая против введения конкурсного производства, выступил с неожиданной «информацией»: он заявил, что план спасения завода якобы готов. Этой репликой он обратил на себя внимание всех присутствующих, с недоумением смотревших на него. Судья Ахмедзянова удивленно спросила: «А кто вам давал этот план?» «Внешний управляющий», — заявил представитель банка. «По данным суда, нет такого плана. Может, вы предлагали свою редакцию?» — с сомнением спросила судья. «Не могу ответить», — уклончиво ответил тот.

«Акибанк» на апрель был включен в реестр с суммой 233,78 млн рублей (4,4% голосов). Фото tatbank.ru

Судья удалилась в совещательную комнату. Через 20 минут она вынесла решение о признании КЗСК несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры конкурсного производства. Срок — 6 месяцев, управляющей назначена Ольга Рущицкая.



От комментариев представитель теперь уже конкурсного управляющего отказался.

Как ранее писало «Реальное время», по состоянию на апрель 2019 года общий долг КЗСК перед кредиторами, подтвержденный судом, составлял 5,3 млрд рублей. Внешэкономбанк — самый крупный, имеющий 74% голосов, или 3,7 млрд. Банк «Спурт» на тот момент доказал требования на 530 млн рублей (около 10% голосов). Перед заседанием, на котором завод объявили несостоятельным, «Спурт» (представитель конкурсного управляющего АСВ тот же Камалов) сумел доказать требования на еще 70 млн, представив соответствующие договоры. «Акибанк» на апрель был включен в реестр с суммой 233,78 млн рублей (4,4% голосов). В общей сложности миноритариям на тот момент были должны порядка 1,5 млрд рублей.