Доказательство от обратного: мусорного регоператора «уговорили» умерить аппетиты… в 300 раз

Казанская предпринимательница потребовала подтверждений факта оказания услуги по вывозу и утилизации ТБО — и услуга для нее в разы подешевела

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Представитель казанской фирмы «Мотор» утверждает, что найден работающий рецепт укрощения аппетитов «мусорных» операторов. Проиграв в Арбитражном суде крупную сумму за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по безальтернативному договору, компания, в офисе которой из отходов за месяц набирается тонкая пачка бумаги да два десятка использованных пакетиков чайной заварки, бизнесмены пошли путем, который в математике называется доказательством от обратного, и победили. О «мусорном» споре в суде и за его пределами, недостающих звеньях в процессе сбора, вывоза и утилизации мусора и хитром «рецепте» борьбы с завышенными счетами регоператоров — материал «Реального времени».

Если не помогает суд, включаем «алфавит»



Пока татарстанское правительство уже второй год работает над инициативой пересмотра нормативов по вывозу ТКО с учетом того, что многие компании практически не производят отходов, предприниматели ищут законные пути обхода закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и пересмотра договоров, которые регоператоры заключили с ними в безальтернативном порядке на условиях расчетов за вывоз мусора согласно нормативу, не соответствующему реальному объему производимого мусора.

Регоператоры заключили с предпринимателями в безальтернативном порядке договоры на условиях расчетов за вывоз мусора согласно нормативу, не соответствующему реальному объему производимого мусора. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В апреле 2023 года ООО «Фирма «Мотор», в офисе которого работает один человек — совладелица и директор компании Снежана Романова, а документация практически в полном объеме ведется в электронном виде, окончательно проиграло инициированный регоператором процесс в Арбитражном суде. В результате фирма выплатила более 400 тысяч рублей за отходы, которые ею не производились, не выбрасывались, не вывозились и не утилизировались, поскольку она занимается сдачей недвижимости в аренду, это не производство и даже не офис с большим количеством сотрудников и бумаг, — рассказал «Реальному времени» представитель фирмы, казанский юрист Роберт Фазлеев.

Причем компанию заставили заплатить еще и «за того парня» — за арендаторов сдававшихся помещений. Притом что логично было бы взыскивать не с владельца сдаваемых квадратных метров, а с тех, кто метры арендует и мусорит.

Пока шел процесс, а дело тянулось с марта 2021 года, компания по договору с УК ПЖКХ ежемесячно должна была платить по несколько сотен рублей, при этом тарифы на вывоз ТКО ежегодно росли. И тогда, по словам Фазлеева, владелица компании пошла не по судам, а «по алфавиту» — стала рассылать обращения о несправедливых расчетах во все инстанции.

И сработало!

«Я заплатил — докажи, что ты сделал»

— Мы, как обычно, обратились во все инстанции, включая президента России, — говорит Фазлеев. — К бизнес-омбудсменам республики и Российской Федерации, в прокуратуру, Следком, УФАС, к депутатам Госдумы… И депутат Ильдар Гильмутдинов нас поддержал, обратился в прокуратуру, и процесс сдвинулся с мертвой точки!

ООО «Фирма «Мотор» стала добиваться, чтобы регоператор, оказавший дорогостоящие услуги, подтвердил их исполнение в полном объеме. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До этого момента все споры о нереально высоком нормативе упирались в букву закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которому при отсутствии у компании собственного контейнера, позволяющего оценить объем отходов конкретно этого предприятия, услуги регоператора следует оплачивать исходя из норматива. А представитель ООО «Фирма «Мотор» поставил вопрос иначе и стал добиваться, чтобы регоператор, оказавший дорогостоящие услуги, подтвердил их исполнение в полном объеме:

— Это бизнес! Я тебе в полном объеме заплатил — подтверди, что ты все в полном объеме сделал!

Предъявите документы!

А еще «Фирма «Мотор» стала добиваться проверки исполнения регоператором закона «Об отходах производства и потребления», соблюдения им Санитарных норм и правил, Методических рекомендаций по осуществлению накопления и сбора ТКО и прочих регламентирующих эту область документов.

— Услуги регоператора включают услуги по накоплению, вывозу и утилизации ТКО, и каждый из этих этапов должен иметь документальное подтверждение, — говорит Фазлеев. — Например, для сбора на объекте должно иметься соответствующее нормам количество контейнеров. Офис расположен в многоквартирном жилом доме. Мы запросили в городском комитете благоустройства информацию о размерах площадки для сбора ТКО и количестве контейнеров на ней. И выяснилось, что ни количество контейнеров, ни площадь площадки не соответствуют требованиям СанПиН и уж тем более тому количеству мусора, которое рассчитано по нормативу и которое якобы вывозится регоператором. Мы запросили у регоператора подтверждающие документы на вывоз и утилизацию мусора — путевые листы и талоны на утилизацию, то есть переработку либо размещение ТКО на полигоне. А нам таких документов не предоставили, что позволяет предположить, что этот мусор могли либо не вывозить, либо не довезти до полигона, а свалить где-то в овраге, за что по закону полагается привлечение к административной ответственности.

Подтверждающие документы на вывоз и утилизацию мусора регоператор не предоставил. realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Фазлеев подчеркнул: ни он, ни руководство компании не утверждают, что регоператор действительно нарушил закон, но поскольку подтверждения обратному нет, настаивают на проверке и, если нарушения подтвердятся, наказании «мусорщиков».

Услуга подешевела в 300 раз

Ну а пока до проверки дело не дошло, случилось невероятное: регоператор прислал ООО «Фирма «Мотор» ноябрьский счет за вывоз ТКО с суммой в 300 раз меньше, чем присылал ранее — вместо почти 20,5 тысячи рублей всего 66 рублей и 6 копеек.

А следом поступило предложение регоператора о пересмотре договора — для этого компанию попросили предоставить подробную информацию о количестве сотрудников в ООО «Фирма «Мотор» и об арендаторах, с которыми договоры у регоператора отсутствуют.

Регоператор прислал счет за вывоз ТКО с суммой в 300 раз меньше, чем присылал ранее. Роберт Фазлеев для realnoevremya.ru

— Данные о своей компании мы им предоставим. А сведения об арендаторах дадим в минимальном объеме, которого достаточно, чтобы регоператор сам все у них выяснил и заключил отдельные договоры.

Представитель ООО «Фирма «Мотор» полагает, что столь обнадеживающие перемены связаны с нежеланием регоператора понести ответственность за нарушения. Он считает, что способ борьбы с начислениями за вывоз мусора, которого не было, от обратного, когда предприниматели не доказывают, что не мусорили, а требуют доказательств вывоза и утилизации, может сработать и у других компаний. И рекомендует этот «рецепт» коллегам.

…Как следует из полученных ООО «Фирма «Мотор» ответов, ситуацию сейчас изучают в УФАС и прокуратуре.

«Нормативы изменились в меньшую сторону»

«Реальное время» обратилось с запросами о результатах годичной работы по пересмотру нормативов по вывозу ТКО в татарстанский Минстрой и к Уполномоченному при раисе РТ по защите прав предпринимателей.

— По существу обращения ООО «Фирма «Мотор» были даны разъяснения правового характера по ситуации с региональным оператором, а также о работе органов государственной власти по внесению изменений в нормативные правовые акты, — сообщили в пресс-службе Уполномоченному при раисе РТ по защите прав предпринимателей. — На ситуацию с региональными операторами обращалось внимание раиса Республики Татарстан в ходе его встреч с бизнес-сообществом в 2021 и в 2022 годах. Результатом стали его обращения в адрес председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с предложениями по внесению изменений в Постановление правительства Российской Федерации от 03.06.2016 №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», которые находятся на рассмотрении в федеральных органах государственной власти. Также было инициировано проведение замеров для корректировки нормативов ТКО в отношении ряда категорий объектов.

В пресс-службе уполномоченного также указали, что, по информации, предоставленной Министерством природных ресурсов и экологии РФ, разрабатывается проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», который направлен на совершенствование системы коммерческого учета твердых коммунальных отходов, в том числе раздельно накопленных, а также на установление особенностей расчета платы за услугу по обращению с ТКО с учетом различных способов складирования ТКО:

— Проект постановления планируется к размещению на портале правовой информации для проведения общественных обсуждений.

Сейчас разрабатывается проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов». realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

И сообщили, что Верховный суд РТ в 2020 и 2021 годах признал недействующими графы 4, 5, 6 строк 5.2 и 5.3 нормативов накопления твердых коммунальных отходов от объектов различных категорий на территории РТ — для промтоварных магазинов и супермаркетов, а 1 декабря 2023 республиканский кабмин утвердил нормативы накопления ТКО для категорий потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов.

В республиканском Минстрое эту информацию подтвердили:

— Величина норматива изменилась в меньшую сторону.