Как Ростехнадзор сам себе не поверил

Ведомство умудрилось выдать два противоположных решения по результатам одной проверки

С неожиданной переменой настроения Ростехнадзора столкнулся «Казаньоргсинтез». Ведомство провело проверку на недавно построенных предприятием печах пиролиза. На месте никаких нарушений найдено не было, о чем проверяющие составили соответствующий акт. Однако спустя два месяца Ростехнадзор неожиданно свое мнение поменял и предъявил другой акт, который уже содержал замечания. При этом повторный акт основывался на решениях все той же проверки, и даже подписали его те же люди. В Ростхенадзоре пояснили, что претензии вызвал не сам объект, а проектная документация смежных коммуникаций, которую инспекторы не нашли. Впрочем в зале суда выяснилось, что все документы были в наличии, но за 3 года ведомство ими ни разу не интересовалось.

Претензии на претензии

6 февраля Арбитражный суд РТ рассмотрел иск ПАО «Казаньоргсинтез» к Приволжскому управлению Ростехнадзора по Республике Татарстан. Заявление связано с выдачей ведомством двух взаимоисключающих актов по итогам проверки строительного объекта «Казаньоргсинтеза». По словам представителей предприятия, со странной ситуацией «Казаньоргсинтез» столкнулся осенью прошлого года.

Еще в конце 2018 года ПАО «Казаньоргсинтез» завершило строительство четырех новых печей пиролиза на своем заводе этилена. Современные печи должны были заменить десять устаревших. Новое оборудование позволяло не только повысить эффективность производства, но и в разы снизить воздействие на окружающую среду. Объект в рамках этапа комплексного опробования тогда открыли и осмотрели премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин. Окончательно объект был готов к 17 июля 2019 года.

Никаких замечаний во время экспертизы объекта «Казаньоргсинтеза» сотрудники Ростехнадзора не выявили. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Чтобы получить заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта установленным нормативам и требованиям, предприятие обратилось за экспертизой в Ростехнадзор. 30 августа специалисты ведомства оценили готовность объекта, а также то, насколько завершенный строительством объект соответствует требованиям технического регламента и проектной документации, и его оснащенность приборами учета.

— Никаких замечаний во время экспертизы сотрудники Ростехнадзора не выявили, что было зафиксировано в акте проверки, подписанном специалистами ведомства, которые осматривали строительный объект, — поясняет Лейсян Галимова, начальник юридического отдела ПАО «Казаньоргсинтез».

Ловкость рук Ростехнадзора

После получения документа, 9 сентября, «Казаньоргсинтез» обратился в Ростехнадзор, чтобы получить ЗОС. В соответствии с действующим законодательством, Приволжское управление Ростехнадзора обязано в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения о выдаче ЗОС либо выдать соглашение, либо в письменном виде отказать в выдаче. Однако ведомство в эти сроки ответ предприятию не дало. «Казаньоргсинтезу» пришлось обращаться в Ростехнадзор еще два раза. И только 5 ноября от ведомства был получен приказ об отмене акта проверки строительного объекта, проведенной 30 августа. На предприятии рассказывают, что были удивлены подобным сообщением, ведь законодательство просто не предусматривает такой процедуры.

Ростехнадзор также прислал новый акт проверки, уже датированный 25 октября. Фото: блог-инженера.рф

Ростехнадзор также прислал новый акт проверки, датированный уже 25 октября. При этом повторную проверку ведомство не проводило. Акт подписали все те же сотрудники, которые оценивали готовность объекта, но на этот раз документ содержал замечания и предписание об устранении нарушений. Таким образом, после одной экспертизы государственный орган выдал сразу два акта проверки, противоположных по содержанию.

Действия Ростехнадзора «Казаньоргсинтез» посчитал незаконными и 11 ноября прошлого года обратился в Арбитражный суд РТ. Также 25 ноября компания направила в арбитраж заявление о признании недействительными результатов проверки от 25 октября 2019 года.

Вопросы не к объекту, а к соседним коммуникациям

Свою «глухоту» в отношении к первым двум обращениям «Казаньоргсинтеза» Ростехнадзор в суде комментировать не стал. А вот неожиданные перемены в настроении своих коллег представитель ведомства объяснила новыми данными, которые при подписании акта от 30 августа не учла проверяющая комиссия. Как полагает Ростехнадзор, в проектной документации не было расчетов девяти трубопроводов — коммуникаций, примыкающих к объекту.

— Они расширяют мощности печей. И не показали в проектной документации отрезок от печей до основного магистрального трубопровода, куда ресурс распространяется для другого производства. Он может иметь коленообразные выступы, задвижки, вентиля. Отсутствие информации об этом в проектной документации и было основанием для того, чтобы в рамках должностного регламента Ростехнадзор издал приказ об отмене акта от 30 августа. Потому что нельзя брать на себя ответственность, давать ЗОС на то, что не просто не соответствует проектной документации, но и не выработано как положено, — сказала во время заседания юрист Ростехнадзора.

В ходе судебного процесса представитель Ростехнадзора даже попыталась переложить ответственность за возможные последствия на суд в случае удовлетворения иска «Казаньоргсинтеза».

Почему Ростехнадзор не увидел документы и где эксперты?

Впрочем ситуация с отсутствующими документами разрешилась здесь же, в зале суда. Ольга Черенкова, представлявшая интересы «Казаньоргсинтеза», рассказала, что все необходимые расчеты в проектной документации имелись. Более того, вся проектная документация по указанному объекту получила положительное заключение Главгосэкспертизы РФ еще в 2017 году. Документы представитель «Казаньоргсинтеза» сразу же представила суду. Продемонстрировать расчеты в документации были готовы и представители проектной организации, пришедшие в зал суда.

Вот только эксперты Ростехнадзора за 3 года строительства в ходе 11 проверок ни разу ими не заинтересовались и никогда не запрашивали их у предприятия. При этом Черенкова напомнила, что в обязанности инспекторов Ростехнадзора в принципе не входит проверка проектной документации строящегося объекта.

Эксперты Ростехнадзора за 3 года строительства ни разу не заинтересовались расчетами, которые вызвали вопросы у судьи Арбитражного суда РТ. Фото: Максим Платонов

У судьи Натальи Бредихиной, которая вела процесс, также возникли вопросы к путаным объяснениям юриста Ростехнадзора.

— У вас предметом проверки является соответствие выполненных работ проектной документации, а не сама проектная документация. В чем несоответствие выполненных работ? — уточнила судья.

— Мы говорим об отношениях, которые влекут за собой выдачу ЗОСа, — начала издалека представитель Ростехнадзора. — Если выдается ЗОС без замечаний, то они не имеют право его включать, подавать ресурс, включать пульты, чтобы начать переработку фракции. В рамках госстроительного надзора проверяется и проектная документация.

Так и не получив конкретного ответа на вопрос о несоответствии выполненных работ проектной документации, судья уточнила, почему вопросы к самой документации возникли только сейчас, когда объект полностью готов? И смотрели ли эксперты ведомства проектную документацию вообще, если вспомнили про расчеты трубопроводов только сейчас?

— Вы считаете, эта информация должна была быть выявлена только на этапе завершения строительства? — уточнила судья.

Юрист Ростехнадзора дать точный ответ не смогла, а судья Бредихина слушать предположения и домыслы не стала, предложив заслушать самих экспертов, проводивших проверку. Однако сделать это в день заседания не удалось: ни один член комиссии в зал суда не явился. Представитель ведомства пояснила их отсутствие болезнью.

На следующее заседание судья попросила в обязательном порядке прийти руководителя экспертной комиссии Ростехнадзора, который выписал противоречивые акты от 30 августа и 25 октября, чтобы услышать причину недоразумения из первых уст.