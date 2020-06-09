Кто расшатывает фундамент под казанской общагой XXI века
Арбитражный суд РТ заморозил стройку КГЭУ на 370 млн рублей, но решение Фемиды не исполняется
На 60 суток остановил строительство будущего 20-этажного общежития Казанского государственного энергоуниверситета (КГЭУ) Арбитражный суд Татарстана. Причиной стал иск Ростехнадзора, инспекторы которого выявили в действиях заказчика и подрядчика «энергоскреба» букет опасных градостроительных нарушений, включая массовую забивку не предусмотренных проектом свай. Решение арбитража вступило в силу, но стройка за 370 млн рублей продолжается. Генподрядчик заверил «Реальное время» — зданию ничего не угрожает.
Ростехнадзор вскрыл угрозы мирного строительства
Возведение высотки для студентов КГЭУ у станции метро «Козья слобода» началось минувшей осенью. Федеральные затраты составят 370 млн рублей, еще 100 млн на закупку мебели и оборудование вуз намерен изыскать за счет внебюджетных источников. Сдача новостройки на 500 мест запланирована на 2021 год. Однако первый же этап работ — по забивке свай и возведению фундамента — заставил проверяющих бить тревогу.
Сотрудники Приволжского управления Ростехнадзора выявили в будущем «энергоскребе» на улице Красносельской аж 46 нарушений технических регламентов и проектной документации. Включая те, что «затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства» и создают «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Об этом говорится в решении Арбитражного суда Татарстана, который 6 мая установил факт административного правонарушения со стороны КГЭУ по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий) и обязал вуз приостановить на 60 суток все работы за исключением тех, что направлены на устранение нарушений.
Часть претензий касалась документов и безопасности самих строителей. Например, инспекторы обнаружили на стройплощадке потенциальную угрозу поражения током — не заземленные вагончики строителей и охраны, а также запитанные по временной сети электроустановки. Извещение о начале работ на Красносельской в надзорный орган было направлено 2 декабря 2019-го, хотя по факту стройка стартовала 25 октября.
Дальше больше — одобренных госэкспертизой проект предусматривал забивку 289 свай, глубиной 11 метров и определенного типа. На деле застройщик забил на 66 свай больше, в том числе 30, рассчитанных на глубину 13 метров. При этом массовое погружение опор началось без корректировки проекта и еще до проведения испытаний контрольных свай, да само испытание также было проведено с нарушением, но показало — «несущая способность свай на вертикальные вдавливающие нагрузки не соответствует проектным решениям», указано в решении суда.
Там же говорится — предельные отклонения 28 вбитых свай от проектного положения превышают 7 сантиметров, еще на 12-ти сваях — отклонение вдвое выше. Кроме того, «в стенах и колоннах подвала имеются трещины и раковины, наплывы бетона и раствора, не предусмотренные проектом отверстия», а часть работ по гидроизоляции не выполнены.
Также проверяющие выявили отсутствие контроля за производством работ со стороны технического заказчика и проектной организации.
Генподрядчик: «Даю гарантию 100% — нарушений не было»
Решение арбитража вступило в силу 16 мая. Однако, как выяснило «Реальное время», рядовые сотрудники вуза и часть строителей о запрете Фемиды даже не знают. И работы на объекте продолжаются. Причем, уже на уровне пятого этажа. В пятницу, 5 июня наш корреспондент зафиксировал на фотокамеру, как рабочие на «крыше» готовят деревянную опалубку для возведения следующего этажа, а строительный кран поднимает ввысь бак с бетонным раствором и стальную арматуру — каркас будущих стен. Никаких строительных работ на уровне фундамента фотокамера не зафиксировала.
На пятничный запрос в адрес руководства КГЭУ редакция «Реального времени» ответа до сих пор не получила. А ведь до начала работ ректор Эдвард Абдуллазянов охотно комментировал проект будущей стройки.
Между тем, на заседании арбитража официальный представитель вуза уверял, что в адрес Ростеха уже направлено извещение об устранении нарушений, а по маркерным сваям назначена проверка их соответствия. При допросе свидетеля — проректора по административно-хозяйственной части Алмаза Зиганшина выяснилось: на момент судебного разбирательства устранены только 22 из 46 пунктов нарушений. Правда, доказательств устранения суду представлено не было.
Гендиректор и учредитель генпродрядчика стройки ООО «Юнионстрой Плюс» Павел Черницын не стал комментировать — почему не исполняется решение Фемиды. Однако заявил, что судебный акт нужно читать «правильно».
— Даю гарантию 100%, что при строительстве не было нарушено никаких норм, тем более в плане свайных фундаментов, — заявил Черницын журналисту «Реального времени». — Все вопросы касательно предписаний Ростехнадзора уже сняты. И, насколько я знаю, инспекторы вместе с вузом уже подали документы в суд на пересмотр решения. Но бюрократический процесс не такой быстрый.
По данным генподрядчика, замена свай и увеличение их числа сделали здание более устойчивым, а вопросы изменений в проекте полностью сняла государственная строительная экспертиза. Правда, делиться этим документом с редакцией Павел Черницын не стал.
Впрочем, в неведении пока остаются и проверяющие. Как выяснило «Реальное время», сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора также не представлялся оригинал упомянутой выше госэкспертизы. Поэтому позиция ведомства не поменялась — на стройке КГЭУ разрешены лишь работы в плане устранения нарушений. В ближайшее время инспекторы планируют новый визит на этот объект.
Микропредприятие с оборотом 3,5 млрд
ООО «Юнионстрой Плюс» работает в Казани с 2014 года. В багаже этого микропредприятия — 7 госконтрактов с общим объемом 3,5 млрд рублей. Большую часть этой суммы составляет заказ «Татспиртпрома» на строительство пивзавода «Белый Кремль» за 2,8 млрд рублей.
С 2019-го арбитраж рассматривает иск о банкротстве «Юнионстроя». Его подало АСВ в интересах кредиторов «Татфондбанка», сумма претензий — 25 млн рублей.
Директор и учредитель ООО «Юнионстрой Плюс» Павел Черницын одновременно владеет и руководит ООО «ПСК «Юнионстрой», специализирующемся на строительстве жилых и нежилых зданий.
Стройка КАИ встала зимой
Знакомые с ситуацией эксперты «Реального времени» полагают, что часть проблем на стройке энергоскреба возникли ввиду отсутствия контроля со стороны заказчика — вуза, для которого данная деятельность не является профильной. Впрочем, источник в самом КГЭУ не исключает, что за привлечением внимания СМИ к «фундаменту» скрывается чей-то интерес контролировать денежные потоки федеральных строек. Правда, все это не отменяет серьезности вскрытых проверяющими проблем.
Как выяснило «Реальное время», кроме будущей высотки КГЭУ в зону критики Ростехнадзора попала стройка будущего общежития в 16 этажей КНИТУ-КАИ им. Туполева на стыке улицы Четаева с проспектом Адоратского. Этот объект оценен в 357,7 млн рублей. Строится он по проекту севастопольской фирмы «Объединение ВИП класс» казанским ООО «Реставратор». Нарушений здесь нашли в четыре раза меньше чем на Красносельской, однако в их числе также оказалась забивка свай с отклонениями от проекта.
На месте правонарушения — никаких работ не ведется. За забором нет ни стройматериалов, ни техники, лишь свайное поле. Со слов местных жителей, объект начинали строить в 90-х, подняли до уровня первого этажа и бросили. А потом вообще разобрали — да так, что пустырь за забором чуть не болотом. В 2019-м вновь начали подготовку к работам, но еще зимой бросили объект и обещали вернуться... ближе к осени.
А ведь с иском в суд по этой стройке КАИ надзорный орган не обращался. «После получения предписания заказчик самостоятельно приостановил строительно-монтажные работы до устранения нарушения, так как нарушения градостроительного законодательства могут служить причиной аварий и несчастных случаев», — отмечает и.о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов.
В КНИТУ-КАИ не стали отрицать наличие проблем на объекте, отмечая, что контракт с подрядчиком «расторгнут в связи с согласованием Министерством образования и науки Российской Федерации новой проектно-сметной документации», а корректировка проекта потребовалась «в связи с обнаружением высокого уровня поверхностных вод и выявлением недостатков проектно-сметной документации».
Возобновить строительство вуз планирует в августе 2020 года, а ровно через два года сдать его в эксплуатацию в соответствии с федеральной инвестиционной программой. Вопрос о возможном росте затрат на строительство в пресс-службе КНИТУ им. Туполева оставили без комментария.
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