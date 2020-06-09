Кто расшатывает фундамент под казанской общагой XXI века

Арбитражный суд РТ заморозил стройку КГЭУ на 370 млн рублей, но решение Фемиды не исполняется

На 60 суток остановил строительство будущего 20-этажного общежития Казанского государственного энергоуниверситета (КГЭУ) Арбитражный суд Татарстана. Причиной стал иск Ростехнадзора, инспекторы которого выявили в действиях заказчика и подрядчика «энергоскреба» букет опасных градостроительных нарушений, включая массовую забивку не предусмотренных проектом свай. Решение арбитража вступило в силу, но стройка за 370 млн рублей продолжается. Генподрядчик заверил «Реальное время» — зданию ничего не угрожает.

Ростехнадзор вскрыл угрозы мирного строительства



Возведение высотки для студентов КГЭУ у станции метро «Козья слобода» началось минувшей осенью. Федеральные затраты составят 370 млн рублей, еще 100 млн на закупку мебели и оборудование вуз намерен изыскать за счет внебюджетных источников. Сдача новостройки на 500 мест запланирована на 2021 год. Однако первый же этап работ — по забивке свай и возведению фундамента — заставил проверяющих бить тревогу.

Сотрудники Приволжского управления Ростехнадзора выявили в будущем «энергоскребе» на улице Красносельской аж 46 нарушений технических регламентов и проектной документации. Включая те, что «затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства» и создают «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Об этом говорится в решении Арбитражного суда Татарстана, который 6 мая установил факт административного правонарушения со стороны КГЭУ по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий) и обязал вуз приостановить на 60 суток все работы за исключением тех, что направлены на устранение нарушений.

Часть претензий касалась документов и безопасности самих строителей. Например, инспекторы обнаружили на стройплощадке потенциальную угрозу поражения током — не заземленные вагончики строителей и охраны, а также запитанные по временной сети электроустановки. Извещение о начале работ на Красносельской в надзорный орган было направлено 2 декабря 2019-го, хотя по факту стройка стартовала 25 октября.

Дальше больше — одобренных госэкспертизой проект предусматривал забивку 289 свай, глубиной 11 метров и определенного типа. На деле застройщик забил на 66 свай больше, в том числе 30, рассчитанных на глубину 13 метров. При этом массовое погружение опор началось без корректировки проекта и еще до проведения испытаний контрольных свай, да само испытание также было проведено с нарушением, но показало — «несущая способность свай на вертикальные вдавливающие нагрузки не соответствует проектным решениям», указано в решении суда.

Там же говорится — предельные отклонения 28 вбитых свай от проектного положения превышают 7 сантиметров, еще на 12-ти сваях — отклонение вдвое выше. Кроме того, «в стенах и колоннах подвала имеются трещины и раковины, наплывы бетона и раствора, не предусмотренные проектом отверстия», а часть работ по гидроизоляции не выполнены.

Также проверяющие выявили отсутствие контроля за производством работ со стороны технического заказчика и проектной организации.

Генподрядчик: «Даю гарантию 100% — нарушений не было»

Решение арбитража вступило в силу 16 мая. Однако, как выяснило «Реальное время», рядовые сотрудники вуза и часть строителей о запрете Фемиды даже не знают. И работы на объекте продолжаются. Причем, уже на уровне пятого этажа. В пятницу, 5 июня наш корреспондент зафиксировал на фотокамеру, как рабочие на «крыше» готовят деревянную опалубку для возведения следующего этажа, а строительный кран поднимает ввысь бак с бетонным раствором и стальную арматуру — каркас будущих стен. Никаких строительных работ на уровне фундамента фотокамера не зафиксировала.

На пятничный запрос в адрес руководства КГЭУ редакция «Реального времени» ответа до сих пор не получила. А ведь до начала работ ректор Эдвард Абдуллазянов охотно комментировал проект будущей стройки.

Между тем, на заседании арбитража официальный представитель вуза уверял, что в адрес Ростеха уже направлено извещение об устранении нарушений, а по маркерным сваям назначена проверка их соответствия. При допросе свидетеля — проректора по административно-хозяйственной части Алмаза Зиганшина выяснилось: на момент судебного разбирательства устранены только 22 из 46 пунктов нарушений. Правда, доказательств устранения суду представлено не было.

Гендиректор и учредитель генпродрядчика стройки ООО «Юнионстрой Плюс» Павел Черницын не стал комментировать — почему не исполняется решение Фемиды. Однако заявил, что судебный акт нужно читать «правильно».

— Даю гарантию 100%, что при строительстве не было нарушено никаких норм, тем более в плане свайных фундаментов, — заявил Черницын журналисту «Реального времени». — Все вопросы касательно предписаний Ростехнадзора уже сняты. И, насколько я знаю, инспекторы вместе с вузом уже подали документы в суд на пересмотр решения. Но бюрократический процесс не такой быстрый.

По данным генподрядчика, замена свай и увеличение их числа сделали здание более устойчивым, а вопросы изменений в проекте полностью сняла государственная строительная экспертиза. Правда, делиться этим документом с редакцией Павел Черницын не стал.

Впрочем, в неведении пока остаются и проверяющие. Как выяснило «Реальное время», сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора также не представлялся оригинал упомянутой выше госэкспертизы. Поэтому позиция ведомства не поменялась — на стройке КГЭУ разрешены лишь работы в плане устранения нарушений. В ближайшее время инспекторы планируют новый визит на этот объект.

Микропредприятие с оборотом 3,5 млрд

ООО «Юнионстрой Плюс» работает в Казани с 2014 года. В багаже этого микропредприятия — 7 госконтрактов с общим объемом 3,5 млрд рублей. Большую часть этой суммы составляет заказ «Татспиртпрома» на строительство пивзавода «Белый Кремль» за 2,8 млрд рублей.

С 2019-го арбитраж рассматривает иск о банкротстве «Юнионстроя». Его подало АСВ в интересах кредиторов «Татфондбанка», сумма претензий — 25 млн рублей.

Директор и учредитель ООО «Юнионстрой Плюс» Павел Черницын одновременно владеет и руководит ООО «ПСК «Юнионстрой», специализирующемся на строительстве жилых и нежилых зданий.

Стройка КАИ встала зимой

Знакомые с ситуацией эксперты «Реального времени» полагают, что часть проблем на стройке энергоскреба возникли ввиду отсутствия контроля со стороны заказчика — вуза, для которого данная деятельность не является профильной. Впрочем, источник в самом КГЭУ не исключает, что за привлечением внимания СМИ к «фундаменту» скрывается чей-то интерес контролировать денежные потоки федеральных строек. Правда, все это не отменяет серьезности вскрытых проверяющими проблем.

Как выяснило «Реальное время», кроме будущей высотки КГЭУ в зону критики Ростехнадзора попала стройка будущего общежития в 16 этажей КНИТУ-КАИ им. Туполева на стыке улицы Четаева с проспектом Адоратского. Этот объект оценен в 357,7 млн рублей. Строится он по проекту севастопольской фирмы «Объединение ВИП класс» казанским ООО «Реставратор». Нарушений здесь нашли в четыре раза меньше чем на Красносельской, однако в их числе также оказалась забивка свай с отклонениями от проекта.

На месте правонарушения — никаких работ не ведется. За забором нет ни стройматериалов, ни техники, лишь свайное поле. Со слов местных жителей, объект начинали строить в 90-х, подняли до уровня первого этажа и бросили. А потом вообще разобрали — да так, что пустырь за забором чуть не болотом. В 2019-м вновь начали подготовку к работам, но еще зимой бросили объект и обещали вернуться... ближе к осени.

А ведь с иском в суд по этой стройке КАИ надзорный орган не обращался. «После получения предписания заказчик самостоятельно приостановил строительно-монтажные работы до устранения нарушения, так как нарушения градостроительного законодательства могут служить причиной аварий и несчастных случаев», — отмечает и.о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов.

В КНИТУ-КАИ не стали отрицать наличие проблем на объекте, отмечая, что контракт с подрядчиком «расторгнут в связи с согласованием Министерством образования и науки Российской Федерации новой проектно-сметной документации», а корректировка проекта потребовалась «в связи с обнаружением высокого уровня поверхностных вод и выявлением недостатков проектно-сметной документации».

Возобновить строительство вуз планирует в августе 2020 года, а ровно через два года сдать его в эксплуатацию в соответствии с федеральной инвестиционной программой. Вопрос о возможном росте затрат на строительство в пресс-службе КНИТУ им. Туполева оставили без комментария.

1 / 49 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова