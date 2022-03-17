Как мертвые рассорили живых: эпопея с покойниками в Челнах добралась до Самары

Суд посчитал, что муниципальный контракт с оператором катафалков расторгли незаконно

Как стало известно «Реальному времени», власти Набережных Челнов, которые, казалось бы, «погасили» скандальный конфликт, связанный как с перевозкой, так и захоронением умерших в 2020—2021 годах, рискуют получить его новое обострение. Буквально 5 марта сити-менеджер автограда Фарид Салахов подписал постановление, согласно которому спецслужбой по всем вопросам похоронного дела стало МАУ «Дирекция городского хозяйства». Между тем согласно появившемуся четырмя днями позже полному тексту постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда односторонний отказ местного исполкома от исполнения пятилетнего контракта на перевозку усопших с ООО «Кама Техтрак» признан незаконным. И его владелец намерен не только взыскать с местных властей неполученные за эту работу деньги, но и восстановиться в правах.

Не проработали и года

Компания из Набережных Челнов «Кама Техтрак», которая в марте прошлого года по инициативе местных властей лишилась муниципального контракта, добилась положительного для себя судебного вердикта. 9 марта Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ее жалобу на решение Арбитражного суда РТ от 1 декабря прошлого года и признал отказ исполкома Набережных Челнов от исполнения заказа незаконным. Речь идет о контракте, заключенном 15 апреля 2020 года. Согласно ему эта коммерческая компания должна была оказывать услуги по перевозке тел умерших в морг, а местные власти принять результаты и оплатить их. Соглашение заключалось ни много ни мало на 5 лет — до 31 декабря 2025 года. Оплата предполагалась по факту.

— Право на этот контракт я выиграл на торгах, заплатил 177,5 тысячи рублей. Должен был работать и работал. Но у меня якобы нашли какие-то нарушения и договор в одностороннем порядке расторгли», — рассказал «Реальному времени» об обстоятельствах потери госзаказа владелец и директор ООО «Кама Техтрак» Рамиль Брицов, который называет себя независимым участником похороного рынка. Ему известно, что на этот специфический контракт, кроме его ООО, претендовали еще две компании: одна местная, челнинская, другая ижевская. Он узнал об этом уже после того, как выиграл торги. «Судя по тому, какие проблемы у меня начались после этого, видимо, должен был победить кто-то другой, — теперь предполагает предприниматель.

Брицов признает, что с этим контрактом все пошло не так с самого начала. Сетует, что должен был обслуживать город целиком (включая больницы), а ему отдали только жилой массив. Да и то, как оказалось, меньше чем на год. Компания «Кама Техтрак» приступила к исполнению контракта 26 апреля 2020 года. 2 марта прошлого года директор ООО «Кама Техтрак» по его собственным словам побывал на приеме у мэра города Наиля Магдеева с просьбой навести порядок: избавить от назойливых конкурентов. А ровно через 12 дней его уведомили о расторжении контракта. «Нами была подана претензия и подготовлено заявление в суд. Работать больше уже не давали», — говорит он.

Брицов признает, что с этим контрактом все пошло не так с самого начала. Фото: chelny-biz.ru

«Приезжаем, а там уже сидят представители конкурирующей компании»

Брицов вспоминает, что «сначала все шло спокойно», если не считать того, что «доставали» конкуренты. Что он имеет в виду? «Допустим, приезжаем мы в квартиру или на место убийства, где находится труп, а там уже сидят представители конкурирующей компании. Откуда у них эта информация? Прекрасно понимаю, что она купленная, — обрисовал он ситуацию, с которой сталкивался в работе. — Утверждать я не могу: за руку никого не поймал. Но по идее передать эти данные могут только две структуры: УВД г. Набережные Челны и служба 112. Родственникам (тому, кто сообщил о трупе) по их рассказам потом перезванивают: «Сейчас к вам приедут (речь о моей компании), не слушайте их, они никто».

— Мне, может быть, еще почему не дали работать?, — рассуждает владелец ООО «Кама Техтрак». — Я создал в доставке порядок. Работа была выстроена четко. Мы приезжали за покойником в течение 10 минут. Нельзя, чтобы умерший долго лежал и около него все это время «дежурил» участковый. Ждать нас он не обязан, но по сути, должен отдать постановление тем, кто занимается городской перевозкой. Мы же отвечаем за эти трупы. Другие, конечно, тоже могут перевезти. Но если вдруг труповозка попадет в ДТП и с телом умершего что-то случится, как участковый в этом случае докажет, что это не криминал? По идее, исполком вообще должен был меня поддержать.

Ковидный покойник или нет, не имело значения. «Вы приехали по конкретному адресу. Поместили труп в черный пакет, застегнули и вынесли: все. А обернули родственники его тело тканью или отдают голым, это уж как они хотят». Брицов уверяет, что у них все документы были на руках. Участковые их знали. Кроме того, были бейджики: и у автомобиля, и у работников. А нелегалов-ипэшников, которые караулят у морга, полицейские, рассказывает он, выгоняли: «Разумеется, конкурентам, которые информацию покупали и до сих пор продолжают это делать, такое положение дел не нравилось».

Не использовали ни мешки, ни маски, ни перчатки

Местные власти утверждали, что компания Брицова свои обязательства выполняла «ненадлежащим образом». Так, согласно техническому заданию для переноса тел умерших до автомобиля нужно было использовать специализированные носилки. Но прежде дежурная бригада должна была упаковать покойника в мешок. Однако проверка 18 сентября 2020 года показала, что когда бригада из двух сотрудников ООО «Кама Техтрак» переносила покойника в морг, он не был упакован в специальный мешок. Проверяющие направили в компанию Брицова претензию с требованием в десятидневный срок устранить недостатки (так было оговорено контрактом). Повторная проверка 13 ноября 2020 года тоже не удовлетворила местные власти. На этот раз тело умершего было завернуто в ткань, но специального мешка по-прежнему не было. В дежурной бригаде был только один работник. Причем, они работал и без маски, и без перчаток. В адрес исполнителя контракта снова направили претензию.



Татарстанский арбитраж отметил, что исполком как заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Фото: Максим Платонов

Все то же было и 4 февраля 2021 года: на момент проверки тело умершего завернуто в ткань, спецмешок отсутствует. Как и средства индивидуальной защиты у дежурной бригады. Снова составили претензию. Требования заказчика выполнены так и не были. Контракт исполкома с ООО «Кама Техтрак» предусматривал односторонний отказ от договора. Именно это решение в итоге и приняли челнинские власти.

Арбитражный суд РТ посчитал, что представленные в материалы дела односторонние акты проверки со стороны заказчика и фотографии свидетельствуют об отступлении подрядчика от условий контракта. К тому же доказательств их исправления нет. Татарстанский арбитраж отметил, что исполком как заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. К слову, в контракте это оговорено. И, по его мнению, отказ местных властей от исполнения контракта обоснован.



Ни подписи, ни замечаний

После «отказного» решения татарстанского арбитража компания «Кама Техтрак» подала апелляционную жалобу. Она настаивала на том, что у местных властей не было оснований для расторжения контракта, свои обязательства она выполнила в полном объеме. 8 февраля «Кама Техтрак» передала в исполком завизированные как им, так и патологоанатомическим отделением БСМП акты приемки оказанных услуг. Но подписаны они так и не были. Никаких замечаний к ним тоже не последовало.

А 16 марта местные власти и вовсе решили в одностороннем порядке отказаться от контракта. при этом уже выполненная работа компании Брицова оплачена не была. Позже суд заключил: даже если бы нарушения и имели бы место, контракт предполагал, что должно быть дано время для «работы над ошибками». Если компания его не выдержит, заказчик может потребовать возместить ему расходы, если ему придется делать это самому или же направить решение об одностороннем отказе от контракта. Компания Брицова уже 18 марта дала письменный ответ: нарушений нет. Но возможности доказать свою правоту у нее не было. Уже не говоря о разумном сроке для того, чтобы исправиться, если это было необходимо.



Алмаз Яфизов говорил на брифинге, что власти города своим постановлением наделили муниципальное предприятие исключительным статусом для организации похорон. Фото: Ринат Назметдинов

Вместо того, чтобы содействовать, создавал препятствия

Заказчик вообще-то должен был оказывать исполнителю содействие. А на деле, несмотря на действующий контракт, ООО «Кама Техтрак» «создавались препятствия», заключило УФАС по РТ. Дело в том, что исполком в апреле «июле 2020 года разослал по всем учреждениям здравоохранения автограда (такое послание в том числе получили руководитель Управления здравоохранения по г. Набережные Челны и главный врач БСМП) письма о том, что, вывоз тел людей, умерших с подозрением и окончательно подтвержденным диагнозом COVID-19, поручен исключительно МУП «Горкоммунхоз».

В связи с этим антимонопольная служба усмотрела в действиях челнинских властей признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и вынесла им предупреждение. Наше издание сообщало о том, что УФАС обвинило власти Набережных Челнов в монополизации похоронных услуг. По его мнению, местный исполком препятствовал независимым предпринимателям города в оказании похоронных услуг жителям. Замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов говорил на брифинге, что власти города своим постановлением наделили муниципальное предприятие исключительным статусом для организации похорон, ограничив доступ другим игрокам.

— На кладбищах города действует определенная группа лиц, которые не дают иным организациям осуществлять услуги по похоронам умерших. При этом заставляют подписывать договор только со своими приближенными индивидуальными предпринимателями, — сказал Яфизов. По его словам, МУП выставляет счета на 12 тысяч рублей за копку могилы и проведение услуг захоронения, тогда как частные предприниматели делают это за 3-4 тысячи. В это же время, как сообщали СМИ, в антимонопольном соглашении заподозрили и три похоронные компании автограда, блокирующие работу других.

Фотографии — недостаточные доказательства

Суд апелляционной инстанции посчитал, что выводы татарстанского арбитража ошибочны. По его мнению, фотографии, которые исполком представил в подтверждение того, что компания Брицова работала не так, как должна бы, это недостаточные доказательства. Контракт предусматривал, что заказчик обязан вместе с исполнителем осмотреть и принять результаты услуг. На это отводилось 5 дней. Но, судя по представленным бумагам, он его и не извещал, и не приглашал. Для того, чтобы сообщить о выявленных нарушениях, тоже был свой срок: 3 дня.

Однако об актах проверки от 18 сентября и 13 ноября 2020 года ООО «Кама Техтрак» сообщили в письме от 30 декабря. По почте же оно было отправлено, по-видимому, с учетом новогодних каникул и того позже: только 12 января следующего года. Содержание более позднего акта, от 4 февраля 2021 года, о якобы выявленных нарушениях было донесено до компании Брицова более оперативно: в письме от 8 февраля, которое было отправлено уже на следующий день. Но оно все равно оказалось за пределами срока.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что даже если нарушение договора существенно, это не влечет за собой его автоматического расторжения. Более того, если сторона в разумный срок его устранила, то и никаких вопросов к ней нет. В итоге решение Арбитражного суда РТ он отменил. Отказ исполкома Набережных Челнов от исполнения муниципального контракта признан незаконным. Постановление вступило в силу в день его принятия, но еще может быть обжаловано в течении 2 месяцев в Арбитражный суд Поволжского округа.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что даже если нарушение договора существенно, это не влечет за собой его автоматическое расторжение. Фото: 11aas.arbitr.ru

Установить невозможно

Сами фотографии (исполком предоставил в суд акты проверки, к которым были приложены снимки) тоже стали яблоком раздора. По его мнению, по ним можно определить, что услугу по перевозке тел предоставляет именно компания «Кама Техтрак». Так, на фото к акту проверки от 4 февраля был запечатлен автомобиль этой компании и журнал регистрации. Транспорт компании Брицова фигурировал и на фотографии к акту от 13 ноября. Кроме того, местные власти запросили у Набережно-челнинского филиала республиканского бюро суд-медэкспертизы выписку из журнала регистрации трупов умерших 18 сентября и 13 ноября 2020 года. Согласно ответу, именно сотрудники компании «Кама Техтрак» доставляли их в эти дни в определенные часы. В сентябрьском акте даже указано: фото сотрудников ООО «Кама Техтрак» сделано возле патологоанатомического отделения БСМП в 10:20 и 13 ноября в 14:45 (они загружали носилки с телом в спецтранспорт). Но должность и поименные данные запечатленных на фото установить невозможно.

В «Кама Техтрак» эти фотоматериалы считают недопустимыми доказательствами по той причине, что они не были заверены как полагается. Кроме того, по фотографиям невозможно установить кем, когда и где именно они сделаны и что за люди на них запечатлены. Брицов уверял, что это не его работники.

«На 1,5 тысячи покойников нашли каких-то три нарушения?! Это просто смешно»

— У нас все хорошо. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд встал на нашу сторону, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» владелец ООО «Кама Техтрак» Рамиль Брицов, — Всего за время работы мы перевезли 1 503 человека. И они хотят сказать, что на 1,5 тысячи покойников нашли каких-то три нарушения?! Это просто смешно, — говорит он в ответ на претензии челнинских властей.

По словам мужчины, проверка была скрытой. «Они же не пришли и открыто не проверили. Кто-то фотографировал непонятно каких мужчин без масок. Якобы они стоят возле моей машины. Даже если это и так, разве это означает, что они непременно мои люди? Бред полнейший. И такие фотографии они представили в суд, — возмущается он. — Проверяющих ко мне тогда, как рассказали очевидцы, привез директор кладбища Ришат Шайхуллов. Какое отношение он имеет к муниципальным работникам?!».

Предприниматель также уверяет, что все требования они выполняли. Фото: chelny-biz.ru

— Если бы я не работал, я бы и слова не сказал. Но мы работали!, — настаивает лишенный контракта коммерсант. — Как-то с плотины на электростанции целый час с 40 метров поднимали умершего мужчину весом под сто килограммов. Приехала бы в этот момент исполкомовская проверка и убедилась, что это за труд! С этих железных лестниц самому можно упасть и разбиться.

Предприниматель также уверяет, что все требования они выполняли: «Все трупы были в мешках. Что же касается штата, контракт не оговаривает, сколько в нем должно быть человек: десять или один. Самое главное, у меня есть все акты: я в морг привозил трупы и у меня их принимали. Если бы были какие-то проблемы, были бы отказы или писали замечания. Ни того, ни другого нет».

Условия самого контракта Брицов «Реальному времени» не раскрыл. Какой прибыли лишился в результате его расторжения, тоже не назвал: «Нужно считать. Навскидку сказать не могу». «С родственников умерших мы не брали ни копейки за перевозку. Мы же не частники: по контракту от города работали. С домашних адресов, мест ЧП — отовсюду, откуда вызывали, бесплатно доставляли умерших в морг». С его слов известно, что компанией «Кама Техтрак» под этот муниципальный заказ был приобретен за 1,2 млн. рублей специализированный автомобиль «Соболь» для перевозки трупов. «Никто нам ничего не компенсировал из-за одностороннего расторжения контракта, — говорит владелец ООО. Будем судиться, доказывать свои расходы. Судов будет еще очень много».

Дело на начальника кладбища и новый похоронный оператор

Как ранее рассказывало «Реальное время», на начальника челнинского кладбища завели уголовное дело за организацию дорогих похорон. В начале марта Следком сообщил о том, что 48-летнему главе МУП «Горкоммунхоз» предъявлено обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ) и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (ст. 169 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2020—2021 годах родственники умерших заключали договоры по оказанию ритуальных услуг с одним из набережночелнинских предпринимателей. После этого они приезжали на кладбище, где их встречал обвиняемый, на тот момент занимавший должность заведующего кладбищем МУП «Горкоммунхоз». Он принуждал родственников отказываться от услуг предпринимателя, якобы занижающего цены на выкапывание могил, и заключать договоры с аффилированными организациями. Вплоть до того, рассказывали местные СМИ, что мог перекрыть своей иномаркой путь катафалку.

Фарид Салахов подписал постановление, согласно которому спецслужбой по всем вопросам похоронного дела стало МАУ «Дирекция городского хозяйства». Фото: nabchelny.ru

В противном случае обещал, что похороны не состоятся, поскольку он не даст выкопать могилу. И люди подписывали соглашения на ритуальные услуги по завышенным ценам с подконтрольными ему фирмами. А 5 марта появилась информация о том, что в Челнах спецслужбой по вопросам похоронного дела назначили МАУ «Дирекция городского хозяйства». Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Фарид Салахов. Речь идет о так называемых бесплатных похоронах.

В гарантированный перечень услуг по погребению умершего входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела и погребение. Стоимость услуг определяет исполком по согласованию с ПФР и Госкомитетом по тарифам. В постановлении указано, что служба не имеет права принудить заказывать ритуальные услуги у себя или брать плату за услуги в гарантированном перечне. Руководит МАУ Минефанис Хабибуллин, который до этого долгие годы возглавлял «Горкоммунхоз».

В то же время, как удалось выяснить «Реальному времени», Рамиль Брицов надеется на реанимацию контракта. «Они [исполком Набережных Челнов] теперь должны восстановить меня в правах», — говорит он. Всех работников он тогда по понятным причинам уволил: «Мне нечем им было платить, а у них семьи, дети». Говорит, что они отнеслись к этой ситуации с пониманием. Но уверен, что если сейчас им позвонит, они все до одного снова к нему вернуться.

— Не знаю, чем закончится вся эта история, — признается коммерсант. —Исполком, наверное, еще подаст жалобу в суд кассационной инстанции». Однако, он твердо намерен добиваться сатисфакции. «Откровенно говоря, контракт у меня отобрали самым наглым образом и целый год потом сильно мотали нервы. Хочу, чтобы виновные были наказаны. Как только получим документы из апелляционного суда, будем в ответ на этот беспредел писать заявление в Следственный комитет. Пусть разбираются, — заявил он нашему изданию.

В свою очередь в исполкоме Набережных Челнов на просьбу прокомментировать ситуацию «Реальному времени» ответили лаконично:

— Будем подавать кассационную жалобу, — заявили чиновники.