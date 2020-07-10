Новая надежда: арбитражный суд утвердил мирное расставание «Аммония» и ВЭБ.РФ

Новый инвестор менделеевского завода удобрений готов ждать отдачи от вложений по 2025 год

Фото: Максим Платонов

Сегодня Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение АО «Аммоний» с кредитором — госкорпорацией ВЭБ.РФ, и прекратил дело о его банкротстве. Сумму долга в 111,7 млрд рублей завод будет выплачивать уже новому инвестору, Роману Троценко. А он, в свою очередь, дал заводу рассрочку до 30 июня 2025 года. Причем первые 4 года он будет брать с предприятия всего по 1,44 млрд рублей. На заводе удобрений надеются, что график платежей для них окажется посильным: спрос на гранулированный карбамид за рубежом растет.

Единственный кредитор проголосовал за мировую

Сегодня в Арбитражном суде Татарстана представитель временного управляющего АО «Аммоний» Дмитрия Демкина подержал ходатайство последнего об утверждении мирового соглашения предприятия с кредитором и прекращении производства по делу.

Он явился в суд с подлинником соглашения и представил доказательства того, что все его подписанты имели на это полномочия.

Представитель Демкина напомнил, что 6 июля со второй попытки состоялось первое собрание кредиторов «Аммония» (оно прошло заочно). На нем единственный кредитор завода — ВЭБ.РФ — проголосовал за мировую.

Кредиторов первой и второй очереди у предприятия нет: все требования, которые были заявлены, к настоящему времени погашены (за исключением одного, обозначенного уже за пределами срока, к тому же на незначительные 19,9 тысячи рублей). Чисто все и по зарплате, и по налогам.

К слову, как сообщил представитель «Аммония», на предприятии работают чуть больше 1,3 тысячи человек. «С семьями (жены, дети, бабушки, дедушки), наверное, тысяч пять «завязаны» на вашем предприятии», — заметил судья Мансур Камалетдинов.

Средний ежемесячный оборот предприятия, в зависимости от сезона, колеблется «в пределах 6 миллиардов». Размер активов на дату введения наблюдения оценивался в 62,4 млрд рублей. В реестр кредиторов включены требования на 111,7 млрд.



Но чтобы заплатить этот умопомрачительный долг, «Аммонию» дается рассрочка до 30 июня 2025 года включительно.

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение АО «Аммоний» с кредитором — госкорпорацией ВЭБ. РФ — и прекратил дело о его банкротстве. Фото Максима Платонова

«Искренне надеемся, что график исполним»

Камалетдинов навскидку вслух подсчитал, что в среднем при такой сумме долга предприятие должно погашать около 22 млрд рублей в месяц. Но в графике, приложенном к мировому соглашению, предусмотрен иной порядок расчета.

Представитель должника сообщил, что первые четыре года завод удобрений будет выплачивать по 1,44 млрд рублей. Таким образом, основная тяжесть погашения придется на первое полугодие 2025 года.

— Этот график исполним? — задал непраздный вопрос судья.

— Мы искренне на это надеемся, — отвечал представитель управляющего.

Само предприятие тоже рассчитывает, что это окажется ему по силам. Представитель «Аммония» сообщил в суде, что, по финансовым показателям, потребление производимой «Аммонием» продукции увеличилось, она востребована.

Его коллега Альберт Низамиев подтвердил, что выпускаемый предприятием гранулированный карбамид «в значительной степени уходит на экспорт». Кроме того, по его словам, будут дополнительно инвестированы средства в новое производство и создание новых рабочих мест.

Низамиев упомянул и о большой работе по урегулированию отношений с кредиторами, результатом которой стало мировое соглашение.

Корреспондент «Реального времени» еще до начала заседания суда стала свидетелем того, что разного рода нюансы утрясались до последнего момента. Случай нерядовой — соответственно, он требует больших усилий, в том числе в части согласований и оформлений.

«Наша цель — это экономика и диверсификация Российской Федерации»

В свою очередь, представитель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Роберт Арутюнян подтвердил суду факт подписания мирового соглашения. «Это наша добрая воля», — констатировал он.

Арутюнян рассказал, что госкорпорация провела с должником долгие переговоры, прежде чем пришла к выводу о возможности урегулировать задолженность мирным путем.

«Поскольку мы являемся в первоочередном порядке институтом развития, наша цель — это экономика и диверсификация Российской Федерации и ее отдельных субъектов», — видимо, памятуя о критике в адрес ВЭБ.РФ в связи с банкротствами его заемщиков, счел нужным напомнить Арутюнян.

Как сообщил представитель «Аммония», на предприятии работают чуть больше 1,3 тысячи человек. Фото Максима Платонова

Далее он высказался в том духе, что мировое соглашение «в текущих реалиях», когда экономика столкнулась со сложностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, — самый приемлемый вариант, чтобы избежать банкротства столь значимого для всей республики предприятия и социальной напряженности «по месту нахождения должника». Все присутствующие высказались за мировую.



Прекращение обязательств по кредитным соглашениям



В результате Арбитражный суд РТ утвердил мировое соглашение в редакции от 6 июля 2020 года.

В тексте соглашения речь идет об условиях и сроках удовлетворения АО «Аммоний» требований конкурсного кредитора. Упомянуто и о возможности замены стороны в обязательствах в результате уступки прав требований к должнику иным лицам.

Как ранее рассказывало «Реальное время», такая замена должна произойти уже после подписания мировой, так как 29 июня ВЭБ.РФ уступил права требования к АО «Аммоний» КАО «Азот». Так что долг предприятие должно будет выплачивать уже своему инвестору Роману Троценко, который обязался выкупить у ВЭБ.РФ его долги. За какую сумму, в судебном заседании не озвучивалось. По предварительным оценкам, речь шла о $900 млн (около 69 млрд рублей).

Таким образом, по сути, предприятие избавилось от кредитного бремени.

Представитель «Аммония» сообщил в суде, что, по финансовым показателям, потребление производимой «Аммонием» продукции увеличилось, она востребована. Фото Максима Платонова

ВЭБ.РФ при поддержке Татарстана реализовал сложную сделку



Позже госкорпорация распространила пресс-релиз, в котором говорится о том, что ВЭБ.РФ и КАО «Азот» закрывают сделку по продаже долга АО «Аммоний». Утверждение Арбитражным судом РТ мирового соглашения она называет последним этапом операции по поиску инвестора для АО «Аммоний».

«В результате этой сделки, которую планируется завершить до конца следующей недели, ВЭБ. РФ получит 900 млн долларов США за продажу КАО «Азот» прав требований по кредиту АО «Аммоний», — говорится в релизе.

ВЭБ.РФ также напомнил, что план спасения предприятия одобрил и набсовет госкорпорации развития в августе 2019 года. План этот включал в себя реструктуризацию обязательств менделеевского завода удобрений, восстановление его платежеспособности и выход из процедуры банкротства. Из-за девальвации рубля и снижения цен на азотные удобрения предприятие не могло обслуживать долг, и в 2019 году Арбитражный суд Татарстана ввел на предприятии процедуру наблюдения. После этого его кредитор инициировал привлечение инвестора на проблемное производство.

Госкорпорация «при поддержке Республики Татарстан реализовала сложно структурируемую сделку по продаже 100% акций АО «Аммоний» и прав требований отраслевому инвестору КАО «Азот». Мировое же соглашение подчеркивает стремление сторон как можно быстрее перезапустить производство на предприятии.



Первый заместитель председателя ВЭБ. РФ Михаил Кузовлев, слова которого приводятся в релизе, подчеркнул, что инвестор «Аммония» обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями в производстве минеральных удобрений. Одним словом, по его мнению, предприятие попало в нужные руки.