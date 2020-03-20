Аудиогигант JBL пошел войной на продавцов контрафакта в Татарстане

Ретейлеры, с которых требуют возмещения убытков в размере 50 тыс. рублей, уверяют, что торгуют легальной продукцией, но суды проигрывают

Производитель акустики и аудиотехники JBL (США) атаковал российских предпринимателей исками о нарушении авторских прав. С начала года счет заявлениям в арбитраже пошел на тысячи, только в Татарстане претензий JBL к местным коммерсантам около 60. Опрошенные «Реальным временем» продавцы назвали их необоснованными, а некоторые вообще посчитали истца мошенником, поскольку его данные в картотеке суда — г. Омск — никак не согласуются с официальным адресом правообладателя — американской компании, недавно выкупленной корейским «Самсунгом». Однако оператор JBL в России — «Харман» — подтвердил нашему изданию, что действительно усилил судебную борьбу с контрафактом, и пожаловался, что подделки идут из Китая.

JBL дошел до российского арбитража

В арбитраж претензии JBL к татарстанским коммерсантам подает компания «Харман Интернешнл Индастриз, Инкорпорейтед» (почему-то с пропиской в Омске, по данным суда). По многим из них решения уже вынесены, в них сообщается, что истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на товарные знаки в размере 50 тыс. руб. и расходы на приобретение спорного товара. Подающий такие иски пачками JBL, как правило, выигрывает дела.

Главная претензия правообладателя — продавцы нарушили авторское право. В частности, как следует из одного определения суда, использовали 264256 (словесное обозначение JBL), дата государственной регистрации: 26.02.2004, приоритет: 04.03.1999, дата истечения срока действия исключительного права: 04.03.2029, в том числе в отношении класса МКТУ 09 (звуковая аппаратура и звуковое оборудование); и 266284 (комбинированное обозначение JBL), дата государственной регистрации: 30.03.2004, приоритет: 21.03.2003, дата истечения срока действия исключительного права: 21.03.2023, в том числе в отношении класса МКТУ 09 (звуковая аппаратура и звуковое оборудование).



Компания выпускает аудиотехнику и акустическое оборудование, в России особенно пользуются популярностью ее наушники и аудиоколонки.

В арбитраж претензии JBL к татарстанским коммерсантам подает компания «Харман Интернешнл Индастриз, Инкорпорейтед» (почему-то с пропиской в Омске, по данным суда). Фото Максима Платонова

Татарстанские ретейлеры даже не в курсе, что их судят

По указанному выше иску суд истребовал с азнакаевского предпринимателя Ленара Зарипова компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки №266284 и №264256 — всего 30 тыс. руб., компенсации за нарушения исключительных прав на промышленные образцы №92417 и №98697 — 20 тыс. руб., а также расходы на приобретение товара (900 руб.) и уплату госпошлины (2 тыс. руб.). Таким образом, в общей сложности — более 50 тыс. рублей.

В другом случае наказание было более мягким. Например, с казанской компании «СоюзПечать», с которой JBL тоже требовала 50 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак, арбитраж взыскал лишь 5 тыс. Это дела, которые американцы уже выиграли, но в картотеке еще десятки таких исков к татарстанским предпринимателям. Массированная кампания от JBL началась в декабре и продолжается до сих пор.

Продавцы в недоумении. Многие узнали, что проиграли дело об авторских правах или о подаче такого иска в свой адрес, лишь от корреспондента «Реального времени». Совладелец компании «СоюзПечать» Игорь Терехин, например, вообще не был в курсе претензий американского производителя аудиотехники.

«Харман Америка», город Омск? Бред!»: «Мы продаем только оригиналы продукции JBL»

Директор ООО «Айфон Сервис» (г. Казань) Антон Никитин, с компании которого требуют взыскать 50 тыс. рублей, и вовсе заявил, что это мошенничество:

— Мы продаем только оригиналы продукции JBL. Иски на нашу компанию, и не только нас это касается, не только Татарстана, — подает один мошенник! Абсолютно необоснованная претензия со стороны якобы официального представителя компании. Мы уже обсуждали это с коллегами.

— «Харман Америка» — город Омск? Бред! — так реагируют татарстанские ретейлеры на претензии в суде.

Претензии они считают необоснованными и полагают, что за ними стоит не официальный дистрибьютор JBL в России, а некие сторонние лица.

Если быть точным, бренды JBL и Harman, известные аудиофилам и поклонникам качественного звука, уже нельзя назвать ни американскими, ни австрийскими, так как в 2016 году компанию со всеми брендами выкупил южнокорейский Samsung за $8 млрд. Фото cnews.ru

Что еще за омская компания? — В РФ есть только один представитель в Москве

Никакого омского офиса у «Харман» — официального представителя JBL — действительно нет. Дело в том, что JBL, Harman/Kardon — это «зарегистрированные товарные знаки, используемые ООО «Харман РУС СиАйЭс» в соответствии с лицензионным соглашением о предоставлении права использования товарных знаков от 24 апреля 2015 года, заключенным с «Харман Интернешнл Индастриз, Инкорпорейтед (США)» (далее «Корпорация Харман»).

А AKG — зарегистрированный товарный знак, используемый ООО «Харман РУС СиАйЭс» в соответствии с лицензионным соглашением о предоставлении права использования товарных знаков от 24 апреля 2015 года, заключенным с компанией «АКГ Акустикс ГмбХ» (Австрия), являющейся аффилированной компанией с корпорацией «Харман».

Таким образом, официальный представитель JBL находится по адресу: город Москва, 127018, улица Двинцев, дом 12, корпус 1. Это компания «Харман РУС СиАйЭс» с выручкой в 8 млрд рублей и прибылью в почти полмиллиона по данным за 2018 год.

Если быть точным, бренды JBL и Harman, известные аудиофилам и поклонникам качественного звука, уже нельзя назвать ни американскими, ни австрийскими, так как в 2016 году компанию со всеми брендами (JBL, Harman Kardon, Mark Levinson, AKG, Lexicon, Infinity, Revel, Bowers & Wilkins и Bang & Olufsen) выкупил южнокорейский Samsung за $8 млрд. Офис «Самсунга», к слову, тоже расположен по адресу Москва, 127018, улица Двинцев, дом 12, корпус 1.

Официальный представитель Harman/ JBL на запрос «Реального времени» заявил, что действительно кампания по борьбе с контрафактной продукцией ведется уже более 2 лет. Фото Максима Платонова

«Сами иски — актуальны и исходят от компании HARMAN»

В России у JBL (или Harman) есть только один правообладатель: компания «Харман Интернешнл Индастриз, Инкорпорейтед» (Harman International Indastries, Incorporated). Адрес у нее американский: 8500 Балбоа Бульвар, Нортридж, штат Калифорния 91329, Соединенные Штаты Америки (8500 Balboa Boulevard, Northridge, California 91329, USA). В России же Harman/JBL имеет только одного лицензиата, или уполномоченного партнера: это ООО «Харман РУС СиАйЭс» — лицензионный договор на товарные знаки по свидетельствам NN 185717, 237220, 266284 (зарегистрировано Роспатентом 25.06.2015 N РД0175785). У этого лицензиата тоже только московский юр. адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., 10.

Официальный представитель Harman/JBL на запрос «Реального времени» заявил, что действительно кампания по борьбе с контрафактной продукцией ведется уже более 2 лет.

— Все иски подаются от имени американского юридического лица Harman International Industries Incorporated, которое является правообладателем соответствующего товарного знака, — объяснили в компании. — Иски подаются российскими юристами, и, конечно, юридические команды от региона к региону могут различаться. До принятия иска суд, в силу положений процессуального законодательства, должен проверить юридический статус иностранного лица. Без этой процедуры иск не принимается к производству. Из всех 1000+ исков все они были проверены судом на соответствие закону. Мы не можем дать однозначного ответа, почему так получилось, что часть исков помечены Омском, — компания по прежнему зарегистрирована в США и полномочия не делегировались какой-либо фирме из Омска. Очевидно, мы имеем дело с ошибкой либо опечаткой, произошедшей в местном суде при регистрации первого искового заявления. При этом сами иски — актуальны и исходят от компании HARMAN.

«Люди и организации, продающие подделки, обманывают и покупателя, и бренд»

С точки зрения закона (п. 4 статьи 1252 ГК РФ), контрафактный экземпляр — это такой материальный носитель, в котором выражен товарный знак и который используется с нарушением исключительного права правообладателя, разъяснили «Реальному времени» в офисе российского представителя «Харман»: «Если в более простом изложении — это неоригинальная продукция, которая не имеет ничего общего с продуктом бренда JBL, но тем не менее маркированная соответствующим знаком (внешне такая продукция может сильно напоминать оригинальную, но качество звучания на контрафактной колонке никогда не будет сопоставимым с оригинальной акустикой бренда)».

— Под контрафактом понимается техника, произведенная не брендом JBL, но имеющая сходные признаки до степени смешения — то есть поддельные акустические системы, — рассказал Алексей Федотов, представитель пресс-офиса компании HARMAN (владеющей среди прочих брендом JBL). — Хотел бы отдельно отметить, что такие портативные колонки не располагают всем качеством официальной продукции — как правило, играют хуже, меньше работают, а в отдельных случаях могут быть даже опасны для жизни (при некачественной изоляции аккумуляторов). При этом многие пользователи не способны сходу отличить настоящий продукт от подделки и при выходе устройства из строя обвиняют в этом напрямую бренд — то есть компания HARMAN в таком случае несет репутационные потери.

Как отличить подделку (визуально это сделать непросто) и где покупать оригинальный товар — сообщается на официальном сайте Harman (JBL). Компания пытается разбираться с «пиратами»: «На протяжении уже более 70 лет JBL® создает устройства, которые являются воплощением мастерства, полученного благодаря лидирующей роли в мире профессионального звука. Бренд JBL стал ассоциироваться с четким и чистым звучанием, заполняющим многие клубы, кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, стадионы всего мира. Акустика JBL предназначена для тех, кто не терпит компромиссов — как в студии, так и дома и в автомобиле. С ростом популярности многих брендов появляется множество подделок их продуктов. Люди и организации, продающие подделки, обманывают и покупателя, и бренд, извлекая свою выгоду».

Опрошенные «Реальном времени» продавцы все же признают, что поставщиков у них много, и можно предположить, что некая нелегальная продукция могла «просочиться».



Китайский контрафакт попадает в Россию небольшими партиями

В прошлом году партнеры «Харман» проинспектировали торговые точки в крупных городах России с населением выше 500 000 человек. Их целью было зафиксировать продажу поддельной продукции с маркировкой JBL — как оптом, так и в розницу. Чтобы найти нарушителей, проводились рейды на радиорынках и в торговых центрах, размещались оптовые заказы, делались контрольные закупки. Партнеры производителя активно сотрудничали с таможенной службой и руководством оптово-вещевых рынков. В результате было обнаружено 2 587 нарушений: «лидерами» по продаже контрафакта стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск и Пермь. Компания инициировала 758 судебных разбирательств, 544 из которых было удовлетворено в пользу правообладателя, остальные ожидают рассмотрения. При этом арбитраж продолжает регистрировать новые иски.

Поддельная продукция JBL, как и прежде, производится в Китайской народной республике, объясняют в «Харман». В Россию она попадает небольшими партиями по заказу отечественных предпринимателей, размещающих заявки на многочисленных сайтах. Ввоз происходит, как правило, через посредников. Любопытно, но чтобы избежать преследования за распространение контрафактной продукции, поставщики теперь все реже используют фирменную маркировку товаров: теперь поддельные колонки и наушники JBL приезжают в Россию без логотипа и других опознавательных знаков. Оптовые продавцы предлагают шильдики JBL только проверенным покупателям либо продают no-name товар. При этом он может полностью повторять дизайн оригинальной продукции. Примерно 10% нарушений, выявленных в 2019 году, не связаны с использованием товарного знака JBL или схожего с ним до степени смешения. В таком случае продавец получал иск о нарушении исключительных прав на промышленный образец. Чтобы выявить факты незаконной продажи контрафакта, в 2019 году компания HARMAN при поддержке правоохранительных органов провела 22 рейда, по итогам которых было изъято 3 782 поддельных устройства JBL — мобильных колонок и наушников. Оптовым продавцам было предъявлено 19 судебных исков, а на розничных заведено 30 административных дел.

По данным компании, в сравнении с 2017 годом контрафакта стало меньше. Фото ericayub.com

К настоящему моменту в российские арбитражные суды подано чуть больше 1000 гражданских исков касательно продукции под брендом JBL. Сами иски подаются согласно графику проверок в регионах, рассказали в офисе «Харман» «Реальному времени». По данным компании, в сравнении с 2017 годом контрафакта стало меньше. Да и его форма поменялась (нарушители все реже используют шильдики JBL, но все чаще используют запатентованный форм-фактор или схожее изображение).