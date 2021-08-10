«Военная тайна»: человек, похожий на сына экс-военкома Татарстана, не хочет платить по долгам

Рим Мустаев о сыне: этот человек в составе моей семьи никогда не был

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», полный тезка сына экс-военкома Татарстана, генерал-майора, руководившего республиканским военным комиссариатом до апреля 2006 года, стал неуловимым фигурантом экономического спора, который рассматривается в Арбитражном суде РТ. Скромная компания из деревни Азьмушкино Тукаевского района пытается привлечь Мустаева Рината Римовича к субсидиарной ответственности за долг в небольшую сумму — полторы сотни тысяч рублей и набежавшие по нему за четыре года проценты, но не может его найти. Подробности детективной истории — в нашем материале.

Контракт неплатежом страшен

Взыскать долг с человека, чье имя, фамилия и отчество полностью совпадают с ФИО сына экс-военкома РТ, долгое время пытается небольшая фирма из Тукаевского района — ООО «АСГ», которая специализируется на поставке строительных материалов.

— Контракт с набережночелнинским ООО «ТВВ» на поставку стройматериалов, а именно сантехнических приборов — кранов и тому подобного — мы заключили в 2017 году, когда эта фирма принадлежала Марине Никитаевой, — рассказал «Реальному времени» собственник и гендиректор ООО «АСГ» Рустам Гайнутдинов. — Дальше мы поставили им материалы, а они не захотели платить. Мы выиграли суд, был выдан исполнительный лист, однако судебные приставы долг не взыскали, а исполнительный лист затерялся.

1 февраля 2018 года, как свидетельствует «Спарк», ½ доли в уставном капитале компании-должника перешло в собственность Рината Римовича Мустаева, а 18 мая того же года ООО «ТВВ» было ликвидировано — исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.

На сайте Арбитражного суда РТ размещено электронное дело о взыскании долга с собственников и руководителей ООО «ТВВ» и пока оно короткое. Фото: Максим Платонов

Но по действующему законодательству с учредителей взятки не гладки — долги можно обратить на собственников и руководителей предприятия.

— Вот пусть Никитаева, Мустаев и гендиректор компании Олег Стефанов нам и заплатят, — объяснил причины обращения в Арбитражный суд Татарстана Рустам Гайнутдинов.

С процентами — всего 225 тысяч

На сайте Арбитражного суда РТ размещено электронное дело о взыскании долга с собственников и руководителей ООО «ТВВ» и пока оно короткое.

«Истец — Общества с ограниченной ответственностью «АверсСнабГрупп», Тукаевский район, д. Азьмушкино — обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Никитаевой Марине Анатольевне, г. Набережные Челны; Стефанову Олегу Александровичу, Республика Удмуртия, п.г.т. Кизнер; Мустаеву Ринату Римовичу, г. Казань о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании в солидарном порядке 158 438 рублей 59 копеек долга по договору поставки №4 от 01.03.2017, 58 463 рублей 84 копеек пени за период времени с 01.04.2017 по 04.04.2018, 2 000 рублей расходов по государственной пошлине, 7 338 рублей государственной пошлины. Стороны в предварительное судебное заседание не явились, в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ответчиков 1,3.», — говорится в определении суда от 24 июня 2021 года.

Назначенное на 27 июля 2021 года судебное заседание было отложено: суд не получил доказательств надлежащего извещения ответчицы Никитаевой, а, кроме того, пришел к выводу о необходимости истребовать материалы дела, которое разрешилось в пользу ООО «АСГ» в 2018 году, и решение по которому так и не было исполнено. Следующий раунд «боя» в суде назначен на 27 августа.

Ринат Мустаев являлся собственником либо совладельцем девяти фирм строительного профиля, которые были ликвидированы по решению УФНС как недействующие. Фото: Максим Платонов

Хронически неуспешный бизнес…

«Реальное время» готово опубликовать точку зрения ответчиков на этот судебный процесс, а заодно получить точный ответ на вопрос, является ли фигурирующий в процессе в качестве соответчика Ринат Мустаев сыном экс-военкома Рима Мустаева. Однако пока найти его контакты, как и контакты его компаньонов, не удалось. Имеющиеся в открытом доступе телефоны компаний, которыми эти люди владели и руководили, не отвечают, либо принадлежат фирмам и гражданам, никак не связанным с Никитаевой, Мустаевым и Стефановым.

Между тем, по данным «Спарк» и других открытых источников, Ринат Мустаев являлся собственником либо совладельцем девяти фирм строительного профиля, которые были по большей части зарегистрированы на территории Башкортостана и ликвидированы по решению УФНС как недействующие.

Сейчас он остается директором и совладельцем зарегистрированного в Уфе ООО «Цементная компания», в отношении которого начата процедура банкротства (общая сумма долгов превышает 51,5 млн рублей). Банкрот и ООО «ССМУ-4», зарегистрированное в Чишминском районе, где Мустаев ранее числился директором. Какого-либо успешного бизнеса, по данным, имеющимся в открытых источниках, у Мустаева нет.

Полиции по заявлению истца удалось выяснить, что последним местом регистрации Рината Мустаева на территории Татарстана стал адрес… Татвоенкомата. Фото: 2gis.com

Прописка в военкомате вместо квартиры

Как рассказал представитель Рустама Гайнутдинова юрист Роберт Фазлеев, разыскать хозяев и руководителя канувшей в лету вместе с долгами компании оказалось делом непростым. По его словам, полиции по заявлению истца удалось выяснить, что последним местом регистрации Рината Мустаева на территории Татарстана стал адрес… Татвоенкомата — улица Аэропортовская,1. Учитывая отчество и фамилию совладельца ООО «ТВВ», истцы предположили, что г-н Мустаев теоретически вполне может являться близким родственником экс-военкома Рима Мустаева. (Утверждать это наверняка они не считают возможным — мало ли какие случаются совпадения).

А по словам внештатного начальника пресс-центра, начальника отделения Татвоенкомата по работе с гражданами Сергея Котина, Ринат Мустаев действительно был зарегистрирован по этому адресу вместе с семьей военкома, но очень давно:

— Военнослужащие, уволенные в запас или находящиеся на действующей военной службе и не имеющие квартиры, имеют право быть прописанными по месту нахождения воинской части. Когда на новое место службы приехал военный комиссар, он должен был где-то быть прописан. Прописку давали и ему, и его семье.

Но это было давно, когда бесквартирные военнослужащие ждали очереди на получение жилья до десяти лет, а сейчас по адресу Татвоенкомата ни один сотрудник не зарегистрирован, заверил Котин.

Родственные связи есть — телефона нет

На просьбу прокомментировать ситуацию откликнулся и экс-военком РТ, а ныне член Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам и общественной экспертизе Рим Мустаев. Он подтвердил, что его сын Ринат Мустаев был зарегистрирован на Аэропортовской,1 вместе с остальными членами семьи военкома, однако заявил, что в реальности с ними не проживал:

— Он давным-давно со мной уже не живет. Он проживал в Санкт-Петербурге, потом в Крыму — в Ялте, и здесь вообще [давно] не появлялся. Как говорится, родственные связи есть, но пояснить по поводу судебных процессов ничего не могу.

Мустаев-старший заявил, что информация о компаниях сына, их долгах и банкротствах для него — полная неожиданность. А в ответ на просьбу дать телефон сына, чтобы в разговоре с ним можно было снять все вопросы, ответил:

— Его контактов у меня нет! — и добавил неожиданно: — Фамилия [у него] моя, имя мое. Но этот человек в составе моей семьи никогда не был. Поставим на этом точку.