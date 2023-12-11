«Ремонт нам стоил жилья»: заказчики погорели на ремонте от разрекламированной казанской фирмы

Татарстанская полиция не хочет проверять деятельность компании, которая задолжала миллионы на невыполненных подрядах по дизайнерскому ремонту квартир

Фото: скрин realnoevremya.ru заключения экспертизы

Плохой идеей было связываться с казанскими ООО «Интел Дизайн» и «Студия ремонта «Идея», считает Тимур Гильмуллин, который, ориентируясь на рекламу в СМИ и интернете, поручил этим компаниям и гражданам, действовавшим от их имени, отремонтировать купленную в ипотеку квартиру. Ему удалось доказать в суде, что работы в квартире в ЖК «Савин Хаус», на которые его семья потратила более 2 млн рублей, были выполнены некачественно, но шансов получить с подрядчиков деньги по решению суда практически нет, особенно с учетом того, что дизайнеры уже проиграли в судах города Казани полтора десятка подобных дел. «Реальное время» — о ремонте, которого лучше бы не было, поставленной на поток схеме заработка на клиентах и банкротстве компании основателя этого бизнеса.

Много подрядчиков и много авансов



— Летом 2020 года мы с супругой решили переехать из Москвы в Казань, вложили в квартиру в ЖК «Савин Хаус» сбережения и ипотечный кредит и летом 2021 года обратились в фирму «Интел Дизайн» — хотели с их помощью сделать ремонт, — рассказал «Реальному времени» Тимур Гильмуллин. — Доверились отзывам в интернете, рекламе в солидных СМИ и первоначально даже были довольны: нам понравился дизайн-проект, хотя его и делали вдвое дольше предусмотренного договором срока: не 60 дней, а четыре месяца. На этой стадии с нами работала Ксения Потапова, хотя договоры на проектирование с нами подписывал директор этой компании Антон Попов. Потапова также обеспечивала закупки чистовых отделочных материалов. А Попов на личную карту просил переводить деньги за «черновые» материалы.

«Мы доверились отзывам в интернете, рекламе в солидных СМИ». скрин realnoevremya.ru сайта ideakzn.ru

По завершении работы над дизайн-проектом Потапова порекомендовала заключить договор с Поповым, говорит Гильмуллин, но подписан этот договор был уже не с ООО «Интел Дизайн», а с ООО «Студия ремонта «Идея».

— Он указал, что действует по доверенности от этой компании, но саму доверенность мы так и не увидели, ни в момент подписания договора, ни позднее. Не предоставил он эту доверенность и в суде — не удивлюсь, если узнаю, что ее вообще не было.

«Как только были переведены все средства вперед под обещание продолжать работы, ремонт фактически встал». скрин realnoevremya.ru заключения экспертизы

Ремонт тянулся, менялись лица, которые представлялись прорабами, деньги за материалы и работы заказчик перечислял на указанные представителями подрядчика карты, благоразумно указывая назначение платежа, что впоследствии очень помогло ему в суде. Прорабы, по его словам, стали проговариваться в частных разговорах, что дела у ООО «Интел-дизайн» идут плохо, зарплату рабочим не платят, а Антон Попов все время просил авансы, а потом стал уговаривать подписать заранее акты приемки.

— А как только были переведены все средства вперед под обещание продолжать работы, ремонт фактически встал, — завершил рассказ Тимур Гильмуллин.

Судебное решение есть, компенсации нет

Заказчики повнимательнее присмотрелись к результату работы подрядчика — и ужаснулись: плитка на полу и стенах была уложена неровно, местами начала отваливаться, местами была разбита, на стыках потолков и стен, на штукатурке стен были трещины, под подоконниками вылезала клубами наружу монтажная пена.

Заказчики повнимательнее присмотрелись к результату работы подрядчика — и ужаснулись: плитка на полу и стенах была уложена неровно, местами начала отваливаться, местами была разбита, на стыках потолков и стен, на штукатурке стен были трещины, под подоконниками вылезала клубами наружу монтажная пена. скрин realnoevremya.ru заключения экспертизы

— Экспертиза показала, что они сэкономили и на заливке пола — он не выдерживал положенных нагрузок, и бетон продавился во многих местах, хотя на нем еще даже не стояла мебель. Заемные деньги у нас кончились, жить в этой квартире после такого ремонта было невозможно, и я обратился в суд с иском о защите прав потребителей к ООО «Студия ремонта «Идея», — продолжил рассказ Тимур Гильмуллин.

В мае 2023 года Ново-Савиновский райсуд Казани, опираясь на экспертное заключение казанского Центра экспертизы и оценки «ТатЭксперт», в котором были перечислены все описанные выше недостатки, вынес решение в пользу истца и взыскал с ООО «Студия ремонта «Идея» в пользу заказчика 894,6 тыс. рублей оплаты по договору подряда, стоимость устранения недостатков — 469,3 тыс. рублей, 2,07 млн рублей, оплаченных по агентскому договору, на основании которого производился ремонт, 280 тыс. рублей убытков, компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей, расходы на оплату услуг оценщика — 30 тыс. и штраф в размере 1,86 млн рулей.

Решение было вынесено заочно, поскольку представители ООО «Студия ремонта «Идея», будучи извещенными, не явились, и оно вступило в законную силу. В сентябре был выдан исполнительный лист, но получить полагающиеся ему почти 5,6 млн рублей (с учетом судебных штрафов) Тимур Гильмуллин уже не надеется, поскольку исполнительное производство не движется, а в отношении ООО «Студия ремонта «Идея» судами города Казани за последние три года вынесено полтора десятка решений в пользу таких же заказчиков, как и он, и счет долгов компании в каждом таком случае идет на сотни тысяч.

На днях из Мамадышского РОСП ГУФССП по РТ Гильмуллину пришел ответ, который подтвердил его предположение о невозможности взыскания. В нем говорится, что «с выходом по адресу: РТ, с. Камский Леспромхоз, Мамадышский район, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 1 установлено, что данная квартира пустует, находится в ветхом состоянии. Согласно справке сельского поселения на территории поселения в с. Камский Леспромхоз ООО «Студия ремонта «Идея» не расположена и не функционирует. Имущество, подлежащее описи и аресту, принадлежащее должнику, не установлено».

А с кого тут спрашивать?



Согласно размещенной на сайте spark-interfax.ru информации, в Татарстане в разное время были зарегистрированы два ООО под названием «Студия ремонта ООО «Идея».

Команда «Интел Дизайн» скрин realnoevremya.ru сайта inteld.ru

Одно, зарегистрированное в декабре 2014 года на паритетных началах ООО в квартире жилого дома Эдуардом Илаевым и Русланом Хайрутдиновым, официально, путем внесения записи в ЕГРЮЛ прекратило существование в сентябре 2019 года в связи с банкротством. У компании при инвентаризации в ходе банкротства не обнаружилось ни денег, ни имущества. Оба его основателя по заявлению конкурсного управляющего были привлечены к субсидиарной ответственности в размере 1,93 млн рублей, и апелляционная, и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

В частности, потому что в решении суда по иску Тимура Гильмуллина указано, что между ним и ООО «Студия ремонта «Идея» 15 ноября 2021 года был заключен договор «в лице Попова А.Ю., действующего по доверенности № 3 от 22 июля 2018 г». Доверенность эту, по словам Гильмуллина, Попов не предъявлял ни ему при заключении договора, ни суду, а ООО «Студия ремонта «Идея», принадлежавшее Илаеву и Хайрутдинову, было признано банкротом 25 июля 2018 года.

Впрочем, в Татарстане имеется и действующее ООО «Студия ремонта «Идея», которое зарегистрировано в 2017 году в Камском леспромхозе Мамадышского района Татарстана на имя Николая Костюченко. По данным «Спарк», эта фирма отсутствует по юридическому адресу, более года не предоставляет налоговую отчетность, а сведения о ней в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. А 7 июня 2023 года Арбитражный суд РТ принял к рассмотрению заявление казанца Александра Шера, которому по заочному решению Вахитовского районного суда Казани эта фирма должна выплатить более 11,5 млн рублей за некачественный ремонт, о признании этой компании банкротом.

В судах г. Казани до банкротства ООО «Студии ремонта «Идея», принадлежавшего Илаеву и Хайрутдинову, было вынесено 15 решений по делам о защите прав потребителей в пользу граждан, которым компания с таким названием оказывала некачественные услуги. После ее банкротства суды вынесли 7 решений в пользу потребителей услуг ООО «Студии ремонта «Идея».

Поскольку на сайтах судов в ряде случаев ИНН фирмы-ответчика не указан, сложно понять, какую именно из этих двух компаний в каком случае суд обязал оплатить заказчикам ущерб. Но с договорами Гильмуллина и Шера ясность имеется — в них указана фирма, принадлежащая Костюченко, невозможность найти которого не кажется странной только полицейским.

Ждем ответов

«Реальное время» обратилось к Антону Попову с телефонным запросом — мы предложили руководителю ООО «Студия ремонта «Идея» высказать свою точку зрения на претензии Тимура Гильмуллина и спросили, готова ли компания возместить убытки в соответствии с вступившим в силу решением суда. У издания были и другие вопросы, в частности, вопрос о том, имеется ли у него на руках доверенность от ООО «Студия ремонта «Идея», упомянутая в договорах с заказчиками. Однако он отказался давать какие-либо пояснения и прервал разговор. Мы направили ему запрос по электронной почте и готовы опубликовать его комментарии по получении.

Издание также попыталось получить комментарии от основателя ООО «Студия ремонта «Идея», зарегистрированного в Мамадышском районе. Но по телефону, указанному в открытых источниках, откликнулся житель Сибири и рассказал, что к нему регулярно поступают звонки от граждан, ищущих Николая Костюченко, однако он этого гражданина не знает, а этот телефонный номер зарегистрировал на свое имя гораздо раньше, чем была зарегистрирована компания Костюченко в Татарстане. Мы готовы опубликовать комментарий Костюченко по получении.

Мы предложили высказаться по поводу долгов перед заказчиками и сооснователю обанкротившегося ООО «Студия ремонта «Идея» Эдуарду Илаеву, который в СМИ выступал как собственник ООО «Интел Дизайн» и рассказывал о том, что эта компания оказывает качественные комплексные услуги по дизайнерскому ремонту квартир. Запрос был передан по телефону через сотрудницу его компании. Направить письмо на электронную почту оказалось невозможным — на сайтах, где рекламируются услуги компаний, она не указана.

В 2023 году Илаев рассказывал журналистам уже о новом бизнесе — зарегистрированном им в декабре ООО «Крафтейнер», которое строит недорогие дома из… морских контейнеров. А сейчас в Ново-Савиновском райсуде Казани рассматривается иск Ильвины Гайфуллиной к ООО «Крафтейнер» о взыскании невыплаченной заработной платы. Соответчиком по нему проходит ИП Илаева Марина Юрьевна, а третьими лицами — Антон Попов и ООО «Студия ремонта «Идея». По получении комментарий Илаева будет опубликован.



скрин realnoevremya.ru сайта kraftainer.ru

Кроме того, в УВД Казани направлен запрос о причинах, по которым полицейские упорно не хотят всерьез заняться этой интересной историей, ответ на который также будет опубликован.



«Деньги вернуть не надеемся, пусть хотя бы к ответственности привлекут»

— Ремонт нам стоил жилья — квартиру пришлось продать, — говорит Тимур Гильмуллин. — Сейчас мы выплачиваем кредит за ремонт, которого так и не дождались. Мы потеряли все деньги, которые несколько лет зарабатывали, чтобы купить жилье, и уже не надеемся их вернуть, но те, из-за кого мы их лишились, должны понести ответственность. Мы обратились в полицию, но там не хотят заниматься этим делом. Я дважды подавал заявления о мошенничестве и дважды получил отказ — в феврале и апреле этого года.

Отказы в казанском ОП №17 «Ямашевский» традиционно обосновали тем, что отношения между заказчиком и подрядчиком лежат в области гражданских правоотношений. Доводы, что фирма не одного его так подвела с ремонтом и ввергла в огромные траты, не действовали, хотя заявитель уже сам нашел и предъявил полиции товарищей по несчастью, в том числе предоставил данные и адрес гражданина, который заплатил подрядчику за работу почти 8,2 млн рублей с тем же результатом, что и Гильмуллин.

Прокуратура Ново-Савиновского района отменила очередную «отказную» на заявление о привлечении к уголовной ответственности Антона Попова. realnoevremya.ru (архив)

Лед тронулся после обращения в прокуратуру. 2 ноября 2023 года прокуратура Ново-Савиновского района отменила очередную «отказную» на заявление о привлечении к уголовной ответственности Антона Попова. Прокурорская проверка выявила, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не соответствует требованиям закона, в частности не является обоснованным и мотивированным.

Прокуратура обязала полицейских провести дополнительную проверку, в рамках которой они должны опросить заявителей — супругов Гильмуллиных, «проверить их доводы в полном объеме, подробно опросить Попова и иных лиц по доводам заявителя, дать правовую оценку его действиям, при необходимости провести перекрестный допрос между заявителями и Поповым, при необходимости провести иные проверочные мероприятия» и принять законное и обоснованное процессуальное решение.

Однако пока у лишившихся своих кровных, а теперь и квартиры супругов Гильмуллиных уверенности в том, что дело действительно расследуют, нет.