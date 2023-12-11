«Ремонт нам стоил жилья»: заказчики погорели на ремонте от разрекламированной казанской фирмы
Татарстанская полиция не хочет проверять деятельность компании, которая задолжала миллионы на невыполненных подрядах по дизайнерскому ремонту квартир
Плохой идеей было связываться с казанскими ООО «Интел Дизайн» и «Студия ремонта «Идея», считает Тимур Гильмуллин, который, ориентируясь на рекламу в СМИ и интернете, поручил этим компаниям и гражданам, действовавшим от их имени, отремонтировать купленную в ипотеку квартиру. Ему удалось доказать в суде, что работы в квартире в ЖК «Савин Хаус», на которые его семья потратила более 2 млн рублей, были выполнены некачественно, но шансов получить с подрядчиков деньги по решению суда практически нет, особенно с учетом того, что дизайнеры уже проиграли в судах города Казани полтора десятка подобных дел. «Реальное время» — о ремонте, которого лучше бы не было, поставленной на поток схеме заработка на клиентах и банкротстве компании основателя этого бизнеса.
Много подрядчиков и много авансов
— Летом 2020 года мы с супругой решили переехать из Москвы в Казань, вложили в квартиру в ЖК «Савин Хаус» сбережения и ипотечный кредит и летом 2021 года обратились в фирму «Интел Дизайн» — хотели с их помощью сделать ремонт, — рассказал «Реальному времени» Тимур Гильмуллин. — Доверились отзывам в интернете, рекламе в солидных СМИ и первоначально даже были довольны: нам понравился дизайн-проект, хотя его и делали вдвое дольше предусмотренного договором срока: не 60 дней, а четыре месяца. На этой стадии с нами работала Ксения Потапова, хотя договоры на проектирование с нами подписывал директор этой компании Антон Попов. Потапова также обеспечивала закупки чистовых отделочных материалов. А Попов на личную карту просил переводить деньги за «черновые» материалы.
По завершении работы над дизайн-проектом Потапова порекомендовала заключить договор с Поповым, говорит Гильмуллин, но подписан этот договор был уже не с ООО «Интел Дизайн», а с ООО «Студия ремонта «Идея».
— Он указал, что действует по доверенности от этой компании, но саму доверенность мы так и не увидели, ни в момент подписания договора, ни позднее. Не предоставил он эту доверенность и в суде — не удивлюсь, если узнаю, что ее вообще не было.
Ремонт тянулся, менялись лица, которые представлялись прорабами, деньги за материалы и работы заказчик перечислял на указанные представителями подрядчика карты, благоразумно указывая назначение платежа, что впоследствии очень помогло ему в суде. Прорабы, по его словам, стали проговариваться в частных разговорах, что дела у ООО «Интел-дизайн» идут плохо, зарплату рабочим не платят, а Антон Попов все время просил авансы, а потом стал уговаривать подписать заранее акты приемки.
— А как только были переведены все средства вперед под обещание продолжать работы, ремонт фактически встал, — завершил рассказ Тимур Гильмуллин.
Судебное решение есть, компенсации нет
Заказчики повнимательнее присмотрелись к результату работы подрядчика — и ужаснулись: плитка на полу и стенах была уложена неровно, местами начала отваливаться, местами была разбита, на стыках потолков и стен, на штукатурке стен были трещины, под подоконниками вылезала клубами наружу монтажная пена.
— Экспертиза показала, что они сэкономили и на заливке пола — он не выдерживал положенных нагрузок, и бетон продавился во многих местах, хотя на нем еще даже не стояла мебель. Заемные деньги у нас кончились, жить в этой квартире после такого ремонта было невозможно, и я обратился в суд с иском о защите прав потребителей к ООО «Студия ремонта «Идея», — продолжил рассказ Тимур Гильмуллин.
В мае 2023 года Ново-Савиновский райсуд Казани, опираясь на экспертное заключение казанского Центра экспертизы и оценки «ТатЭксперт», в котором были перечислены все описанные выше недостатки, вынес решение в пользу истца и взыскал с ООО «Студия ремонта «Идея» в пользу заказчика 894,6 тыс. рублей оплаты по договору подряда, стоимость устранения недостатков — 469,3 тыс. рублей, 2,07 млн рублей, оплаченных по агентскому договору, на основании которого производился ремонт, 280 тыс. рублей убытков, компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей, расходы на оплату услуг оценщика — 30 тыс. и штраф в размере 1,86 млн рулей.
Решение было вынесено заочно, поскольку представители ООО «Студия ремонта «Идея», будучи извещенными, не явились, и оно вступило в законную силу. В сентябре был выдан исполнительный лист, но получить полагающиеся ему почти 5,6 млн рублей (с учетом судебных штрафов) Тимур Гильмуллин уже не надеется, поскольку исполнительное производство не движется, а в отношении ООО «Студия ремонта «Идея» судами города Казани за последние три года вынесено полтора десятка решений в пользу таких же заказчиков, как и он, и счет долгов компании в каждом таком случае идет на сотни тысяч.
На днях из Мамадышского РОСП ГУФССП по РТ Гильмуллину пришел ответ, который подтвердил его предположение о невозможности взыскания. В нем говорится, что «с выходом по адресу: РТ, с. Камский Леспромхоз, Мамадышский район, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 1 установлено, что данная квартира пустует, находится в ветхом состоянии. Согласно справке сельского поселения на территории поселения в с. Камский Леспромхоз ООО «Студия ремонта «Идея» не расположена и не функционирует. Имущество, подлежащее описи и аресту, принадлежащее должнику, не установлено».
А с кого тут спрашивать?
Согласно размещенной на сайте spark-interfax.ru информации, в Татарстане в разное время были зарегистрированы два ООО под названием «Студия ремонта ООО «Идея».
Одно, зарегистрированное в декабре 2014 года на паритетных началах ООО в квартире жилого дома Эдуардом Илаевым и Русланом Хайрутдиновым, официально, путем внесения записи в ЕГРЮЛ прекратило существование в сентябре 2019 года в связи с банкротством. У компании при инвентаризации в ходе банкротства не обнаружилось ни денег, ни имущества. Оба его основателя по заявлению конкурсного управляющего были привлечены к субсидиарной ответственности в размере 1,93 млн рублей, и апелляционная, и кассационная инстанции оставили это решение в силе.
В частности, потому что в решении суда по иску Тимура Гильмуллина указано, что между ним и ООО «Студия ремонта «Идея» 15 ноября 2021 года был заключен договор «в лице Попова А.Ю., действующего по доверенности № 3 от 22 июля 2018 г». Доверенность эту, по словам Гильмуллина, Попов не предъявлял ни ему при заключении договора, ни суду, а ООО «Студия ремонта «Идея», принадлежавшее Илаеву и Хайрутдинову, было признано банкротом 25 июля 2018 года.
Впрочем, в Татарстане имеется и действующее ООО «Студия ремонта «Идея», которое зарегистрировано в 2017 году в Камском леспромхозе Мамадышского района Татарстана на имя Николая Костюченко. По данным «Спарк», эта фирма отсутствует по юридическому адресу, более года не предоставляет налоговую отчетность, а сведения о ней в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. А 7 июня 2023 года Арбитражный суд РТ принял к рассмотрению заявление казанца Александра Шера, которому по заочному решению Вахитовского районного суда Казани эта фирма должна выплатить более 11,5 млн рублей за некачественный ремонт, о признании этой компании банкротом.
В судах г. Казани до банкротства ООО «Студии ремонта «Идея», принадлежавшего Илаеву и Хайрутдинову, было вынесено 15 решений по делам о защите прав потребителей в пользу граждан, которым компания с таким названием оказывала некачественные услуги. После ее банкротства суды вынесли 7 решений в пользу потребителей услуг ООО «Студии ремонта «Идея».
Поскольку на сайтах судов в ряде случаев ИНН фирмы-ответчика не указан, сложно понять, какую именно из этих двух компаний в каком случае суд обязал оплатить заказчикам ущерб. Но с договорами Гильмуллина и Шера ясность имеется — в них указана фирма, принадлежащая Костюченко, невозможность найти которого не кажется странной только полицейским.
Ждем ответов
«Реальное время» обратилось к Антону Попову с телефонным запросом — мы предложили руководителю ООО «Студия ремонта «Идея» высказать свою точку зрения на претензии Тимура Гильмуллина и спросили, готова ли компания возместить убытки в соответствии с вступившим в силу решением суда. У издания были и другие вопросы, в частности, вопрос о том, имеется ли у него на руках доверенность от ООО «Студия ремонта «Идея», упомянутая в договорах с заказчиками. Однако он отказался давать какие-либо пояснения и прервал разговор. Мы направили ему запрос по электронной почте и готовы опубликовать его комментарии по получении.
Издание также попыталось получить комментарии от основателя ООО «Студия ремонта «Идея», зарегистрированного в Мамадышском районе. Но по телефону, указанному в открытых источниках, откликнулся житель Сибири и рассказал, что к нему регулярно поступают звонки от граждан, ищущих Николая Костюченко, однако он этого гражданина не знает, а этот телефонный номер зарегистрировал на свое имя гораздо раньше, чем была зарегистрирована компания Костюченко в Татарстане. Мы готовы опубликовать комментарий Костюченко по получении.
Мы предложили высказаться по поводу долгов перед заказчиками и сооснователю обанкротившегося ООО «Студия ремонта «Идея» Эдуарду Илаеву, который в СМИ выступал как собственник ООО «Интел Дизайн» и рассказывал о том, что эта компания оказывает качественные комплексные услуги по дизайнерскому ремонту квартир. Запрос был передан по телефону через сотрудницу его компании. Направить письмо на электронную почту оказалось невозможным — на сайтах, где рекламируются услуги компаний, она не указана.
В 2023 году Илаев рассказывал журналистам уже о новом бизнесе — зарегистрированном им в декабре ООО «Крафтейнер», которое строит недорогие дома из… морских контейнеров. А сейчас в Ново-Савиновском райсуде Казани рассматривается иск Ильвины Гайфуллиной к ООО «Крафтейнер» о взыскании невыплаченной заработной платы. Соответчиком по нему проходит ИП Илаева Марина Юрьевна, а третьими лицами — Антон Попов и ООО «Студия ремонта «Идея». По получении комментарий Илаева будет опубликован.
Кроме того, в УВД Казани направлен запрос о причинах, по которым полицейские упорно не хотят всерьез заняться этой интересной историей, ответ на который также будет опубликован.
«Деньги вернуть не надеемся, пусть хотя бы к ответственности привлекут»
— Ремонт нам стоил жилья — квартиру пришлось продать, — говорит Тимур Гильмуллин. — Сейчас мы выплачиваем кредит за ремонт, которого так и не дождались. Мы потеряли все деньги, которые несколько лет зарабатывали, чтобы купить жилье, и уже не надеемся их вернуть, но те, из-за кого мы их лишились, должны понести ответственность. Мы обратились в полицию, но там не хотят заниматься этим делом. Я дважды подавал заявления о мошенничестве и дважды получил отказ — в феврале и апреле этого года.
Отказы в казанском ОП №17 «Ямашевский» традиционно обосновали тем, что отношения между заказчиком и подрядчиком лежат в области гражданских правоотношений. Доводы, что фирма не одного его так подвела с ремонтом и ввергла в огромные траты, не действовали, хотя заявитель уже сам нашел и предъявил полиции товарищей по несчастью, в том числе предоставил данные и адрес гражданина, который заплатил подрядчику за работу почти 8,2 млн рублей с тем же результатом, что и Гильмуллин.
Лед тронулся после обращения в прокуратуру. 2 ноября 2023 года прокуратура Ново-Савиновского района отменила очередную «отказную» на заявление о привлечении к уголовной ответственности Антона Попова. Прокурорская проверка выявила, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не соответствует требованиям закона, в частности не является обоснованным и мотивированным.
Прокуратура обязала полицейских провести дополнительную проверку, в рамках которой они должны опросить заявителей — супругов Гильмуллиных, «проверить их доводы в полном объеме, подробно опросить Попова и иных лиц по доводам заявителя, дать правовую оценку его действиям, при необходимости провести перекрестный допрос между заявителями и Поповым, при необходимости провести иные проверочные мероприятия» и принять законное и обоснованное процессуальное решение.
Однако пока у лишившихся своих кровных, а теперь и квартиры супругов Гильмуллиных уверенности в том, что дело действительно расследуют, нет.
комментарии
Есть прайс застройщика от 2020. 15 млн. этот Гильмуллин еще поднял.
И покупать такую дорогу квартиру ?
От части сами виноваты