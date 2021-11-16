Судебная доля: Эльбеку Сафаеву так и не удалось стать кредитором своих предприятий

Бенефициар обанкротившегося ХК «Инвэнт» лишен даже права войти в реестр

Как стало известно «Реальному времени», бенефициару ХК «Инвэнт» Эльбеку Сафаеву так и не удалось получить статус конкурсного кредитора своих предприятий на скромную по сравнению с их миллиардными долгами сумму в 202 млн рублей. Это стоимость почти стопроцентной доли ООО «ИДЕА Групп», управлявшей холдингом «Инвэнт». Пока Сафаев находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, «Газпромбанк», которому татарстанский бизнесмен заложил упомянутую собственность по кредитам предприятий группы, продал ее на торгах. И хотя экс-глава «Инвэнта» не оставляет попыток войти на эту сумму в реестр, похоже, исход уже предрешен. Причина — в самом договоре залога, который содержал условие о том, что это невозможно сделать до полного погашения требований кредитора.

Оставить без движения

Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел вопрос о принятии к производству кассационной жалобы Эльбека Сафаева, поданной им 29 октября на определение Арбитражного суда РТ от 1 июля и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября этого года. Речь идет о процессуальном правопреемстве в рамках банкротного дела ООО «Таттеплоизоляция». Экс-глава холдинга просил суд, заменить первоначального кредитора, АО «Газпромбанк», на себя, в части 202 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника. Но обе судебные инстанции ему в этом отказали.

Что же касается жалобы в кассационный суд, выяснилось, что она подана с нарушением требований АПК. А именно: к ней не приложены доказательства направления копий другим участникам спора. Интересно, что третьими лицами в этом обособленном споре выступают арбитражные управляющие входящих в холдинг компаний: «Инвэнт-Электро», «Таткабеля», «Предприятия производственно-технической комплектации», «Татарстанской электротехнической компании», «ЭнергоИнвеста», торгового дома «Инвэнт» и УЭМЗ. По этой причине заявление пока оставили без движения до 25 ноября. Сафаеву предложено исправить упущение, иначе жалоба будет возвращена.

Глава татарстанской группы «Инвэнт» обозначился в качестве потенциального кредитора одного из самых значимых предприятий холдинга ООО «Таткабель». Фото: elitat.ru

Заявил о правах на долю из СИЗО

Как рассказывало «Реальное время», в июле прошлого года только пару-тройку месяцев назад вышедший на свободу глава татарстанской группы «Инвэнт» обозначился в качестве потенциального кредитора одного из самых значимых предприятий холдинга ООО «Таткабель». Он просил суд заменить первоначального кредитора, АО «Газпромбанк», на себя. Речь шла все о тех же 202 млн рублей. Во столько была оценена почти стопроцентная доля ООО «ИДЕА Групп», управляющего холдингом «Инвэнт». Пока бенефициар последней находился в СИЗО, ее продали на торгах.

Эльбек Сафаев утверждал, что в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» к нему перешли права требования к «Таткабелю» в результате обращения взыскания на переданное в залог «Газпромбанку» имущество. Сам же переход «ИДЕА» к другим владельцам он считал незаконным из-за «кабальности сделки». К слову, бенефициар группы «Инвэнт» заявил об этом еще на самом исходе 2019 года — 31 декабря. Напомним, на тот момент Эльбек Маратович находился в следственном изолятора в Москве по обвинению в покушении на мошенничество.

Если быть более точным, иск к «Газпромбанку» и АО «Газпромбанк — Управление активами» подавала супруга Сафаева Альбина, требуя признать недействительным уже упомянутый договор залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» между мужем и «Газпромбанком». Она утверждала, что эту сделку Сафаев заключил под стражей «вследствие тяжелых обстоятельств»: кредитной организации было известно, что ее благоверный лишен возможности управлять делами ГК «Инвэнт». Более того, у него не было возможности ознакомиться с положениями договора и он выдал доверенность на его заключение на имя супруги.

«Газпромбанк» тогда как залогодержатель в обеспечение исполнения десятка кредитов компаниям, входящим тогда в орбиту «Инвэнта», принял от Сафаева в залог 99,99% УК той самой «ИДЕА Групп» (ООО «Инвестмент девелопмент Европа Азия Групп») номинальной стоимостью 9 999 рублей. Остаток «ИДЕА» перешел компании «Газпромбанк — Управление активами» уже не в залог, а по договору купли-продажи от 25 декабря 2018 года. Его от имени супруга также заключила Альбина Сафаева — 0,01% уставного капитала оценили в 100 рублей.

«Газпромбанк» в обеспечение исполнения десятка кредитов компаниям, входящим тогда в орбиту «Инвэнта», принял от Сафаева в залог 99,99% УК той самой «ИДЕА Групп». Фото: banki-kazan.ru

Сам же Сафаев подал заявление к ООО «Аукционный центр» и новому владельцу большей части ООО «ИДЕА Групп» компании «ИнтерфинТэк» (по данным СМИ, близка к «Газпромбанку»). Он пытался добиться признания недействительными торгов по продаже упомянутой доли и самого договора купли-продажи и применении последствий его недействительности. Эти попытки оказались неудачными. Наше издание сообщало о том, что Московский арбитражный суд уже отклонил иски Сафаева и его супруги.

Ссора с Ковальчуками, арест и остановка счетов

Сафаев — выходец из «Татэнерго» времен Ильшата Фардиева. Он занимал в компании различные должности в топ-менеджементе, вплоть до кресла директора ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» ОАО «Татэнерго».

А в 2008 году возглавил структуры электротехнического холдинга «Инвэнт», созданного с подачи Фардиева. Как рассказывало «Реальное время», у отца и сына Сафаевых с Фардиевым также был совместный ресторанный бизнес. Впоследствии, в 2015—2016 годах, строительная «дочка» «Инвэнта» «Инвэнт — Технология» отца Эльбека Марата Сафаева (ему принадлежало 96,7% компании, которой руководил его сын) закрепилась на московском рынке, став крупным подрядчиком (с контрактами на 8 млрд рублей) с подачи уже главного строителя столицы РФ Марата Хуснуллина.

Проблемы у «Инвэнта» начались после того, как госкомпания «Интер РАО» купила долю в 33% у холдинга Сафаева за 3 млрд рублей. Предправления «Интер РАО ЕЭС» — сын небезызвестного российского предпринимателя Юрия Ковальчука. которого относят к ближнему кругу Путина. А осенью 2019 года глава татарстанского холдинга был задержан якобы за посредничество во взяточничестве.

Сафаев — выходец из «Татэнерго» времен Ильшата Фардиева. В 2008 году возглавил структуры электротехнического холдинга «Инвэнт», созданного с подачи Фардиева. Фото: prav.tatarstan.ru

Уже к концу года «Инвэнту» предъявили иски на миллиард с лишним рублей. С лета 2018 года, как писала газета «Реальное время», энергохолдинг «Интер РАО» отстранил от руководства «Инвэнтом» Тимура Шарифуллина, прислав на смену экс-заместителя губернатора Томской области и бывшего вице-президента ОАО «Газпромнефть» Леонида Резникова, обладающего давними связями в ТЭК и «Росатоме».

Как рассказывали СМИ, АО «Газпромбанк — Управление активами», входящее в группу «Газпромбанка», получило в ООО «Инвэнт» и ряде других структур группы доли в 0,01% якобы по условиям реструктуризации долгов в конце 2018 года. А с учетом пролоббированного акционером (теперь уже бывшим) группы «Интер РАО Капитал» изменения устава стала работать схема «один участник — один голос», благодаря чему у «Газпромбанк — Управление активами» оказались те же права, что и у владельца ХК «Инвэнт» Сафаева, на которую приходились остальные 99,99 %.

В мае 2019 года стало известно о том, что налоговики приостановили операции по счетам ООО «Таткабель», четвертой по величине компании РТ с оборотом в 3,2 млрд рублей. К слову, на «Таткабеле» на тот момент висели краткосрочные и долгосрочные долги почти на 5 млрд рублей. Затем сработал эффект домино. Процедуры банкротства стали вводиться в каждом из предприятий холдинговой компании, к тому времени накопивших большие долги и имевших перекрестные залоги. Что касается непосредственно «Таттеплоизоляции», «Газпромбанк» подал на ее банкротство 29 июля 2019 года,

Самого Эльбека Сафаева в конце концов в августе 2019 года посадили на два с половиной года по обвинению в покушении на взятку. Сафаев, который должен был выйти на свободу только в ноябре 2020 года, условно-досрочно освободился в апреле прошлого года. Суд заменил ему неотбытую часть наказания на штраф в полмиллиона рублей. Почти тогда же конкурсный управляющий ООО «Инвэнт», центрального юрлица одноименной группы компаний, завершил инвентаризацию имущества должника. Балансовая стоимость имущества предприятия составила 3,57 млрд рублей.

Что касается непосредственно «Таттеплоизоляции», «Газпромбанк» подал на ее банкротство 29 июля 2019 года, Фото: facebook.com/ttitruba

Сменили владельцев

«Газпромбанк» — крупнейший кредитор группы компаний «Инвэнт», которому последние задолжали 2,9 млрд рублей. Согласно материалам арбитража, в этом банке кредитовались, кажется, все без исключения предприятия холдинга. Большинство из них ныне подошли к финалу банкротства. На самые привлекательные активы уже нашлись покупатели.

К примеру, основное имущество той же «Таттеплоизоляции», некогда крупнейшего в России производителя пенополиуретановых труб и фасонных изделий, включая административное здание с землей и производственные цеха с их содержимым, приобрело за 208 млн рублей казанское ООО «Агротехнологии». Не исключено, что в интересах «Газпромбанка» с 2013 года стопроцентная доля компании-покупателя, которая вообще-то занимается выращиванием однолетних культур, заложена этой кредитной организации.

Самый крупный лот имущества завода «Таткабель» буквально в последн­ие дни 2020 года приобрел ге­ндиректор и совладел­ец зарегистрированно­го в Челябинской обл­асти ООО «Стройрост» Руслан Бекмурзин. За землю под заводом, оборудование и инве­нтарь он выложил 890­,9 млн рублей. Но уже в марте завод был перепродан дочерней компании ЗП­ИФ «Газпромбанка» — ООО «Завод «Таткабел­ь». Именно она ранее арендовала площади обанкротившегося «Та­ткабеля» и вела прои­зводственную деятель­ность.

Уже в марте завод был перепродан дочерней компании ЗП­ИФ «Газпромбанка» — ООО «Завод «Таткабел­ь». Фото: tatarstan.ru

И в реестр «Таттеплоизоляции»

6 апреля прошлого года Сафаев подал в арбитраж заявление о процессуальном правопреемстве путем замены АО «Газпромбанк» на себя и в реестре требований кредиторов ООО «Таттеплоизоляция» в части уже известных 202 млн рублей основного долга, обеспеченных залогом имущества должника. Он приводил в обоснование те же обстоятельства: 28 декабря 2018 года заключил с АО «Газпромбанк» договор залога 99,99% доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» в обеспечение кредитных обязательств таких ООО, как «Таткабель», «Инвэнт-Электро», «Таттеплоизоляция» и «Предприятие производственно-технической комплектации».

В связи с неисполнением заемщиками обязательств по кредитным соглашениям кредитор во внесудебном порядке обратил взыскание на заложенное имущество. Доля Сафаева в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» была продана на торгах ООО «ИнтерфинТек» (оставшиеся 0,01% с 15 января 2019 года у закрытого паевого инвестфонда «Газпромбанк — Комплексный»). Это общество приобрело ее у АО «Газпромбанк» за 202 млн рублей. Такая сумма фигурирует в договоре купли-продажи от 13 декабря 2019 года. По мнению экс-главы «Инвэнта», эти обстоятельства — основание для процессуального преемства по требованию кредитора АО «Газпромбанк» в этой части. Стоит ли говорить, что представители «Газпромбанка» и конкурсного управляющего были против удовлетворения жалобы.

По общему правилу — да, а в этом конкретном случае — нет

Действительно, по общему правилу (закреплено в статье 387 Гражданского кодекса РФ) права кредитора по обязательству переходят к другому лицу вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству. Вместе с тем, как установил суд, прокредитованные предприятия аффилированы между собой и входят в группу компаний «Инвэнт», контролируемую Сафаевым. Он был назван конечным бенефициаром.

Согласно позиции Верховного Суда РФ, в ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица, входящие в ту же группу, предоставляют обеспечение, предполагается, что оно направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами группы компаний независимо от того, как оформлено обеспечение. Иначе говоря, обеспечение становится совместным. А предоставившие такое обеспечение, в том числе залогодатели, признаются солидарными должниками. Татарстанский арбитраж с учетом условия договора залога посчитал заявление владельца потерпевшей крах группы «Инвэнт» преждевременным и 1 июля этого года ему в иске отказал. Арбитражный апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Татарстанский арбитраж с учетом условия договора залога посчитал заявление владельца потерпевшей крах группы «Инвэнт» преждевременным и 1 июля этого года ему в иске отказал. Фото: Максим Платонов

При задолженности в 2,8 млрд внес всего 202 млн

Суд отметил, что доводы Сафаева о неосновательном обогащении «Газпромбанка» не подтверждены: кредиторы до настоящего времени не покрыли свои долги, поэтому говорить о перечислениях сверх обязательств нее приходится. Несогласие же заявителя с установленными обстоятельствами дела (в частности, о том, что он конечный бенефициар группы компаний «Инвэнт») не причина для отмены решения. А другие доводы, по мнению служителей Фемиды, не содержат фактов, которые не были бы проверены судом первой инстанции.

Условиями договора залога доли было предусмотрено, что если он обеспечивает исполнение нескольких обязательств с разными сроками, залогодержатель вправе самостоятельно определить очередность удовлетворения своих требований за счет предмета залога. Известно, что в этом случае из 202 млн, перечисленных «Газпромбанку», в погашение обязательств ООО «Таткабель» было направлено 48,6 млн рублей по основному долгу и 17,7 млн процентов, ООО «ИНВЭНТ-Электро» — 26,7 млн и 40,7 млн соответственно и ООО «Таттеплоизоляция» 37,9 млн рублей основного долга и 29,4 млн процентов.

При этом, согласно одному из пунктов того же договора, к залогодателю не переходят права в случае частичного удовлетворения требований залогодержателя: только при полном погашении. Суд апелляционной инстанции констатировал, что, поскольку задолженность перед АО «Газпромбанк» превышает 2,8 млрд рублей, а конечный бенефициар за счет заложенного имущества «внес» в погашение задолженности всего 202 млн рублей, оснований для замены кредитора нет.