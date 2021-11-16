Судебная доля: Эльбеку Сафаеву так и не удалось стать кредитором своих предприятий
Бенефициар обанкротившегося ХК «Инвэнт» лишен даже права войти в реестр
Как стало известно «Реальному времени», бенефициару ХК «Инвэнт» Эльбеку Сафаеву так и не удалось получить статус конкурсного кредитора своих предприятий на скромную по сравнению с их миллиардными долгами сумму в 202 млн рублей. Это стоимость почти стопроцентной доли ООО «ИДЕА Групп», управлявшей холдингом «Инвэнт». Пока Сафаев находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, «Газпромбанк», которому татарстанский бизнесмен заложил упомянутую собственность по кредитам предприятий группы, продал ее на торгах. И хотя экс-глава «Инвэнта» не оставляет попыток войти на эту сумму в реестр, похоже, исход уже предрешен. Причина — в самом договоре залога, который содержал условие о том, что это невозможно сделать до полного погашения требований кредитора.
Оставить без движения
Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел вопрос о принятии к производству кассационной жалобы Эльбека Сафаева, поданной им 29 октября на определение Арбитражного суда РТ от 1 июля и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября этого года. Речь идет о процессуальном правопреемстве в рамках банкротного дела ООО «Таттеплоизоляция». Экс-глава холдинга просил суд, заменить первоначального кредитора, АО «Газпромбанк», на себя, в части 202 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника. Но обе судебные инстанции ему в этом отказали.
Что же касается жалобы в кассационный суд, выяснилось, что она подана с нарушением требований АПК. А именно: к ней не приложены доказательства направления копий другим участникам спора. Интересно, что третьими лицами в этом обособленном споре выступают арбитражные управляющие входящих в холдинг компаний: «Инвэнт-Электро», «Таткабеля», «Предприятия производственно-технической комплектации», «Татарстанской электротехнической компании», «ЭнергоИнвеста», торгового дома «Инвэнт» и УЭМЗ. По этой причине заявление пока оставили без движения до 25 ноября. Сафаеву предложено исправить упущение, иначе жалоба будет возвращена.
Заявил о правах на долю из СИЗО
Как рассказывало «Реальное время», в июле прошлого года только пару-тройку месяцев назад вышедший на свободу глава татарстанской группы «Инвэнт» обозначился в качестве потенциального кредитора одного из самых значимых предприятий холдинга ООО «Таткабель». Он просил суд заменить первоначального кредитора, АО «Газпромбанк», на себя. Речь шла все о тех же 202 млн рублей. Во столько была оценена почти стопроцентная доля ООО «ИДЕА Групп», управляющего холдингом «Инвэнт». Пока бенефициар последней находился в СИЗО, ее продали на торгах.
Эльбек Сафаев утверждал, что в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» к нему перешли права требования к «Таткабелю» в результате обращения взыскания на переданное в залог «Газпромбанку» имущество. Сам же переход «ИДЕА» к другим владельцам он считал незаконным из-за «кабальности сделки». К слову, бенефициар группы «Инвэнт» заявил об этом еще на самом исходе 2019 года — 31 декабря. Напомним, на тот момент Эльбек Маратович находился в следственном изолятора в Москве по обвинению в покушении на мошенничество.
Если быть более точным, иск к «Газпромбанку» и АО «Газпромбанк — Управление активами» подавала супруга Сафаева Альбина, требуя признать недействительным уже упомянутый договор залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» между мужем и «Газпромбанком». Она утверждала, что эту сделку Сафаев заключил под стражей «вследствие тяжелых обстоятельств»: кредитной организации было известно, что ее благоверный лишен возможности управлять делами ГК «Инвэнт». Более того, у него не было возможности ознакомиться с положениями договора и он выдал доверенность на его заключение на имя супруги.
«Газпромбанк» тогда как залогодержатель в обеспечение исполнения десятка кредитов компаниям, входящим тогда в орбиту «Инвэнта», принял от Сафаева в залог 99,99% УК той самой «ИДЕА Групп» (ООО «Инвестмент девелопмент Европа Азия Групп») номинальной стоимостью 9 999 рублей. Остаток «ИДЕА» перешел компании «Газпромбанк — Управление активами» уже не в залог, а по договору купли-продажи от 25 декабря 2018 года. Его от имени супруга также заключила Альбина Сафаева — 0,01% уставного капитала оценили в 100 рублей.
Сам же Сафаев подал заявление к ООО «Аукционный центр» и новому владельцу большей части ООО «ИДЕА Групп» компании «ИнтерфинТэк» (по данным СМИ, близка к «Газпромбанку»). Он пытался добиться признания недействительными торгов по продаже упомянутой доли и самого договора купли-продажи и применении последствий его недействительности. Эти попытки оказались неудачными. Наше издание сообщало о том, что Московский арбитражный суд уже отклонил иски Сафаева и его супруги.
Ссора с Ковальчуками, арест и остановка счетов
Сафаев — выходец из «Татэнерго» времен Ильшата Фардиева. Он занимал в компании различные должности в топ-менеджементе, вплоть до кресла директора ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» ОАО «Татэнерго».
А в 2008 году возглавил структуры электротехнического холдинга «Инвэнт», созданного с подачи Фардиева. Как рассказывало «Реальное время», у отца и сына Сафаевых с Фардиевым также был совместный ресторанный бизнес. Впоследствии, в 2015—2016 годах, строительная «дочка» «Инвэнта» «Инвэнт — Технология» отца Эльбека Марата Сафаева (ему принадлежало 96,7% компании, которой руководил его сын) закрепилась на московском рынке, став крупным подрядчиком (с контрактами на 8 млрд рублей) с подачи уже главного строителя столицы РФ Марата Хуснуллина.
Проблемы у «Инвэнта» начались после того, как госкомпания «Интер РАО» купила долю в 33% у холдинга Сафаева за 3 млрд рублей. Предправления «Интер РАО ЕЭС» — сын небезызвестного российского предпринимателя Юрия Ковальчука. которого относят к ближнему кругу Путина. А осенью 2019 года глава татарстанского холдинга был задержан якобы за посредничество во взяточничестве.
Уже к концу года «Инвэнту» предъявили иски на миллиард с лишним рублей. С лета 2018 года, как писала газета «Реальное время», энергохолдинг «Интер РАО» отстранил от руководства «Инвэнтом» Тимура Шарифуллина, прислав на смену экс-заместителя губернатора Томской области и бывшего вице-президента ОАО «Газпромнефть» Леонида Резникова, обладающего давними связями в ТЭК и «Росатоме».
Как рассказывали СМИ, АО «Газпромбанк — Управление активами», входящее в группу «Газпромбанка», получило в ООО «Инвэнт» и ряде других структур группы доли в 0,01% якобы по условиям реструктуризации долгов в конце 2018 года. А с учетом пролоббированного акционером (теперь уже бывшим) группы «Интер РАО Капитал» изменения устава стала работать схема «один участник — один голос», благодаря чему у «Газпромбанк — Управление активами» оказались те же права, что и у владельца ХК «Инвэнт» Сафаева, на которую приходились остальные 99,99 %.
В мае 2019 года стало известно о том, что налоговики приостановили операции по счетам ООО «Таткабель», четвертой по величине компании РТ с оборотом в 3,2 млрд рублей. К слову, на «Таткабеле» на тот момент висели краткосрочные и долгосрочные долги почти на 5 млрд рублей. Затем сработал эффект домино. Процедуры банкротства стали вводиться в каждом из предприятий холдинговой компании, к тому времени накопивших большие долги и имевших перекрестные залоги. Что касается непосредственно «Таттеплоизоляции», «Газпромбанк» подал на ее банкротство 29 июля 2019 года,
Самого Эльбека Сафаева в конце концов в августе 2019 года посадили на два с половиной года по обвинению в покушении на взятку. Сафаев, который должен был выйти на свободу только в ноябре 2020 года, условно-досрочно освободился в апреле прошлого года. Суд заменил ему неотбытую часть наказания на штраф в полмиллиона рублей. Почти тогда же конкурсный управляющий ООО «Инвэнт», центрального юрлица одноименной группы компаний, завершил инвентаризацию имущества должника. Балансовая стоимость имущества предприятия составила 3,57 млрд рублей.
Сменили владельцев
«Газпромбанк» — крупнейший кредитор группы компаний «Инвэнт», которому последние задолжали 2,9 млрд рублей. Согласно материалам арбитража, в этом банке кредитовались, кажется, все без исключения предприятия холдинга. Большинство из них ныне подошли к финалу банкротства. На самые привлекательные активы уже нашлись покупатели.
К примеру, основное имущество той же «Таттеплоизоляции», некогда крупнейшего в России производителя пенополиуретановых труб и фасонных изделий, включая административное здание с землей и производственные цеха с их содержимым, приобрело за 208 млн рублей казанское ООО «Агротехнологии». Не исключено, что в интересах «Газпромбанка» с 2013 года стопроцентная доля компании-покупателя, которая вообще-то занимается выращиванием однолетних культур, заложена этой кредитной организации.
Самый крупный лот имущества завода «Таткабель» буквально в последние дни 2020 года приобрел гендиректор и совладелец зарегистрированного в Челябинской области ООО «Стройрост» Руслан Бекмурзин. За землю под заводом, оборудование и инвентарь он выложил 890,9 млн рублей. Но уже в марте завод был перепродан дочерней компании ЗПИФ «Газпромбанка» — ООО «Завод «Таткабель». Именно она ранее арендовала площади обанкротившегося «Таткабеля» и вела производственную деятельность.
И в реестр «Таттеплоизоляции»
6 апреля прошлого года Сафаев подал в арбитраж заявление о процессуальном правопреемстве путем замены АО «Газпромбанк» на себя и в реестре требований кредиторов ООО «Таттеплоизоляция» в части уже известных 202 млн рублей основного долга, обеспеченных залогом имущества должника. Он приводил в обоснование те же обстоятельства: 28 декабря 2018 года заключил с АО «Газпромбанк» договор залога 99,99% доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» в обеспечение кредитных обязательств таких ООО, как «Таткабель», «Инвэнт-Электро», «Таттеплоизоляция» и «Предприятие производственно-технической комплектации».
В связи с неисполнением заемщиками обязательств по кредитным соглашениям кредитор во внесудебном порядке обратил взыскание на заложенное имущество. Доля Сафаева в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» была продана на торгах ООО «ИнтерфинТек» (оставшиеся 0,01% с 15 января 2019 года у закрытого паевого инвестфонда «Газпромбанк — Комплексный»). Это общество приобрело ее у АО «Газпромбанк» за 202 млн рублей. Такая сумма фигурирует в договоре купли-продажи от 13 декабря 2019 года. По мнению экс-главы «Инвэнта», эти обстоятельства — основание для процессуального преемства по требованию кредитора АО «Газпромбанк» в этой части. Стоит ли говорить, что представители «Газпромбанка» и конкурсного управляющего были против удовлетворения жалобы.
По общему правилу — да, а в этом конкретном случае — нет
Действительно, по общему правилу (закреплено в статье 387 Гражданского кодекса РФ) права кредитора по обязательству переходят к другому лицу вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству. Вместе с тем, как установил суд, прокредитованные предприятия аффилированы между собой и входят в группу компаний «Инвэнт», контролируемую Сафаевым. Он был назван конечным бенефициаром.
Согласно позиции Верховного Суда РФ, в ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица, входящие в ту же группу, предоставляют обеспечение, предполагается, что оно направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами группы компаний независимо от того, как оформлено обеспечение. Иначе говоря, обеспечение становится совместным. А предоставившие такое обеспечение, в том числе залогодатели, признаются солидарными должниками. Татарстанский арбитраж с учетом условия договора залога посчитал заявление владельца потерпевшей крах группы «Инвэнт» преждевременным и 1 июля этого года ему в иске отказал. Арбитражный апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.
При задолженности в 2,8 млрд внес всего 202 млн
Суд отметил, что доводы Сафаева о неосновательном обогащении «Газпромбанка» не подтверждены: кредиторы до настоящего времени не покрыли свои долги, поэтому говорить о перечислениях сверх обязательств нее приходится. Несогласие же заявителя с установленными обстоятельствами дела (в частности, о том, что он конечный бенефициар группы компаний «Инвэнт») не причина для отмены решения. А другие доводы, по мнению служителей Фемиды, не содержат фактов, которые не были бы проверены судом первой инстанции.
Условиями договора залога доли было предусмотрено, что если он обеспечивает исполнение нескольких обязательств с разными сроками, залогодержатель вправе самостоятельно определить очередность удовлетворения своих требований за счет предмета залога. Известно, что в этом случае из 202 млн, перечисленных «Газпромбанку», в погашение обязательств ООО «Таткабель» было направлено 48,6 млн рублей по основному долгу и 17,7 млн процентов, ООО «ИНВЭНТ-Электро» — 26,7 млн и 40,7 млн соответственно и ООО «Таттеплоизоляция» 37,9 млн рублей основного долга и 29,4 млн процентов.
При этом, согласно одному из пунктов того же договора, к залогодателю не переходят права в случае частичного удовлетворения требований залогодержателя: только при полном погашении. Суд апелляционной инстанции констатировал, что, поскольку задолженность перед АО «Газпромбанк» превышает 2,8 млрд рублей, а конечный бенефициар за счет заложенного имущества «внес» в погашение задолженности всего 202 млн рублей, оснований для замены кредитора нет.
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