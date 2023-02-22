В Татарстане резко выросло количество дел-«долгожителей» о банкротстве компаний

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане резко выросло количество дел о банкротстве компаний, которые рассматриваются более 5 лет. В настоящее время в производстве находится 140 таких дел. Обеспокоенность этим фактом высказал глава Арбитражного суда республики Максим Боровков.

Он призвал кредиторов более активно пользоваться правом по обжалованию действий конкурсных управляющих, затягивающих завершение процедуры банкротства. По его словам, в таких делах вероятность удовлетворения требований кредиторы становится минимальной.

Отметим, что в число дел-«долгожителей» перешло банкротство Казанского завода синтетического каучука, где основным кредитором является ВЭБ.РФ. Внешнее управление на КЗСК ввели в 2017 году, конкурсное производство — в 2019 году. В этом году принято решение о продлении процедуры банкротства на пятый год действия.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Максим Боровков также рассказал, что в 2022 году количество заявлений в Арбитражный суд Татарстана выросло по сравнению с предыдущим годом на 10% — до 35,9 тысячи. За год рассмотрено 29,9 тысячи дел.



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Луиза Игнатьева