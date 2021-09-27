Основатели «Галереи вин» оценили ущерб бизнесу и репутации в $100 тысяч

Яков Цейнштейн хочет войти в реестр кредиторов вместо «Татсоцбанка», а Ирина Кузьмина — получить с конкурсника компенсацию вреда в несколько сотен миллионов

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», супруги — создатели «Галереи вин», не оставляя попыток взыскать с Анастасии Колесовой 210 млн рублей по долгам обанкротившейся компании, подали заявления о процессуальном правопреемстве с «Татсоцбанка» на себя. Кроме того, Яков Цейнштейн и Ирина Кузьмина пытаются взыскать многомиллионную компенсацию за моральный и имущественный вред с конкурсного управляющего фирмы Айгуль Нотфуллиной за публикацию сообщения о подаче заявления об их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Галереи вин».

Правопреемник, он же собственик



Совладелец «Галереи вин» Яков Цейнштейн подал в Арбитражный суд РТ заявление о процессуальном правопреемстве в банкротном деле своей фирмы «Галерея вин», в котором просит заменить требование конкурсного кредитора АО «Татсоцбанк» на его правопреемника, то есть себя. Сумма требования — свыше 7,8 млн рублей.

— Мы, и в частности мой супруг, являемся правопреемниками, поскольку долг «Галереи вин» был оплачен нашим личным имуществом, моим и его, — пояснила «Реальному времени» Ирина Кузьмина причину подачи заявления.

Заявление Цейнштейна принято к производству, судебное заседание по нему назначено на 14 октября 2021 года.

Заявление о привлечении Анастасии Колесовой — главы «Татсоцбанка», дочери гендиректора КРЭТ Николая Колесова к субсидиарной ответственности было оставлено без рассмотрения. Фото: inkazan.ru

Отказ не окончательный?

Между тем поданное Кузьминой и Цейнштейном заявление о привлечении Анастасии Колесовой — главы «Татсоцбанка», дочери гендиректора КРЭТ Николая Колесова, и Андрея Дмитриева — собственника некоторых компаний, принадлежавших до 2017 года Цейнштейну, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере, превышающем 210,4 млн рублей, было оставлено без рассмотрения, а в удовлетворении аналогичного заявления ООО «Марта» судом отказано. Попытка обжаловать отказ в кассационной инстанции успеха не возымела, но Ирина Кузьмина заверила «Реальное время», что ставить на этом точку супруги не собираются:

— Это не окончательное судебное решение, мы будем подавать жалобу в Верховный суд Российской Федерации. — Кроме того, мы подали заявления в Арбитражный суд Татарстана уже по другим основаниям.

320 миллионов — с конкурсника

Ирина Кузьмина сообщила, что в Арбитражный суд подано два новых иска.

25 августа в АС РТ поступило исковое заявление от Кузьминой, Цейнштейна и ООО «Фирма «Галерея вин», к конкурсному управляющему Айгуль Нотфуллиной о взыскании в пользу «Галереи вин» 319,757 млн рублей компенсации имущественного ущерба.

Суть претензий к конкурснику, как следует из определения суда, состоит в том, что Нотфуллина «распродала имущество компании», в результате чего был «причинен имущественный ущерб должнику (ООО «Фирма «Галерея вин»), его кредиторам, учредителям общества (Кузьминой И.М., Цейнштейну Я.В.)». При этом истцы ходатайствовали о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины, но суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отсрочки, поскольку заявители не представили доказательств «неудовлетворительного имущественного положения». Суд ходатайство не удовлетворил, а исковое заявление оставил без движения до 29 сентября — с тем, чтобы истцы либо уплатили пошлину, либо обосновали невозможность ее уплаты.

Ирина Кузьмина сообщила, что в Арбитражный суд подано два новых иска. Фото: Максим Платонов

Второй иск о нарушении права Кузьминой на деловую репутацию был подан ею 1 сентября. По ее мнению, это нарушение было допущено конкурсным управляющим Айгуль Нотфуллиной, которая 24 января 2020 года опубликовала на «Федресурсе» сообщение о подаче в Арбитражный суд Республики Татарстан заявления о привлечении Якова Цейнштейна и Ирины Кузьминой к субсидиарной ответственности по обязательствам «Галереи вин», а также представителем конкурсника Юлией Никитиной, представлявшей Нотфуллину в судебном процессе по доверенности. В июле 2021 года Арбитражный суд РТ удовлетворил это заявление частично: к субсидиарной ответственности был привлечен только Яков Цейнштейн. Как следует из заявления, поданного Кузьминой 1 сентября 2021 года, она также попросила суд взыскать в свою пользу солидарно с Никитиной и Кузьминой компенсацию морального вреда в 1,47 млн рублей.

— Если нарушается деловая репутация руководителя, нарушается деловая репутация самого общества, — пояснила Ирина Кузьмина причины подачи иска. — И, естественно, общество не может выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Это заявление суд также оставил без движения в связи с отсутствием доказательств оплаты госпошлины в полном размере (в определении суда говорится, что к заявлению был приложен чек-ордер на 2 тыс. рублей, тогда как размер госпошлины составляет 6 тыс. рублей). Суд дал Кузьминой срок до 29 сентября 2021 года на то, чтобы она предоставила документы об оплате недостающей суммы.

Суд дал Кузьминой срок до 29 сентября 2021 года на то, чтобы она предоставила документы об оплате недостающей суммы. Фото: Ирина Плотникова

Счет старым знакомым

Кроме того, 1 сентября Арбитражный суд РТ рассмотрел новый иск Кузьминой, Цейнштейна и ООО «Фирма «Галерея вин» к «Татсоцбанку», Анастасии Колесовой, Артему Ильдеяркину и Сергею Маслакову — о взыскании компенсации имущественного ущерба все на те же 319,757 млн, которые ранее были предъявлены конкурсному управляющему Айгуль Нотфуллиной.

— Если Яков Фавелович привлечен к субсидиарной ответственности, он имеет право регрессивного требования, что, собственно, мы и делаем, — сообщила Ирина Кузьмина. — Причина непогашения требований кредиторов — действия Колесовой, Маслакова и Ильдеяркина и арбитражного управляющего, который к ним аффилирован.

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», фамилия, имя и отчество одного из ответчиков — Сергея Николаевича Маслакова — полностью совпадают с фамилией, именем и отчеством бывшего председателя правления «Татсоцбанка» и бывшего совладельца некоторых аффилированных семье Колесовых компаний.

А Артем Ильдеяркин — это член правления, начальник правового управления «Татсоцбанка», который обвинялся в организации поджога «Фольксвагена» Якова Цейнштейна в ночь на 19 января 2018 года. В мае 2019 года уголовное дело в отношении Ильдеяркина и еще двух обвиняемых было прекращено, а поджигатель Михаил Котов был приговорен к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

Артем Ильдеяркин обвинялся в организации поджога «Фольксвагена» Якова Цейнштейна. Фото: Александр Артемьев

Истцы требуют с ответчиков почти 320 млн рублей, ссылаясь, как следует из определения суда, на статью 152 Гражданского кодекса РФ, предусматривающую ответственность за вред, причиненный деловой репутации гражданина либо юридического лица. При этом, отмечает суд, «в просительной части искового заявления истцы заявляют о взыскании имущественного ущерба». Еще один недостаток, по мнению суда, состоит в том, что к исковому заявлению не приложены «документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои исковые требования», а именно «официальный комментарий пресс-службы АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк», заявления ответчиков в правоохранительные органы».

«Мы не заинтересованы в затягивании, но апелляцию подавать будем»

Это заявление суд также пока оставил без движения — истцы должны предоставить суду недостающие документы и исправить недочеты в заявлении. В частности, нужно представить доказательства уплаты госпошлины в размере 200 тыс. рублей, либо ходатайство об отсрочке ее уплаты с обосновывающими документами, исковое заявление, подписанное конкурсным управляющим «Галереи вин» (Айгуль Нотфуллиной) и обосновать свои требования.

«Предметом рассмотрения дела № А65-16107/2018, на которое истцы ссылаются в обоснование обращения в интересах корпорации по делу являлось требование о признании сделки недействительной по мотиву совершения ее с заинтересованностью, совершения крупной сделки без одобрения участников общества, — отметил суд. — Требование о взыскании репутационного вреда предметом рассмотрения указанного дела не являлось».

— Все убытки должны возмещаться виновными лицами, — прокомментировала свою позицию по этому делу Ирина Кузьмина. — Это дело сейчас на новом рассмотрении, потому что округ отменил решение Арбитражного суда. Первоначально нам отказали, но сейчас его рассмотрят в новом составе.

На запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать новый спор с основателями «Галереи вин» в «Татсоцбанке» пока не ответили. Фото: Роман Хасаев

На вопрос, почему в судебных формулировках определения суда по одному из инициированных владельцами «Галереи вин» исковых заявлений звучит фраза о затягивании дела, Ирина Кузьмина ответила, что это «субъективное мнение. Потому что нам это абсолютно не нужно. Просто было несколько требований, и моя жалоба ушла позже, вот мы и просили отложить рассмотрение дела. Ну не отложили, ничего страшного. Будем подавать апелляцию.

На запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать новый спор с основателями «Галереи вин» в «Татсоцбанке» пока не ответили. Редакция готова предоставить возможность высказать свою позицию по делу Анастасии Колесовой и Артему Ильдеяркину. Нашему изданию удалось связаться с Сереем Маслаковым, однако разговора не вышло, все вопросы Сергей Николаевич попросил адресовать пресс-службе банка. По получении комментарий будет опубликован.