В Казани долгострой «Свея» выставили на торги вместе с дольщиками

Дом на Заслонова 38-42 продается как объект незавершенного строительства за 28,7 млн рублей

Очередной объект многострадального «Свея» — дом на Заслонова 38-42 — выставлен на торги как «объект незавершенного строительства» по начальной стоимости 28,7 млн рублей. Порядок реализации имущества утвержден Арбитражным судом республики. Дольщики долгостроя не согласились на создание ЖСК, и конкурсному управляющему банкрота «Свея» пришлось продавать недострой, причем вместе с ними. Потенциальным инвестором проблемного объекта мог бы выступить СК «Бриз» Андрея Белякова. Однако на торги могут заявиться и другие участники, не заинтересованные в судьбе дольщиков. При неблагоприятном сценарии вместо жилых помещений им могут раздать только средства, вырученные от продажи долгостроя. Подробности — в материале «Реального времени».

«Обязательства перед дольщиками все остаются»

Дом на Заслонова 38-42, который так и не достроила компания «Свей» Рашида Аитова, выставлен на торги. С молотка уйдут не отдельные квартиры, а целиком весь комплекс. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, начальная цена «объекта незавершенного строительства» составляет 28,7 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано и на портале «Циан». Двухсекционный 18-этажный дом на 131 квартиру общей площадью 11 тыс. кв. м, согласно дорожной карте республики, должен быть сдан в первом квартале 2021 года. Пока же он готов менее чем наполовину — стройка дошла до 9-го этажа и встала.

Потенциальным инвестором проблемного объекта дольщикам называли строительную компанию «Бриз» Андрея Белякова. Предполагается, что девелопер сумеет достроить дом за счет реализации свободных квартир. Всего в доме 31 дольщик, а еще 100 квартир пока не проданы. Заявится ли «Бриз» на данный комплекс — неясно.

— Единственное, что могу сказать — дом будет достроен. Я думаю, что найдется инвестор и достроит объект, сохранив обязательства перед дольщиками. Обязательства перед дольщиками все остаются, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» конкурсный управляющий «Свея» Андрей Урлуков.

Потенциальным инвестором проблемного объекта дольщикам называли строительную компанию «Бриз» Андрея Белякова (на фото). Заявится ли «Бриз» на данный комплекс — неясно. Фото Гуландам Фатхуллиной

Порядок реализации утверждали через суд

Урлуков добавил, что поначалу дольщики возражали против продажи недостроя, но с ними провели встречи, переговорили, и будущие жильцы дали согласие на реализацию объекта.

— Судом был утвержден порядок реализации [имущества], дольщики тоже приходили. Были совместные совещания. На заседании суда они тоже не возражали, — отметил конкурсный управляющий «Свея».

На сайте Арбитражного суда республики действительно можно найти определение о реализации с торгов объекта незавершенного строительства на Заслонова 38-42. В нем указано, что положение о порядке, сроках, условиях продажи имущества утверждено залоговыми кредиторами — дольщиками этого дома. Кроме того, из документа следует, что часть кредиторов участвовала в судебных заседаниях.

В определении суда также отмечается, что начальная продажная стоимость равна рыночной стоимости имущества — ее определяла экспертная организация «Ребус». Напомним, дом продается по начальной цене — 28,7 млн рублей. Как пояснил корреспонденту «Реального времени» Андрей Урлуков, стоимость обусловлена тем, что объект долгое время не строился.

— Стоимость определена в зависимости от готовности дома. Она не низкая, его (дом, — прим. ред.) надо частично разбирать, снимать верхние этажи, которые не были законсервированы, — пояснил арбитражник «Свея».

«Стоимость определена в зависимости от готовности дома. Она не низкая, его (дом, — прим. ред.) надо частично разбирать, снимать верхние этажи, которые не были законсервированы, — пояснил арбитражник «Свея». Фото kazan.cian.ru

Дольщики отказались от ЖСК

Предстоящие торги вызывают наосторожность. Юристы не исключают, что на них могут заявиться покупатели, не заинтересованные в передаче квартир дольщикам.

— При банкротстве застройщиков есть три базовых процедуры. Первая процедура — это создание ЖСК, когда по желанию дольщиков Арбитражный суд передает [объект] им, и они достраивают его сами за свои деньги. Второй путь — это передача дома так называемому застройщику — он выкупает [объект] за символическую плату, достраивает его, всем жителям раздает [квартиры]. В чем его маржа? Если в доме высокая степень готовности и много непроданных площадей, он их получает. Третий способ — если жители ЖСК не создали и застройщика не нашли, объект выставляется на торги и победитель получает его свободным от всех обязательств перед дольщиками. Дольщики получат пропорционально денежные средства, вырученные от продажи дома, — пояснил гендиректор компании «Татюринформ» Марат Камалов.

В определении Арбитражного суда Татарстана указано, что конкурсный управляющий в мае 2018 года проводил собрание участников жилищного строительства и на голосование ставился вопрос о создании жилищно-строительного кооператива. Однако бюллетени в адрес конкурсного управляющего не поступили. Как пояснил Урлуков, дольщики не захотели создавать ЖСК, посчитав, что их попросят доплачивать за квадратные метры и достраивать дом за собственный счет.



К слову, случаи, когда инвесторы пытались поживиться на покупке проблемных объектов Рашида Аитова, уже были. Как уже писало «Реальное время», некая московская едва не увела сотню банковских квартир в ЖК «Миллениум Сити» по цене ниже рыночной. В этом случае инвестор «Бриз» мог понести серьезные финансовые потери, но сделку удалось предотвратить. Дольщики согласились на создание ЖСК и приняли решение, что инвесторы, купившие квартиры с торгов, должны будут доплатить за свою жилплощадь.