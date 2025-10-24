Экс-легионер «Рубина» требует свыше 60 миллионов рублей за ремонт дома в Казани

Джоэлю Фамейе обещали роскошные интерьеры «под ключ», но бросили работы после отказа доплатить за доставку плитки

Фото: Реальное время

Бывший форвард «Рубина», ганский футболист Джоэль Фамейе требует с казанских бизнесменов более 60 млн рублей за сорванный ремонт дома в элитном поселке «Волжская гавань». Иск подан против Эдуарда Илаева, учредителя компаний, задолжавших миллионы на невыполненных подрядах по дизайнерскому ремонту квартир, а также прославившегося скандалом в Подмосковье, когда клиенты основанного им ООО «Крафтейнер» потребовали вернуть деньги за не устроившие их по качеству дома из контейнеров. Второй ответчик по делу — его супруга, ИП Марина Илаева. Кроме Фамейе в редакцию «Реального времени» обратились и другие недовольные клиенты Илаевой. Подробнее о «создателе идеальных интерьеров для комфортной жизни», которого мечтают увидеть заказчики, построенном на громкой рекламе бизнесе и перспективах расследования в отношении его организаторов — в нашем материале.

Обвинили в мошенничестве в ответ на просьбу вернуть неотработанные деньги

Знаменитый футболист, бывший игрок «Рубина» Джоэль Фамейе и его супруга Валентина обратились в «Реальное время» через своего представителя, казанского юриста Олега Стекольщикова. По его словам, в апреле 2024 года Фамейе с женой пришли в офис компании ООО «Интел Дизайн» в центре Казани на ул. Большой Красной, 58а.

Знаменитый футболист, бывший игрок «Рубина» Джоэль Фамейе и его супруга Валентина обратились в «Реальное время» через своего представителя. скриншот сайта ФК "Рубин"

В офисе казанской компании им продемонстрировали варианты ремонта и образцы отделочных материалов. Фирма продавала дизайн-проекты от имени дизайнера Тимура Урбана.

— Владелец компании Эдуард Илаев пояснил, что ремонтом будут заниматься рабочие под его контролем и контролем Антона Попова, а закупкой материалов — он сам и Марина Илаева, — рассказал представитель футболиста. — Фамейе заключили договор на разработку дизайнерского проекта ремонта и чистовой отделки жилого дома в микрорайоне «Волжская Гавань» с индивидуальной предпринимательницей Мариной Илаевой. 3 сентября 2024 года дизайн-проект ремонта дома был готов, при первоначальной цене 900 тыс. рублей он обошелся им в 1,456 млн рублей, хотя по условиям договора цена была фиксированной. По дизайн-проекту провели расчет стоимости работ и материалов, предварительно оценили все в 31 млн рублей.

По словам Стекольщикова, эта сумма была передана заказчиками Эдуарду Илаеву, Антону Попову и Марине Илаевой наличными в несколько приемов по 3-4 млн рублей в течение месяца — их Фамейе Джоэль снимал со своего расчетного счета. Когда в процессе работ возник спор из-за задержки поставок материалов, говорит представитель футболиста, Илаев запросил доплату 800 тысяч рублей за доставку плитки, из-за чего возникли разногласия и ремонт прекратился.

3 сентября 2024 года дизайн-проект ремонта дома был готов, при первоначальной цене 900 тыс. рублей он обошелся супругам Фамейе в 1,456 млн рублей. скриншот альбома дизайн-студии Тимура Урбана

— 3 октября 2024 года заказчики пригласили Антона Попова в дом для составления акта осмотра, но он его подписывать отказался, — говорит юрист. — В этот же день администратор групп удалил часть диалогов заказчиков с подрядчиками из переписки в WhatsApp и телеграм-канале с Илаевым и Поповым, где велся учет оплат.

Когда возник спор из-за задержки поставок материалов, говорит представитель футболиста, ремонт прекратился. скриншот акта экспертизы

Семья футболиста обратилась к экспертам, те подсчитали сумму затрат, подтвержденных работами и материалами, а также установили, что стоимость некоторых материалов и оборудования была завышена исполнителями на 20—60%. На просьбу вернуть остаток неотработанного аванса на работы и материалы последовал отказ, рассказал Стекольщиков, а после того, как супруги Фамейе, пытаясь договориться, приехали в офис на Большой Красной, подрядчики написали заявление в полицию, в котором обвинили их в вымогательстве, и тем еще пришлось давать объяснения правоохранителям.

Кривые стены и побитая ванна

В редакцию обратились и другие заказчики, недовольные услугами казанских дизайнеров. Алия Сабирова (имя и фамилия изменены по ее просьбе) рассказала «Реальному времени», что заключила договор с ООО «Интел Дизайн» на разработку дизайн-проекта в июле 2021 года.

— Мы с мужем нашли эту компанию в соцсети: привлекло, что они предлагали выполнить работы «под ключ» — от проекта до мебели и текстиля. Нам, иногородним, это было удобно. Но уже на стадии проектирования у меня создалось ощущение, что они стремятся все сделать побыстрее, попроще и поскорее получить деньги. Когда дизайн-проект был на конечной стадии, они, несмотря на сложившееся у меня предубеждение, все же уговорили заключить договор на ремонт стоимостью более 3 млн рублей, согласно которому работы должны были завершиться к февралю 2023-го. Был также заключен договор на поставку материалов более чем на 3 млн рублей.

По словам Сабировой, подрядчик выполнил демонтаж и монтаж новых перегородок и потолка, а качество сантехмонтажных работ вызвало у нее нарекания. В конце 2022 года ремонт замедлился, а в начале 2023-го она приехала в квартиру и увидела «кривые стены, керамогранит со сколами, замазанными затиркой, побитую ванну и единственного разговаривавшего по-русски рабочего — по виду мигранта, который тут же убежал».

В квартире, по словам заказчицы, она увидела «кривые стены, керамогранит со сколами, замазанными затиркой, побитую ванну и единственного разговаривавшего по-русски рабочего — по виду мигранта». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но несмотря на недовольство супруги, глава семьи внес подрядчику предоплату за мебель и технику — еще около 3 млн, и это закончилось плачевно:

— Они поставили лишь небольшую часть техники. Я настояла на демонтаже коммуникаций и плитки в санузлах, они его начали, а потом бросили. Антон Попов в ответ на мои слова, что я обращусь в суд и буду с него взыскивать расходы, заявил, что объявит себя банкротом и я ничего не получу. Работы были закончены другой бригадой. Но я все же надеюсь, что у нас получится вернуть зря потраченные деньги.

«Казанского рынка ремонта я тогда не знал, плохих отзывов об этой «команде» не видел». скриншот сайта timurban.ru

По той же схеме развивались события в квартире другого заказчика, который заказал фирме «Интел Дизайн» проект ремонта квартиры в конце 2021 года. «Компанию я выбирал, исходя из роликов в интернете, — рассказал Александр Гусев (имя и фамилия также изменены по его просьбе). — Казанского рынка ремонта я тогда не знал, плохих отзывов об этой «команде» не видел. Сначала заключил с ними договор на изготовление дизайн-проекта. Проект меня устроил, а они мягко подвели меня к тому, что можно с их помощью еще и выполнить все работы под ключ, вплоть до меблировки — останется в тапочках в готовую квартиру войти. Меня это тоже устраивало».

В итоге, по его словам, представители компании, создав доверительные отношения с клиентом, «перекинули» реализацию договора на другую компанию — ООО «Студия ремонта «Идея» и на ее представителя Антона Попова, «доверенность которого на право представлять эту фирму он так и не увидел». Далее, по ощущениям заказчика, была реализована нехитрая схема: работы бодро начали, набрали авансов, а потом стали тянуть время и с какого-то момента стали так безобразно работать, что клиент сам захотел расторгнуть договор:

— Я оказался для них удобной жертвой, поскольку готов был платить наличными, а не по безналу, и меня устроило их предложение сэкономить на этом — при безналичном расчете ценник был бы выше. В итоге ремонт был заброшен, при этом то, что было сделано, было сделано очень некачественно, и они остались мне должны несколько миллионов рублей. Взыскивать их не с кого, компания «Студия ремонта «Идея» должна уже многим заказчикам, а денег у них на счетах нет.

По ощущениям заказчика, была реализована нехитрая схема: работы начали, набрали авансов, а потом стали тянуть время и стали так безобразно работать, что клиент сам захотел расторгнуть договор. скриншот заключения экспертизы

Мужчина обращался в полицию с заявлением о возможном мошенничестве со стороны организаторов ремонтного бизнеса. Уголовное дело было возбуждено, однако впоследствии, по его словам, расследование сошло на нет.

«Удивляет, что уголовное дело не смогли расследовать»

Сейчас в Советском суде Казани рассматривается иск Джоэля Фамейе к предпринимательнице Марине Илаевой на сумму свыше 61 млн рублей с учетом неустойки, а в Ново-Савиновском — к ИП Илаеву и ООО «Интел Дизайн» — в связи с ненадлежащим исполнителем дизайн-проекта.

Кроме того, супруги Фамейе обратились к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову, которого они просят проверить законность действий ИП Илаевой, в частности при взимании оплаты услуг и на признаки дробления бизнеса, уклонения от уплаты налогов, занижения налогооблагаемой базы. Также просят проверить законность действий Эдуарда Илаева и Антона Попова в ходе ремонта их дома.

В Советском райсуде рассматривается иск Джоэля Фамейе к предпринимательнице Марине Илаевой на сумму свыше 61 млн рублей. скриншот сайта rubin-kazan.ru

От их имени и имени еще двух заказчиков направлено заявление на имя главного инспектора МВД России генерал-майора полиции Игоря Золотова, в котором содержится просьба проверить факты и дать им правовую оценку, возобновить расследование уголовного дела, возбужденного в казанском ОП «Вишневский» в апреле 2023 года в отношении «неустановленного лица», которое «путем обмана под предлогом изготовления мебели похитило денежные средства в сумме 6,460 млн рублей» и проверить на причастность к его совершению Эдуарда и Марину Илаевых, Антона Попова. Заявители также просят проверить предпринимателей на «причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы и Московской области, а также города Сочи».

— Удивляет, что уголовное дело возбудили в отношении неустановленного лица и так и не смогли расследовать, хотя изначально было известно, что деньги это «неустановленное» следствием лицо получило в офисе ООО «Студия ремонта «Идея», где переговоры вели известные потерпевшим, а, значит, и следствию лица — менеджер Марат, дизайнерша Наталья и Антон Попов и передача денег осуществлялась в руки Наталье, а та передала их Антону, — возмущается Олег Стекольщиков.

«Ваш вопрос содержит искажение фактов»

Ранее «Реальное время» писало о судебном конфликте заказчиков нестационарных домов из морских контейнеров из Подмосковья с их поставщиком — казанским ООО «Крафтейнер», основанном учредителем ООО «Студия ремонта «Идея» Эдуардом Илаевым, а также о том, как бывшая работница ИП Илаевой отсудила у нее невыплаченную заработную плату. В этих материалах также фигурировала явно заслуживающая внимания надзорных и правоохранительных органов информация о расчетах наличными, однако об их реакции пока ничего не известно.

Имеющиеся в открытом доступе телефоны Марины Илаевой, Эдуарда Илаева и Антона Попова не отвечают. скриншот сайта timurban.ru

Поскольку имеющиеся в открытом доступе телефоны Марины Илаевой, Эдуарда Илаева и Антона Попова не отвечают, «Реальное время» направило запросы о причинах, по которым ремонт по договорам с ганским футболистом и другими их заказчиками не был закончен и обернулся многомиллионными потерями для владельцев жилья, на указанные в интернете адреса электронной почты. Ответы будут опубликованы по получении.

Ранее Эдуард Илаев на запрос «Реального времени» о позиции относительно судебных споров с клиентами упомянутых выше компаний и историю с взысканием заработной платы Ильвины Гайфуллиной ответил:

— Ваш вопрос содержит искажение фактов. Я не имею никакого отношения к этим компаниям и пояснять мне нечего, — ответил Эдуард Илаев.

Издание также обратилось за комментариями по поводу описанных выше фактов в прокуратуру и УВД Казани. Ответы надзорного органа и правоохранителей также будут опубликованы.

«Урбан» в черных очках и «мебельщица» Илаева

Тем временем дизайнеры с Большой Красной в очередной раз сменили бренд: они рекламировали свои услуги на сайте дизайн-студии Intel Design, расположенной по адресу: ул. Большая Красная, 58а (сайт работает до сих пор, но информация о составе «команды» дизайнеров на нем сейчас отсутствует), затем — на сайте timurban.ru от имени студии «Тимур Урбан». Сейчас, практически не перелицевав этот сайт, на нем разместили бренд «Марина Илаева». На обоих сайтах указан все тот же адрес на Большой Красной и моментально выскакивает диалоговое окно со «старшим дизайнером Юлией», где используется одно и то же фото.

О дизайнере Тимуре Урбане, от имени которого продавались дизайн-проекты, известно немного, причем документально и эти факты не подтверждены. скриншот соцсети

О дизайнере Тимуре Урбане, от имени которого продавались дизайн-проекты, известно немного, причем документально и эти факты не подтверждены. В Сети можно найти аккаунт с фото импозантного молодого человека в черных очках с таким именем, где сообщается:

— Меня зовут Тимур Урбан, мне 38 лет. И больше 10 лет своей жизни я посвятил созданию идеальных интерьеров для комфортной жизни… Мое образование: Казанский Государственный Архитектурный Университет, Архитектурный факультет Миланского политехнического университета (Италия), Европейский институт дизайна IED (Мадрид). Я работал над проектами по всему миру, чтобы научиться создавать по-настоящему комфортный и продуманный интерьер мирового уровня. Сейчас я живу и работаю в Дубае. Плюс, команда под моим руководством работает в Казани (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Скринов документов, которые бы подтверждали столь многогранное и основательное образование Тимура Урбана, как и документов, из которых бы следовало, что это — реальное лицо, на этой страничке обнаружить не удалось, равно как и на сайте, где рекламировались услуги его казанской дизайн-студии.

На сайте Илаевой утверждается о наличии собственного производства мебели, хотя среди видов деятельности этих предприятий и ИП сведения об этом не значатся. скриншот сайта timurban.ru

На перелицованном сайте Урбана, рекламирующем сегодня услуги под брендом «Марина Илаева», утверждается, что опыт работы компании — больше 17 лет, хотя, по данным «СПАРК-Интерфакс», первое ИП Илаева (тогда Марина Афонасьева) зарегистрировала в сентябре 2015 года, остальные упомянутые выше компании начали деятельность не ранее 2017 года. Также на этом сайте утверждается о наличии собственного производства мебели, хотя среди видов деятельности этих предприятий и ИП сведения об этом не значатся, а указаны только некоторые виды торговли, производство различных видов строительных работ и другие не связанные с мебелью работы и услуги.