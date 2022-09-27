Казанский «Водоканал» попался на неосновательном обогащении

Фото: telegram-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

Суд урезал сумму требований КЗиО в 11 раз

Как выяснило «Реальное время», Комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани не удалось взыскать с городского МУП «Водоканал» 9,1 миллиона рублей. Арбитражный суд Татарстана своим решение урезал сумму в 11 раз — до 808 тысяч рублей.

Комитет земельных и имущественных отношений хотел добиться выплаты «Водоканалом» 6,3 миллиона неосновательного обогащения и 2,78 миллиона процентов. Однако предприятие, которое и без того не знает, откуда брать деньги на решение проблем, которые возникают одна за другой на его сетях, лишится только 738,5 тысячи рублей и 69,4 тысячи соответственно.



В Вахитовском районе Казани «Водоканалу» с 17 ноября 2010 года на праве хозяйственного ведения принадлежит недвижимость площадью 2291,5 «квадрата» на земельном участке площадью 1 947 кв. метров по ул. Щапова, уч. №51. В апреле этого года Комитет земельных и имущественных отношений и предприятие заключили договор аренды участка и зарегистрировали его в начале мая.

В Вахитовском районе Казани «Водоканалу» с 17 ноября 2010 года на праве хозяйственного ведения принадлежит недвижимость площадью 2291,5 «квадрата» на земельном участке площадью 1 947 кв. метров. Источник: публичная кадастровая карта

Поводом для судебного разбирательства послужило уклонение «Водоканала» от платы за использование земельного участка. Плата не вносилась больше десяти лет — с 17 ноября 2010-го по 30 апреля 2022-го. Комитет земельных и имущественных отношений попытался решить проблему без суда, направив «Водоканалу» претензию, но тот не дал на нее ответа, после чего и последовало обращение в суд с иском.

В свою очередь, «Водоканал» в суде попытался отбиться от требований, указав, что Комитет земельных и имущественных отношений пропустил срок исковой давности. В итоге суд, рассмотрев заявление предприятия, пришел к выводу, что «обоснованным периодом для предъявления исковых требований, с учетом заявления о пропуске срока исковой давности, является период начиная с 05.07.2019 года», хотя казанские власти предъявили к взысканию период начиная с 1 июня 2013-го.

«Водоканал» в суде заявил, что до постановки земельного участка на кадастровый учет 20 августа 2021 года при расчете платы за пользование земельным участком надлежит исходить из площади здания по наружному обмеру. Суд признал этот довод ошибочным.

«Водоканал» в суде заявил, что до постановки земельного участка на кадастровый учет 20 августа 2021 года при расчете платы за пользование земельным участком надлежит исходить из площади здания по наружному обмеру. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Принимая во внимание, что при заключении договора аренды стороны исходили из площади земельного участка, равной 1 947 кв. м, а изменения параметров объекта недвижимости не имело места, суд пришел к выводу, что именно эта площадь является необходимой для использования объекта недвижимости, расположенного на земельном участке. Какого-либо иного расчета площади, необходимой для использования объекта недвижимости до предоставления участка в аренду, ответчиком представлено не было, — говорится в решении суда.

Третье лицо

Также суд пришел к выводу, что, требуя с «Водоканала» 9,1 миллиона рублей, Комитет земельных и имущественных отношений Казани не учел нахождения на участке имущества третьего лица. Как следует из материалов дела, им оказалось ООО «Канашский керамический завод».

По дополнительному соглашению от 15 апреля 2010 года принадлежащая «Водоканалу» территория составляет 45,9% от всей площади объекта. Аналогичный размер доли указан в Соглашении о совместном использовании земельного участка от 28 февраля 2022-го между предприятием и третьим лицом.



— Следовательно, неосновательное обогащение ответчика также составляет 45,9% от размера оплаты, подлежащей внесению за весь земельный участок. Размер рассчитанной истцом платы за участок площадью 1 947 кв. м составил 47 504 руб. 04 коп. в месяц, 45,9% от этой суммы составляет 21 804 руб. 35 коп., — говорится в решении суда.

На основании этого суд пересчитал плату, подлежащую выплате «Водоканалом» в пользу Комитета земельных и имущественных отношений. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На основании этого суд пересчитал плату, подлежащую выплате «Водоканалом» в пользу Комитета земельных и имущественных отношений. С 5 по 31 июля 2019 года он должен был заплатить 18 990 рублей, с 1 августа по 31 декабря 2019-го — 109 024 рубля, за 2020 год — 261 652 рубля, а за 2021 год — 261 652 рубля. За январь — апрель 2022 года — 87 219 рублей, и всего за 5 июля 2019 года по конец апреля текущего года — 738 539 рублей.

— Поскольку данная оплата осуществлена не была, исковые требования подлежат удовлетворению в определенной судом сумме, — указал Арбитражный суд Татарстана. Исковые требования Комитета земельных и имущественных отношений Казани в итоге удовлетворены частично.

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Татьяна Демина