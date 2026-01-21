Татарстанским лифтостроителям предъявили картельный сговор на четверть миллиарда рублей

Москва приступила к расследованию антимонопольного дела против первого в Татарстане производителя подъемников

Дело о картельном сговоре поставщиков лифтов для замены в татарстанских жилых домах, возбужденное республиканскими антимонопольщиками, дошло до Москвы. По версии УФАС, производители подъемников для многоквартирных домов, где вышел срок эксплуатации этого оборудования, поделили между собой рынок и заработали сотни миллионов рублей. На эту сумму, исходя из действовавших цен, можно было бы приобрести еще более полутора сотен новых лифтов. Центральной фигурой в схеме, по мнению надзорного органа, стала компания «Татлифт», запустившая в 2025 году собственное производство подъемников в ТОСЭР «Зеленодольск» и анонсировавшая строительство завода в Узбекистане, и планы по созданию лифтостроительного кластера на аравийском полуострове. Подробнее о заработках предприятия, которым руководит лауреат республиканского конкурса «Руководитель года — 2024» Гульшат Загидуллина, причинах, по которым рост цены купленных лифтов по пути к объекту достигал примерно четверти от первоначальной, и попытках компании отбиться от претензий УФАС в суде — в материале «Реального времени».

«Согласованные действия привели к формированию высокой цены»

Татарстанское УФАС заподозрило в картельном сговоре четыре компании, участвовавших в поставке лифтов для республиканского Фонда ЖКХ в 2022–2023 годах. В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ООО «Татлифт», ООО «Лифт-строй компания», АО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Трансэнерго». Возбужденное в Татарстане антимонопольное дело оказалось настолько масштабным, что его рассмотрение было решено продолжить в Москве — теперь им занимается Управление по борьбе с картелями.

Основанием для возбуждения Татарстанским УФАС антимонопольного дела стали результаты внеплановой проверки, проведенной по требованию Прокуратуры Татарстана. По ее итогам в ведомстве пришли к выводу, что в 2022–2023 гг. в ходе поставок новых лифтов для замены в многоквартирных домах на счетах двух татарстанских компаний осело в общей сложности более 235 млн рублей. При осуществлении закупок подъемников напрямую у производителей на эту сумму по действовавшим тогда ценам можно было бы приобрести еще порядка 159 лифтов, то есть еще треть от того количества, которое было закуплено.

— В рамках проверки были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков нарушения части 4 статьи 11 Федерального закона о защите конкуренции, выразившиеся в заключении и реализации между АО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Трансэнерго», ООО «Татлифт» и ООО «Лифт-строй компания» соглашения по отказу от добровольной конкуренции и разделению ролей деятельности (полномочий) на товарном рынке по поставке и выполнению работ по замене лифтового оборудования на территории Республики Татарстан, — сообщили «Реальному времени» в УФАС по Татарстану. — Согласованные действия компаний привели к формированию высокой цены на указанные товары и работы и к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на соответствующих товарных рынках.

В УФАС пришли к выводу, что в 2022–2023 гг. в ходе поставок новых лифтов для замены в многоквартирных домах на счетах двух татарстанских компаний осело в общей сложности более 235 млн рублей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В антимонопольном ведомстве сообщили, что ООО «Татлифт», не согласившись с приказом Татарстанского УФАС о возбуждении дела, в октябре 2025 года обратилось с иском в Арбитражный суд РТ, однако в удовлетворении требования о признании недействительным приказа о возбуждении антимонопольного дела было отказано, а в декабре 2025-го это постановление «затвердил» Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

— Срок для обжалования данного постановления истекает 10 февраля. В настоящий момент кассационная жалоба в Татарстанское УФАС не поступала, уточнили в УФАС. — Дело о нарушении антимонопольного законодательства, приказ по которому был оспорен в судах, рассматривается центральным аппаратом ФАС России.

Между тем вопрос о стоимости замены лифтов сегодня выходит на первый план не только с точки зрения рационального использования бюджетных средств, выделяемых на капремонт, но и в плане защиты интересов собственников МКД, чья доля в оплате капремонта ежегодно увеличивается.

«Плюсы» от посредничества и «минус» десятки лифтов

В материалах дела, возбужденного Татарстанским УФАС, подробно описана схема, использовавшаяся участниками предполагаемого картельного сговора в 2022 и 2023 гг.

УФАС указывает, что в 2022 году:

Казанское ООО «Лифт-строй компания» поставило НО «Фонд ЖКХ РТ» для замены лифтов в многоквартирных домах на территории республики 207 лифтов общей стоимостью более 413,1 млн рублей.

Эти лифты ООО «Лифт-строй компания» приобрело у зеленодольского ООО «Татлифт» за 412,8 млн рублей.

ООО «Татлифт», в свою очередь, не произвело, а закупило эти лифты у четырех компаний: у производителя лифтового оборудования АО «Щербинский лифтостроительный завод» — 61 лифт за 93,04 млн, у не являющегося производителем лифтов ООО «Региональное управление Ковровского механического завода» — 56 лифтов на 73,76 млн, у не являющегося производителем лифтов нижегородского ООО «Трансэнерго» — 80 лифтов за 114,76 млн и у не являющегося производителем лифтов московского ООО «Центральное лифтовое управление» — 10 лифтов за 14,21 млн рублей.

В результате, как подсчитали антимонопольщики, «разница, которая осталась в ООО «Татлифт», после перепродажи в ООО «Лифт-строй компания» составила 118 796 000 руб. — по 573 тыс. руб. с одной единицы», а «разница, которая осталась в ООО «Лифт-строй компания» составила 316 000 руб.». Каждый лифт в итоге обошелся Фонду ЖКХ в 1,996 млн рублей.

Минимальная «исходная» цена одного лифта, фигурировавшая в этой цепочке закупок, составляла 1,38 млн рублей. Несложный арифметический расчет позволяет предположить, что если бы лифты поставлялись Фонду ЖКХ напрямую, то в 2022 году республика могла бы приобрести еще 86 подъемников — это более 41% от реально закупленного количества подъемников.

В 2023 году закупки оборудования были продолжены:



Казанское ООО «Лифт-строй компания» поставило НО «Фонд ЖКХ РТ» 257 лифтов общей стоимостью более 537,4 млн рублей.

Лифты ООО «Лифт-строй компания» приобрело у зеленодольского ООО «Татлифт» за 512,4 млн рублей.

ООО «Татлифт», закупило эти лифты у пяти компаний: у производителя лифтового оборудования АО «Щербинский лифтостроительный завод» — 68 лифтов за 106,89 млн, у производителя лифтов московского ООО «ПО Евролифтмаш» — 25 лифтов за 44,3 млн, у не являющегося производителем лифтов ООО «Региональное управление Ковровского механического завода» — 37 лифтов на 60,08 млн, у не являющегося производителем лифтов нижегородского ООО «Трансэнерго» — 116 лифтов за 194,1 млн и у не являющегося производителем лифтов московского ООО «Сигма лифт» — 11 лифтов за 16,5 млн рублей.

По данным УФАС, при этом на счетах ООО «Татлифт» осело более 90,5 млн рублей, на счетах ООО «Лифт-строй компания» — еще 25,4 млн.

Можно предположить, что при минимальной в этих закупках цене одного лифта в 1,57 млн рублей этих денег при прямых поставках от изготовителя могло хватить еще как минимум на 73 лифта, что составляет 28% от общего количества приобретенных для замены в МКД в 2023 г. подъемников.

«Может свидетельствовать о договоренности»

По итогам проведенного расследования о поставках для замены лифтов в многоквартирных домах Татарстанское УФАС сделало вывод: «Если бы АО «ЩЛЗ» («Щербинский лифтостроительный завод») и ООО «Трансэнерго» самостоятельно участвовали в проведении закупочных процедур в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 и самостоятельно бы исполнили договоры, то состоялась бы экономия бюджетных средств, принципы конкуренции были бы соблюдены».

Антимонопольщики также подчеркнули, что в 2023 году при проведении НО «Фонд ЖКХ» закупок лифтов победителем стало ООО «Лифт-строй компания», а заявлявшиеся для участия в конкурсных процедурах АО «ЩЛЗ» и ООО «Трансэнерго» отзывали свои заявки в день подачи, в результате чего ООО «Лифт-строй компания» становилось единственным участникам закупок, а в рамках этих закупок в итоге, были приобретены лифты от АО «ЩЛЗ» и от ООО «Трансэнерго» (производитель ООО «ПО НЛМ»).

По мнению УФАС, это «может свидетельствовать о вероятных признаках соглашения между хозяйствующими субъектами о разделе ролевой деятельности на рынке поставки и замене лифтового оборудования», а ООО «Татлифт» является посреднической организацией, между производителями (поставщиками) и ООО «Лифт-строй компания», которое предоставило лифтовое оборудование для дальнейшей его поставки в рамках договоров с НО «Фонд ЖКХ», не позволяя при этом ООО «Лифт-строй компания» самостоятельно приобретать оборудование у прямых поставщиков, что может свидетельствовать о признаках договоренности разделения ролей и деятельности (полномочий) на рынке».

При этом, по данным УФАС, АО «ЩЛЗ» в 2022–2024 гг. заключало договоры по результатам участия в торгах на поставки лифтов в других российских регионах, а ООО «Лифт-строй компания», АО «ЩЛЗ» и ООО «Трансэнерго» совместно принимали участие в 615 торгах и конкурировали, в результате чего наблюдалось понижение начальной цены торгов. «На территории Республики Татарстан такая конкурентная борьба между этими лицами отсутствовала», — сделали вывод сотрудники УФАС по РТ.

Поставщик, который не прошел отбор

Сотрудники Татарстанского УФАС также выявили признаки аффилированности (учредительные связи) между ООО «Татлифт» и ООО «Лифт-строй компания». Как указано в материалах дела, гендиректор ООО «Татлифт» и его единственный владелец до сентября 2020 года Гульшат Загидуллина в 2020 году также являлась владельцем ООО «Лифт-строй компания», и «в период с 24.09.2020 по 30.10.2020 ООО «Лифт-строй компания» и ООО «Татлифт» входили в одну подконтрольную группу лиц по смыслу статьи 9, части 8 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Сотрудники Татарстанского УФАС выявили признаки аффилированности (учредительные связи) между ООО «Татлифт» и ООО «Лифт-строй компания». скриншот сайта ООО "Татлифт"

Как раз перед проверкой УФАС, в апреле 2024 года ООО «Татлифт» официально ввело в эксплуатацию собственный лифтостроительный завод на территории промпарка «Зеленодольск» с планируемой начальной мощностью 1,5 тыс. лифтов в год.

Татарстанское УФАС проанализировало структуру выручки ООО «Татлифт» в 2022—2023 гг и в первом квартале 2024 года. Анализ показал, что непосредственно производством лифтов посредник в поставках между их производителями и поставщиком Фонда ЖКХ начал заниматься в 2023 году, причем доля производства в его выручке до 2024 года была минимальной:

в 2022 году выручка от продажи лифтового оборудования — 654,86 млн рублей, от СМР — 77,92 млн рублей;

в 2023 году выручка от продажи лифтового оборудования — 545,89 млн рублей, от собственного производства лифтов — 10,72 млн рублей;

в первом квартале 2024 года выручка от продажи лифтового оборудования — 148,2 млн рублей, от собственного производства лифтов — 44,65 млн рублей.

При этом 2022 год стал для компании наиболее успешным в плане доходности. Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», в 2022-м при выручке в 610,7 млн рублей была получена чистая прибыль в 41 млн, тогда как в 2023-м при выручке 463,8 млн чистая прибыль составила всего 4,4 млн, а в 2024-м при выручке 924,3 млн — 7 млн.

В 2025 году ООО «Татлифт» подавало заявки на участие в 25 госзакупках в других регионах России, в том числе — на выполнение работ по ремонту, замене и модернизации лифтов в Югре, Севастополе, Ставропольском крае, Бурятии, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Кузбассе, в Забайкальском крае, Рязанской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Калининградской, Челябинской областях, но не прошло предварительный отбор квалифицированных подрядных организаций.

Гендиректор ООО «Татлифт» и его единственный владелец до сентября 2020 года Гульшат Загидуллина в 2020 году также являлась владельцем ООО «Лифт-строй компания». скриншот сайта ООО "Татлифт"

ООО «Татлифт» на момент публикации не ответило на вопросы «Реального времени», почему компания не использовала возможность участвовать в закупках Фонда ЖКХ в Татарстане и почему осуществляло закупки лифтов для дальнейших поставок ООО «Лифт-строй компания» не напрямую у производителя, предлагавшего это оборудование по самой низкой цене, а по более высоким ценам у посреднических организаций. Не дали в компании и ответа на вопрос, планирует ли она далее оспаривать решение Арбитражного суда РТ об отказе в удовлетворении требования о признании недействительным приказа Татарстанского УФАС о возбуждении антимонопольного дела. Ответы будут опубликованы по получении.

Предстоит замена еще 884 лифтов

Вопрос о замене лифтов в многоквартирных домах Татарстана остро стоит на повестке дня уже несколько лет. Летом 2025 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщал, что до 15 февраля 2030 года в Татарстане предстоит заменить 1 955 лифтов, срок службы которых достиг установленного законом 25-летнего срока, по истечении которого эксплуатация подъемников запрещена.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщал, что до 15 февраля 2030 года в Татарстане предстоит заменить 1 955 лифтов, срок службы которых достиг 25-летнего срока. предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

В 2025 году в Татарстане заменили 675 лифтов, в том числе 457 лифтов в Казани. Рассказывая об этом журналистам, глава Минстроя подчеркнул, что рекордный рывок удалось обеспечить за счет поддержки раиса республики Рустама Минниханова, который распорядился выделить из бюджета Татарстана в дополнение к первоначальному финансированию еще более 2 млрд рублей. А первоначальное финансирование программы капремонта МКД в 11,27 млрд рублей обеспечили собственники жилых помещений за счет целевых взносов (5,83 млрд рублей), бюджет РТ (4,36 млрд рублей) и местные бюджеты (1,07) млрд рублей.

В 2026–2028 гг. в МКД Татарстана планируется заменить 884 лифта.



«Для рынка капремонта жилья это может стать прецедентом»

Резонансным и очень важным считает возбужденное ФАС дело о закупках лифтов руководитель практики административно-правовой, судебной защиты юридической компании YAHATIN Антон Смирнов. Он подчеркивает: обвиняя четыре компании в картельном сговоре при поставке и замене лифтов в многоквартирных домах на территории республики, УФАС указывает, что они разделили роли: одни формально участвовали в торгах и затем отзывали заявки, другие выигрывали как «единственные участники», а между собой они выстроили цепочку посредников, которая искусственно завышала цену оборудования для конечного заказчика — регионального Фонда ЖКХ.

Антимонопольный орган, отметил он, также указывает на признаки нарушения: систематический отзыв заявок участниками торгов в пользу одного победителя, цепочку перепродаж лифтов с накруткой цены, отсутствие конкуренции в Татарстане при активном участии тех же компаний в торгах в других регионах, а также совпадение заводских номеров оборудования на всех этапах поставки, в то время как позиция компаний, судя по материалам дела, сводится к тому, что приказ о возбуждении дела является процессуальным документом и не подлежит обжалованию, отсутствуют доказательства формального соглашения между участниками, на том, что каждая компания действовала самостоятельно в рамках своей коммерческой деятельности, а ООО «Татлифт» является производителем, а не простым посредником.

— На данный момент компании дважды проиграли в судах — и в первой инстанции Арбитражного суда РТ, и в апелляции (Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд), — говорит Смирнов. — Суды последовательно отклонили 31 довод заявителей. Важно понимать: суды рассматривали не вопрос о доказанности самого картеля, а законность приказа о возбуждении дела. Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, на этой стадии проверяется только отсутствие формальных оснований для отказа в возбуждении дела (истечение сроков давности, повторное рассмотрение и т. п.). То есть компании пытались остановить антимонопольное разбирательство еще на стадии возбуждения дела, но суды признали, что УФАС имел все основания начать расследование. Сам вопрос о наличии картельного сговора продолжает рассматриваться комиссией ФАС России по делу №22/01/11-15/2025, которая приняла дело к своему производству от регионального управления. Именно там будет приниматься решение по существу — есть картель или нет.

«Важно понимать: суды рассматривали не вопрос о доказанности самого картеля, а законность приказа о возбуждении дела». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт «Реального времени» считает, что вероятность доказательства УФАС нарушения антимонопольного законодательства в этом деле высока по следующим причинам:

Собрана обширная доказательственная база: анализ сотен договоров, совпадение заводских номеров оборудования, данные о торгах в других регионах.

Наблюдается устойчивая модель поведения: системный характер действий на протяжении 2022–2024 годов.

Действия участников цепочки экономически нелогичны: зачем производителю лифтов (ЩЛЗ) подавать заявку на торги, а затем отзывать ее, если его оборудование все равно будет поставлено через цепочку посредников?

Налицо значительная ценовая разница: суммарная «накрутка» посредников составила более 208 млн рублей на 464 лифтах — в среднем по 450 тыс. рублей на единицу.

Российские суды в последние годы активно поддерживают ФАС по картельным делам, особенно при наличии экономического анализа.

— Однако есть и аргументы в пользу компаний, — считает Смирнов. — Это отсутствие прямых доказательств договоренности (переписки, протоколов встреч), возможность объяснить действия коммерческой логикой, а также то, что ООО «Татлифт» позиционирует себя как производителя, что может объяснить его роль в цепочке поставок.

По мнению эксперта, если ФАС докажет картель, участников ждут серьезные санкции:

Административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ: для юридических лиц от 3% до 15% от суммы выручки от реализации товара, на рынке которого совершено нарушение, а при невозможности определения выручки — от 5 млн до 50 млн рублей на каждое лицо. Для должностных лиц (руководителей компаний) штрафы составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или возможна дисквалификация на срок до трех лет. Учитывая, что речь идет о контрактах на сумму около 3,6 млрд рублей за два года, штрафы могут исчисляться сотнями миллионов рублей.

ФАС выдаст антимонопольные предписания: прекратить нарушение, расторгнуть или изменить соглашения, перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от нарушения (потенциально те самые 208+ млн рублей).

Компании могут быть включены в реестр недобросовестных поставщиков, что фактически означает запрет на участие в госзакупках на срок до двух лет — крайне болезненная мера для компаний, работающих на этом рынке.

Неизбежны репутационные потери: информация о картеле публикуется на сайте ФАС и в СМИ, что затрудняет работу с контрагентами и получение кредитов.

Возможны гражданско-правовые последствия: заказчик (НО «Фонд ЖКХ РТ») или даже собственники квартир теоретически могут взыскать убытки от завышения цен через суд.

— В 2024 году ФАС России возбудила 315 дел о картельных сговорах, приняв 245 решений по ним, — напомнил Антон Смирнов. — Общая сумма контрактов с нарушениями составила 122,4 млрд рублей, картели были обнаружены в 78 регионах страны. В федеральный бюджет поступило около 1 млрд рублей штрафов за антиконкурентные соглашения, а общая сумма взысканных ФАС штрафов в 2024 году составила 9,9 млрд рублей. Недавние громкие дела включают: дорожный картель в Воронежской и Тамбовской областях на сумму 14,9 млрд руб. ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей (октябрь 2024-го), дорожный картель на Кубани и в Ставрополье на сумму 15 млрд руб. (декабрь 2024-го), дорожный картель в Ульяновской области на сумму 1,27 млрд руб. (ноябрь 2024-го). Практика показывает, что около 85% картелей выявляется на госзакупках, а наиболее подвержены нарушениям строительство, фармацевтика, пассажирские перевозки и недвижимость.

Что касается перспектив этой истории, то сейчас параллельно идут два процесса — рассмотрение дела по существу комиссией ФАС России, где будет решаться вопрос о наличии или отсутствии картеля, что может занять от нескольких месяцев до года, и судебное обжалование компаниями приказа о возбуждении дела, где они уже дважды проиграли — в первой инстанции и апелляции, и у них осталась возможность обратиться в кассацию (Арбитражный суд Поволжского округа), но, по мнению Смирнова, шансы на успех невелики, учитывая две последовательные судебные неудачи. После того, как ФАС вынесет решение по существу дела о картеле, говорит он, его также можно будет обжаловать в арбитражном суде — уже с полным исследованием всех доказательств наличия или отсутствия сговора.

— Учитывая, что суды уже дважды поддержали позицию антимонопольного органа на стадии возбуждения дела, шансы на успешное обжалование итогового решения снижаются, но полностью исключать их нельзя, — считает эксперт. — Это дело имеет серьезную доказательную базу, и вероятность признания картеля высока. При таком исходе участников ждут штрафы, исчисляемые сотнями миллионов рублей, запрет на госзакупки и репутационный ущерб. Для рынка капремонта жилья в Республике Татарстан это может стать прецедентом усиления антимонопольного контроля и сигналом другим участникам о недопустимости подобных схем.

Рустам Минниханов на коллегии Минстроя указал на недопустимость завышения стоимости оборудования. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Показательно, что на ту же проблему обратил внимание раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии республиканского Минстроя, высказавшись по поводу расчетов в строительной сфере:

— Есть вопросы по сметной стоимости, когда подбирается оборудование с завышенной стоимостью, с завышенной мощностью. Все это очень четко через экспертизу и ГИСУ надо смотреть.