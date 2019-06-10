«Там ничего не сделано»: инвестор пытается вернуть миллиард, вложенный в строительство ТЦ «Авиатика»

Экспертиза доказала, что генподрядчик не отработал денег, полученных от заказчика, даже на треть

Компания «Трейдсквер», затевавшая грандиозный проект по строительству торгового центра «Авиатика» на месте бывших корпусов КМПО, осталась в итоге без ТЦ, но с убытками и исками на сумму более 4,1 млрд рублей к своему генподрядчику — марийскому «ИК Дежавю». Судебная экспертиза доказала — последний не выполнил строительные работы в должном объеме, а в отчетах была указана завышенная стоимость стройматериалов. В свою очередь генподрядчик тоже считает себя потерпевшей стороной и указывает, что его обманули «субчики». Подробности — в материале «Реального времени».

«Сумма выплачена, работы не сделаны»

Масштабный проект по строительству торгового центра «Авиатика» на месте бывших корпусов КМПО на 180 тысяч кв. м по улице Миля, увы, вылился лишь в многочисленные судебные тяжбы между заказчиком и подрядчиком, который должен был возводить новый ТЦ.

Как известно, в качестве заказчика, который когда-то громко заявлял о проекте ТЦ «Авиатика», выступает ООО «Трейдсквер». Оно зарегистрировано по адресу Дементьева, д. 1. Примечательно, что одним из бенефициаров и гендиректором компании является акционер и один из членов совета директоров АО «КМПО» Станислав Ерохов. Вторым собственником «Трейдсквера» числится некая Инна Лукашева. По данным «СПАРК Интерфакс», по итогам 2017 года компания получила убыток в 275,6 млн рублей.

Тем не менее «Трейдсквер» пока не испытывает натиска со стороны кредиторов — в картотеке Арбитражного суда практически нет свежих исков, предъявленных к компании. Зато сам «Трейдсквер» «атакует» исками своего генподрядчика — ООО «ИК Дежавю», зарегистрированное в городе Волжске республики Марий Эл. Самый крупный из них — на 4,1 млрд рублей. Из этой суммы почти 1,1 млрд рублей — задолженность по договору генподряда, более 3 млрд рублей — неустойка. Остальные требования связаны с задолженностью по договору генпроектирования, процентами и неустойкой за пользование чужими деньгами.

Масштабный проект по строительству торгового центра «Авиатика» на месте бывших корпусов КМПО на 180 тысяч кв. м по улице Миля, увы, вылился лишь в многочисленные судебные тяжбы. Фото kzn.ru

Судебный процесс тянется уже с прошлого года, но фактически ситуация стала проясняться только сейчас: наконец завершилась судебная экспертиза, которая длилась на протяжении нескольких месяцев и должна была определить, потратил ли «ИК Дежавю» средства, полученные от «Трейдсквера» на строительство «Авиатики». Экспертизу выполняло ООО «ЦАЛЭКС». Как пояснил корреспонденту «Реального времени» представитель «Трейдсквера» Ибрагим Эйдельман, генподрядчику было выплачено порядка 1 млрд рублей, но согласно экспертизе, отчитаться смогли разве что примерно о трети этой суммы, то есть не более чем о 300 млн рублей.

— Там почти ничего не сделано. Насколько я понимаю, там просто пустой объект, можете подъехать, посмотреть. Была выплачена сумма больше миллиарда, а работы никакие не были выполнены — говорит Эйдельман.

Как за подрядчика отдувался «субчик»

На последнее заседание по иску «Трейдсквера» в Арбитражный суд в качестве ответчика явилась лично генеральный директор и единственный учредитель марийского «ИК «Дежавю» Юлия Авраменко. Отметим, что «ИК Дежавю» с уставным капиталом 10 тысяч рублей было зарегистрировано в конце июля 2015 года, то есть всего за несколько месяцев до создания самого «Трейдсквера». Кроме того, за Юлией Авраменко числится компания АО «Дежавю» с уставным капиталом 100 тысяч рублей, зарегистрированное в Москве.

Впрочем, выводы экспертов в суде оспаривала в большей степени не Авраменко, а представитель компании ООО СК «Техностройказань» Р. Ахметсафин, выступавший при строительстве «Авиатики» субподрядчиком и заявившийся в суде как третье лицо. Отметим, что в системе «СПАРК Интерфакс» фирмы с таким названием найдено не было. Представитель ООО СК «Техностройказань» Ахметсафин делал акцент на том, что эксперты оценивали стоимость использованных материалов исходя из данных, отраженных в сборнике ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы), а не из рыночной стоимости, по которой покупал материалы генподрядчик («ИК Дежавю»). По мнению подрядчика, именно поэтому экспертиза и не досчиталась потраченных на строительство «Авиатики» денег.

Он представил три внушительных коробки с документами, из-за которых сидящим в зале почти не было видно судьи. Среди документов были в том числе и накладные на стройматериалы. Подрядчик настаивал, что эксперты должны изучить и их, чтобы при подсчете затрат на материалы исходить уже из их рыночной стоимости.

«ИК Дежавю» с уставным капиталом 10 тысяч рублей было зарегистрировано в конце июля 2015 года, то есть всего за несколько месяцев до создания самого «Трейдсквера». Фото evening-kazan.ru

Эксперт Анастасия Швец пояснила, что в акте о приемке выполненных подрядных строительно-монтажных работ (КС-2) был указан лишь некий «прайс», но не названы поставщики. Это одна из причин, почему при оценке стоимости материалов эксперты исходили из данных сборника «Стройцена РТ» (основан на ГЭСН). Если же данных не было и в «Стройцене», эксперты мониторили предложения поставщиков: если стоимость материалов, указанная в отчете «ИК Дежавю», превышала среднерыночную, они указывали именно среднерыночную.

«Нас обманули субподрядчики»

Любопытно, что Юлия Авраменко не поддержала позицию своего субподрядчика и не стала настаивать на проведении дополнительной экспертизы, хотя, казалось бы, выводы экспертов о том, что «ИК Дежавю» не отработало полученный миллиард, играют в первую очередь против компании. Авраменко заявила, что она и сама является потерпевшей стороной и что ее настораживает принципиальность «субчика», работавшего на «Авиатике». Мол, субподрядчик намеренно поставлял стройматериалы по завышенной цене, а теперь пытается оправдаться.

— Я находилась большую часть времени в декретном отпуске, и фирмой руководил мой помощник, который имел отношение к третьей стороне (ООО СК «Технострой», — прим. ред.). <...>. Я предполагаю, что есть аффилированность нашего коммерческого директора с третьим лицом. И они опасаются, что по результатам суда мы предъявим иск к ним. Я доверяла своему директору, и вот к чему это привело. С иском я в любом случае несогласна. А то, что, извините за выражение, нам голову морочили аффилированные лица, вопрос другой, может быть даже уголовный момент, — высказалась Юлия Авраменко.

Дама заметно волновалась. Она выступила категорически против повторных исследований со стороны экспертов, мотивируя это тем, что она вынуждена каждый раз приезжать в другой город на судебные заседания.

Судебное заседание было отложено. Фото Максима Платонова

— В связи с тем, что суд находится в другом городе, мне приходится постоянно ездить и не решать другие вопросы развития фирмы. Они (представители «Трейдсквер», — прим. ред.) нам говорят, что работы мы не выполняли. Мы же работы выполняли, экспертиза это доказывает. С иском мы не согласны. Мы готовы, если какие-то объемы не доделали... Прошу отказать в иске. Взаимоотношения с подрядчиками — это наши взаимоотношения. Оказалось, что цены нам завышали, так экспертиза говорит, — сбивчиво объяснила директор «ИК Дежавю».

Судебное заседание было отложено.