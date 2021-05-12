Как в Набережных Челнах «раздели» чукотский флот

Нацгвардия из Анадыря «потонула» в судах Татарстана

На антирекорд претендует дело о так называемом чукотском флоте в Татарстане. Отдел вневедомственной охраны из Чукотского автономного округа еще в августе 2013 года определил на ответственное хранение в челнинскую судостроительную компанию «ТКТ» два сторожевых катера. Однако, когда суда по окончании срока вернули эксплуатанту, выяснилось, что на них недостает оборудования. Чтобы заставить «ответственных хранителей» вернуть имущество пришлось идти в суд. Впрочем, решение последнего о «доукомплектовке» катеров исполнять было уже некому: судостроительный завод из пригорода автограда вступил в банкротство. С 2016 года решение суда так и осталось неисполненным. В прошлом году нацгвардия, в ведении которой ныне находится эксплуатант судов, вышла в суд с новой инициативой: компенсировать ей 78,7 млн рублей стоимости оборудования, которое так и не удалось вернуть. Но и она не принесла успеха.

Хранили, но не сохранили

В судебное разбирательство без особых перспектив вылились деловые взаимоотношения отдела вневедомственной охраны управления МВД Чукотского автономного округа и судостроительной компании «ТКТ» из Набережных Челнов. По условиям договора от 1 августа 2013 года первые оставили на ответственном хранении в «ТКТ» до конца 2014 года два корабельных поста с сопутствующим оборудованием. Речь, в частности, шла о двух суднах технического флота проекта КМ-155 «Инзер» с двумя стационарными двигателями, двумя комплектами разборных кильблоков, парой специально оборудованных влагозащищенных шкафов для хранения оружия и документации, двумя гидроакустическими звуковизионными станциями для обнаружения подводных малоразмерных целей «Нептун», двумя радиостанциями «Motorola GM160», четырьмя радиостанциями КВ «Vertex VX — 1700» и многим другим.

А когда этот срок истек, выяснилось, что на судах недостает оборудования. Одним словом, хранили, но не сохранили. Эксплуатант судов выслал претензию. Руководитель СК «ТКТ», говорится в материалах суда, гарантировал допоставку недостающего имущества до 20 июля 2014 года. Однако этот срок выдержан не был. Дальнейшая переписка тоже ни к чему не привела. В конце концов для решения этого вопроса эксплуатанту катеров пришлось идти в суд. Он потребовал в татарстанском арбитраже от «ТКТ» передать недостающее оборудование.

По катеру «Инзер» было названо 49 позиций техники и другого имущества: кресло капитана, датчик эхолота, автоматическое зарядное устройство средств радиосвязи, разного рода навигационное оборудование (судовые часы, барометр, секундомер), командно-трансляционное устройство, путевой компас, аварийный радиобуй, гребные винты, холодильник, камбузная плита и т. д. У другого «Инзера» пропало 70 позиций оборудования: спасательные жилеты и круги, спасательный плот, коммутатор, фонари, те же камбузная плита и холодильник.

Решение исполнено не было

И хотя судебное разбирательство зачастую проходило без истца «в связи с удаленностью местонахождения», он добился своего. Татарстанский арбитраж еще 16 февраля 2016 года удовлетворил иск эксплуататора сторожевых катеров: обязал судоходную компанию «ТКТ» передать снятое с судов оборудование.

Однако, это решение не исполнялось на протяжении четырех лет. По всей видимости, этому способствовало финансовое пике самой судостроительной компании: 14 декабря 2015 года ее признали банкротом. За прошедшее с того момента время отдел вневедомственной охраны успел перейти из подчинения Управления МВД РФ по Чукотскому автономному округу к войскам нацгвардии, а ситуация ничуть не изменилась.

Татарстанский арбитраж еще 16 февраля 2016 года удовлетворил иск эксплуататора сторожевых катеров: обязал судоходную компанию «ТКТ» передать снятое с судов оборудование. Фото: Максим Платонов

Запросили слишком много?

Нацгвардейцы в апреле прошлого года попытались было сдвинуть дело с мертвой точки. Так, правопреемник отдела вневедомственной охраны — точно такая же структура в составе войск национальной гвардии — подал заявление в Арбитражный суд РТ с тем, чтобы он изменил способ и порядок исполнения «исторического» решения 2016 года. А именно: он намеревался взыскать с судостроительной компании «ТКТ» 78,7 млн рублей стоимости потерянного оборудования.

Откуда возникла такая сумма? Истец ссылался на то, что на основании госконтракта стоимость ремонта одного судна должна была обойтись ему в 32 млн рублей, а коммерческое предложение Ливадийского ремонтно-судостроительного завода на «починку» другого судна от 17 марта 2020 года «уложилось» в 46,7 млн.

Суд первой инстанции посчитал, что чуткотская вневедомственная охрана не доказала, что в исполнении судебного решения есть трудность. И документы, которые та подала в суд в подтверждение реальной стоимости оборудования, он не принял. Ходатайство же о проведении судебной экспертизы, которая могла бы определить такую стоимость, сам взыскатель в суде первой инстанции не поддержал. Апелляция согласилась с татарстанским арбитражем.

Сами нацгвардейцы были убеждены в том, что представили обоснование размера убытков, составляющих стоимость невозвращенного оборудования. Но и Арбитражный суд Поволжского округа оснований для удовлетворения их кассационной жалобы не нашел. Намерен ли отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Чукотскому автономному округу продолжить борьбу выяснить не удалось. Комментарий на запрос «Реального времени» пока не поступил.

Намерен ли отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Чукотскому автономному округу продолжить борьбу выяснить не удалось. Фото: baikal-daily.ru

Воевал с налоговой из-за штрафных санкций в 10—12 млн рублей



Согласно данным самой судостроительной компании «ТКТ», которые ранее сообщались, она занималась строительством и продажей стальных катеров и моторных круизных яхт с начала 90-ых. Судостроительный завод находился в пригороде Набережных Челнов. «ТКТ» с гордостью сообщала, что создала новый цикл судостроительного производства малых стальных катеров и яхт различных классов и различной длины от 10 до 20 метров: для туризма, активного отдыха, семейных прогулок. А также служебно-разъездные катера, суда специального назначения: нефтесборщики, буксирные, водолазные и боцманские катера. Представляли их на специализированных выставках как в России, так и за рубежом. Всего к 2011 году было построено и сдано заказчикам свыше 100 судов.

Бывший конкурсный управляющий судостроительной компании «ТКТ» Алена Воронина вспомнила в беседе с корреспондентом «Реального времени», что ее банкротное дело было прекращено еще в 2017 году: из-за недостатка средств, необходимых для проведения процедуры банкротства. Экс-«конкурсник» говорит, что на предприятии числились не больше десятка работников (многие уволились еще раньше, так как предприятие давно находилось в предбанкротном состоянии), катер, заложенный «Тимер банку», и «металлолом».

По какой причине банкротилась компания Воронина не знает. Но, по ее словам, бенефициар СК «ТКТ» Марат Мустафин долго воевал с налоговой, которая начислила ему большие штрафные санкции: 10—12 млн рублей. Судебная тяжба активно шла в момент процедуры наблюдения на предприятии. По данным Алены Ворониной, основное имущество числилось на другой мустафинской компании ООО «Верфь». Однако и оно не избежало банкротства. Конкурсное производство в этом обществе было завершено на исходе 2020 года. Связаться с конкурсным управляющим ООО «Верфь» Виталием Палаксовым не удалось. Согласно федресурсу он не является членом какой-либо СРО. Сам Мустафин также прошел через личное банкротство.

Случайно ли пропало оборудование с катеров или это были чьи-либо целенаправленные действия, неизвестно. Однако в ситуации, когда бизнес идет ко дну, возможно все.

