В битву за активы Сафаева включился банк Ротенбергов

Кто оказался кредиторами предприятий Сафаева

Как стало известно «Реальному времени», АО «СМП Банк» (контролируется известными российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами) через суд заблокировало продажу активов двух компаний из банкротящегося татарстанского холдинга «Инвэнт», принадлежащего известному бизнесмену Эльбеку Сафаеву. Речь идет об ООО «Инвэнт-Электро» и ООО «Таттеплоизоляция», а общая начальная стоимость имущества, которое должно было пойти на торги, составляет свыше 800 млн рублей.

Как следует из документов суда по банкротству этих компаний, указанное имущество — недвижимость и производственное оборудование — частично находится в залоге у «Газпромбанка». Этот банк ведет активную борьбу за активы группы «Инвэнт», в частности за завод «Таткабель», с Эльбеком Сафаевым, недавно вышедшим на свободу после срока за покушение на мошенничество. Как ранее писало «Реальное время», в этой борьбе «Газпромбанк» уже одержал одну победу: один из ключевых кредиторов «Таткабеля» — ранее управлявшая активами ГК «Инвэнт» компания «Идея Групп» попала под контроль бизнесмена Сергея Кучерявенко, связанного с бизнесом «Газпрома».

«Газпромбанк» ведет активную борьбу за активы группы «Инвэнт», в частности за завод «Таткабель», с Эльбеком Сафаевым. Фото: tatcable.ru

«СМП Банк» наряду с «Газпромбанком» и рядом других банков является крупным кредитором предприятий «Инвэнта». Так, долг «Таттеплоизоляции» перед АО «СМП Банк» составляет свыше 1 млрд рублей, долг «Инвэнт-Электро» — 535 млн рублей. Впрочем, «Газпромбанк» присутствует в реестре кредиторов обоих компаний с еще большей суммой — в 2,873 млрд рублей.

Банки «Газпрома» и Ротенбергов пытаются поделить «Инвэнт»

Теперь же «СМП Банк» пытается противостоять «Газпромбанку» в рамках дел о банкротстве этих двух компаний. Вначале банк Ротенбергов попытался обжаловать в апелляции сам факт включения «Газапромбанка» в реестр кредиторов «Инвэнт-Электро», указывая на якобы имевшую место аффилированность банка с ГК «Инвэнт» (в некоторых компаниях группы с долей в 0,01% присутствовал ЗКПИФ «Газпромбанк-Комплексный». указывал представитель банка в суде). Однако суд эти доводы отмел, заявив, что договоры о кредитах заключались на рыночных условиях — наравне с тем же АО «СМП Банк».

Сейчас же «СМП Банк» пытается оспорить заключение договоров о залоге имущества, причем уже для двух компаний. Решение по этим ходатайствам еще не принято, однако в качестве обеспечительной меры Арбитражный суд Татарстана постановил запретить организатору торгов по продаже имущества указанных двух компаний (организатором выступает ООО «Парадиз групп») проводить торги до появления судебного акта по результатам рассмотрения нового заявления «СМП Банка».

«СМП Банк» пытается противостоять «Газпромбанку» в рамках дел о банкротстве этих двух компаний. Фото bankreal.ru

В пресс-службах «Газпромбанка» и «СМП Банка» пока не прокомментировали судебный конфликт. Помощница конкурсного управляющего «Таттеплоизоляции» подтвердила приостановку торгов из-за оспаривания договоров залога, однако не стала сообщать, с чем связано оспаривание этих договоров. В офисе конкурсного управляющего «Инвэнт-Электро» от комментариев отказались.

Александр Артемьев