Чем владеют дети Рашида Аитова: от мебельных активов в Марийке до «гнездышка» в Казани под 50 миллионов

«Реальное время» присмотрелось к освобожденному от арестов имуществу детей осужденного экс-главы «Свея»

Фото: Ирина Плотникова

Почти полсотни гектаров земли, коттеджный поселок в Услоне, леспромхоз и мебельная фабрика с бомбоубежищем в Марий Эл, а также квартиры, дома и машины. Всем этим, как выяснило «Реальное время», официально владеют сын и дочки осужденного ВИП-застройщика Казани Рашида Аитова. Кадастровая стоимость имущества тянет на 600 млн рублей, причем речь идет лишь о тех объектах, которые в декабре 2019-го Верховный суд Татарстана освободил от ареста по уголовному делу экс-главы «Свея». Впрочем, вскоре после этого незаконно отчужденный участок в Казани за 56 млн рублей семье пришлось вернуть городскому исполкому.

Объем арестованного сократился вдвое



У Рашида Аитова — три дочки. Старшей — 45, средней — 29, младшей в сентябре будет 8 лет. Единственному сыну — 12. В ходе предварительного расследования уголовного дела главы компаний «Свей» и «Маг-Строй» под арестом в 2015—2017 годах оказались активы компаний и самого Аитова, а также его гражданской супруги и трех детей.

Ущерб 120 обманутых дольщиков сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ оценивали в 350 млн рублей, а объем арестованного — в 1,5 млрд рублей. И в декабре 2019-го Верховный суд Татарстана по жалобам собственников и их представителей счел нужным вернуть собственность потомкам Аитова и третьим лицам. В результате объем оставшегося под арестом сократился более чем вдвое. Но и оставшегося дольщикам должно хватить.

Для справки: По приговору Московского райсуда Казани 2018 года Рашид Аитов получил 11 лет колонии за мошенничество, Верховный суд РТ сократил этот срок на год. С учетом закона о зачете сроков из этой «десятки» осужденный отбыл в СИЗО и больнице для осужденных больше 6 лет. 20 февраля 2020-го был этапирован в исправительную колонию №3 под Казанью. Но вскоре может оказаться на воле, если суд удовлетворит его ходатайство об освобождении по болезни.

«Реальному времени» удалось выяснить, какие объекты вернулись в семью, и оценить их примерную стоимость. А еще найти частичное подтверждение слуху, что вслед за освобождением имущества от ареста оно может сменить собственников.

По приговору Московского райсуда Казани 2018 года Рашид Аитов получил 11 лет колонии за мошенничество, Верховный суд РТ сократил этот срок на год. Фото Дмитрия Резнова

Один в трехэтажном доме

Несмотря на посадку папы, его дети остаются миллионерами. Самой состоятельной по объему арестованного и освобожденного является старшая дочка Светлана Рашидовна Котова (Токинова), а самым малообеспеченным — несовершеннолетний наследник. Правда, лишь на первый взгляд.

12-летний сын Аитова и его гражданской супруги Елены Чукиной владеет недвижимостью на 15 млн рублей — это трехэтажный дом в 410 «квадратов» и 40 соток в Новом Юдино, на улице Кооператоров. Собственником мальчик стал еще в годовалом возрасте. Правда, тогда на него зарегистрировали лишь половину доли в строении, вторую — на его мать. А 27 ноября 2015 года — через 2 недели после ареста Рашида Аитова — Чукина подарила свою долю сыну.

На другие владения Аитова-младшего, если они и есть, арест не накладывался. Миновали запреты Фемиды и его восьмилетнюю сестренку. В отличие от личной собственности их матери Чукиной, о которой «Реальное время» планирует рассказать чуть позже.

Коммерческие площади в доме обманутых дольщиков

Личное имущество средней дочки ВИП-застройщика Казани Динары Рашидовны Шайдуллиной (Аитовой), по кадастровой оценке, тянет на 66 млн рублей. Тут две квартирки в Казани, дом в Верхнем Услоне и нежилые помещения в ЖК «Миллениум Сити». Также из-под ареста освобожден автомобиль Infiniti gx70 2014 года выпуска.

Суд вернул право распоряжаться подарками от папы — участком около 2 га и двухтажным жилым домом в деревне Медведково Верхнеуслонского района. Общая кадастровая стоимость объектов — 1,2 млн рублей. В качестве их первого собственника в 2002 году регистраторы указали самого Рашида Рафаиловича. Дарственную дочке на дом он оформил через несколько дней, а на землю — через 4 года.

29-летняя наследница зарегистрировала в собственность два нежилых помещения в 24-этажке «Миллениум Сити» на пересечении Чистопольской и Амирхана. Фото: gsn.tatarstan.ru

В 2013 и 2015 годах 29-летняя наследница зарегистрировала в собственность два нежилых помещения в 24-этажке «Миллениум Сити» на пересечении Чистопольской и Амирхана. Общая площадь апартаментов — почти 1000 «квадратов», а кадастровая стоимость — 54,4 млн рублей. Находится эта коммерческая недвижимость в бывшем долгострое аитовской фирмы «Маг-Строй», дольщики которого писали жалобы президенту и прокурору страны задолго до того, как Аитов получил статус подозреваемого.

В 2011-м еще под папиной фамилией Динара Рашидовна выступала соучредителем компании «Пресс-тайм» с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». Партнером Аитовой в этом бизнесе была Ирина Волынец, ныне лидер «Национального родительского комитета» и эксперт Общественной палаты РФ. В 2017-м «Пресс-тайм» ликвидировали.

В собственности Шайдуллиной две квартиры в Казани на пятых этажах. Первая — 106 кв. м в семиэтажке на улице Хороводной приобретена в марте 2015-го и оценена кадастровой службой в 6 млн рублей, вторая — дешевле на 2 млн и меньше на 30 «квадратов» — куплена в доме на улице Достоевского в 2014-м. Зарегистрировать ее в собственность дочка Аитова смогла лишь в 2016-м по решению суда.

У леди-босс с активами в полмиллиарда отняли кусочек «Рима»

По данным Росреестра, младшие дети осужденного застройщика не спешат расставаться с освобожденной от обременений недвижимостью. А вот по объектам их старшей сестры уже началось движение. В свое время под арест по уголовному делу Рашида Аитова попали 102 объекта Светланы Рашидовны Токиновой (ранее — Котовой и Аитовой): в 59 она является собственником лично, еще 43 принадлежат ее фирмам «Рим» и «Новый дом». Общая кадастровая стоимость на день снятия ареста составляла 512 млн рублей. Сейчас в активе Токиновой объекты на 455 млн.

Недвижимость бизнес-леди базируется в Казани, Верхнеуслонском районе Татарстана и в Марий Эл — в Волжске и Звенигово. Самые дорогие объекты в столице республики находятся по одному адресу: улица Короленко, 120. Тут и 7,8 га территории бывшего завода «Стройдеталь», и два бывших производственных здания деревообрабатывающего и сушильного цехов. По данным Росреестра, земля оценена в 56,6 млн рублей, здания в тандеме тянут на 103,8 млн рублей.

Местные говорят, дочка главы «Свея» сдает двухэтажное здание с синей крышей в аренду и регулярно бывает на объекте в месте с мужем

«Аитовский» корпус видно уже на подходе к проходной с исторической вывеской «Завод «Стройдеталь». Местные говорят, дочка главы «Свея» сдает двухэтажное здание с синей крышей в аренду и регулярно бывает на объекте в месте с мужем. Здесь работают студия покраски авто и производство по выпуску металлочерепицы, кровли, кованых изделий. По соседству со зданиями семьи застройщика в декабре 2019-го был серьезный пожар, уничтоживший склады частной мебельной фабрики. Запах гари не выветрился до сих пор, как не закончился и разбор завалов.

Согласно выписке из Росреестра, первым право собственности на корпуса деревообрабатывающего и сушильного цехов зарегистрировал в 2005 году Рашид Аитов. А 2007-м передал их в семейную фирму «Рим», что специализируется на аренде и управлении собственным и арендованным имуществом. Рулит и владеет компанией старшая дочь застройщика.

Земля же под «римскими» объектами и другими производственными корпусами бывшего завода с 2012 по 2014 год успела сменить пять собственников и в марте 2014-го, если верить документам, была куплена Светланой Токиновой у ООО «Фирма «Стройконцепт».

Однако в конце 2014-го исполком Казани обратился в Арбитражный суд РТ с иском о возврате земель из незаконного владения к нескольким владельцам и к Токиновой. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, но исполкому удалось доказать свою правоту, и суд обязал дочку Аитова вернуть значительную часть промышленной зоны на Короленко — Миля в муниципальную собственность.

Решение Арбитража было исполнено 14 января 2020 года — ровно через месяц и 10 дней после вступления приговора Рашиду Аитову по уголовному делу и освобождения имущества родни осужденного из-под ареста. 15 января бывший участок Токиновой стал муниципальным.

Сгоревшая фабрика также находилась по адресу: Короленко, 120

Нюанс в том, что первым собственником спорного участка в декабре 2012-го оказался Евгений Депресов — водитель предпринимателя Диаса Насыбуллина, что вместе с боссом в 2016-м пошел попал в уголовное дело за предоставление в суд фиктивных документов и увод собственности по решениям Фемиды. В числе незаконно отчужденных с участием Депресова в материалах Следкома и в приговоре фигурировали и три участка в 33 тысячи «квадратов» в той самой промзоне.

Сгоревшая фабрика также находилась по адресу: Короленко, 120. Предварительной причиной возгорания здания назвали короткое замыкание, и произошло оно ровно через 2 недели после освобождения данного участка из-под ареста.

В соседях — «Газпром» и Следком: марийская собственность папиной дочки

Значительная часть владений Светланы Токиновой сосредоточена в соседней республике — объекты бывшего леспромхоза на улице Охотина в Звенигово и бывшая мебельная фабрика на Йошкар-Олинском шоссе в Волжске на бумаге оценены в 370 млн рублей. Оформлены все они на компанию «Новый дом» со специализацией на специализированных стройработах. Директор и учредитель фирмы — старшая дочь застройщика.

По базе Росреестра можно проследить, как объекты мебельки регистрировались в 2002 году в собственность ОАО «Мета», затем в новое ОАО с тем же названием, а 2005-м переходили к ООО «Мета-Сервис» (учредителем был Рашид Аитов), ну а в 2007-м попали в «Новый дом». На каких условиях главе «Свея» дали приватизировать марийские объекты, сказать сложно. Очевидно, были планы по производству своих стройматериалов и мебели. Однако для этого требовались серьезные вложения в замену оборудования.

Само здание мебельной фабрики в 7,5 тыс. кв. м (оценено в 83,9 млн рублей), и гараж со складами, и раскроечный цех, а еще мастерские, кузница и даже внутризаводская дорога (с кадастровой стоимостью 120 млн рублей) с газопроводом и канализацией. Примечательно, что участок 5 га под этими объектами находился в собственности Марий Эл с 2005 года, теперь им тоже владеет аитовский «Новый дом». Цена земельного актива — 11 млн рублей. А общая кадастровая стоимость «мебельной недвижимости» — 313 млн.

Склады фабрики использует соседний гипермаркет «Березка», трехэтажное здание заводоуправления сдается под офисы

Объекты не пустуют и сегодня. Через проходную то и дело заезжают машины. Склады фабрики использует соседний гипермаркет «Березка», трехэтажное здание заводоуправления сдается под офисы. На его первом этаже, где еще лет 7—8 назад демонстрировали продукцию фабрики, сейчас торгуют автомобильными маслами и аккумуляторами. Внутри здания интерьер не менялся с советских времен. На первом этаже, у лестничного марша, накрепко заперта дверь вниз — в бомбоубежище АО «Мета»: в документах подземный этаж указан как лабораторный комплекс.

Значительно хуже дела обстоят с объектами бывшего леспромхоза в Звенигово: тут нет даже арендаторов — еще с тех пор, как территория попала под арест по аитовскому делу. С тех пор советское оборудование для распилки и первичной обработки леса простаивает, а через запертые наглухо ворота спокойно шастают лишь четвероногие охранники. Автобусная остановка с гордым названием «Лесоруб» пустует. Часть бывших корпусов зияют разбитыми окнами.

Административно-бытовой комплекс перед воротами выглядит лучше. Говорят, его ремонтировали меньше 10 лет назад. Сейчас пытаются сдать в аренду. Кадастровая стоимость трехэтажного здания — 15,9 млн рублей. За высоким забором на 4 га скрываются деревообрабатывающий цех (17,2 млн), своя трансформаторная подстанция, котельная, гаражи и даже своя АЗС. Вместе с землей комплекс оценен в 57 млн рублей. В «Новый дом» он попал, пройдя с 2005 по 2014-й через ОАО «Мета» и «Мету-Сервис». Земля до 2015-го находилась в собственности Республики Марий Эл.

В соседях у бывших лесорубов — подразделение «Газпрома» и Звениговский отдел Следственного комитета РФ, его здание находится через дорогу от проходной леспромхоза. Впрочем, эти следователи с дочкой осужденного казанского застройщика пока не знакомы.

Последний объект Светланы Токиновой в Марийке — это артезианская скважина и участок под нее в Волжске.

Советское оборудованияе для распилки и первичной обработки леса простаивает, а через запертые наглухо ворота спокойно шастают лишь четвероногие охранники

Земля под санаторий в Услоне и дареные помещения

В Казани у старшей дочери Аитова есть жилые и нежилые помещения, оцененные кадастровыми инженерами в 34,2 млн рублей. Так, на 14,4 млн рублей потянула квартирка в 264 «квадрата» в пятиэтажке на улице Ульянова-Ленина, однако с учетом рыночных расценок в этом районе — 90—200 тысяч рублей за квадратный метр — за эти хоромы можно просить от 23 до 50 млн рублей. Владеет ими Светлана Токинова с 2011 года, с 2017-го на пару с родственницей.

Есть и папины подарки, правда, обставленные довольно странно. 26 июня 2007 года казанский муниципалитет регистрирует право собственности на нежилые помещения 186 кв. м в пятиэтажном доме на улице Восход, и в тот же день данный объект перерегистрируется на Рашида Аитова, а в сентябре того же года он пишет дарственную на Светлану Токинову. По той же схеме в тот же период Токинова получает 142 «квадрата» на первом этаже дома на Горьковском шоссе. Кадастровая стоимость двух подарков — 14,5 млн рублей.

А нежилое помещение в доме на Качалова за 3,2 млн рублей в марте 2007-го одним днем перешло от муниципалитета к Котовой, без посредничества папы. Еще 54 «квадрата» в элитном доме в переулке Щербаковский Токинова купила у ООО «УК «Остров Мечты» в 2015 году.

Имеются земельные угодья — почти 20 га в Урманчеевском поселении Мамадышского района и 18 га близ села Набережные Моркваши в Верхнеуслонском районе. Последние, кстати, отнесены к землям Лесного фонда, но выделены в бессрочное пользование Токиновой в июле 2012-го под строительство профилактория и базы отдыха. Но внутри этого лесного участка есть еще один, относящийся к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецзназначения. Из собственности республики Татарстан эти 1,5 га выбыли в 2003-м, перейдя к старшей дочке главы «Свея», а от нее в 2014-м по договору купли-продажи — некой Надежде Шитьковой. В 2016-м эта же дама наравне с Токиновой выступала в арбитраже соответчиком по иску «Тимер Банка».

В 2016-м эта же дама наравне с Токиновой выступала в арбитраже соответчиком по иску «Тимер Банка». Фото Романа Хасаева

Там же близ Набережных Моркваш находятся 40 дачных домиков по 100 кв. м, которые по сей день числятся как незавершенные стройобъекты. Весь этот поселок — в собственности Токиновой аж с 2010 года, однако общая кадастровая цена построек не дотягивает и до 100 тыс. рублей (каждая оценена в 2,3 тыс.).

На год раньше, в 2009-м предприимчивая бизнес-леди приватизировала часть бывшего колхоза в Морквашах — от водонапорной башни и здания сушилки до сельского клуба и здания санчасти, а еще четыре дачных дома. Впрочем, кадастровая стоимость этих владений — 3 млн рублей.

Внучка вернула авто, но продала квартиру

Внучка сидельца пестречинской колонии Сюзанна Котова после снятия ареста сможет продать свой Lexus rx210, а вот двухкомнатную квартиру на первом этаже дома по улице Волгоградской (кадастровая стоимость 1,9 млн рублей) девушка уже продала, регистрация проведена 11 февраля 2020 года. Эту квартирку в 2001-м покупала Светлана Котова и в марте 2015-го подарила дочке.

В собственности у Сюзанны остался еще один подарок матери — двухэтажный домик с участком 0,2 га в деревне Медведково Верхнеуслонского района. Еще один участок такой же площади по соседству был выкуплен самой дочкой в марте 2015-го.

Под арестом успел побывать и железный конь зятя Аитова — отца Сюзанны Сергея Котова. Впрочем, его Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска — лишь малая часть автопарка семьи, который ранее заинтересовал сотрудников следствия.

Об арестованном имуществе самого Рашида Аитова и его гражданской супруги-миллионерши «Реальное время» расскажет в ближайшее время.