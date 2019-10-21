Кривая схема: бывшего топ-менеджера «Татагропромбанка» судят за вывод активов

В Вахитовском суде стартовал процесс о невозвратном кредите в 43,7 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс над Алексеем Федоровым — бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Максимальное наказание, которое грозит 49-летнему банкиру, — лишение свободы на срок до 10 лет. Подробности дела — в материале «Реального времени».

Не успели начать



С фальстарта начался в пятницу в Вахитовском райсуде Казани суд над бывшим врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексеем Федоровым. До оглашения обвинения представителем прокуратуры Вахитовского района дело не дошло. Суд установил личность подсудимого, а затем сразу же отложил слушание дела по процессуальной причине: постановление о назначении судебного разбирательства Федоров получил лишь во вторник, 15 октября.

Ожидая судебного заседания в коридоре, Федоров, его адвокат и супруга вполголоса обсуждали обстоятельства дела: кто и кому давал указания о перечислениях, и особого волнения не проявляли. В зале суда их настроение не поменялось, подсудимый также держался спокойно и уверенно. От комментариев журналисту они по понятным причинам воздержались. «Все только после [завершения] суда», — буквально на ходу бросил адвокат.

Ожидая судебного заседания в коридоре, Федоров, его адвокат и супруга вполголоса обсуждали обстоятельства дела. Фото Инны Серовой

Невыгодная сделка

По версии следствия, Алексей Федоров преступил закон, злоупотребив своими полномочиями временно исполняющего обязанности председателя «Татагропромбанка», вопреки интересам кредитного учреждения уже после начала инспекционной проверки Банка России предложил членам Кредитного комитета своего банка рассмотреть вопрос о заключении договора перевода долга заемщика ООО «БиТиеЛ» на его поручителя — ООО «Чистопольская заря».

Кредитная линия на 43,7 млн рублей была открыта ООО «БиТиеЛ», специализировавшемуся на рекламной деятельности. Это произошло 28 октября 2016 года — еще до того, как Федоров стал врио председателя правления банка. Договор с ООО «БиТиеЛ» подписал председатель правления Айрат Хайдаров. Поручителем по кредиту выступил Андрей Анатольевич Корсаков — собственник фирмы.

Кстати, по данным системы «Спарк-Интерфакс», 2016 год ООО «БиТиеЛ» завершило с вполне удовлетворительными результатами — с выручкой в 486 млн рублей и чистой прибылью почти в 42 миллиона. А спустя два года, 3 октября 2018-го, в отношении компании ООО «БТЛ-сервис», как с 30 января 2017 года именуется эта фирма, Арбитражный суд РТ принял решение о признании ее банкротом. И сейчас предприятие только по кредитам задолжало 159,5 млн рублей, а господин Корсаков выступает в роли его ликвидатора.

А вот ООО «Чистопольская заря» зарегистрировано 19 февраля 2016 года также Корсаковым, но другим — Дмитрием Анатольевичем, по совместительству числившимся водителем «Татагропромбанка», уверяют источники «Реального времени». Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля мясом и мясными продуктами — оказался неприбыльным: предприятие закончило 2016 год с чистым убытком в 1,3 млн рублей.

Договор с ООО «БиТиеЛ» подписал председатель правления Айрат Хайдаров. Фото Лины Саримовой

Тем не менее сделка по переводу долга на ООО «Чистопольская заря» была одобрена, и 23 января 2017 года Алексей Федоров, как полагает следствие, осознавая заведомую ее невыгодность для банка и понимая, что ООО «Чистопольская заря» обязательств по займу не исполнит, заключил от имени банка договор о переводе долга. В тот же день расторг договор с ООО «БиТиеЛ». А договор поручительства с Андреем Корсаковым прекратил.

Целью этой рокировки, по версии правоохранителей, было освобождение ООО «БиТиеЛ» от кредитных обязательств без их фактического исполнения и вывод компании из-под удара: если бы фирма оставалась должником банка, право требования по кредитным обязательствам перешло бы в состав конкурсной массы.

Без последствий?

По информации «Реального времени», сам Федоров в ходе расследования утверждал, что единолично решения о переводе долга не принимал, а для решения вопроса о погашении долга ООО «БиТиеЛ» был созван кредитный комитет, где он изложил два варианта решения проблемы — путем перевода долга и принятия банковской гарантии, бенефициаром по которой является группа «Смайл», а принципалом — ООО «Чистопольская заря».

В случае принятия гарантии банк был должен выплатить группе «Смайл» 43 млн, и при этом существовал риск, что деньги не дойдут до ООО «БиТиеЛ», так как у компании на тот момент налицо были признаки дефицита оборотных средств. Это означало, что банк понесет дополнительные многомиллионные убытки.

Вопрос о переводе долга, по версии Федорова, решился голосованием, но сам перевод не был осуществлен, так как Андрей Корсаков отказался стать поручителем ООО «Чистопольские зори». То есть негативные последствия для банка от его действий не наступили, полагает защита.

Соучредитель одного из крупнейших логистических операторов России, также оказавшейся под угрозой банкротства фирмы «Смайл», Виталий Тимуца, по версии следствия, также был задействован Алексеем Федоровым в схеме с ООО «БиТиеЛ» и «Чистопольской зарей» для выкупа проблемного кредитного портфеля. Фото vk.com/dynamokazan

Предприниматель поневоле

По версии обвинения, до момента перевода долга ООО «БиТиеЛ» исполняло обязательства по кредитному договору, в то время как ООО «Чистопольская заря» уплатило по кредиту проценты лишь единожды — в первый месяц, а на 5 апреля 2017 года — дату отзыва у «Татагропромбанка» лицензии — ссудная задолженность ООО «Чистопольская заря» по 14 кредитным договорам составляла 76,8 млн рублей. При этом следствие не обнаружило сведений о том, что фирма вела реальную хозяйственную деятельность.

Силовики, опираясь на показания Дмитрия Корсакова, полагают, что в феврале 2016-го его поставили в банке перед выбором: или он регистрирует на свое имя ООО, или теряет работу. И он согласился, будучи заранее предупрежденным, что бизнесом заниматься не придется, а впоследствии лишь подписывал кредитные договоры и прочие документы, но при этом печати ООО он в руках не держал и даже не знал, кто ведет бухгалтерию. Зарплату, по данным следствия, ему положили в размере 2 тысяч рублей, а о переводе долга он и вовсе не знал.

Содействие с «улыбкой»

Соучредитель одного из крупнейших логистических операторов России, также оказавшейся под угрозой банкротства фирмы «Смайл», Виталий Тимуца, по версии следствия, также был задействован Алексеем Федоровым в схеме с ООО «БиТиеЛ» и «Чистопольской зарей» для выкупа проблемного кредитного портфеля. Следователи полагают, что в сентябре 2016 года он по просьбе Федорова обратился к Андрею Корсакову и гендиректору принадлежавшего до 2012 года Виталию Тимуце и перешедшему впоследствии к кипрской компании «Валсис Холдинг ЛТД», а год назад признанному банкротом ООО «Вирга» Владимиру Борисову с просьбой «оказать содействие банку».

В результате, по версии обвинения, ООО «БиТиеЛ» получило кредит, заключило с «Виргой» договор о выпуске рекламных буклетов и листовок. ООО «Вирга» по договору купли-продажи рекламной продукции перечислило 42,3 млн аванса «Смайлу». ООО «Смайл» купило на них вексель ООО «Геотрейд», который обменяли на вексель «Чистопольской зари» под банковскую гарантию «Татагропромбанка». После чего ООО «БиТиеЛ» отказалось от закупки у «Вирги», цепочка раскрутилась обратно, и вексель «Чистопольской зари» оказался на балансе «БиТиеЛа». А впоследствии, чтобы освободить «БиТиеЛ» от кредитных обязательств, долг перевели на «Чистопольскую зарю».

До того как «история о 43 миллионах» получила уголовную окраску, она прошла через арбитраж. Фото Максима Платонова

Суд до суда

До того как «история о 43 миллионах» получила уголовную окраску, она прошла через арбитраж. В итоге договор о переводе долга по кредиту, выданному «Татагропромбанком» ООО «БиТиеЛ», и соглашение о расторжении поручительства по нему были признаны недействительными, задолженность «БТЛ-сервиса» банку и обязанности Андрея Корсакова по договору поручительства восстановлены.

В этом арбитражном споре представитель АСВ, можно сказать, предвосхитил выводы следствия. Представитель агентства назвал в суде технической фирмой не только «Зарю», но и ООО «БиТиеЛ» и обвинил в сговоре тех, кто контролировал обе фирмы, на основании свидетельских показаний, которые в ходе доследственной проверки МВД дали Дмитрий Корсаков и экс-председатель правления «Татагропромбанка» Айрат Хайдаров.