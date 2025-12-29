В Татарстане рекордно вырос размер взносов на капремонт МКД

Расходы собственников жилья в 2026 году резко возрастут, а объемы капремонта значительно уменьшатся

Фото: Реальное время

В Татарстане с 1 января 2026 года на 20% повысили минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах — теперь он будет составлять 10,16 рубля за квадратный метр общей площади квартиры. В Минстрое РТ такое значительное подорожание объяснили экономической необходимостью: все подорожало и капремонт не может не дорожать. Как в республике менялся размер взносов на капремонт за последнее десятилетие, какие объемы ремонта МКД удалось осилить строителям в уходящем 2025 году и какие задачи они будут решать, в основном за счет средств собственников, в ближайшем будущем — в материале «Реального времени».

Повышение на перспективу

В 2026 году минимальный размер взноса на капремонт в Татарстане вырастет сразу на 20% с 8,47 рубля за кв. метр до 10,16 рубля. За последнее десятилетие — это первый настолько резкий скачок стоимости капремонта для собственников жилья. Прежде за год тариф рос на 4—10%, а в 2022 году даже уменьшился на 8% по отношению к предыдущему году.

В 2026 году минимальный размер взноса на капремонт в Татарстане вырастет сразу на 20%. Реальное время / realnoevremya.ru

В Минстрое Татарстана единоразовое 20-процентное повышение тарифа назвали корректировкой и перечислили «Реальному времени» ее причины:

рост стоимости строительных материалов и оборудования;

рост стоимости услуг подрядных организаций;

рост сопутствующих расходов в связи с увеличением стоимости логистики, энергоносителей и других операционных издержек;

необходимость сохранения объема, плановых сроков и качества работ;

ликвидация возможного дефицита средств;

поддержание платежеспособности Фонда ЖКХ и его долгосрочной финансовой устойчивости.

— Анализ результатов исполнения программы в предыдущие периоды показал, что ранее установленный размер взноса в условиях инфляции и расширения перечня работ может оказаться недостаточным для обеспечения надлежащего качества и полноты выполняемых мероприятий, — пояснили «Реальному времени» в Минстрое РТ. — Регулярный пересмотр размера взноса, в соответствии с экономической ситуацией, позволяет избегать накопления кредиторской задолженности и гарантировать стабильное финансирование программы на перспективу.

Самое резкое повышение за 12 лет

За последние 12 лет размер взноса на капремонт вырос более чем вдвое — с 5 руб. за квадратный метр в 2015 году до 10,16 руб. в 2026-м. Изменился и объем финансирования работ: в 2015 году на эти цели во всей республике было выделено 4,71 млрд рублей, а в 2025-м — 11,27 млрд, из которых только Казань получила 4 млрд.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом поменялась структура расходов: с 29,8 до 38% вырос вклад республиканского бюджета, с 44,6 до 52% — собственников, а вот доля участия местных бюджетов уменьшилась с 23 до 9%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Именно за счет вклада республики, как подчеркнул министр строительства РТ Марат Айзатуллин, в 2025 году удалось отремонтировать не только рекордное количество домов — 911, но и серьезно продвинуться в замене лифтов, отработавших свой срок:

— В этом году мы поменяли 675 лифтов. Ежегодно мы меняли порядка 300 лифтов в рамках своей программы, а в этом году правительство республики нас поддержало, нам добавили более 2 миллиардов рублей, чтобы дополнительно заменить еще 300 лифтов. Поэтому на следующий год у нас планируется замена порядка 100 лифтов.

«Ежегодно мы меняли порядка 300 лифтов в рамках своей программы, а в этом году правительство республики нас поддержало, нам добавили более 2 миллиардов рублей, чтобы дополнительно заменить еще 300 лифтов». предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

Львиная доля, почти 68% замененных лифтов, приходится на Казань. Подъемники, срок службы которых завершался в 2026 году, поменяли на новые в 141 доме.

— Нам удалось за один год выполнить двухлетнюю программу замены лифтов, — сообщил на аппаратном совещании замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. — Также в этом году мы впервые проводим большую работу по восстановлению дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Результат работы в этом году позволил нам улучшить условия жизни более 67 тысяч казанцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Финансовую нагрузку переложат на собственников

Однако при резком росте тарифа планируемые объемы капремонта на 2026 год значительно снизились в сравнении с результатами 2025-го.

Реальное время / realnoevremya.ru

Объем финансирования урезан на 20% — до 9,07 млрд, из которых 6,56 млрд (72,4%) оплатят собственники помещений.

Реальное время / realnoevremya.ru

А вклад республиканского бюджета ужимается до 1,43 млрд (15,8%). При этом капремонт проведут в 706 домах — это на 22,5% меньше показателя 2025 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Впрочем, глава татарстанского Центра общественного контроля в ЖКХ Михаил Застела не считает повышение тарифа на капремонт слишком резким:

— По сравнению с рядом других городов — это немного. В Москве уже лет пять назад взнос был в два раза выше, чем в Казани. С учетом сегодняшней экономической ситуации размер взноса вполне адекватный.

Михаил Застела подчеркнул: о том, чтобы деньги, выделяемые на капремонт, были потрачены не впустую, а работы были проведены качественно, собственники жилья должны позаботиться сами. В тех случаях, когда в доме есть болеющие за дело люди, они контролируют ход работ, находятся в постоянном контакте с управляющей компанией, а не просто ждут результатов работы, и тогда капремонт проходит успешно, говорит он.

Тем татарстанцам, кто жалуется, что дом старый, а в программу ремонта не попал, Застела дал совет:

— Программа ремонта составляется на три года вперед, на ближайшее трехлетие она уже утверждена, поэтому надо добиваться, чтобы дом вошел в следующую программу, нужно в ближайшие три года обращаться с письменными просьбами в районные или городские исполкомы, где составляют предварительные списки домов. И надо не лениться — подавать не одно, не два, а несколько обращений, лучше — коллективных.

В отличие от республики в Казани в 2026 году запланировано отремонтировать вдвое больше домов, чем в 2025-м — 163. Но при этом собираются поменять всего 11 лифтов в пяти домах. Впрочем, проблему, когда в городе надо было одномоментно заменить 200 подъемников с истекшими сроками эксплуатации, уже решили. Так что сейчас потребность в обновлении лифтов в столице не столь высока. Объемы ремонта кровли и фасадов практически не меняются, а объем ремонта систем отопления увеличится на 22%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Взносы мимо кассы и «зависшие» недоделки

На фоне роста затрат собственников на капремонт более острым становится вопрос поступлений взносов в Фонд ЖКХ. В начале 2025 года в Казани разразился скандал из-за доначисления собственникам двух домов на ул. Сибгата Хакима взносов на фантастические суммы в десятки тысяч рублей. Это было связано с тем, что с 1 февраля 2018 года собственники дома должны были уплачивать взносы на капремонт на основании платежных документов управляющей компании, но та им начисления по этой статье не выставляла, а с 31 декабря 2022 года начисления стал выставлять «Татэнергосбыт», который и насчитал им недоимку за все прошлые годы.

Вал исков в адрес управляющих компаний, связанных с перечислением взносов на капремонт на счета регоператора Фонда ЖКХ РТ пришелся на 2021—2022 гг., в дальнейшем они в Арбитражный суд РТ не поступали.

Вал исков в адрес управляющих компаний, связанных с перечислением взносов на капремонт на счета регоператора Фонда ЖКХ РТ пришелся на 2021—2022 гг. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2025 года стал нарастать поток арбитражных дел другого плана. На конец года, по данным из открытых источников, в республике рассматривалось 11 арбитражных дел, инициированных в связи с неисполнением обязательств договоров строительного подряда — Фонд ЖКХ требовал от казанского ООО «КСК» («Консорциум строительных компаний») устранить недоделки, допущенные при капремонте домов №21 на ул. Короленко, №167а на ул. Авангардной, №37 на ул. Гудованцева, №121 на ул. Рихарда Зорге, №30 на ул. Академика Глушко — в Казани; домов №1, 3, 5, 10 на ул. Перчкова — в Пестрецах; доме №12 на ул. Гагарина — в Ленино-Кокушкино; домов №16 на ул. Мурадьяна, №12 на ул. Менделеева, №70а на пр. Химиков, №74 на ул. Сююмбике — в Нижнекамске.

По части исков Фонда ЖКХ к ООО «КСК» первая судебная инстанция уже вынесла решения в пользу заявителя, включая взыскание многомиллионных неустоек. Однако взыскание может стать проблематичным: 24 ноября 2025 года московское ООО ПКО «АйДи Коллект» уведомило о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ООО «КСК» несостоятельным (банкротом).