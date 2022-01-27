Татарстанский ФСС реанимирует тяжбу с «посадившей» Павла Лоханова фирмой

Обещания экс-главы отделения снизить многомиллионный штраф за взятку больше «не работают»

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», Фонд соцстраха по Татарстану после ареста своего главы Павла Лоханова подал жалобу по прогремевшему делу компании «РСС-Мед». Этой фирме за нарушения условий госконтракта грозило 14,2 млн рублей штрафа. Но коммерсанты передали взятку главе фонда (он кстати признал получение денег, хотя и назвал это покушением на мошенничество), и ситуация развивалась по обещанному им сценарию: наказание рублем для «РСС-Мед» снизили аж в 142 раза — до 100 тысяч рублей. Также Лоханов обещал, что госструктура не будет оспаривать столь мягкое решение. Теперь же, когда он оказался на скамье подсудимых, старые договоренности уже «не работают».

Вопреки договоренностям

Как стало известно «Реальному времени», нашумевшая история тяжбы Фонда социального страхования по Татарстану с поставщиком ООО «РСС-Мед», из-за которой экс-глава ФСС по РТ Павел Лоханов и оказался в СИЗО, получила продолжение. Фонд соцстраха подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда РТ, снизившего размер штрафа для фирмы с 14,2 млн до 100 тысяч рублей, поскольку посчитал что «начисленные истцом санкции явно несоразмерны последствиям нарушения обязательства». И это решение устояло в апелляции. Жалобу ФСС Поволжский арбитраж рассмотрит 3 февраля.

Между тем, юристы фонда сообщили «Реальному времени» в обоснование свой кассационной жалобы следующие доводы:

— Сумма штрафа в размере 14 174 665,25 рубля, за ненадлежащее исполнение ООО «РСС-Мед» обязательств по государственному контракту, рассчитана в полном соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, добавили в ФСС, сумму рассчитали согласно постановлению правительства РФ от 30.08.2017 N1042 об утверждении правил определения размера штрафа, и в соответствии «с условиями заключенного контракта».

Фонд соцстраха подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда РТ, снизившего размер штрафа для фирмы с 14,2 млн до 100 тысяч рублей. Фото: tatarstan.ru

Бывшего руководителя Фонда социального страхования по Татарстану задержали 21 сентября прошлого года по подозрению в получении взятки. По версии СК и ФСБ, учредитель казанской фирмы «РСС-Мед» Максим Ледянкин подсел в Infiniti Павла Лоханова в условленном месте. Пакет с 2,4 млн рублей были переданы коммерсантом в машине чиновника на улице Декабристов, однако задержать его удалось лишь на Тэцевской, после погони. Там же, рядом с иномаркой беглеца, был найден пакет с ранее переписанными купюрами.

По данным правоохранительных органов, эта сумма от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-Мед» была «вознаграждением» за помощь этой компании с защитой от арбитражного иска страховщиков на 14,2 млн рублей и отсутствие жалоб на мягкое решение АС РТ.

На минувшей неделе суд продлил арест Павлу Лоханову, который признал получение денег от коммерсантов, хотя и назвал это не взяткой, а покушением на мошенничество. Еще ранее ФСС освободил своего руководителя от занимаемой должности.

На минувшей неделе суд продлил арест Павлу Лоханову. Фото: Максим Платонов

Неустойка была уменьшена в 142 раза

Согласно материалам арбитража, упомянутый госконтракт Фонд соцстраха по Татарстану заключил с ООО «РСС-Мед» 30 октября 2020 года. Фирма должна была поставить свыше 551 тысячи калоприемников для инвалидов на сумму 56,7 млн рублей. В соответствии с техническим заданием и спецификацией это должны были быть изделия «Стомадресс Плюс» определенного производителя «КонваТек Лимитед».

Но уже 16 ноября «РСС-Мед» предложил ФСС заключить допсоглашение к контракту в связи с заменой поставляемого товара на другой — Esteem, производителя Convatec, качество и характеристики которого, как он уверял, были улучшенными по сравнению с указанными в контракте. В фонде ответили, что для такой замены нет правовых оснований. Да и характеристики у альтернативы не улучшенные. Поставщик отчитался, что поставил инвалидам средства реабилитации, предписанные контрактом. Однако проверка показала, что фактически 25 инвалидов получили от поставщика средства гигиены, предлагаемые им ранее для замены, в количестве 4 842 штуки и еще 123 — иного производителя.

За существенное нарушение условий контракта ФСС назначил поставщику 14,2 млн рублей штрафа. Тот с санкциями не соглашался, ссылаясь на то, что в ноябре 2020 года был проинформирован производителем о том, что предполагаемый контрактом товар снят с производства. Причем, как позже выяснилось, выпускать его прекратили еще в августе 2020 года. Поэтому он и предложил заменить его на другой. Однако, исходя из норм закона, это право заказчика, а не обязанность. Одним словом, коммерсанты платить штраф отказались, и стороны встретились в суде. Иск был подан страховщиками в апреле 2021 года.

Компания «РСС-Мед» обвинила ФСС в том, что он заключил с ней контракт на заведомо неисполнимых условиях. Тот в ответ заявлял, что фирма-поставщик не исследовала рынок. Итог разбирательства известен.

Не взятка, а мошеннический обман

На первых и последующих допросах какую-либо причастность к этим миллионам Лоханов наотрез отрицал. А накануне продления ареста 19 ноября сам через адвоката Вадима Максимова позвал следователя в СИЗО и дал признательные показания. Правда, как уточнил для суда защитник, это была не взятка, а покушение на мошенничество. Якобы чиновник не требовал с фирмы-поставщика 4 млн рублей за общее покровительство (2,4 млн из которых успел получить) и выстраивание линии защиты от арбитражного иска ФСС на 14 млн, а просто обманывал учредителя фирмы Ледянкина и никакого влияния на арбитраж оказать не мог.

Лоханов рвался на свободу, прося заменить арест на подписку о невыезде или запрет определенных действий. За арестованного пытался заступиться депутат Госсовета РТ, директор благотворительного фонда «День добрых дел» и ООО «Реставратор» Рустем Хасанов. Он был готов лично поручиться за Лоханова, лишь бы его отпустили из-под стражи.

В пользу экс-главы ФСС на одном из судебных заседаний свидетельствовала и 76-летняя Татьяна Ивановна Горшенина, психолог с 30-летним стажем, бывшая на приеме у Лоханова как инвалид: «…с высокой степенью вероятности непригоден к коррупционной деятельности». Исключительно положительно характеризовали бывшего чиновника глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров и его коллега из кабмина РТ Марат Низамиев. Были представлены в суд и благодарности от лица аж двух президентов — Путина и Минниханова.

Были представлены в суд и благодарности от лица аж двух президентов. Фото: Ирина Плотникова

Пятеро детей, онкобольная супруга и четыре кредита

Как рассказывал в суде сам Лоханов, из своих 43 лет жизни 21 год с небольшим он отдал госслужбе. И его карьера шла в гору. Он просил о снисхождении в первую очередь для своей семьи. Супруга тяжело болеет, недавно перенесла операцию. Как позже подтвердил адвокат, речь идет об онкологии. Второй защитник Лоханова, Максимов, уточнил, что у его подзащитного пятеро детей от 2 до 11 лет, родителям за шестьдесят. У семьи четыре кредита в совокупности на 3 млн рублей. По словам чиновника, в серьезные долги семья влезла год назад — после покупки дома в Казани. Новоселье они справить так и не успели.

Единственным источником дохода семьи была зарплата его главы. Когда же мужчину арестовали, супруга вынуждена была жить на безвозмездную помощь, которую ей оказывают друзья и родственники. Подследственный объяснял, что все, что ему нужно — это возить детей в школу и пользоваться интернетом, чтобы он мог на дому выполнять хоть какую-то работу. Но в итоге 19 января Приволжский суд Казани продлил экс-главе ФСС арест на месяц, до 21 февраля.

Самый главный вопрос — прозрачность конкурсных процедур

Как рассказывало «Реальное время», 13 января татарстанский ФСС отчитался за 2021 год, ставший для него поистине драматичным. Это было сделано на расширенном заседании Координационного совета под руководством вице-премьера Лейлы Фазлеевой.

Как выяснилось, в прошлом году общий объем расходов Фонда социального страхования по РТ составил 32,3 млрд рублей. Фердинат Закиров, врио управляющего региональным отделением фонда по РТ, сообщил о том, что фондом были сделаны сотни тысяч выплат на миллиарды рублей. Только медработники получили порядка 6,3 млрд рублей выплат.

Фердинат Закиров сообщил о том, что фондом были сделаны сотни тысяч выплат на миллиарды рублей. Фото: Максим Платонов

Что же касается обеспечения инвалидов, в этом направлении есть недоработки. Прозвучало, что замечания периодически поступают в сам фонд, правительство и Госсовет РТ. Как следствие, «качество работы необходимо улучшать». Фазлеева отметила, что «безусловно, самый главный вопрос связан с абсолютной прозрачностью конкурсных процедур». Она просила коллег из ФСС «обратить на это обстоятельство самое пристальное внимание и держать на постоянном контроле проведение всех конкурсных мероприятий, связанных с финансовым обеспечением». По мнению заместителя премьер-министра, необходимо организовать эту работу «на безукоризненном уровне при адресном взаимодействии с человеком, который обратился с жалобой или каким-либо недовольством».

Почти одновременно с заседанием Координационного совета прошла новость об увольнении обвиняемого во взятке экс-руководителя ФСС Павла Лоханова. Как заявили «Реальному времени» в пресс-службе ФСС РФ по РТ, он был освобожден от занимаемой должности «по собственному желанию».

«Снижение неустойки в 142 раза — редкость, фонд неправильно рассчитал ее размер»

Компания ООО «РСС-Мед» пока также не прокомментировала ситуацию. Ныне ее бенефициаром значится Михаил Саможенков. В ЕГРЮЛ данные о том, что он является владельцем стопроцентной доли этой компании, появились 30 декабря 2021 года. Ледянкин, судя по данным «СПАРК-Интерфакс» выбыл из числа собственников и руководителей вскоре после громкой истории со взяткой. Так, в октябре прошлого года полноправным владельцем компании была уже Татьяна Соловьева, которая ныне числится ее директором (если, конечно же, речь не идет о номинальных сменщиках). В 2020 году компания «РСС-Мед» получила 187,2 млн рублей выручки. Ее чистая прибыль составила 12,8 млн.

Руководитель юрцентра «Правосудие» Айрат Гатин отмечает, что «фактически арбитражное дело о взыскании штрафа с ООО «РСС-Мед» и уголовное дело по факту получения Павлом Лохановым взятки — хоть и смежные, но все же дела разных видов судопроизводства».

— По делу о взыскании штрафа суд применил положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ о снижении неустойки, что относится к праву суда. Решение суда первой инстанции поддержано апелляцией. На мой взгляд, эти акты будут оставлены без изменения судом кассационной инстанции, поскольку сам факт наличия уголовного дела по делу Лоханова напрямую не относится к существу принятых по делу судебных решений, — прогнозирует Гатин.

Адвокат Руслан Мадифуров также полагает, что «отягчающим обстоятельством при рассмотрении в Арбитражном суде это уголовное дело не будет». «Ссылка на неправомерные действия Лоханова без приговора будет необоснованной юридически, так как только им устанавливается виновность», — поясняет он. Но Мадифуров склонен все же считать, что уголовное дело «скорее всего, будет учитываться судьями при вынесении решения».

— Снижение штрафных санкций более чем в 140 раз, конечно, большая редкость на практике — обычно неустойку уменьшают не более, чем в 10 раз, — признает руководитель гражданской практики ЮА «Юнэкс» Руслан Халиуллин.



Вместе с тем он обращает внимание на то, что в действительности, арбитражные суды двух инстанций не согласились с подходом истца в расчете неустойки. Фонд рассчитывал ее от всей суммы контракта (56 млн рублей), в то время как, по мнению судов, нужно было взять за основу стоимость ненадлежаще поставленного товара (490 тыс. рублей). «При таком подходе сумма штрафных санкций составила всего лишь 122,5 тысячи рублей и была снижена до 100 тысяч рублей, что вполне согласуется с судебной практикой», — заметил он.