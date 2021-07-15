Конкурсник совладельца нефтетрейдера-банкрота из Богатых Сабов засомневался в его честности?

За невыплаченные кредиты ООО «ГСМ-Трейд» банки взыскивают с его учредителей

Интересный поворот случился в банкротном деле некогда успешного бизнесмена из Богатых Сабов Рената Ялакова — бизнес-партнера основателя ГК «Ядран Ойл» Ирека Салихова. Совладелец обанкротившегося ООО «ГСМ-Трейд», ранее известного как «Ликада плюс», был признан банкротом по заявлению кредитора как поручитель по кредитным обязательствам компании. Ситуацию можно было бы считать рядовой — собственники компаний нередко берут кредиты под личное поручительство. Но конкурсник Ялакова прибегнул к нестандартной процедуре — запросил у МВД Татарстана сведения о наличии возбужденных в отношении должника уголовных дел и наличии судимости за преступления в сфере экономики. О претензиях банков, обстоятельствах личного финансового краха Рената Ялакова и его партнерах, которые могут также ответить за долги нефтетрейдера, — в материале «Реального времени».

Долги на 878 миллионов



Ренат Ялаков — соучредитель компании «ГСМ-Трейд», которая менее чем за 10 лет стала одним из крупнейших нефтетрейдеров республики. Его фирма была основным партнером по бизнесу ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова. В свое время Ялаков участвовал в запуске и продаже татартанской сети АЗС Shell.



Тем не менее компания предпринимателя была признана банкротом в апреле 2021 года по заявлению ПАО «Ак Барс Банк», перед которым Ялаков поручился по двум кредитам от декабря 2018 года. На этот момент сумма основного долга составляла, с учетом внесенных в счет погашения платежей, 499,5 млн, а с процентами пенями и штрафами задолженность превысила 604,8 млн.

Эти кредитные обязательства — не единственные, которые не исполнило ООО «ГСМ-Трейд». Общая сумма долгов, согласно данным арбитражного дела, — почти 878 млн рублей.

Ренат Ялаков — соучредитель компании «ГСМ-Трейд», которая менее чем за 10 лет стала одним из крупнейших нефтетрейдеров республики. Фото: instagram.com/renat_yalakov

10 декабря 2018 года кредит в форме «овердрафт» с лимитом в 30 млн рублей ему предоставило ООО КБЭР «Банк Казани». Заемщиком выступало ООО «Ликада Плюс» — название на «ГСМ-Трейд» фирма сменила в ноябре 2019 года. Поручителями по договору стали Ренат Ялаков и его компаньоны — Халит Фазуллин и Марат Сахапов. В августе 2020 года Арбитражный суд РТ включил требование «Банка Казани» на 35,4 млн рублей (с учетом процентов и неустойки) в реестр требований кредиторов. А в октябре 2020-го «Банк Казани» уступил этот долг по договору цессии казанской транспортной компании ООО «ГарАвто».

Издание «Реальное время» поинтересовалось у собственника компании Булата Гараева, какой смысл был выкупать этот долг, однако тот не стал пояснять мотивы сделки. А в «Банке Казани» по этому поводу сообщили:

— «Банк Казани» в деле о банкротстве ООО «ГСМ-Трейд» не выступает в роли мажоритарного, при этом реализация задолженности посредством заключения договора цессии может быть выгодна кредитору ввиду реализации просроченной задолженности.

В июне 2021 года в Арбитражный суд РТ поступили требования АО «Альфа-Банк» — о включении в реестр требований кредиторов Ялакова с долгом в 172,8 млн рублей и ПАО «Банк «Зенит» — с долгом в 64,98 млн. Последний долг обеспечен в полном объеме договором ипотеки, заключенным Ренатом Ялаковым в августе 2018 года. У «Банка «Зенит» в залоге находится АЗС на трассе М-7 в Мамадышском районе, трехэтажная гостиница общей площадью свыше 3 тыс. кв. м и земельный участок под ними площадью 1,8 га. Кадастровая стоимость земли — 13,28 млн рублей, зданий — 44,2 млн.

В свое время Ялаков участвовал в запуске и продаже татартанской сети АЗС Shell. Фото: Максим Матвеев

От прибылей — к убыткам

Зарегистрированное в Богатых Сабах ООО «ГСМ-Трейд» несколько лет назад было одним из крупнейших татарстанских нефтетрейдеров и своими бензовозами обеспечивало доставку по всей России нефтепродуктов «ТАНЕКО», «Газпрома», «Башнефти» и других крупных нефтяных компаний. К 2017 году, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», его выручка превысила 14,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млн. Однако с 2018 года фирма стала убыточной, а 2019-й она завершила с чистым убытком свыше 280 млн.

Примерно также складывалась финансовая судьба у других фирм, основанных Ялаковым совместно с компаньонами по бизнесу. ООО «АЗС-Трейд», зарегистрированное в Марий Эл в 2016 году, оставалось прибыльным всего год, а с 2018-го покатилось под откос, наторговав почти на 52 млн убытков. А сабинское ООО «Ликада», которым, как и ООО «ГСМ-Трейд», Ренат Ялаков владеет на паях с Маратом Сахаповым и Халитом Фазуллиным, к финалу 2019 года подошло с чистым убытком, превышающим 1,7 млн.

А 27 мая 2021 года Арбитражный суд РТ установил наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ГСМ-Трейд» Азата Фазуллина — компаньона Рената Ялакова. О привлечении к субсидиарной ответственности третьего соучредителя «Ликады» — «ГСМ-Трейд» пока сведений обнаружить не удалось.

Зарегистрированное в Богатых Сабах ООО «ГСМ-Трейд» несколько лет назад было одним из крупнейших татарстанских нефтетрейдеров. Фото: famsrt.ru

«Может свидетельствовать о недобросовестности»

Также в мае конкурсный управляющий Рената Ялакова Марина Фадеева подала в Арбитражный суд РТ не вполне обычное заявление — об истребовании у МВД по РТ сведений о наличии либо отсутствии возбужденных в отношении Ялакова уголовных дел и наличии у него неснятой и непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики. Фадеева предварительно запросила эти сведения непосредственно у МВД, однако, как говорится в определении Арбитражного суда, «в ответ на данный запрос был направлен отказ в предоставлении информации с указанием на то, что данная информация по запросам арбитражных управляющих не предоставляется».

27 мая Арбитражный суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего и определил: истребовать у МВД по РТ информацию и «выдать финансовому управляющему Фадеевой Марине Юрьевне судебный запрос с правом получения ответа на руки».

Фадеева отказалась дать «Реальному времени» комментарий о причинах, которыми был вызван запрос и ответить на вопрос, не имеют ли эти ее действия целью проверить Ялакова на предмет вывода активов из конкурсной массы.

Дозвониться до самого Рената Ялакова «Реальному времени» не удалось: телефоны обанкротившейся компании, имеющиеся в открытом доступе, не отвечали. Но мы готовы опубликовать его точку зрения на ситуацию с банкротством и причины запроса, поданного конкурсным управляющим в МВД по РТ.

27 мая Арбитражный суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего и определил: истребовать у МВД по РТ информацию о наличии либо отсутствии в отношении Ялакова уголовных дел. Фото: Максим Платонов

А эксперт «Реального времени» на условиях анонимности пояснил, в каких ситуациях конкурсником подаются подобные запросы в делах о банкротстве:

— Наличие судимости или уголовного дела по преступлению в сфере экономики может свидетельствовать о недобросовестности банкрота и послужить основанием для того, чтобы не освобождать его от долгов в соответствии с п. 4 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В частности, в законе говорится: «Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина…».