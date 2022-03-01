Локдаун или нет — платить за мусор требовали по полной

Ассоциация отелей, ретейлеры, образовательные и медучреждений выиграли очередной раунд в суде против УК «ПЖКХ»

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», одно из самых громких пандемийных дел татарстанского УФАС «устояло» в суде второй инстанции. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд подтвердил справедливость претензий Ассоциации отелей Татарстана, ретейлеров, образовательных и медучреждений, а также исполкома Верхнеуслонского района, жаловавшихся на регоператора по обращению с отходами УК «ПЖКХ». Невзирая на ограничение, а то и полную приостановку ими работы в разгар эпидемии коронавируса в начале 2020 года, он брал с них за вывоз мусора по полной стоимости. Иначе говоря, сделали вывод разбиравшие коллективное заявление потребителей антимонопольщики, УК «ПЖКХ» «незаконно извлекала прибыль». Они увидели в этом нарушение закона «О конкуренции» и предписали вернуть потребителям деньги за фактически не оказанные услуги. Регоператор пошел в суд, но пока что проигрывает дело.

3:0 не в пользу УК «ПЖКХ»

Регоператору по обращению с отходами в западной зоне Татарстана ООО УК «ПЖКХ» не удается отбиться от претензий УФАС по РТ. Вслед за республиканским арбитражем Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд 24 февраля оставил его жалобу на решение и предписание антимонопольщиков без удовлетворения. Речь идет о разбирательстве, инициированном большой группой потребителей по поводу платы за вывоз мусора во время локдауна в 2020 году. Компания собралась внушительная и разношерстная.

Ответчиком УК «ПЖКХ» выступает татарстанское УФАС. А третьими лицами привлечены Ассоциация отелей Казани и Татарстана, ООО «Деловой медицинский центр», ЧОУВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», ООО «Инновация», АО «Гостиница «Биляр», ООО «Торговый дом «Давыдов», ООО «Мон Плезир», ГАПОУ «Казанский энергетический колледж», ООО «Саванд+», ООО «Агава», ООО «Уклад», ИП С.А. Акимова и исполнительный комитет Верхнеуслонского района РТ. Именно по их заявлению антимонопольная служба 13 мая прошлого года вменила регоператору по обращению с отходами нарушение закона «О защите конкуренции».

Ответчиком УК «ПЖКХ» выступает татарстанское УФАС. Фото: Роман Хасаев

Злоупотребил доминирующим положением

В ходе рассмотрения дела антимонопольная служба установила, что УК «ПЖКХ» во всех упомянутых случаях, по сути, злоупотребила доминирующим положением. В частности, она «извлекла необоснованную выгоду», начислив ряду потребителей плату за неоказанные услуги. Так, например, жалобщик из числа ретейлеров, ООО «Агава» (сеть магазинов «Мегастрой») сообщал, что применительно к нему нарушалась периодичность вывоза ТКО. И это обстоятельство нашло свое подтверждено. Так, согласно данным автоматизированной информационной системы из магазина на Горьковском шоссе, 28 мусор забирали 3, 5, 14 и 15 марта, а также 20, 23 и 27-го. Хотя СанПиН при среднесуточной температуре воздуха плюс 5 °С и выше (а она с 11 марта 2020 года превышала этот показатель) предписывает делать это каждый день.

Кроме того, во время пандемии магазины «Мегастроя» работали с определенными запретами и ограничениями, в том числе в отношении используемых для торговли площадей. Но регоператор продолжал выставлять ретейлеру счета с расчетом общей «квадратуры». В результате, сделало вывод УФАС, услуги по обращению с отходами были представлены «в объемах, не соответствующих заключенному договору и нормам СанПиН». Вместе с тем, оплатить их предлагалось по нормативу.

Другой клиент УК «ПЖКХ», ООО «Саванд+», полностью приостанавливал работу ресторана с 28 марта по 31 мая 2020 года в соответствии с мартовским постановлением кабмина РТ. Как и ИП С.А. Акимова (сеть обувных магазинов «Марафон»). Несмотря на это, платить за мусор от них тоже требовали по полной. Комиссия татарстанского УФАС констатировала, что действующее законодательство не предусматривает обязанность потребителя оплачивать услуги, оказанные частично. Да и расчет, исходя из нормативов, подразумевает не только само по себе начисление платы, но и надлежащее исполнение обязательств в части периодичности вывоза отходов. Таким образом, УК «ПЖКХ» услуги по обращению с отходами потребителям во времена локдауна исполнялись «не надлежащим образом». Регоператор не нес затрат на транспортирование и дальнейшее обращение с отходами в том объеме, в котором требовал оплатить свои услуги.

Судя по материалам арбитражного дела, с доказательствами по нему пришлось непросто. Известно, что оператор обязан использовать мусоровозы, оборудованные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GP. Кроме того, предусмотрена фотофиксация состояния контейнерных площадок, контейнеров, бункеров до и после погрузки ТКО в мусоровоз. Но, несмотря на неоднократные запросы отчетов по транспортированию отходов, «отслеженному» системой ГЛОНАСС, эти сведения представлены так и не были. Как до возбуждения дела, так и при его рассмотрении, у УК «ПЖКХ» запрашивали и документы, подтверждающие фактическое оказание услуг в отношении потребителей, участвующих в этом деле. Удалось добиться только актов оказанных услуг, подписанных регоператором и ООО «Чистый город» (именно последнее занималось транспортировкой отходов).

Жалобщик из числа ретейлеров, ООО «Агава» (сеть магазинов «Мегастрой») сообщал, что применительно к нему нарушалась периодичность вывоза ТКО. Фото: thermopanel-m.ru

«УФАС вышло за рамки своих полномочий»

Какие доводы в свою пользу приводила УК «ПЖКХ»? Согласно материалам арбитража, регоператор оспаривал тот факт, что занимает доминирующее положение и относится к субъектам естественных монополий. Больше того: по его мнению, вынеся такие решение и предписание, татарстанское УФАС «вышло за рамки своих полномочий». По сути, оно рассмотрело гражданско-правовые споры и предписало устранить обстоятельства, которые привели к получению необоснованной выгоды.

Антимонопольщики принуждают возместить убытки потребителям, которые заявили на регоператора. И тем самым якобы сами создают все условия для нарушения конкуренции. Видимо, в том смысле, что материальное положение компании после возврата переплаченных средств клиентам может ухудшиться. Хотя, как полагают в УК «ПЖКХ», документального подтверждения фактической временной полной приостановки как деятельности магазинов ИП Акимовой, так и ООО «Саванд +», гостиниц и отелей, нет. Да и переход учебных заведений на дистант, полагают там, не изменил среднегодовой норматив накопления.

К тому же оплата услуг по нормативу подразумевает под собой фактически абонентскую плату: т. е. ее размер не зависит от количества оказанной услуги. Суд эти доводы не принял. Во-первых, он отметил, что в материалах дела есть аналитический отчет состояния конкуренции на рынке услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории западной зоны деятельности регоператора. Да и Минстрой РТ заключил с ним соглашение по 21 району и городскому округу г. Казани на 10 лет. Другого оператора на этом товарном рынке нет. Весь его объем приходится на УК «ПЖКХ». Ее доля на рынке составляет 100%.

Не согласился суд и с тем, что предписанием созданы условия для нарушения конкуренции: имеет место обратная ситуация. Он также констатировал, что оплата за неоказанные услуги не относится к обычному способу ведения предпринимательской деятельности. И, кстати, что касается образовательных учреждений, они платят за мусор из государственного бюджета. Иначе говоря, УФАС доказало факт нарушения. Оспариваемые решение и вынесенное предписание приняты абсолютно законно. И в удовлетворении требований УК «ПЖКХ» отказал.

Не согласился суд и с тем, что предписанием созданы условия для нарушения конкуренции. Фото: 11aas.arbitr.ru

«Они экономили, а мы должны платить полную стоимость!»

Исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина рассказала «Реальному времени», что когда случилась пандемия, они обратились в энергоснабжающие и другие связанные с ЖКХ организации:

— И нам пошли навстречу. Что касается энергетиков, мы договорились о том, что они не берут с нас авансовые платежи, и отели платят ровно день в день по показанию счетчика. Поэтому, если у нас нет гостей, мы просто отключаем электроэнергию. Соответственно, в этом случае и расходы меньше. То есть, по сути, мы оплачиваем им услуги по факту, — рассказывает она.

С таким же письмом Ассоциация отелей обратилась и в УК «ПЖКХ». Сначала отельеры питали надежды, что с регоператором тоже найдут взаимопонимание. Там сообщили, что гостиницы должны обращаться с этим вопросом в индивидуальном порядке. Они так и сделали. Но в итоге им отказали в послаблениях: мол, вы все-равно платите за вывоз мусора по нормативу.

— Единственно, пообещали за этот период не начислять пени при просрочке платежа, и все, — излагает ситуацию Юшутина.

Некоторые гостиницы сообщали, что либо приостанавливают деятельность, либо сокращают. Иначе говоря, мусор у них надо вывозить не каждый день, а, например, раз в неделю. В УК «ПЖКХ» это обстоятельство приняли к сведению, но оплату не перерассчитали,

— Если уж вы берете с нас по нормативу, тогда и обязательства должны выполнять. Регоператор при среднесуточной температуре выше плюс 5 градусов обязан забирать отходы каждый день — это СанПин. Если бы за мусором приезжали действительно в таком режиме, наверное, и вопросов бы не возникло. Но ведь они не приезжали. Получается, они экономили, а мы должны платить по нормативу: полную стоимость неоказанных услуг! — недоумевает исполнительный директор Ассоциации отелей.

По информации Юшутиной, есть те, кто пока не покрывает УК «ПЖКХ» так называемые долги по причине того, что разбирательство еще продолжается. Кто-то эти суммы уже перечислил. В совокупности, по ее словам, речь идет примерно о 700 тысячах рублей. Она уточнила, что в заявлении фигурируют 16 отелей. Среди них есть и небольшие, и крупные. Например, Kazan Palace by Tasigo и Korston. Однако это не составляет проблемы: если итоговое решение суда будет в их пользу, можно будет сделать перерасчет.

Юшутина напомнила, что сейчас в Татарстане все предприятия и организации платят за вывоз мусора по нормативу. Для отелей он прописан в постановлении №922 кабмина Татарстана. Впрочем, и тут все не однозначно. Она рассказывает, что когда Ассоциация обращалась за комментарием (в татарстанский Минстрой в том числе), ей пояснили, что это означает лишь то, что «если вы работаете по нормативу, то у вас должны быть такие цифры».

— Но, к сожалению, возможно, из-за разночтения федерального законодательства, плюс к тому накладывается наше региональное постановление, складывается категоричная ситуация. То есть вне зависимости от объема мы должны вносить каждый раз одну и ту же сумму. Она высчитывается на основании стопроцентной загрузки гостиницы, что уже, в принципе, неверно. Система такова, что заполняемости, что называется, под завязку, может и не быть, потому что несколько номеров всегда держатся в резерве, какие-то, возможно, находятся на ремонте и так далее, — говорит Юшутина.

Как выяснилось, всюду эта ситуация складывается по-разному. «Есть такие регионы, где как и у нас, оплата за вывоз мусора начисляется только по нормативу. А, например, у наших коллег в Мордовии, Удмуртии, Нижнем Новгороде расчет за вывоз ТКО ведется по факту, — говорит она. — Более того, регоператор там предлагает разные варианты. Если вам удобно, можете платить по нормативу или же заключить договор по факту: выбор не ограничивают. Нам непонятно, почему мы как и отельеры в соседних регионах не можем платить за вывоз мусора по факту».

Но пока что Ассоциация борется за лишние суммы в платежках. «Решение УФАС в нашу пользу, вердикты судов двух инстанций — тоже», — удовлетворенно отметила Юшутина в беседе с «Реальным временем». Это, конечно же, не последняя судебная инстанция. Она уверена, что УК «ПЖКХ» будет обжаловать решение: «Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мы очень основательно готовимся к последующему разбирательству». Собеседница нашего издания также напомнила, что в этом судебном процессе участвуют и другие организации. Например, ретейлеры, которые столкнулись с тем же самым. «Эта проблема носит системный характер», — признает она, отмечая, что ее надо решать начиная с федерального уровня.

Против оплаты не оказанных услуг по вывозу мусора предприниматели бьются как объединившись вместе, так и поодиночке. Фото: Максим Платонов

И вместе, и поодиночке

Против оплаты неоказанных услуг по вывозу мусора предприниматели бьются как объединившись вместе, так и поодиночке. Юрисконсульт фирмы «Татюринформ» Наргиза Ибатуллова рассказала «Реальному времени», что представляет интересы одного из участников такого спора с УК «ПЖКХ». Ее клиентка — индивидуальный предприниматель Екатерина Гаврилова, которая владеет небольшим магазином мебели в Московском районе Казани. Регоператор и с нее потребовал оплату за вывоз мусора во время пандемии в апреле — июне 2020 года, хотя Гаврилова тогда не вела и не могла вести деятельность, говорит ее представитель. Как известно, властями был наложен соответствующий запрет. А так как магазин не работал, у него не было и каких-либо отходов. В том числе твердых коммунальных.

Тем не менее УК «ПЖКХ» в судебном порядке потребовала от владелицы мебельного магазина оплаты 453,9 тыс. рублей задолженности по договору на оказание услуг по обращению с ТКО и 53,3 тыс. рублей неустойки (не считая 13,1 тыс. рублей госпошлины и 94,5 рублей почтовых расходов). И Арбитражный суд РТ эти требования частично удовлетворил (основной долг за ИП признал в полном объеме, а вот неустойку снизил вдвое и немного — остальные расходы). Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 9 декабря прошлого года оставил это решение без изменения. Ибатуллова говорит, что уже подготовлена кассационная жалоба.

— Обязанность по оплате услуг наступает не в силу того, что у УК «ПЖКХ» статус регоператора, а лишь в результате фактического оказания им услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. В этот период компания такие услуги ИП Гавриловой не оказывала. А, значит, плата за апрель — июнь 2020 года была начислена неправомерно, — комментирует юрисконсульт.

Во-вторых, отмечает она, нет никаких оснований для того, чтобы включать в так называемую задолженность НДС на услуги УК «ПЖКХ». При установлении предельного единого тарифа (что и было сделано в Татарстане) для регоператора его операции по обращению с ТКО освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость с 1 января 2020 года. Для ИП Гавриловой (а она относится к категории иных потребителей) установлен тариф без учета НДС — это следует из Приложения № 1 к постановлению. И, в третьих, нормативы, по которым УК «ПЖКХ» рассчитывала плату за вывоз ТКО, признаны недействующими. Это подтверждает вступившее в законную силу решение Верховного суда РТ от 11 декабря 2020 года, перечисляет юрисконсульт.

— До 2019 года ни один владелец бизнеса не мог предположить, что когда-нибудь фраза «вывоз мусора» станет для него синонимом серьезных проблем и затрат. Казалось бы, появление региональных операторов, ответственных за вывоз ТКО, должно было упростить и упорядочить весь этот процесс, — говорит собеседница «Реального времени». — Однако на практике, наоборот, возникли проблемы и казусы. В подтверждение этого, в производстве Арбитражного суда РТ и судов общей юрисдикции находится огромное количество споров, в которых принимают участие ООО «УК «ПЖКХ» и ООО «Гринта» (регоператор по обращению с отходами в восточной зоне Татарстана, — прим. ред.). Казус состоит в том, что суды продолжают удовлетворять требования регоператора, игнорируя все изложенные основания и судебные решения.

«Вывоз отходов в пан­демию не прекращался ни на один день»

В свою очередь, в пресс-службе УК «ПЖКХ» «Реальному времени» сообщили, что «уверены: все расчеты с коммерческ­ими организациями бы­ли произведены на за­конных основаниях, о чем свидетельствуют вступившие в законн­ую силу судебные реш­ения о взыскании задолженности с потреби­телей, в том числе и во время эпидемии коронавируса».



В ответе на запрос нашего издания также говорится, что «вывоз отходов региональн­ым оператором во вре­мя пандемии не прекр­ащался ни на один де­нь», так как «фактич­ески предприятия про­должали свою деятель­ность».

УК «ПЖКХ», отмечает ее пресс-слу­жба, намерена подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа.

