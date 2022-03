«Наш ответ санкциям»: бизнесу России дали шанс уйти от исков зарубежных правообладателей

Прецедент в правовом поле: ответом на антироссийскую кампанию стал отказ суда взыскать компенсацию за нарушение авторских прав

Судебная практика по нарушениям авторских прав в России может кардинально измениться благодаря беспрецедентному решению, которое вынес на днях Арбитражный суд Кировской области. По факту российские предприниматели получили шанс бесплатно использовать некоторые зарубежные бренды, владельцы которых зарегистрированы в государствах, подпадающих под действие нового указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Почему суд, ранее встававший на сторону правообладателя рисунков Свинки Пеппы и Папы Свина в спорах с кировским предпринимателем Иваном Кожевниковым, диаметрально поменял позицию, какова «цена» этого судебного решения и как его расценивают специалисты в области защиты интеллектуальной собственности и авторских прав — в материале «Реального времени».

«Действия истца расцениваются как злоупотребление правом»



Кировский арбитраж вынес сенсационное решение по делу правообладателя брендов «Свинка Пеппа» и «Папа Свин» против российского предпринимателя, нарушившего авторские права, — отказал в иске.

Товарные знаки принадлежат зарегистрированной в Великобритании компании Entertainment One UK Limited. Фирма требовала от индивидуального предпринимателя из города Котельнича Ивана Кожевникова компенсацию за нарушение ее исключительных прав в общей сложности 40,2 тысячи рублей. (40 тысяч — компенсация, 150 рублей — за приобретение товара в доказательство нарушения прав и 50 рублей — почтовые расходы). Истец просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя, суд пошел ему навстречу и вынес решение не в пользу истца.

В судебном решении указано, что преюдициальное значение для этого судебного спора имеют принятые против России странами Запада, в том числе Великобританией, ограничительные политические и экономические меры. Также в решении имеется ссылка на Указ Президента РФ от 28 февраля «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и на пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, согласно которому «не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)».

— С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске, — говорится в решении, которое еще не вступило в законную силу — есть месяц на обжалование.

Истец решение Арбитражного суда Кировской области пока не обжаловал. Узнать позицию относительно этого «санкционного» решения у сторон не удалось: в открытом доступе нет сведений об их телефонах и электронной почте.

Истец решение Арбитражного суда Кировской области пока не обжаловал. Фото kirov.arbitr.ru

Кожевникову не привыкать платить

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ИП Кожевникова является деятельность в области демонстрации кинофильмов. Кроме того, он занимается розничной и оптовой торговлей, ресторанной деятельностью и оказывает услуги по доставке питания. В январе 2001 года (более поздних данных на ресурсе нет) динамика оборота по всем кассам предпринимателя не превышала 50 тыс. рублей, а средний чек — 200 рублей. Это достаточно скромные показатели.

В Арбитражном суде Кировской области рассматривается еще один иск к ИП Кожевникову о компенсации за нарушение исключительных прав на ряд товарных знаков финского разработчика компьютерных игр — компании Rovio Entertainment Oy. Первоначально речь также шла о взыскании 40 тыс. рублей плюс 815 рублей (стоимость приобретенного товара и почтовые расходы), однако впоследствии истец уточнил требования и попросил с предпринимателя 90 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Это дело пока не рассмотрено.

Ранее ИП Кожевников проиграл в том же суде Entertainment One UK Limited, требовавшей с него 50 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и рисунки «Кэтбой» (Catboy), «Гекко» (Gekko), «Алетт» (Owlette). В декабре 2021 года суд удовлетворил требования истца частично — взыскал 25 тыс. рублей компенсации, 510 рублей расходов на приобретение товара и еще 2 тыс. судебных расходов. Данных об оспаривании этого решения на сайте Арбитражного суда нет.

«Решение должно быть взвешенным»

Часть экспертов считает, что прецедент, созданный кировским арбитражем, может открыть предпринимателям возможность уйти от наказания за незаконное использование зарубежных брендов.

Между тем надо понимать, что указ президента России касается экономических мер, в частности валютных операций резидентов-участников внешнеэкономической деятельности, и прямого отношения к данному делу не имеет, отметил в разговоре с «Реальным временем» гендиректор компании «Артпатент» Григорий Бусарев.

— Какая бы ни была политическая обстановка, решение суда должно быть взвешенным, мотивированным и обоснованным, оно не может быть основано ни на чем ином, кроме как на законе. А данное решение с точки зрения закона, несмотря на ссылку на президентский указ, на самом деле мотивировано пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации — со ссылкой на недопустимое злоупотребление правом. По этому поводу имеются обширная судебная практика и разъяснения высших судебных инстанций, в том числе и о том, что злоупотребление правом представляет собой действия истца, направленные исключительно на причинение ущерба другому лицу под предлогом соблюдения закона. И эта норма применима только тогда, когда у суда нет никаких сомнений, что истинная цель — причинение вреда, — убежден он.

В данном же случае в судебном акте, говорит Бусарев, отсутствует обоснование того, что предусмотренные законом действия правообладателя по защите собственного товарного знака имеют целью причинить вред.

— Следовательно, применение здесь статьи 10 Гражданского кодекса в этом случае не мотивировано, — сделал вывод эксперт «Реального времени», однако заметил, что, исходя из текста судебного решения и будучи знакомым со всеми обстоятельствами дела, можно сделать вывод о том, что, по всей вероятности, у правообладателя не было цели причинить вред ответчику.

Григорий Бусарев также подчеркнул, «какова бы ни была политическая обстановка, ронять доверие к суду недопустимо».

Предпринимателям поможет преюдиция

Можно ли воспринимать это судебное решение, как своего рода поддержку российского предпринимателя в сложной ситуации, поинтересовалось «Реальное время» у Кирилла Сырового, представлявшего интересы казанского ООО «Премьер».

Компания выступала в Арбитражном суде Татарстана ответчиком по иску «Студии анимационного кино «Мельница» по делу о незаконном использовании товарного знака «Барбоскины».

— Это не облегчение предпринимателю, это просто наш ответ санкциям. В данном случае это политическое решение.

— А решения, которые ранее выносились в пользу правообладателя «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед», были не политическими?

— Они были правосудными и мотивированными с точки зрения международного права и авторского права.

По мнению Кирилла Сырового, решение Арбитражного суда Кировской области, если оно устоит в высших инстанциях, в рамках преюдиции вполне может стать «основой» для подобных решений в других аналогичных спорах.

— Ну а пока это частное мнение одного судьи, — заключил собеседник «Реального времени».

«Нет таких денег, чтобы работать по-честному»

А вот предприниматели такому «судебно-политическому» повороту дела откровенно рады. На условиях анонимности казанский торговец товарами для детей сказал «Реальному времени»:

— Заработки у «ипешников» еще вначале пандемии рухнули, оставаться на плаву трудно. А работать по-честному в плане соблюдения авторских прав — просто нереально. Я пробовал заключить договор с правообладателями российских товарных знаков — оказалось, нет у меня таких денег, чтобы с ними сотрудничать на законных основаниях. И вышло, что исподтишка приторговывать маечками с забугорными картинками — единственный способ не разориться окончательно. Называть меня не надо — боюсь, что поймают. А как тогда семью кормить?

В Арбитражном суде Татарстана рассмотрено уже 25 дел по искам Entertainment One UK Limited — во всех случаях предприниматели проиграли.

В Арбитражном суде Татарстана рассмотрено уже 25 дел по искам Entertainment One UK Limited. Фото: Максим Платонов

Похожие названия, оспариваемые доверенности

Сайт Арбитражного суда содержит информацию о десятках дел, выигранных по всей России представителями Entertainment One UK Limited и других зарубежных компаний. Однако в открытых источниках имеется любопытная информация об этих правообладателях.

К примеру, портал «Закон.ру» еще в 2019 году размещал документы, свидетельствующие, как было указано в материале, что «лица, называющие себя представителями правообладателя Entertainment One UK Limited, не имеют никаких юридических отношений с указанным правообладателем», при этом «исключительные авторские права на товарные знаки «Свинка Пеппа», «Герои в масках» и другие до августа 2019 года принадлежали другому юрлицу из другой страны (Канады) с другим похожим на истца наименованием Entertainment One Ltd., а с августа 2019-го эту компанию купила американская компания Hasbro». О том, что канадскую студию — «маму» Свинки Пеппы и ее семейства — купила Hasbro, сообщали и другие СМИ. Все это подтверждалось скриншотами публикаций (в том числе с правительственного сайта США, с официального сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам США) и документов.

Кроме того, в 2018—2019 гг. Арбитражный суд Томской области рассматривал дело по исковому заявлению Entertainment One UK Limited, представителем которой выступал Сергей Колпаков, к индивидуальному предпринимателю Ирине Буйневич о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. В рамках дела была произведена почерковедческая экспертиза доверенности, по которой действовал представитель правообладателя, поскольку, как было сказано в решении суда, «в материалах дела имеются три заметно отличающихся варианта подписи уполномоченного представителя истца Николаса Джона Мюррея Гауни на доверенностях от 05.02.2016, от 06.02.2017 и документе «Подтверждение агента» от 12.04.2018».

Однако суд счел, что «экспертное заключение никоим образом не опровергает достоверность документов, представленных истцом в подтверждение полномочий своего представителя». Кроме того, «представитель истца Колпаков С.В. <…> в качестве подтверждения своих полномочий представил новую доверенность, подтверждающую полномочия Пчелинцева Р.А. представлять интересы компании». (Пчелинцев передоверил эти полномочия Колпакову). И решение Арбитражного суда Томской области устояло во всех вышестоящих инстанциях.

Остается добавить, что, как следует из текста размещенных на сайте Арбитражного суда Кировской области документов, интересы Rovio Entertainment Oy по иску к ИП Кожевникову представляет по доверенности житель Омска Сергей Колпаков.