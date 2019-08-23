Перезагрузка «Авиаттики» — самый большой мегамолл откроется в 2022 году под новой вывеской

Девелопер из совета директоров КМПО задумал ребрендинг и заказал москвичам новый проект ТРК площадью 280 тысяч «квадратов»

Фото: проект ТРЦ "Авиаттика Молл"

Застройщик ТРК «Авиаттика» — глава «ТрейдСквера» и член совета директоров КМПО Станислав Ерохов не собирается забрасывать масштабный проект по строительству самого большого в городе мегамолла площадью 280 тыс. кв. м. Как заявили «Реальному времени» в компании, сейчас маркетологи работают над ребрендингом и созданием нового имиджа проекта, а сам комплекс под новым названием будет сдан к 2022 году. На данный момент ведется перепроектирование объекта и согласование с городскими властями. Разработку нового проекта торгово-развлекательного комплекса в Авиастроительном районе доверили московской компании «М.К.З». Предыдущий генпроектировщик и генподрядчик ИК «Дежавю» успел отработать 790 млн рублей аванса при строительстве «Авиаттики», однако, по мнению заказчика, свою работу до конца не довел. Подробности — в материале «Реального времени».

Проект для нового ТРК от москвичей

«ТрейдСквер» планирует возобновить строительство торгово-развлекательного комплекса на Михаила Миля. Об этом «Реальному времени» сообщили в самой компании в ответ на официальный запрос.

«В планах нашей компании ООО «ТрейдСквер» реализация трех объектов многофункционального ТРК «Авиаттика» на нашем участке, расположенном в Авиастроительном районе города Казани. Строительство проекта планируем закончить к концу 2022 года. Общая площадь реализованных проектов составит ориентировочно 280 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Получается, что обновленная «Авиаттика» вновь претендует на то, чтобы стать самым большим торгово-развлекательным центром в Казани. Для сравнения: площадь мегамолла, который строит UD Group (близкий к «Унистрою»), равна 136 тыс. кв. м, а площадь «Меги» — 112 тыс. «квадратов».

Как сообщают представители «ТрейдСквер», на данный момент ведется перепроектирование торгово-развлекательного комплекса в Авиастроительном районе. В качестве генерального проектировщика выступает компания «М.К.З». Поясним, что речь идет о московском проектно-инжиниринговом бюро, которое было основано в 1994 году французским инженером Робером Мальдонадо. В Москве «М.К.З» проектировало кинотеатр «Таллин», бизнес-центр «Бронная Плаза», ТЦ «Самолет», в Челябинске — ТРЦ «Cloud», в Новокузнецке — ТРЦ «Планета» и т. д. Кроме того, на сайте «М.К.З.» указано, что по проектам компании построены все торговые центры «Леруа Мерлен» от Москвы до Челябинска и гипермаркеты «Ашан» от Москвы до Красноярска.

На данный момент ведется перепроектирование торгово-развлекательного комплекса в Авиастроительном районе. Фото: проект ТРК «Авиаттика Молл»

«Авиаттика» откроется в 2022 году, но под другим названием

Как рассказали в «ТрейдСквер», совместно с администрацией Казани прорабатывается транспортная схема с соседними участками, заявленными для развития данной территории. В руководстве компании согласовывают подъездные дороги к будущему ТРК.

Любопытно, что новый проект предполагает и смену названия.

«Параллельно с перепроектированием была проведена большая работа по исследованиям, адаптации существующих объектов к новым реалиям и потребностям рынка. В данный момент маркетологи компании работают над ребрендингом и созданием нового имиджа проекта, и в скором времени проект с новым названием будет представлен городу», — рассказали в «ТрейдСквер».

Компания планирует реализовать проект по строительству ТРК в два этапа. Во II квартале 2021-го могут открыться два объекта общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. Основной проект ТРЦ «Авиаттика» общей площадью 250 тыс. кв. м. планируется открыть со второй очередью — ориентировочно в III—IV квартале 2022 года.

Напомним, инвестор проекта — ООО «ТрейдСквер» — зарегистрировано по адресу: Дементьева, д. 1. По данным «СПАРК-Интерфакс», у компании два совладельца — Инна Лукашева и Станислав Ерохов. Последний также возглавляет фирму и входит в совет директоров КМПО.

Открытие «Авиаттики» в намеченный срок так и не состоялось, а участники рынка заговорили о заморозке проекта. Фото: Александр Герасимов/evening-kazan.ru

Почему «Авиаттика» была заморожена?

Напомним, проект по строительству торгово-развлекательного комплекса на Михаила Миля впервые был анонсирован еще несколько лет назад, а его строительство должно было завершиться в IV квартале 2018 года. Сообщалось, что инвестиции в проект составят 9 млрд рублей и что окупятся они через 9 лет.

Однако открытие «Авиаттики» в намеченный срок так и не состоялось, а участники рынка заговорили о заморозке проекта. Вот как объясняют причины приостановки реализации проекта в самой компании «ТрейдСквер»:

«Наша компания считает, что в сложившихся условиях рынка, которые были 2—3 года назад, а также резкого снижения покупательской активности населения и с учетом перспектив его восстановления реализация данного проекта в соответствии с ранее намеченным графиком инвестиций и строительства лишена экономической целесообразности. Кроме того, искусственное форсирование сроков запуска проекта привело бы к крайне низкой заполняемости проекта арендаторами, что негативно сказалось бы на финансовых показателях проекта».

Еще одной причиной приостановки работ, как указывают в «ТрейдСквер», стали разногласия с ООО «ИК «Дежавю» — генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком, работавшим над прежним проектом «Авиаттики». Представители «ТрейдСквер» считают, что «ИК Дежавю» не предлагало четкой концепции, не владело проектной документацией, действовало хаотично и тратило авансированные средства необоснованно. Досудебные претензии остались без ответа. Собственно, это и стало, по словам представителей «ТрейдСквера», поводом для начала судебного разбирательства с «ИК «Дежавю».

Арбитражный суд РТ продолжает разбирательство по иску ООО «ТрейдСквер» к ООО «ИК «Дежавю». Фото Максима Платонова

Прежний генподрядчик сумел отчитаться о работах на 790 млн рублей

Арбитражный суд РТ продолжает разбирательство по иску ООО «ТрейдСквер» к ООО «ИК «Дежавю». В судебных определениях указано, что 1,055 млрд рублей истец требует в качестве неотработанного аванса по договору генподряда, порядка 3 млрд рублей — в качестве неустойки, более 1 млн рублей — проценты за пользование чужими деньгами. Еще 47,4 млн рублей, согласно иску, — задолженность по договору генерального проектирования.

Впрочем, как показала экспертиза, назначенная в ходе судебного разбирательства, большую часть аванса ООО «ИК «Дежавю» все-таки сумело отработать. Специалисты ООО «ЦАЛЭСК», выполнявшие судебную экспертизу, пришли к выводу, что фактическая стоимость работ, которые выполнило ООО «ИК «Дежавю» по договору генподряда, составляет 790,6 млн рублей.

Большая часть денег — 468,5 млн рублей — была отработана при строительстве торгово-административного комплекса с частичной реконструкцией здания корпуса №11 на Миля. Еще 152,8 млн рублей было затрачено на дорожные коммуникации, автомобильные стоянки и инженерную инфраструктуру со строительством котельных. 118,4 млн рублей ушло на строительство спортивно-оздоровительного комплекса; 32,9 млн рублей — на строительство торгового комплекса с частичной реконструкцией помещения №1; более 18 млн рублей — на реконструкцию сетей электроснабжения.

Отдельно эксперты посчитали фактическую стоимость проектных работ по договору генерального проектирования, которые выполнило ООО «ИК Дежавю». Согласно данным судебной экспертизы, она составила более 22,3 млн рублей.

Специалисты ООО «ЦАЛЭСК», выполнявшие судебную экспертизу, пришли к выводу, что фактическая стоимость работ, которые выполнило ООО «ИК «Дежавю» по договору генподряда, составляет 790,6 млн рублей. Фото: Александр Герасимов/evening-kazan.ru

Представители «ТрейдСквер» в ответе на запрос «Реального времени» рассказали, что согласны с выводами экспертов, поскольку они обоснованы и соответствуют действующему законодательству. Тем не менее в компании подчеркивают, что объект построен с нарушением договора, частично и некачественно, а значит, не несет коммерческой выгоды для «ТрейдСквер».

Генеральный директор компании «ИК «Дежавю» и ее единственный учредитель Юлия Авраменко отказалась давать комментарии до конца судебного разбирательства.

Отметим, что в суде в качестве третьей стороны также выступает компания «Техстройказань» (в судебных определениях — «Техностройказань») — субподрядчик, участвовавший в строительстве «Авиаттики». В частности, представитель «Техстройказани» участвовал в опросе судебных экспертов ООО «ЦАЛЭСК».

Как следует из судебного определения, прийти в Арбитражный суд в качестве третьих лиц на одном из последних заседаний выразили готовность и другие субподрядчики «Авиаттики» — представители компаний ООО «СК «Контракт», ООО «Энергострой+», ООО «Региондорстрой».