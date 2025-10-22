Марат Сафиуллин: «Каждая сомнительная операция налогоплательщика выявляется и отслеживается»

Как самозанятые и мигранты пополняют бюджет Татарстана — 2-я часть интервью руководителя УФАС по РТ

Во второй части интервью «Реальному времени» руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин рассказывает о доходах республики от работы мигрантов, деятельности ведомства по взысканию налоговой задолженности и борьбе с использованием незаконных схем для снижения НДС. «Многие наши предприятия пытаются подменить трудовые договоры на гражданско-правовые и перевести свой штат сотрудников в институт самозанятых, — подчеркнул он. — Мы проводим контрольные мероприятия, чтобы не допустить снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов». Также спикер объяснил, почему налоговики стремятся мирно урегулировать вопросы с должниками.

«Взнос» самозанятых в бюджет РТ — 2 млрд рублей

— Марат Адипович, сколько индивидуальных предпринимателей у нас применяют патентную систему налогообложения, и какая сумма налогов собрана по ПСН, начиная с января этого года?

— На 1 сентября 2025 года в республике выдано 50 947 патентов на право применения патентной системы налогообложения 34 950 индивидуальным предпринимателям. Количество выданных патентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 4 708 патентов или на 10,6% (на 1 сентября 2024 года было выдано 46 076 патентов), а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3 151 или на 11% (на 1 сентября 2024 года были выданы патенты 31 799 ИП). Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы за 9 месяцев составило 1,3 млрд рублей с увеличением на 6,7% или на 80,9 млн рублей к январю — сентябрю 2024 года.

— А сколько на сегодня в Татарстане самозанятых, и как поменялся размер сумм налогов, собранных с них в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024-го?

— Если сравнить статистику сентября 2024 года с нынешним сентябрем, то за год количество самозанятых, которые выбрали регионом ведения деятельности Татарстан, выросло более чем на 65 тысяч человек и приблизилось к 424 тысячам — их 423 800. Сумма уплаченного самозанятыми налога за 9 месяцев 2025 года превысила 3,2 млрд рублей, в бюджет РТ поступило 2 млрд, в ФОМС — 1,2 млрд. Эти поступления, по нашему мнению, очень значительные.

Рост налоговых поступлений от самозанятых по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 779 млн рублей или 40,2%.

— Какая часть самозанятых получали доходы от юрлиц и платили налог по повышенной ставке 6%?

— Статистика в части количества самозанятых, работающих с организациями, не ведется. Самозанятые не ограничены в выборе заказчиков для своих работ и услуг и могут одновременно работать и с гражданами, и с организациями. Другой вопрос, что многие наши предприятия пытаются подменить трудовые договоры на гражданско-правовые и перевести свой штат сотрудников в институт самозанятых. В отношении этих предприятий мы проводим контрольные мероприятия, чтобы не допустить снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов. А там, где такие действия не являются нарушением, самозанятые получают доходы от юрлиц и уплачивают налог по ставке 6%.

— Каков объем поступлений в бюджет от иностранных работников в 2025 году и как эта сумма соотносится с поступлениями в 2024-м?

— В связи с тем, что нам не хватает трудовых ресурсов, миграция у нас растет. Количество выданных патентов увеличивается, и поступления НДФЛ по ним тоже растут. За 9 месяцев 2025 года от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента в консолидированный бюджет республики поступило 2,6 млрд рублей — это на 36,8% или на 747 млн рублей больше поступлений за аналогичный периода прошлого года.

— В каком размере начислен налог с дохода на вклады физлиц в Татарстане?

— В этом году начислен налог с дохода в виде процентов по вкладам в банках за 2024 год в размере 7,5 млрд рублей, что в 2,5 раза больше начисленной суммы за 2023 год. Рост обусловлен высокими ставками по вкладам в банках в 2024 году.

80,7 млн от туристов

— С 1 января 2025 года на части территорий РТ действует туристический сбор, при введении которого его противниками и сторонниками было сломано немало копий. В итоге насколько он оказался эффективен — каков объем поступлений от него в бюджет?

— Туристический налог на сегодня введен в 17 муниципальных образованиях республики — это Казань, Зеленодольск, Васильево, Нижние Вязовые, Октябрьское и Осиновское поселения Зеленодольского района, Болгар и три сельских поселения Спасского района, а также семь сельских поселений Верхнеуслонского района. Более 200 плательщиков туристического налога за девять месяцев 2025 года уплатили в бюджет 80,7 млн рублей.

— А где зафиксированы максимальные объемы поступлений?

— В Казани — 69,4 млн рублей.

«Мы всегда готовы найти компромисс с налогоплательщиками»

— Ранее вы сообщали, что на 1 июля 2025 года налоговая задолженность в консолидированный бюджет Татарстана составила 11,7 млрд рублей и оказалась на 0,5 млрд больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года. Как выглядит ситуация с долгами сейчас?

— В сегодняшних экономических условиях наблюдается небольшое снижение долга: на 1 сентября 2025 года задолженность в консолидированный бюджет Республики Татарстан составила 11,6 млрд рублей, на аналогичную дату прошлого года она была равна 11,3 млрд рублей.

— Вы перечислили тогда пять самых крупных должников — они по-прежнему возглавляют топ антилидеров или в нем появились новые лица? Гасятся ли эти долги?

— Если исключить крупных должников, находящихся длительное время в процедурах банкротства, основной прирост задолженности в 2025-м в консолидированный бюджет республики приходится на ООО «Грейтстрой» — 106,4 млн рублей, ООО «Градсервис» — 55,4 млн рублей, а по текущим начислениям наибольшая задолженность остается за ОАО «Булгарпиво» — 135,9 млн рублей. Погашение задолженности часто достигается как в рамках взаимодействия с правоохранительными органами, в части возмещения ущерба виновными лицами, так и реабилитационными мерами, путем заключения рассрочек и мировых соглашений.

— В 2024 году УФНС по РТ поставило рекорд по взысканию долгов в процедуре банкротства. Каков объем взысканий в 2025 году, как эти данные соотносятся с прошлогодними?

— В 2024 году наблюдался рост поступлений по обязательным платежам в рамках дел о банкротстве, удвоившись по сравнению с предыдущими периодами и достигнув отметки в 5,5 миллиарда рублей. В первую очередь это связано с применением согласительных процедур, а именно заключением мировых соглашений. Так, при мирном урегулировании долга и исключением введения в отношении должников процедур банкротства нам удалось обеспечить поступлений в бюджет на 4 миллиарда рублей. В то же время, в рамках самих процедур банкротства, включая погашение текущих платежей и задолженностей, включенных в реестр требований кредиторов, было собрано 1,5 миллиарда рублей.

В 2025 году тенденция к росту продолжилась, хотя и несколько меньшими темпами. Общие поступления по обязательным платежам в делах о банкротстве составили 3,1 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда рублей пришлись на согласительные процедуры.

Стоит отметить, что в 2025 году уже заключено 10 мировых соглашений на общую сумму 3,2 миллиарда рублей.

Согласно утвержденным графикам, до конца года должники обязаны перечислить в бюджет не менее 1,5 миллиарда рублей по этим соглашениям, что свидетельствует о дальнейшем потенциале роста поступлений за счет мирного урегулирования. И тот факт, что значительная часть поступлений по-прежнему обеспечивается за счет мировых соглашений говорит о стабильной и эффективной работе этого механизма по урегулированию долгов.

— Как вы считаете, в связи с изменением экономической ситуации взыскание долгов будет идти медленнее?

— Мы всегда готовы найти компромисс с налогоплательщиками по погашению задолженности в первую очередь путем заключения мирового соглашения. Мы не сторонники введения процедур несостоятельности в отношении налогоплательщиков, поскольку понимаем, что процедуры банкротства и поступления по итогам завершения достаточно небольшие. Поэтому мы строим свою позицию на заключении мировых соглашений. Очень большие суммы, там и 3, и 4 миллиарда, 5 с лишним миллиардов поступило у нас по взысканию задолженности в рамках погашения по мировым соглашениям в прошлом году, и в этом году мы надеемся также выйти на приличную сумму.

Не стоит ждать, когда к вам поступит требование

— Сколько предприятий в 2025 году, по данным УФНС, использовали незаконные схемы для снижения НДС?

— Итоги контрольно-аналитической работы за 9 месяцев 2025 года на данный момент только формируются. Однако по итогам 6 месяцев могу сообщить, что налогоплательщикам, применяющим схемные налоговые вычеты, по результатам камеральных налоговых проверок доначислено 379 млн рублей, а в ходе проведений контрольно-аналитических мероприятий уточнено (исключено из состава налоговых вычетов схемных операций) налогов на сумму — 1,814 млрд рублей. За 2024 год доначисления составили 407,9 млн рублей, уточнено в ходе контрольно-аналитических мероприятий — 1,379 млрд. Это свидетельствует о том, что налогоплательщики предпочитают уточнить свои налоговые обязательства до составления акта или вынесения решения по налоговой проверке.

Кроме того, за первое полугодие 2025 года проведено 65 выездных налоговых проверок, доначисления по которым составили 2,5 млрд рублей, в том числе по взаимоотношениям с фирмами-«однодневками» доначислено 2,3 млрд рублей. Из общей суммы доначислений на НДС приходится 1,8 млрд рублей. Общая сумма поступлений по выездным проверкам за полугодие 2025 года — 2,6 млрд рублей.

Пользуясь случаем, я обращаюсь к тем предприятиям, которые применили схемные вычеты и еще не уточнили свои налоговые обязательства, — не стоит ждать, когда к вам поступит требование о предоставлении документов, или вы будете приглашены на рабочие совещания в налоговый орган, или в отношении вас будет назначена выездная налоговая проверка. Налоговая служба образца 2025 года представляет собой слаженный коллектив профессионалов, технически оснащенных современными механизмами обработки информации и потока данных. Каждая сомнительная операция, совершенная налогоплательщиком, выявляется и отслеживается нами в условиях реального времени.

— Выявлялись ли в 2025 году площадки по продаже «бумажного» НДС и кто были выгодоприобретателями?

— Налоговыми органами Татарстана на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению деятельности площадок по незаконному формированию вычетов по НДС. Но участников, бенефициаров и выгодоприобретателей площадок не можем назвать в виду соблюдения налоговой тайны и в интересах следствия.

Помимо налоговой оптимизации (применение агрессивных схем ухода от налогообложения — «бумажного НДС») указанные площадки пользуются для обналичивания денежных средств, в том числе в целях покрытия расходов на выплату заработной платы официально нетрудоустроенным лицам, фактическим исполнителям услуг, формирования теневых финансовых потоков, а также личного обогащения бенефициаров — собственников бизнеса.

Всего на сегодня налоговыми органами республики совместно с ФСБ и МВД России по Республике Татарстан пресечена деятельность пяти площадок. В отношении всех организаторов площадок вынесены постановления о возбуждении уголовных дел. В работе еще четыре площадки.

И я надеюсь, что пользователи площадок, а также те организации, кто задумал воспользоваться услугами сомнительных организаций, взвесят все риски и последствия принятых ими решений в части незаконной оптимизации и откажутся от агрессивных схем ухода от налогообложения.

— В каких отраслях экономики чаще всего применяются подобные незаконные схемы?

— Структурный анализ выгодоприобретателей, пользующихся услугами площадок по незаконному формированию вычетов по НДС и обналичиванию денежных средств показал, что основными пользователями площадки являются организации, задействованные в отраслях строительства (40%), торговли (28%) и производства продукции (17%), а также оказывающие транспортные услуги (8%).

— Марат Адипович, хотелось бы завершить наше интервью на позитивной ноте! Налоговая служба в этом году отмечает свой 35-летний юбилей. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

— С гордостью отмечу, что в налоговых органах республики трудятся высококвалифицированные специалисты, чья компетентность, ответственность и преданность делу способствуют укреплению доверия граждан и бизнеса к налоговой системе. Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в профессиональной деятельности, мира и счастья. Пусть работа, как и жизнь, наполняется гордостью за прошлое, энергией для настоящего и уверенностью в завтрашнем дне!

