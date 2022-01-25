Суд с судом: татарстанский арбитраж выставил Равилю Зиганшину недочеты в своем новом здании на $2,5 млн

ПСО «Казань» предстоит раскошелиться за срыв графика стройки и другие косяки в «храме Фемиды»

Фото: Любовь Шебалова

Как стало известно «Реальному времени», ПСО «Казань» пытается оспорить присужденную ей сумму требований в 200 млн рублей за срыв стройки и другие дефекты нового здания Арбитражного суда Татарстана. Компания Равиля Зиганшина возвела этот «храм Фемиды» в Казани на улице Ново-Песочной весной 2016 года. Татарстанский арбитраж тогда впервые получил собственную штаб-квартиру, перестав ютиться в приспособленных помещениях по трем разным адресам. Однако генподрядчик припозднился с окончанием работ на 3,5 месяца. Кроме того, смонтировал инженерное оборудование другого производителя, а главное — оно оставалось неработоспособным. У ПСО «Казань» были встречные претензии: при цене контракта на 1,8 млрд рублей ему якобы недоплатили около 300 млн. Экспертиза подтвердила все основные претензии татарстанского арбитража. Даже с учетом двойного снижения размера штрафных санкций для компании Зиганшина и расходов на экспертизу ему надлежит выплатить в пользу суда около 200 млн рублей. ПСО «Казань» подало кассационную жалобу, сегодня ее рассмотрят.

Новогодний «сюрприз» от ПСО «Казань»

Четвертый год с компанией Равиля Зиганшина судится ни много ни мало сам Арбитражный суд Татарстана. Он подал иск к ПСО «Казань» в арбитраж Московской области, требуя взыскать 446,3 млн рублей. Из них 50,37 млн неосновательного обогащения и 395,9 млн за просрочку выполнения работ.

Претензии касаются исполнения госконтракта, который татарстанский арбитраж, как заказчик-застройщик, и ПСО «Казань», как генподрядчик, заключили по результатам открытого конкурса 16 октября 2013 года. Компания Равиля Зиганшина обязалась в срок до 26 октября 2015 года построить в Казани на улице Ново-Песочной здание для Арбитражного суда РТ и сдать «в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию». ГИСУ, как технический заказчик, должен был контролировать стройку и обеспечить своевременный ввод сооружения в эксплуатацию. Цена контракта составила 1,8 млрд рублей с НДС.

Но буквально за 3 дня до того, как ПСО «Казань» должно было предъявить результат работ, стороны по его инициативе подписали допсоглашение о продлении срока строительства до 31 декабря того же года. Однако и этот срок был сорван. Здание суда достроили и сдали в эксплуатацию только 15 апреля 2016 года, то есть спустя 3,5 месяца. Большое новоселье судьи справили в июне того же года.

Однако и этот срок был сорван. Фото: Роман Хасаев

При этом, как указывал в своем иске Арбитражный суд РТ, работы, предусмотренные госконтрактом и проектно-сметной документацией, ПСО «Казань» в полном объеме не выполнило. Всего были приняты и полностью оплачены заказчиком работы на общую сумму 1,5 млрд рублей. После этого, как утверждает истец, генподрядчик больше полутора лет «действий по завершению всех предусмотренных контрактом работ не предпринимал». Арбитражный суд РТ был вынужден предъявить генподрядчику претензию. В ней он заявил об одностороннем расторжении госконтракта.

По ходатайству истца к участию в этом разбирательстве в качестве третьих лиц были привлечены ГИСУ РТ, ГУП «Татинвестгражданпроект» и судебный департамент при Верховном суде России. А рассматривавший дело Арбитражный суд Московской области добавил к ним еще и Счетную палату России.

Счетная палата выявила завышение стоимости работ

У Арбитражного суда РТ были все основания подозревать генподрядчика в неосновательном обогащении. В материалах дела говорится о том, что инспекторы Счетной палаты России, проверяя использование средств федерального бюджета, выявили завышение стоимости фактически выполненных и принятых работ и использованных материалов при строительстве Арбитражного суда РТ.

А именно: по данным проверяющих, в нарушение установленного главным распорядителем бюджетных средств резерва на непредвиденные работы и затраты в размере 1% в госконтракте и в формах КС-2 и КС-3 «без наличия правовых оснований» значилось 2%. В результате стоимость принятых и оплаченных работ подросла на 14,9 млн рублей. Средняя цена квадратного метра гранита «Куртинский» в 7,6 тысячи рублей, как выяснили инспекторы, тоже оказалась завышена по сравнению с ценой поставщика (3,9 тыс.) почти вдвое (на 3,7 тыс.). В итоге использованные материалы обошлись дороже на 33,6 млн рублей.

Вот и общая стоимость двух поставленных дизель-генераторных электростанций в смете и акте о приемке выполненных работ была обозначена в 21,36 млн рублей из расчета курса 69,2 рубля за евро, хотя на момент их приобретения 1—13 июля 2015 года за европейскую валюту давали максимум 63,08 рубля: еще 1,9 млн сверху. По общему правилу цена контракта твердая и не может изменяться в ходе его исполнения. Арбитражный суд Татарстана еще 25 января 2018 года потребовал от ПСО «Казань» в недельный срок возвратить переплаченные 50,8 млн рублей. Тот это сделать отказался.

Вместо кануна Нового года «храм» Фемиды сдали только весной. Фото: Максим Платонов

Задержался с окончанием стройки на 3,5 месяца

Исполком Казани выдал разрешение на ввод нового здания суда в эксплуатацию только 15 апреля 2016 года. По всему выходило, что ПСО просрочило работы на 106 дней или 3,5 месяца, так как вместо кануна Нового года «храм» Фемиды сдали только весной.



Стороны в контракте согласовали размер неустойки в 0,5% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Но Арбитражный суд России ранее уже высказывался о недопустимости начисления неустойки на общую сумму госконтракта без учета надлежащего исполнения части работ. Кому-кому, а Арбитражному суду РТ это было известно. Поэтому пени были рассчитаны на сумму неисполненных обязательств, которая вплоть до 15 апреля 2016 года составляла 747,05 млн рублей. Размер штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ (их получателем должен был стать федеральный бюджет) составил 395,9 млн рублей.

Заказчик-застройщик изложил всю эту бухгалтерию в претензии, направленной в адрес генподрядчика. Тот добровольно выполнить эти требования опять же отказался. Тогда уже самому Арбитражному суду республики не оставалось ничего иного как подать иск против ПСО «Казань» в суд.

Недоплатили почти 300 миллионов рублей

Впрочем, ПСО «Казань» заявило встречный иск. Претензии Равиля Зиганшина тоже составили немалую сумму. Его компания считает, что на этом генподряде Арбитражный суд РТ недоплатил ей 282,14 млн рублей. ПСО ссылалось на еще одно дополнительное соглашение между сторонами, от 1 апреля 2014 года. По нему окончательно работы должны были быть оплачены 31 декабря 2017 года.

Согласно аргументам генподрядчика, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — это доказательство выполнения работ в полном объеме. Более того, он утверждал, что все они были выполнены в срок до 31 декабря 2015 года. Еще 13 октября ПСО «Казань» нарочным сообщило ГИСУ об окончании работ по контракту. Это извещение было получено им в тот же день.

Согласно подписанным актам КС-2 работы выполнены на общую сумму 1,5 млрд рублей. Кроме того, в адрес заказчика и технического заказчика неоднократно направлялись акты выполненных работ, которые, как сообщала компания Зиганшина, «до сих пор остаются не-подписанными». В том числе на технологическое оборудование на общую сумму 90,4 млн рублей.

Еще 13 октября ПСО «Казань» нарочным сообщило ГИСУ об окончании работ по контракту. Фото: Роман Хасаев

У подрядчика не было возможности вовремя выполнить работы

Генподрядчик просил решить вопрос с согласованием смет. Дело в том, что по всем работам были сметы, утвержденные ГИСУ, но не согласованные с Арбитражным судом РТ. На все эти виды работ были локальные сметы, утвержденные опять же техзаказчиком, со штампом «к производству работ», однако они выдавались в 2015 и 2016 годах, а сметы на технологическое оборудование появились только в начале 2017 года. То есть у подрядчика, в принципе, не было возможности своевременно выполнить работы и предъявить их к приемке, приводило аргумент ПСО.

Вообще технический заказчик и заказчик-застройщик должны были ежемесячно вести промежуточную приемку работ. Генподрядчик до 25-го числа их предъявляет, а они до 5-го числа следующего месяца должны были либо подтвердить объем выполненных работ, либо отказаться с объяснением причин.

Так как мотивированного отказа в приемке выполненных работ со стороны не было, отмечала компания Зиганшина, они считаются принятыми и подлежащими оплате в полном объеме. Всего было выполнено работ на общую сумму 1,896 млрд рублей. Учитывая твердую цену контракта, ПСО «Казань» предъявило Арбитражному суду РТ к оплате 2 февраля 2018 года 282,14 млн рублей задолженности, но эти деньги оно так и не увидело.

Срок экспертизы продлевали трижды

Истец сразу заявил о судебной строительно-технической экспертизе. Московский арбитраж согласился с тем, что с учетом характера и особенностей спора это необходимо. Экспертиза была назначена 25 сентября 2018 года. Экспертам предстояло ответить на четыре вопроса.

Соответствуют ли объемы работ, предъявленные к приемке ПСО «Казань» в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 1,8 млрд рублей, фактически выполненным объемам (установленному оборудованию) по строительству здания Арбитражного суда РТ? Причем ответ было необходимо дать как в целом, так и отдельно — по двусторонне и односторонне подписанным актам.

Следующий вопрос: какова стоимость фактически выполненных работ с учетом твердой цены договора? Точно также предполагалось два ответа. И наконец, имеют ли место объемы работ, предусмотренные условиями госконтракта и проектно-сметной документацией, однако фактически не выполненные? Если да, то какова их стоимость с учетом твердой цены договора?

Эксперты пришли к выводу, что объемы работ, предъявленные к приемке ПСО «Казань» на сумму 1,5 млрд рублей, не соответствуют фактически выполненным. Фото: Любовь Шебалова

После отказа выбранного татарстанским арбитражем ФАУ «Главгосэкспертиза России» (не предусмотрено уставом), выбор пал на ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Минюсте РФ. В комиссию вошли как минимум четверо экспертов. Они должны были подготовить заключение до 1 апреля 2019 года. Но на исходе 2018 года экспертная организация попросила увеличить и сроки, и стоимость работ. И хотя ПСО «Казань» возражало, срок пролонгировали до 4 ноября 2019 года, а стоимость подняли с первоначальных 837,9 тыс. до 4,8 млн рублей. 28 июня 2019 года вновь последовала просьба экспертов дать больше времени и предоставить дополнительные документы.

Наконец, 17 февраля 2020 года срок экспертизы был продлен в третий раз — до 17 ноября. За это время судья Мария Горшкова успела перейти в окружной суд. В связи с этим 1 октября 2020 года дело передали Наталье Кондратенко. А через полмесяца в суд поступил и долгожданный «вердикт» экспертов.

Предъявленные к приемке объемы работ не соответствуют фактически выполненным

Эксперты пришли к выводу, что объемы работ, предъявленные к приемке ПСО «Казань» на сумму 1,5 млрд рублей, не соответствуют фактически выполненным (1,37 млрд). Та же ситуация оказалась и по односторонне подписанным актам на 378,02 млн рублей (149,15 млн). Их вывод был таков: общая стоимость исполненного, отраженная в двусторонне и односторонне подписанных актах о приемке на общую сумму 1,8 млрд, предъявленных ПСО «Казань», составляет 1,5 млрд. Учитывая, что работы (затраты) и инженерные системы (включая оборудование), не были предусмотрены проектом, определить их фактическую стоимость «не представляется возможным»: нет исходной цены, предусмотренной техзаданием.

Интересно, что, согласно госконтракту 2013 года, стоимость работ по нему составила 797,9 млн рублей, говорится в материалах суда. Таким было предложение генподрядчика на конкурсе, и это твердая договорная цена. Отмечается, что в стоимость работ включены все расходы, необходимые для выполнения генподрядчиком всех работ и обязательств по контракту, включая гарантию на 72 месяца, НДС, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Вместе с тем общая стоимость работ, отраженных в двусторонне и односторонне подписанных актах о приемке выполненных работ КС-2, предъявленных ПСО «Казань» в рамках госконтракта, составила 1,89 млрд рублей, что превысило договорную цену на 95,9 млн.

Представитель «храма» Фемиды пояснил, что при переезде в новое здание бюджет понес значительные убытки, в том числе по арендной плате. Фото: Максим Платонов

«Бюджет понес значительные убытки»

Специалисты констатировали, что отдельные виды работ фактически выполнены в меньшем объеме или не выполнены совсем. Что касается инженерных систем, они, говорится в экспертном заключении, были смонтированы, но на момент натурных исследований «находились в нерабочем состоянии». Возможно, потому, что были выполнены «с отступлениями от положений техзадания». Как бы то ни было, эксперты установили, что эти системы были неработоспособными на момент ввода объекта в эксплуатацию.

Их монтаж проходил по спецификациям, составленным ГУП «Татинвестгражданпроект» и согласованным ГИСУ, но одобрения самого Арбитражного суда РТ не было. Более того, специалисты экспертной организации заключили, что упомянутая спецификация не соответствует требованиям техзадания и положениям проектной документации, что противоречит госконтракту. Представитель «храма» Фемиды пояснил, что при переезде в новое здание бюджет понес значительные убытки, в том числе по арендной плате. Задание и согласие на изменение систем оборудования по производителю и иным критериям не давались, никаких допсоглашений не заключалось. Более того, эти системы не функционируют, в связи с чем, они не представляют никакой потребительной ценности. О каком именно оборудовании идет речь, в материалах дела не говорится. В Арбитражном суде РТ эту информацию «Реальному времени» не пояснили.

После проведения экспертизы истец несколько снизил требования по неосновательному обогащению, но продолжал настаивать на прежних 395,9 млн рублей неустойки и просил распределить расходы на экспертизу (4,78 млн). ПСО «Казань» тоже умерило аппетиты: снизило задолженность за выполненные работы до 264,76 млн рублей.

Не завысил цену на гранит, а сэкономил средства

Отметим, что эксперты не согласились с выводами Счетной палаты РФ по поводу того, что стоимость гранита и дизельных электростанций была завышена. По их мнению, генподрядчик в этом случае не вышел за пределы сметы, а разница в цене не что иное как экономия подрядчика. Это обычная практика в строительстве, узаконенная Гражданским кодексом РФ. К тому же установленный гранит соответствует условиям технического заключения, претензий к его качеству не было.

Также выяснилось, что двухпроцентный резерв средств на непредвиденные случаи утвердил сам заказчик-застройщик (1% из них должны были составить отчисления в фонд страхового резерва, связанного со строительными рисками). Что касается оборудования, стоимость которого просило возместить ПСО «Казань», при осмотре экспертами часть его находилась в ящиках (не была установлена). Смонтированное же оборудование не прошло пуско-наладку, ввиду чего, как отметили специалисты, «не эксплуатируется судом до настоящего времени». Часть техники, как уже говорилось ранее, была другого производителя, чем предписывал контракт, не отвечала и другим критериям.

Компания Зиганшина просрочку не оспаривала, но просила снизить размер штрафных санкций. Фото: Максим Платонов

Суд вдвое снизил неустойку для ПСО «Казань»

Компания Зиганшина просрочку не оспаривала, но, ссылаясь на то, что заказчик несвоевременно передал ему документацию, просила снизить размер штрафных санкций. С учетом условий контракта и ходатайства ПСО суд посчитал размер неустойки «чрезмерно высоким» и снизил ее вдвое — до 197,96 млн рублей.

Встречные требования генподрядчика он удовлетворил тоже частично — на 2,086 млн (3,59 млн рублей задолженности с учетом фактически выполненных и оплаченных работ минус 1,505 млн рублей неосновательного обогащения, признанного судом обоснованным по первоначальному иску). Арбитражный суд РТ оспаривал требования ПСО в части 228,39 млн рублей стоимости оборудования, установленного на объекте и его монтажа (еще 32,7 млн). Московский арбитраж учел, что оборудование с момента его монтажа в суде не функционирует.

В итоге 1 апреля этого года он взыскал с ПСО «Казань» в пользу Арбитражного суда РТ 197,9 млн рублей неустойки за просрочку выполнения работ и 4,5 млн рублей (94,7%) расходов за проведение экспертизы. В свою очередь с Арбитражного суда РТ в пользу ПСО «Казань» было взыскано 2,09 млн задолженности за выполненные работы и 1,58 тыс. рублей расходов по госпошлине.

В результате зачета первоначальных и встречных требований копания Зиганшина осталась должна татарстанскому арбитражу 200,4 млн, не считая 189,5 тыс. рублей госпошлины. Апелляционный суд посчитал эти выводы абсолютно верными. ПСО «Казань», впрочем, подало кассационную жалобу. В Арбитражном суде Московского округа ее рассмотрят сегодня.