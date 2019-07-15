Диана Ахметзянова, «ФОН»: «Нам теперь просто нужен тайм-аут»

Компании-кредиторы одна за другой заключают мировые соглашения с фирмой Анатолия Ливады

Фото: Гуландам Фатхуллина

Еще один кредитор пошел на мировую с разорившимся застройщиком жилого комплекса «МЧС» — ООО «ФОН». Экземпляр документа принес в Арбитражный суд РТ представитель «ТЦ Кулахметова» (правопреемник истца, связанный с СК «Бриз»), и суд его утвердил. О подробностях судебного заседания, «мине» для дольщиков, которая таится в мировом соглашении, и планах «ФОНа» — в материале «Реального времени».

Пришли в суд с миром

Перед началом заседания дольщики ЖК «МЧС», деньги которых «сгорели» в «ФОНе», сообщили корреспонденту «Реального времени», что кровно заинтересованы в банкротстве компании.

— Для того чтобы наши дома были достроены, нам, дольщикам 4-го дома ЖК «МЧС», необходимы два условия — разрешение на строительство и банкротство застройщика, — говорит Гульнара Закирова. — Разрешения нам Управление градостроительных разрешений исполкома Казани не дает, хотя на словах чиновники обещали его выдать до Нового года. Банкротство нужно, потому что только при этом условии федеральный центр даст деньги на достройку наших домов. И если банкротство «ФОНа» теперь не состоится, достройка наших домов может вновь отодвинуться.

Представители инициативной группы дольщиков ЖК «МЧС», явившиеся в Арбитражный суд РТ в качестве «болельщиков», также высказали опасения:

— Росимущество ведь тоже уже подписало мировое соглашение по оплате задолженности «ФОНа» по аренде земли…



Перед началом заседания дольщики ЖК «МЧС», деньги которых «сгорели» в «ФОНе», сообщили, что кровно заинтересованы в банкротстве компании. Фото Инны Серовой

Кредитор платит дважды

Судебное заседание едва не закончилось через пять минут после начала: представитель «ФОНа» протянула судье Линару Мингазову экземпляр мирового соглашения с «ТЦ Кулахметова» с синими печатями, попросила приобщить его к делу и произнесла:

— Просим утвердить мировое соглашение и прекратить дело.

Однако судья поинтересовался:

— Есть другие должники? Граждане, как я понял, просят банкротства?

— Да! — нестройным хором подтвердили слушатели из инициативной группы.

— Сейчас мы только по заявлению можем сказать. Пока [фирма] остается в предбанкротном состоянии, — резюмировал судья.

— Если мы заявляемся [в качестве кредиторов банкрота], то мы еще несем [ответственность] по финансированию? — уточнила Гульнара Закирова.

И суд разъяснил, что в случае отсутствия у должника имущества и денег кредитор, подавший заявление о банкротстве, будет обязан из своих средств оплачивать работу конкурсного управляющего, публикацию объявлений и прочие связанные с процедурой банкротства расходы, а это минимум 180—200 тысяч рублей.

— А как же мы теперь? Они между собой договорились, а мы как? — растерялись дольщики. — Нас не строят, а теперь еще и деньги потребуют? А без банкротства мы останемся без федеральной помощи.

«А как же мы теперь? Они между собой договорились, а мы как? — растерялись дольщики. — Нас не строят, а теперь еще и деньги потребуют? А без банкротства мы останемся без федеральной помощи». Фото Максима Платонова

Судья предложил:

— Вы проанализируйте ситуацию. Может быть, есть другой путь? Чтобы вам снова не попасть на деньги.

— Лучше 200 тысяч потерять, чем миллионы, которые мы вложили, — вздохнул кто-то с места.

— Впрочем, у нас еще заявление ООО «Теплоком» есть, — дал понять судья, что угроза заплатить кругленькую сумму для дольщиков пока остается гипотетической, и вскоре процесс завершился.

Торопиться не надо

— Банкротство отодвигается, но рано или поздно случится, и мы это осознаем и хотим подойти к нему максимально подготовленными, — прокомментировала «Реальному времени» итоги судебного процесса коммерческий директор «ФОНа» Диана Ахметзянова. — Предполагается финансирование достройки наших домов через Дом.РФ, для этого необходимо, чтобы наш конкурсный управляющий был в Дом.РФ аккредитован. И нам теперь просто нужен тайм-аут, чтобы подобрать подходящую кандидатуру.

Кроме того, по словам Ахметзяновой, чтобы дома «ФОНа» могли быть достроены, компании до конца августа необходимо оформить документы для достройки второго дома ЖК «МЧС» удмуртским ООО «Комос-Строй», а это в случае начала процедуры банкротства станет невозможным.

— Я думаю, что в сложившейся ситуации нет риска для дольщиков, — считает исполнительный директор республиканского Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Иван Новиков. — Ведь несмотря на то что банкротство откладывается, в конце концов оно произойдет, так что заключенное сейчас мировое соглашение на права дольщиков негативно не повлияет.

«Банкротство отодвигается, но рано или поздно случится, и мы это осознаем и хотим подойти к нему максимально подготовленными», — прокомментировала Диана Ахметзянова. Фото vk.com

Новиков подтвердил сказанное Дианой Ахметзяновой и добавил:

— Ситуация с банкротством ООО «ФОН» отслеживается и правительством Республики Татарстан, и фондом поддержки дольщиков. Вопрос о федеральном финансировании пока находится в стадии проработки, серьезных решений еще не принято. Нам еще предстоит создать региональный фонд, через который пойдет финансирование. Новый закон начал действовать только 1 июля, время у нас есть.

Сроки создания регионального фонда исполнительный директор республиканского фонда поддержки дольщиков назвать не рискнул, лишь сказал, что работа в этом направлении началась и для ее завершения много времени не потребуется.

Мир и дружба между компаниями

Первое заявление о признании банкротом зарегистрированного в поселке Киндери Высокогорского района ООО «ФОН» поступило в Арбитражный суд РТ 24 мая 2017 года от частного лица — Рузалии Салаховой. Впоследствии с аналогичными заявлениями обратилось еще несколько граждан, а также ФНС и два юрлица — ООО «Теплоком» и московское ООО «Профиль-Финанс».

В марте 2019 года ООО «Профиль-Финанс» передало права требования в размере 206,08 млн рублей ООО «Киндери», которое с марта же полностью принадлежит коммерческому директору «ФОНа» Диане Ахметзяновой. Еще один долг с процентами — в общей сложности более 336 млн рублей — перешел к правопреемнику ООО «Профиль-Финанс» — ООО «Торговый центр Кулахметова». «ТЦ Кулахметова» — фирма, аффилированная строительной компании «Бриз» (достраивает жилые комплексы «Симфония», «Миллениум Сити», сдала 4-й дом в ЖК «Золотая середина», собирается зайти на стройку в ЖК «Яшьлек» в Куюках).

А уже в мае 2019 года ООО «Киндери» заключило с ООО «ФОН» мировое соглашение и отказалось от заявления о признании должника банкротом. Сейчас ООО «ФОН» достигло мирового соглашения и с «ТЦ Кулахметова», отодвинув в обоих случаях сроки уплаты долгов и процентов по ним.

Логично ожидать, что в ближайшее время «ФОН» сможет заключить еще одно мировое соглашение, которое отодвинет банкротство и даст застройщику необходимую, по словам Ахметзяновой, передышку. Фото Инны Серовой

Казанское ООО «Теплоком», так же, как и «ТЦ Кулахметова», аффилировано с ООО «Бриз» — через цепочку предприятий (ООО «Аква» и ООО «ТК Практика» («ТКП»). Поэтому логично ожидать, что в ближайшее время «ФОН» сможет заключить еще одно мировое соглашение, которое отодвинет банкротство и даст застройщику необходимую, по словам Дианы Ахметзяновой, передышку.