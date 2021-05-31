Основателям Bikton вновь предъявили счет на 4 миллиарда

«Конкурсник» завода добился передачи дела о привлечении к субсидиарной ответственности на новое рассмотрение

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий ООО «Волжский завод строительных материалов» («ВЗСМ») добился нового рассмотрения своего заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Проект строительства предприятия под брендом Bikton финансировала госкорпорация «ВЭБ.РФ». Однако завод не смог вернуть кредит и обанкротился. Причем «ВЭБ.РФ», судя по всему, понесла миллиардные убытки. При сумме долга в 4,4 млрд рублей госкорпорации вернули от продажи производства меньше 400 млн. Суды двух инстанций уже отказали конкурсному управляющему в привлечении к субсидиарной ответственности совладельца завода, последнего директора и двух участников-юрлиц. Однако окружной суд, с подачи управляющего, пришел к выводу, что обстоятельства дела были «исследованы не в полной мере».

Активы таяли, а «дебиторка» росла

Завтра Арбитражный суд Татарстана начнет заново рассматривать заявление конкурсного управляющего ООО «Волжский завод строительных материалов» Романа Белова о привлечении Артура Кудушаурова, АО «Москапиталгрупп», ЗАО «Промкапитал» и Наиля Бикмуллина к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. С них требуют взыскать больше 4 млрд рублей.

Белов с 2019 года пытается заставить участников, собственников и руководителей этого общества закрыть миллиардную «брешь», возникшую в результате его финансового краха. Согласно материалам арбитража, в реестр требований кредиторов ВЗСМ были включены требования на сумму более 4,4 млрд рублей (2,04 млрд рублей основного долга, еще 1,08 млрд неустойки).

В конце концов завод был продан за 395 млн рублей. На погашение требования залогового кредитора ВЭБ РФ было направлено чуть больше 346 млн рублей. Белов пояснил, что сумма субсидиарной ответственности складывается из размера непогашенного реестра. Сейчас общая сумма долга перед основным кредитором обанкротившегося завода ВЭБ РФ составляет порядка 4 млрд рублей (она включена в реестр).

На погашение требования залогового кредитора ВЭБ РФ было направлено чуть больше 346 млн рублей. Фото: вэб.рф

С 15 августа 2007 года по 22 мая 2017 года директором завода был его совладелец Наиль Бикмуллин. Но потом его освободили от занимаемой должности: это место занял Кудушауров. А АО «Москапиталгрупп» и ЗАО «Промкапитал» просто участники ООО «ВЗСМ». «Конкурсник» ссылался на то, что бывшие руководители ВЗСМ Кудушауров и Бикмуллин, а также ранее упомянутые участники, своевременно не подали в арбитраж заявление о банкротстве завода. А позже, когда неизбежное уже произошло, не передали арбитражному управляющему документацию.

Это обстоятельство помешало формированию конкурсной массы и в целом ходу конкурсного производства. Сам имущественный комплекс арбитражному управляющему тоже не сдали с рук на руки. Между тем завод располагается на огромной территории и включает в себя сложные и производственно опасные объекты. Конкурсный управляющий также пенял на то, что в его распоряжении не оказалось бумаг, подтверждающих дебиторскую задолженность: это сделало ее взыскание невозможным. На последнюю отчетную дату «дебиторка» составляла 675,9 млн рублей.

Кроме того, Белов отметил, что за 3 года до признания ВЗСМ банкротом с имуществом предприятия происходили заметные метаморфозы. Так, на конец 2014 года его основные средства оценивались в 1,5 млрд рублей, запасы в 148,6 млн, дебиторская задолженность была равна 478,4 млн, прочие оборотные активы 697 тыс. рублей. На конец 2017 года стоимость основных средств упала до 1,2 млрд, запасы уменьшились до 30,7 млн, «дебиторка», напротив, выросла едва ли не вдвое, до 819,1 млн, прочие оборотные активы тоже несколько «похудели» (до 516 тыс. рублей). Иначе говоря, все это время активы «таяли», а дебиторская задолженность наращивалась.

Это инвестиционный проект совладельца и основателя сети магазинов «Еврокаскад» Наиля Бикмуллина. Фото: mari-el.gov.ru

Как Bikton шел ко дну

Как ранее рассказывало «Реальное время», завод Bikton или «Волжский завод строительных материалов» — производитель газобетонных блоков и стеновых панелей, построен в Волжске (Марий Эл). Это инвестиционный проект совладельца и основателя сети магазинов «Еврокаскад» Наиля Бикмуллина. «Внешэкономбанк» был единственным кредитором строительства этого предприятия «с нуля».

Займы на возведение завода брались еще в 2008 году. Однако к 2016 году, за 8 лет с момента открытия кредитных линий ВЭБом, производитель газобетонных блоков и стеновых панелей смог выплатить лишь половину «от выданного». Причина неплатежеспособности завода, по мнению Наиля Бикмуллина, заключалась в общем падении рынка стройматериалов. «Три года назад мы давали 115 процентов к мощностям, а сейчас, грубо говоря, лишь 60 процентов (речь идет о загрузке предприятия, — прим. ред.). Отсюда вырастает себестоимость, нет маржинальности, — рассказывал он корреспонденту «Реального времени». — Просто надо переждать тяжелые времена».

В августе 2016 года ВЭБ обратился в московский арбитраж с иском к «Волжскому заводу строительных материалов». Банк сначала направлял предупредительные письма о необходимости погашения долга, но в итоге пошел на крайние меры и инициировал процедуру банкротства завода. Поручителем по долгам Bikton выступило аффилированное с ним ООО «Фирма «Еврокаскад».

Бикмуллин уверял, что до банкротства волжского завода дело не дойдет, поскольку ВЭБ готов заняться финансовым оздоровлением предприятия «во внесудебном порядке. По его словам, изначально рассматривался вариант реструктуризации задолженности до 2023-го или даже до 2025 года, но из-за смены команды в руководстве ВЭБ стали изучать новые схемы выхода из «кредитной ловушки». Увы, чуда не произошло. Проект ВЗСМ и сам завод оказался ввергнут в пучину банкротства, а также повлек за собой крах торговой сети «Еврокаскад». Наиль Бикмуллин и его сын, также выступавший поручителем по кредитам в ВЭБ.РФ, прошли и через личное банкротство…

Проект ВЗСМ и сам оказался ввергнут в пучину банкротства, а также повлек за собой крах торговой сети «Еврокаскад». Фото: evrokaskad.ru

Доводы документально не подтверждены

Татарстанский арбитраж, а следом за ним и апелляция пришли к выводу: доводы конкурсного управляющего «Волжского завода строительных материалов» документально не подтверждены. Например, в материалах дела есть копии перечня и актов приема — передачи документов Бикмуллиным Кудушаурову в декабре 2016 года и мае 2017 года, а затем от Кудушаурова «конкурснику».

У последнего был доступ на территорию завода, он провел там инвентаризацию. В результате конкурсная масса пополнилась рядом объектов недвижимости. Также в нее были включены имущественные права аренды земельных участков. Препятствия управляющему при этом никто не чинил. Кстати, ни Бикмуллина, ни его преемника на посту директора он об инвентаризации не известил.

«Конкурсник» действительно не получил документы, подтверждающие дебиторскую задолженность в 675,9 млн. Зато бывший руководитель ВЗСМ Кудушауров передал ему электронные копии счетов-фактур по факту выполненных работ в рамках договора поставки с ООО «Биктон-Трейд» на более чем 1,1 млрд рублей. А эта сумма значительно превышает размер «дебиторки».

Арбитражный суд РТ констатировал, что доказательства, которые бы подтверждали, что у банкротящегося предприятия есть иные активы, кроме выявленных в ходе конкурсного производства, не представлено. Как и то, что именно те сделки и обстоятельства, на которые обратил внимание «конкурсник», привели завод к банкротству и что это было сделано целенаправленно. Предпринимательство само по себе рискованно. Ухудшение финансового положения могло свидетельствовать об объективном банкротстве. Кроме того, суд акцентировал внимание на том, что «общая сумма оспоренных сделок не сопоставима с масштабом деятельности» завода. Они не были убыточными и не могли привести предприятие к финансовой несостоятельности.

Одним словом, суд первой инстанций оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Бикмуллина и Кадашаурова не нашел. Равно как и АО «Москапиталгрупп» и ЗАО «Промкапитал»: у них как у участников общества не было обязанности по передаче конкурсному управляющему документов, печати и имущества.

Суд первой инстанции оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Бикмуллина и Кадашаурова не нашел. Фото: Максим Платонов

Отказ был преждевременным

Конкурсный управляющий подал кассационную жалобу. Он утверждал, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. В итоге кассационная инстанция отказ нижестоящих судов в привлечении к субсидиарной ответственности назвала преждевременным: они учли не все.

По ее мнению, тот факт, что Кудушауров передал «конкурснику» бумаги по банкротящемуся заводу не в полном объеме, а Бикмуллин не обеспечил сохранность первичной учетной документации и материалов ежегодной инвентаризации имущества в 2008—2017 годах, «не может свидетельствовать о добросовестном характере» их действий. К тому же Белов обращал внимание суда на то, что имущественный комплекс ООО «ВЗСМ» располагается на огромной территории и включает в себя сложные и производственно опасные объекты. Их инвентаризация в отсутствие учетных документов нарушает правила, установленные приказом Минфина РФ.

А резкое уменьшение стоимости активов «Волжского завода стройматериалов», по его мнению, может свидетельствовать о крупных сделках по выводу имущества. Но из-за того, что у него не было первичной бухгалтерской документации, проанализировать причины он не смог. Кстати, Наиль Бикмуллин, который лично присутствовал на рассмотрении кассационной жалобы, сообщил, что, начиная с ноября 2016 года он болел, заводом фактически руководил Кудушуаров. Именно последнему он и передал всю документацию по предприятию. Уменьшение стоимости основных средств Бикмуллин объяснил их амортизацией.

Белов также утверждал, что «недостача» бумаг на 678,9 млн рублей не позволила полностью сформировать конкурсную массу, в том числе выявить всех дебиторов. Суды ранее сослались на то, что Кудушауров передал Белову документы на гораздо большую сумму: на 1,1 млрд рублей по договорам поставки с ООО «Биктон-Трейд». Но конкурсному управляющему ООО «ВЗСМ» о включении в реестр требований кредиторов «Биктон Трейд» было отказано. Дело в том, что факт поставки подтверждали только счета-фактуры, а самого договора, товарных накладных и передаточных актов, подтверждающие факт передачи товара, нет.

Белов обращал внимание суда на то, что имущественный комплекс ООО «ВЗСМ» располагается на огромной территории и включает в себя сложные и производственно опасные объекты. Фото: mari-el.gov.ru

Кроме того, окружной суд констатировал: инвентаризация фактически обнаруженного имущества «ВЗСМ», которую предпринял управляющий, не снимает с бывших руководителей завода ответственность за неисполнение обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации. Поскольку обстоятельства дела исследованы не в полной мере, он вернул спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Заседание по делу назначено на 1 июня.

Реакция Наиля Бикмуллина на вопрос «Реального времени» была лаконичной. «Не хочу ничего комментировать», — сказал он. Источник из окружения бизнесмена-пенсионера добавил, что последний «за годы простоя сделал все, чтобы завод не разрушился и не был разграблен». Сейчас, по его словам, Бикмуллин «не у дел». «Производство в нашей стране неблагодарное дело», — подытожил собеседник нашего издания.

«По большому счету, я думаю, что оба, и Бикмуллин, и Кудушауров, должны нести ответственность», — в свою очередь, заметил «Реальному времени» Роман Белов. Впрочем, несколькими минутами позже управляющий уточнил: «Не уверен, что в отношении Бикмуллина есть перспектива. В отношении же Кудушаурова, как последнего должностного лица, а он исполнял обязанности директора достаточно короткий срок перед банкротством, получить решение суда о взыскании мне представляется реальным».