Министерство внутренних дел по Татарстану
Общая информация
Министр внутренних дел — Сатретдинов Дамир Растямович .
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан — орган исполнительной власти, реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Республики Татарстан.
МВД по Республике Татарстан входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации. МВД по Республике Татарстан осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через подчиненные отделы (управления) внутренних дел по районам (муниципальным районам), городам (городским округам) и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, а также иные подразделения и организации, созданные для реализации задач, стоящих перед органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.
В структуру министерства внутренних дел входят:
— Подразделения, непосредственно подчиненные министру
— Полиция
— Юстиция
— Управление по работе с личным составом
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Дзержинского, 19
- Телефон: (843) 291-30-04
- Сайт: mvd.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 10.09.2026