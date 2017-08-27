Министерство внутренних дел по РТ
Общая информация
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан – орган исполнительной власти, реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Республики Татарстан.
МВД по Республике Татарстан входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации. МВД по Республике Татарстан осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через подчиненные отделы (управления) внутренних дел по районам (муниципальным районам), городам (городским округам) и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, а также иные подразделения и организации, созданные для реализации задач, стоящих перед органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.
В структуру министерства внутренних дел:
- Подразделения, непосредственно подчиненные министру
- Полиция
- Юстиция
- Управление по работе с личным составом
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 19
- Телефон: (843) 291-30-04
- Email: mvd16@mvd.gov.ru
- Сайт: mvd.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017