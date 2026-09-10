Министерство внутренних дел по Татарстану

Общая информация

Министр внутренних дел — Сатретдинов Дамир Растямович .

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан — орган исполнительной власти, реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Республики Татарстан.

МВД по Республике Татарстан входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации. МВД по Республике Татарстан осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через подчиненные отделы (управления) внутренних дел по районам (муниципальным районам), городам (городским округам) и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, а также иные подразделения и организации, созданные для реализации задач, стоящих перед органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.

В структуру министерства внутренних дел входят:

— Подразделения, непосредственно подчиненные министру

— Полиция

— Юстиция

— Управление по работе с личным составом





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