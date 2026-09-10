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Министерство внутренних дел по Татарстану

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Министр внутренних делСатретдинов Дамир Растямович .

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан — орган исполнительной власти, реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Республики Татарстан.

МВД по Республике Татарстан входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации. МВД по Республике Татарстан осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через подчиненные отделы (управления) внутренних дел по районам (муниципальным районам), городам (городским округам) и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, а также иные подразделения и организации, созданные для реализации задач, стоящих перед органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.

В структуру министерства внутренних дел входят:
— Подразделения, непосредственно подчиненные министру
— Полиция
— Юстиция
— Управление по работе с личным составом


    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Город: Казань
    • Адрес: 420111, ул. Дзержинского, 19
    • Телефон: (843) 291-30-04
    • Сайт: mvd.tatarstan.ru

    Дата последнего обновления: 10.09.2026

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