Аферами в Сети займется Центробанк, а за «липу» с электронной подписью будут сажать?

Глава МВД Татарстана о назревших правках в федеральные законы, «пирамидах» нового типа и дефиците полицейских кадров

Фото: Максим Платонов

Ежедневно жертвами виртуального обмана становятся 30 татарстанцев, а каждую неделю компании и граждане республики теряют свыше 10 млн рублей. О круглосуточных call-центрах по отъему чужих денег и утечках с карт доверчивых банкиров рассказал накануне министр внутренних дел РТ Артем Хохорин. И поддержал проекты поправок в Уголовный кодекс и законы о защите информации в части блокировок фишинговых сайтов и подменных телефонных номеров. А еще констатировал — полицейских в Татарстане не хватает.

Строители криптопирамид увели 120 миллионов



За 2019-й Татарстан стал четвертым в стране по количеству дистанционного воровства с расчетных счетов и банковских карт. Больше потерпевших — только в Москве, Краснодарском крае и Тюменской области. Причем по сравнению с 2018-м количество таких краж и мошенничества в республике почти удвоилось и перевалило за 8 тысяч. К слову, в целом по РФ зафиксировано аж 219 таких виртуальных хищений (годовой рост — 77%).

И речь уже не о доверчивых пенсионерах. По данным МВД Татарстана, аферисты научились подбирать ключик к людям разных возрастов, профессий и статуса. В числе потерпевших даже сотрудники банков. При этом главным способом афер остается предложение покупки товара в Сети на популярных сайтах объявлений. Еще один способ — взлом страниц в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» с последующей массовой рассылкой призыва помочь деньгами или дать в долг, на который покупаются и дальние, и близкие.

Ежедневно жертвами такого обмана становятся 30 жителей республики, а еженедельный ущерб граждан и организаций превышает 10 млн рублей. Общие потери за год глава МВД по РТ Артем Хохорин называть не стал.

Министр заявил — назрела необходимость в решениях на федеральном уровне, в части поправок в законах об информации, информационных технологиях и защите информации. Которые дадут полномочия Банку России блокировать так называемые фишинговые сайты (создаваемые с целью получения доступа к номерам карт, логинам и паролям, — прим. ред.) и мошеннические call-центры во внесудебном и судебном порядке. «Это стало бы хорошим инструментом для пресечения деятельности виртуальных пирамид», — считает Артем Хохорин.

Такие финансовые «пирамиды», как печально известный КПК «Рост», отжили свое. Мошенники ушли в интернет, занимаются отъемом средств с помощью фиктивных сайтов и криптовалют. Фото Романа Хасаева

По мнению докладчика, такие финансовые «пирамиды», как печально известный КПК «Рост», отжили свое. Мошенники ушли в интернет, занимаются отъемом средств с помощью фиктивных сайтов и криптовалют. Полицейские республики выявили семь таких фактов. Заявления написали больше 500 пострадавших, общий размер их потерь — 120 млн рублей с лишним.

Больше половины указанной суммы — 67 млн рублей — потеряли вкладчики прогоревшего «Феникса», он же «Phoenixtrade». По версии силовиков, участники преступной группы предлагали инвестировать средства, обещая недельный доход 4—6% и сверхприбыль в случае привода нового клиента. И выстроили сложную схему денежных переводов: принимали вложения только в криптовалюте, которая затем через несколько электронных кошельков переводилась на биткоин-адреса, указанные на сайте компании. Далее создавалась иллюзия игр на бирже. Напомним, по делу арестованы два предпринимателя, один из которых ранее был признан потерпевшим от «похищения в форме розыгрыша».

Другими «пирамидчиками» в МВД считают представителей организаций, что действовали от имени Teletrade D.J.ltd и компании «Удаленная торговля плюс» на улице Пушкина в Казани и в 2015—2017 году заполучили более 34 млн рублей клиентов «под видом осуществления валютных операций на рынке Forex.

Третье дело с ущербом под 9 млн рублей возбуждено по признакам мошенничества в отношении представителей «Бостон групп», потерпевшими признаны больше 20 граждан, которые верили, что вкладываются в некие торговые операции брокерских компаний Global Palace и Grand Capital.

По мнению министра, стоит обязать операторов связи блокировать соединения абонентов, использующих услуги IP-телефонии и подмененные номера для совершения преступлений. Фото forexmagnates.com

Аферисты прикрылись «Башинвестом»

По мнению министра, стоит поддержать и инициативу Центробанка по законодательному урегулированию операций с «денежными суррогатами» — биткоинами и другими криптовалютами. А еще обязать операторов связи блокировать соединения абонентов, использующие услуги IP-телефонии и подмененные номера для совершения преступлений.

Так, следователи МВД Татарстана готовят к отправке в суд уголовное дело преступного call-центра, который под видом поставки металлоконструкций «Башинвеста» развел 65 компаний и частников на 38 млн рублей. Базировался центр в Москве, в числе его операторов были челнинцы, звонки осуществлялись круглосуточно, в итоге металла не дождались заказчики из разных регионов России.

Сколько таких call-центров по стране — главный полицейский Татарстана прогнозировать не берется. Зато отмечает — редкостью стали «социальные» мошенничества со звонками от «сына, что сбил человека» и требует денег на «взятку инспектору». Благодаря активной профилактике за весь 2019 год в республике обманули всего пятерых.

А вот кража баз «ряда ведущих финансово-кредитных учреждений» страны, напротив, добавила проблем. Мошенники используют персональные данные клиентов, чтобы войти к ним доверие и предложить «помощь» в якобы возникшем затруднении с блокировкой банковских карт либо возвратом ошибочно списанных сумм.

Все чаще полицейские фиксируют и внесение в Единый госреестр юрлиц заведомо ложных сведений, например, о руководителях-учредителях организации.



Кража баз «ряда ведущих финансово-кредитных учреждений» страны добавила проблем. Фото incrussia.ru

— Считаю, что надо внести изменения в Уголовный Кодекс РФ в части введения уголовной ответственности за незаконное предоставление электронной цифровой подписи (ЭЦП), если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, — заявил на коллегии Артем Хохорин, адресуя предложение присутствующим президенту Татарстана и генерал-лейтенанту Михаилу Литвинову, начальнику спецбюро МВД России.

Упростила бы работу силовиков и передача функций выдачи ЭЦП и контроля налоговой службе, считает министр.

Требуются опера угрозыска, участковые и следователи

Ради раскрытия новых видов мошенничества и других преступлений операм Татарстана в 2019-м пришлось поколесить от Владивостока до Калининграда. Всего было 160 командировок, в которых побывали 300 сотрудников.

Впрочем, с кадрами в МВД республике проблема — общий некомплект превысил 6%. В крупных городах республике он заметно выше, отмечает Хохорин, признавая, что численность ведущих служб полиции, которые работают с населением и контролируют обстановку на улицах, не соответствует федеральным нормативам. В угрозыске и службе участковых девять человек работают за десятерых. Еще выше некомплект следователей.

При этом в 2019 году удалось увеличить показатель притока новичков в органы. Но проблему это не решило — вырос и отток. «Приходят неопытные, а теряем подготовленных профессионалов», — комментирует ситуацию глава ведомства. Причинами дефицита кадров он считает высокую нагрузку и ее постоянный рост на фоне недостаточного уровня социальной защищенности полицейских.

Генерал Литвинов считает, что «требуется исключить формальный подход к подбору и расстановке кадров и совершенствовать практику личного поручительства с установлением персональной ответственности за каждого рекомендованного кандидата»

Гость из Москвы отметил рост доверия татарстанцев к полицейским. По данным исследования ФСО, Татарстан поднялся с 16-го на 7-е место в стране по этому показателю оценки работы. Генерал Литвинов считает — резервы еще есть: «Крайне важно создать в коллективах атмосферу нетерпимости к совершению коррупционных и иных правонарушений. Требуется исключить формальный подход к подбору и расстановке кадров и совершенствовать практику личного поручительства с установлением персональной ответственности за каждого рекомендованного кандидата».

В свою очередь, глава республики попросил глав муниципалитетов помогать полиции на своем уровне, не дожидаясь решений сверху. И по итогам 2019 года констатировал: «МВД по Республике Татарстан подтвердило свою состоятельность, профпригодность и выучку».

Ранее «Реальное время» опубликовало программную речь министра Хохорина, который признал — ОПГ пытаются поднять голову, воры в законе активизировались, молодежные стайки игнорировать опасно.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов