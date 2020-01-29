Аферами в Сети займется Центробанк, а за «липу» с электронной подписью будут сажать?
Глава МВД Татарстана о назревших правках в федеральные законы, «пирамидах» нового типа и дефиците полицейских кадров
Ежедневно жертвами виртуального обмана становятся 30 татарстанцев, а каждую неделю компании и граждане республики теряют свыше 10 млн рублей. О круглосуточных call-центрах по отъему чужих денег и утечках с карт доверчивых банкиров рассказал накануне министр внутренних дел РТ Артем Хохорин. И поддержал проекты поправок в Уголовный кодекс и законы о защите информации в части блокировок фишинговых сайтов и подменных телефонных номеров. А еще констатировал — полицейских в Татарстане не хватает.
Строители криптопирамид увели 120 миллионов
За 2019-й Татарстан стал четвертым в стране по количеству дистанционного воровства с расчетных счетов и банковских карт. Больше потерпевших — только в Москве, Краснодарском крае и Тюменской области. Причем по сравнению с 2018-м количество таких краж и мошенничества в республике почти удвоилось и перевалило за 8 тысяч. К слову, в целом по РФ зафиксировано аж 219 таких виртуальных хищений (годовой рост — 77%).
И речь уже не о доверчивых пенсионерах. По данным МВД Татарстана, аферисты научились подбирать ключик к людям разных возрастов, профессий и статуса. В числе потерпевших даже сотрудники банков. При этом главным способом афер остается предложение покупки товара в Сети на популярных сайтах объявлений. Еще один способ — взлом страниц в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» с последующей массовой рассылкой призыва помочь деньгами или дать в долг, на который покупаются и дальние, и близкие.
Ежедневно жертвами такого обмана становятся 30 жителей республики, а еженедельный ущерб граждан и организаций превышает 10 млн рублей. Общие потери за год глава МВД по РТ Артем Хохорин называть не стал.
Министр заявил — назрела необходимость в решениях на федеральном уровне, в части поправок в законах об информации, информационных технологиях и защите информации. Которые дадут полномочия Банку России блокировать так называемые фишинговые сайты (создаваемые с целью получения доступа к номерам карт, логинам и паролям, — прим. ред.) и мошеннические call-центры во внесудебном и судебном порядке. «Это стало бы хорошим инструментом для пресечения деятельности виртуальных пирамид», — считает Артем Хохорин.
По мнению докладчика, такие финансовые «пирамиды», как печально известный КПК «Рост», отжили свое. Мошенники ушли в интернет, занимаются отъемом средств с помощью фиктивных сайтов и криптовалют. Полицейские республики выявили семь таких фактов. Заявления написали больше 500 пострадавших, общий размер их потерь — 120 млн рублей с лишним.
Больше половины указанной суммы — 67 млн рублей — потеряли вкладчики прогоревшего «Феникса», он же «Phoenixtrade». По версии силовиков, участники преступной группы предлагали инвестировать средства, обещая недельный доход 4—6% и сверхприбыль в случае привода нового клиента. И выстроили сложную схему денежных переводов: принимали вложения только в криптовалюте, которая затем через несколько электронных кошельков переводилась на биткоин-адреса, указанные на сайте компании. Далее создавалась иллюзия игр на бирже. Напомним, по делу арестованы два предпринимателя, один из которых ранее был признан потерпевшим от «похищения в форме розыгрыша».
Другими «пирамидчиками» в МВД считают представителей организаций, что действовали от имени Teletrade D.J.ltd и компании «Удаленная торговля плюс» на улице Пушкина в Казани и в 2015—2017 году заполучили более 34 млн рублей клиентов «под видом осуществления валютных операций на рынке Forex.
Третье дело с ущербом под 9 млн рублей возбуждено по признакам мошенничества в отношении представителей «Бостон групп», потерпевшими признаны больше 20 граждан, которые верили, что вкладываются в некие торговые операции брокерских компаний Global Palace и Grand Capital.
Аферисты прикрылись «Башинвестом»
По мнению министра, стоит поддержать и инициативу Центробанка по законодательному урегулированию операций с «денежными суррогатами» — биткоинами и другими криптовалютами. А еще обязать операторов связи блокировать соединения абонентов, использующие услуги IP-телефонии и подмененные номера для совершения преступлений.
Так, следователи МВД Татарстана готовят к отправке в суд уголовное дело преступного call-центра, который под видом поставки металлоконструкций «Башинвеста» развел 65 компаний и частников на 38 млн рублей. Базировался центр в Москве, в числе его операторов были челнинцы, звонки осуществлялись круглосуточно, в итоге металла не дождались заказчики из разных регионов России.
Сколько таких call-центров по стране — главный полицейский Татарстана прогнозировать не берется. Зато отмечает — редкостью стали «социальные» мошенничества со звонками от «сына, что сбил человека» и требует денег на «взятку инспектору». Благодаря активной профилактике за весь 2019 год в республике обманули всего пятерых.
А вот кража баз «ряда ведущих финансово-кредитных учреждений» страны, напротив, добавила проблем. Мошенники используют персональные данные клиентов, чтобы войти к ним доверие и предложить «помощь» в якобы возникшем затруднении с блокировкой банковских карт либо возвратом ошибочно списанных сумм.
Все чаще полицейские фиксируют и внесение в Единый госреестр юрлиц заведомо ложных сведений, например, о руководителях-учредителях организации.
— Считаю, что надо внести изменения в Уголовный Кодекс РФ в части введения уголовной ответственности за незаконное предоставление электронной цифровой подписи (ЭЦП), если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, — заявил на коллегии Артем Хохорин, адресуя предложение присутствующим президенту Татарстана и генерал-лейтенанту Михаилу Литвинову, начальнику спецбюро МВД России.
Упростила бы работу силовиков и передача функций выдачи ЭЦП и контроля налоговой службе, считает министр.
Требуются опера угрозыска, участковые и следователи
Ради раскрытия новых видов мошенничества и других преступлений операм Татарстана в 2019-м пришлось поколесить от Владивостока до Калининграда. Всего было 160 командировок, в которых побывали 300 сотрудников.
Впрочем, с кадрами в МВД республике проблема — общий некомплект превысил 6%. В крупных городах республике он заметно выше, отмечает Хохорин, признавая, что численность ведущих служб полиции, которые работают с населением и контролируют обстановку на улицах, не соответствует федеральным нормативам. В угрозыске и службе участковых девять человек работают за десятерых. Еще выше некомплект следователей.
При этом в 2019 году удалось увеличить показатель притока новичков в органы. Но проблему это не решило — вырос и отток. «Приходят неопытные, а теряем подготовленных профессионалов», — комментирует ситуацию глава ведомства. Причинами дефицита кадров он считает высокую нагрузку и ее постоянный рост на фоне недостаточного уровня социальной защищенности полицейских.
Гость из Москвы отметил рост доверия татарстанцев к полицейским. По данным исследования ФСО, Татарстан поднялся с 16-го на 7-е место в стране по этому показателю оценки работы. Генерал Литвинов считает — резервы еще есть: «Крайне важно создать в коллективах атмосферу нетерпимости к совершению коррупционных и иных правонарушений. Требуется исключить формальный подход к подбору и расстановке кадров и совершенствовать практику личного поручительства с установлением персональной ответственности за каждого рекомендованного кандидата».
В свою очередь, глава республики попросил глав муниципалитетов помогать полиции на своем уровне, не дожидаясь решений сверху. И по итогам 2019 года констатировал: «МВД по Республике Татарстан подтвердило свою состоятельность, профпригодность и выучку».
Ранее «Реальное время» опубликовало программную речь министра Хохорина, который признал — ОПГ пытаются поднять голову, воры в законе активизировались, молодежные стайки игнорировать опасно.
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