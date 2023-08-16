За разруху в хрущевке на казанской «Кубе» заплатит управляющая компания

Обнаруженные в доме 1967 года постройки нарушения тянут на штраф в 300 тыс. рублей, но жалостливые инспекторы могут его ополовинить

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Робертом Фазлеевым

Не рублем, а парой сотен тысяч рублей грозят ударить по карману казанскую управляющую компанию ООО «Зеленый двор» за плохое состояние вверенной ей хрущевки в старом казанском микрорайоне с неформальным названием «Куба», жители которого по вине предыдущей управляющей компании крепко задолжали энергетикам и Фонду ЖКХ. «Реальное время» — о том, какие работы и в какие сроки должна выполнять УК в рамках текущего ремонта, как жильцы планируют заставить бизнесменов от ЖКХ по полной отработать собранные с них по этой статье деньги и о «кусачей» статье КоАП РФ, которая редко работает на благо собственников жилья. Детали — в материале «Реального времени».

А так можно было?



— Борьбу за наведение порядка в доме №8 по улице Новаторов, где владеет квартирой моя мама, мы начали давно, но только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, а Госжилинспекция призвала управляющую компанию к ответу, — рассказал «Реальному времени» казанский юрист Роберт Фазлеев, покойного деда которого управляющая компания без малого 10 лет числила живым со всеми вытекающими последствиями в виде начисления квартплаты.

В доме №8 по ул. Новаторов, построенном в 1967 году, капремонта никогда не было, и назначен он почему-то на 2043 год, до которого рискуют не дожить не только многие собственники, но и само здание. предоставлено realnoevremya.ru Робертом Фазлеевым

Он сообщил, что в доме №8, построенном 56 лет назад, в 1967 году, капремонта никогда не было, и назначен он почему-то на далекий 2043 год, до которого рискуют не дожить не только многие собственники, но и само здание:

— Ни прежняя, ни новая управляющая компания инициативу по проведению капремонта в более адекватные сроки не проявляли, а средства, которые жильцы платят за текущий ремонт, тратились без видимого результата. На обращения, которые я разослал в прокуратуру, Федеральную службу по тарифам, администрацию Советского района, УФАС, администрацию раиса РТ и Уполномоченному по правам человека в РТ, отреагировала Госжилинспекция. Оттуда мне сообщили, что 20 июля 2023 года был проведен «внеплановый инспекционный визит», в ходе которого мои доводы о ненадлежащем содержании дома подтвердились.

Проверка подтвердила, что кирпичной кладке дома имеются трещины. предоставлено realnoevremya.ru Робертом Фазлеевым

В акте инспекционного визита Казанской городской жилинспекции зафиксировано, что в кирпичной кладке дома имеются трещины, а в шиферной кровле — сквозные дыры, в 1—4-м подъездах дома имеется крен лестничных маршей крыльца, деформации и неплотное примыкание железобетонных плит, частично разрушены козырьки над входными группами, на чердаке отсутствуют рамы и остекление слуховых окон. Кроме того, проверяющие указали, что «не соблюдается периодичность ремонта подъездов», и отметили, что на чердаке обнаружена свалка бытового мусора — от мелкого до крупногабаритного.

— По результатам проведенной проверки в отношении ООО «Зеленый двор» составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — сообщили Фазлееву в ГЖИ. — В адрес ООО «Зеленый двор» выдано предписание об устранении нарушений в срок до 31.08.2023, а также в срок до 03.08.2024 выдано предписание об устранении нарушений по вопросу ремонта подъездов.

Чем больше было жалоб, тем больше будет штраф

Часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Она предусматривает для нарушителей — юридических лиц штраф от 250 тыс. до 300 тыс. рублей. Сколько именно заплатит в казну ООО «Зеленый двор» за протечки в кровле, трещины в стенах, пропускающие зимнюю стужу двери и обшарпанные подъезды дома №8 по ул. Новаторов, станет известно 15 августа, когда Госжилинспекция рассмотрит дело об административном нарушении.

ООО «Зеленый двор» заплатит за протечки в кровле, трещины в стенах, пропускающие зимнюю стужу двери и обшарпанные подъезды дома №8 по ул. Новаторов предоставлено realnoevremya.ru Робертом Фазлеевым

Глава республиканской Госжилинспекции Сергей Крайнов пояснил «Реальному времени», что спектр нарушений, ответственность за которые предусматривается ст. 14.1.3 КоАП РФ, очень широк:

— Нарушение лицензионных требований — это не только нарушения в части содержания домового имущества, но и нарушения порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг, и нарушения в части начисления платы за ЖКУ. Рассматривает такие административные дела Госжилинспекция, однако решения по ним впоследствии могут быть оспорены в суде. При рассмотрении дела учитываются все обстоятельства: обращались ли и сколько раз обращались в управляющую компанию жильцы по этому поводу, была ли возможность у УК принять меры, и даже каково материальное положение должностного лица, если штраф накладывается на это лицо. Максимальные суммы штрафов применяются, если жильцы обращались в управляющую компанию многократно и ничего не было сделано.

В преамбуле ответа, полученного Робертом Фазлеевым из Госжилинспекции, упоминается 14 обращений, направленных им по поводу нарушений УК «Зеленый двор» в разные ведомства.

По словам Сергея Крайнова, с начала года татарстанская Госжилинспекция выявила 231 нарушение управляющими компаниями лицензионных требований в части содержания домов, 24 в части предоставления коммунальных услуг и 4 в части предоставления жилищных.

— Инспекторами было вынесено 48 предписаний, выдано 1508 предостережений, нанесено 37 профилактических визитов, — сообщил он. — Сумма наложенных за эти нарушения штрафов составила в общей сложности 1,55 миллиона рублей.

Кто не успел, а кто опоздал



— Мы приняли дом №8 в управление недавно, — пояснил «Реальному времени» гендиректор ООО «Зеленый двор» Талгат Шакуров. — Поэтому многое сделать еще не успели. А дом находится в плохом состоянии.

По его словам, ООО «Зеленый двор» не является правопреемником ТСН «Новаторов», в управлении которого дом находился прежде.

— Мы уже установили в доме новые слуховые окна, смазали доводчики дверей и вывезли часть мусора с захламленного чердака, — ответил Талгат Шакуров на вопрос, какие из предписаний ГЖИ уже выполнены. — Частично вынесли мусор с чердака — то, что помельче, остальное подготовили к вывозу, а вывезем, когда начнется капремонт.

— Так капремонт по графику у вас на 2043 год поставлен, — засомневался корреспондент издания в целесообразности хранения мусора на чердаке в течение ближайших 20 лет.

— Мы будем проводить собрание собственников и добиваться переноса сроков капремонта на ближайшие годы, — возразил руководитель УК, но сроков, в которые планируется проделать все формальности для включения дома в план капремонта на ближайшие годы, не назвал.

УК «Зеленый двор» к 9 мая 2023 года провела косметический ремонт расположенного на обслуживаемой территории мемориала Великой Отечественной войны, но забыла убрать прошлогодние ветки после обрезки деревьев. предоставлено realnoevremya.ru Робертом Фазлеевым

Зато он добавил, что к 9 мая 2023 года компания провела косметический ремонт расположенного на обслуживаемой «Зеленым двором» территории мемориала Великой Отечественной войны. Правда, территория подкрашенного памятника воинам Победы была захламлена ветками после обрезки деревьев. Талгат Шакуров заверил, что ветки эти долежали до середины лета 2023-го еще с осени и что сейчас все они убраны.

А Роберт Фазлеев подал иск в Советский райсуд Казани к ООО «Зеленый двор» — об обязательстве провести текущий ремонт. Первое судебное заседание по нему состоится в конце августа, к этому времени ответчик должен представить в суд «доказательства того, какие работы производились в целях устранения трещин на поверхности наружных(несущих) стен».

— Я изучал судебную практику, — говорит он. — Перспективы у такого иска определенно есть.

Нет «тела» — нет дела

Он также добивается, чтобы полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до банкротства в июле 2021 года предыдущей управляющей компании — ТСН «Новаторов» и обстоятельствам возникновения у этого ТСН задолженности в 1,7 млн рублей перед контрагентами.

— Но расследование буксует на месте, полиция пишет «отказные», мы их отменяем, и так по кругу, — говорит он. — При такой баснословной сумме задолженности полицейские даже не попытались вникнуть в бухгалтерию ТСН! А когда после очередной жалобы начальник Управления МВД России по Казани полковник полиции Надир Закиров дал поручение подчиненным все-таки разобраться в бухгалтерии ТСН «Новаторов», оказалось, что разбираться-то практически и не в чем.

В следственном отделе отдела полиции № 12 «Гвардейский» выяснили, что конкурсный управляющий обанкротившегося ТСН так и не смог получить ни кассовой книги ТСН, ни квитанции к приходно-кассовым ордерам о получении квартплаты, ни сведения о наличии задолженностей перед ними, ни документацию, содержащую информацию о начислениях и оплате поставщикам услуг, сведения о финансовых операциях, проведенных с наличной оплатой и не оприходованных средствах жильцов.

Нет этих документов и у ООО «Зеленый двор», говорит гендиректор действующей УК Талгат Шакуров. В разговоре с «Реальным временем» он высказал надежду, что скоро ООО «Зеленый двор» получит хотя бы право требования по долгам, которые накопились у жильцов казанской «Кубы» перед предыдущей УК. А вот как и на основании чего новая УК будет требовать долги, не имея документально подтвержденной их «раскладки» — это пока вопрос открытый.