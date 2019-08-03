По водосточной трубе — за бриллиантом, из СИЗО — через окошко для еды

В Казани судят «человека-змею», который в 2016-м сбежал из-под ареста в Дагестане

Накануне в Казани стартовал суд по делу форточника-рецидивиста Рустема Шахрутдинова. Три года назад он покинул СИЗО Дагестана — через окошко для еды в камере и кабинет медсестры, а летом 2018 года попался в Казани после дерзкой кражи кольца с бриллиантами. За плечами у трюкача уже четыре судимости. Детали — в материале «Реального времени».

Кандидат в мастера спорта поставил рекорд на YouTube



Дело легендарного арестанта рассматривает Советский райсуд Казани. Наряду с побегом из-под стражи Рустема Шахрутдинова обвиняют в серии краж на территории Дагестана, Тверской области и Татарстана. Вину он полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Обвиняемому нет и 30-ти. Последний год своей жизни провел в казанском СИЗО, под особым надзором. До этого пару лет числился в федеральном розыске — после дерзкого побега в Дагестане.

Видео его «отхода» из СИЗО Избербаша в 2016-м било рекорды просмотров. Арестанты жаловались на духоту в камере, и охрана оставила откидное окошко для еды открытым. Через него-то в 4 часа утра 18 июня протиснулся в коридор бывалый форточник Шахрутдинов.

Позже признавался — знал о камере видеонаблюдения в коридоре и не хотел вылезать голышом, но проем оказался узким, а тяга к свободе — сильнее стыда. В общем, оделся герой уже в коридоре, спустился на этаж в кабинет медсестры, там скрутил из простыни жгут, просунул через решетку и отогнул ее с помощью рычага. Несмотря на охрану и видеонаблюдение, изолятор он покинул незамеченным.



Махачкала — Тверь — Казань

Шахрутдинов имеет за плечами звание кандидата в мастера спорта по дзюдо и непогашенную судимость по статье 158 УК РФ — кража. По словам помощника прокурора Аиды Шайдуллиной, ранее он уже не раз привлекался к ответственности за схожие преступления. За них же в 2015 году был помещен в дагестанский изолятор. Но поскольку поймали беглеца лишь в Казани, окончательное обвинение было предъявлено уже здесь.

Общий размер краденого по семи эпизодам преступлений составляет около 800 тысяч рублей. На следствии форточник признался, что 29 августа 2015 года из дома в Избербаше (Дагестан) вынес деньги, золотые серьги и наручные часы — всего на 122 тысячи рублей. В дом проник, перемахнув через забор и отогнув раму пластикового окна.

Летом 2018-го добрался до Казани. Говорит — очень хотел попасть на ЧМ по футболу...

16 декабря того же года уже в Ставрополе через форточку проник в дом на улице Макаренко, где поживился золотыми и серебряными кольцами и другими украшениями, но уже на следующий день был задержан.



Через семь месяцев ареста сбежал, но не остепенился. По версии обвинения, в июле 2016-го в Махачкале Рустем Шахрутдинов влез в чужой дом и похитил 85 тысяч рублей. А в апреле 2018-го в Твери проник в жилье через форточку и поживился двумя телевизорами со стереосистемой. Летом 2018-го добрался до Казани. Говорит — очень хотел попасть на ЧМ по футболу...

Сбежать из казанского СИЗО пока не пытался

Именно на столицу Татарстана пришелся самый большой «улов» в этой серии криминальных путешествий. По версии следствия, 19 июня 2018 года бегун из Дагестана влез по водосточной трубе на второй этаж в квартиру дома на улице Карбышева. Позже полиция зафиксировала кражу золотых серег и кольца с бриллиантами на 300 тысяч рублей с лишним.

За следующие три дня гастролер навестил квартиры на улицах Журналистов, Краснококшайской и Кирпичникова. А 24 июня был задержан. Общий размер похищенного за время нахождения в федеральном розыске потянул еще на 550 тысяч рублей, рассказала «Реальному времени» гособвинитель Шайдуллина.

Попыток обойти охрану казанского СИЗО он пока не предпринимал. Фото Олега Тихонова

Вчера на заседании суда выяснилось — о дате рассмотрения арестанта не уведомили в срок. Поэтому суд принял решение отложить заседание на 21 августа. После чего по ходатайству обвинения продлил Шахрутдинову срок ареста. Попыток обойти охрану казанского СИЗО он пока не предпринимал.



Напомним, ранее в Казани из-под домашнего ареста сбежал лежачий фигурант дела о терроризме.