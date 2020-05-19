Судейская корочка не спасла: как силовики Татарстана на наркодельцов охотились

В Казани после задержания мирового судью отправили в отставку, а пожарного — в СИЗО

Фото: из соцсетей

Беспрецедентным для Татарстана уголовным делом обернулась полицейская засада у предполагаемого наркотайника в Зеленодольском районе республики. В выходные силовики задержали авто с мефедроном, но были в шоке, когда пассажир заявил о неприкосновенности и предъявил корочку мирового судьи Ново-Савиновского района Казани. Так что в суд на арест доставили лишь водителя — сотрудника МЧС. И пока Следком по РТ готовит документы в Москву в отношении пассажира, Квалифколлегия судей Татарстана уже удовлетворила его заявление об отставке.

На месте задержания побывали председатель суда и полковник МВД по РТ



Статуса подозреваемого у человека с корочкой на имя мирового судьи Айдара Хадиуллина пока нет. За согласием в Высшую квалификационную коллегию судей РФ главный следователь страны Александр Бастрыкин еще не обращался. Слишком мало времени прошло. А закон защищает права служителей Фемиды, и на практике процедура привлечения их к уголовной ответственности может тянуться годами.

В итоге уголовное дело о покушении на наркосбыт в значительном размере возбудили по факту, и его фигурантом стал сержант пожарно-спасательной части Фархад Сафиуллин. В субботу 16 мая его после проведения следственных действий отправили в полицейский изолятор, а 18 мая под вечер доставили на арест в Ново-Савиновский райсуд Казани. Следователь 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Гузель Гафиатуллина просила заключить Сафиуллина под стражу на 2 месяца. Помощник прокурора Ново-Савиновского района Эльвира Каримова ходатайство поддержала. Подозреваемый и его адвокат выступили против. Однако зампред райсуда Марсель Ахметшин постановил — отправить Сафиуллина в СИЗО.



16 мая Сафиуллина после проведения следственных действий отправили в полицейский изолятор

Напомним, ранее 3-й отдел и тот же следователь отправили под суд мирового судью Кировского района Казани в отставке Эльмиру Зиганшину и судью Ново-Савиновского райсуда Казани Марину Фирсову. Первая по приговору получила за покушение на посредничество взятке 4 года колонии, дело второй сейчас рассматривается в Ульяновске.

По данным «Реального времени», в охоте на предполагаемых наркодельцов участвовали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД Татарстана, их коллеги из ГИБДД и бойцы СОБРа Росгвардии. В рамках разработки орггруппы, занимавшейся распространением «дури» бесконтактным способом, силовики получили информации о возможных местах «оптовых наркозакладок» в Зеленодольском районе Татарстана и установили за ними круглосуточное наблюдение.

В субботу в 7 утра у лесопосадки близ села Дубровка остановилась иномарка «Киа Сид». Водитель и пассажир отправились в лес и вернулись оттуда не с пустыми руками. По оперативным данным, пассажир положил на заднее сиденье авто некий предмет, и машина двинулась в сторону Зеленодольска. Находившиеся в засаде силовики передали информацию коллегам, и те тормознули иномарку на въезде в Зеленодольск. Как сообщали источники «Реального времени», за рулем находился 27-летний сотрудник пожарной части из Казани Фархад Сафиуллин, на заднем сидении — 40-летний мужчина с удостоверением мирового судьи 10-го участка Ново-Савиновского района Казани.

В ходе досмотра в машине обнаружили некий пакет, в котором находилось 80 цветных свертков с мефедроном и его производными

В ходе досмотра в машине обнаружили некий пакет, в котором находилось 80 цветных свертков с мефедроном и его производными, каждый весом по одному грамму. На месте происшествия кроме членов следственно-оперативной группы побывали замруководителя УНК МВД по РТ, полковник полиции Кирилл Жданов, начальник Зеленодольского райотдела внутренних дел Айрат Ханбиков и председатель Ново-Савиновского райсуда Казани Александр Ковальчук.

Юридическая карьера бывшего футболиста

Официальных комментариев по уголовному делу пока не дают ни в МВД, ни в Следкоме, ни в органах судейского сообщества Татарстана. Тем временем в социальных мессенджерах разлетелись оперативные снимки не задержанного судьи, вместе с удостоверением и наркосвертками.

Ну а подозреваемый сотрудник МЧС уже дал признательные показания, уверяют источники «Реального времени». По версии силовиков, именно он оформил интернет-заказ на крупную партию «синтетики» и предложил знакомому в мантии поучаствовать в перевозке в качестве прикрытия. А тот якобы согласился, поскольку задолжал крупные суммы на фоне пристрастия к азартным играм. Расчет был на то, что действующего мирового судью полицейские отпустят без разговоров. Не вышло.

В МЧС республике обещали оказать следствию максимальное содействие при выяснении обстоятельств этой истории. Адвокат подозреваемого сержанта Сафиуллина комментировать позицию защиты журналисту отказался.

Подозреваемый сотрудник МЧС уже дал признательные показания, уверяют источники «Реального времени»

Вчера же в Верховном суде Татарстана прошло внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей республики. На нем единогласно удовлетворили заявление мирового судьи Хадиуллина об уходе в отставку с 18 мая. Сам автор на заседание не пришел, просил рассмотреть в его отсутствие, уточняют источники «Реального времени».

Официально последним рабочим днем этого представителя мировой юстиции стала пятница 15 мая. Впрочем, и первую половину вчерашнего дня отставник провел на рабочем месте, очевидно, сдавал дела. Общаться по телефону и отвечать на электронный запрос журналиста «Реального времени» он не стал.

Айдар Хадиуллин в прошлом — профессиональный футболист: с 1997 по 2005 годы играл за команду «Рубин-2». Закончил юридический факультет КФУ, успел поработать по профессии в «Казметроэлектротрансе» и прокуратуре, впрочем, недолго. В сентябре 2013-го избран мировым судьей на пятилетний срок, в 2018-м полномочия продлены еще на 10 лет. Источники «Реального времени» не исключают, что выдвижению Хадиуллина в число кандидатов Фемиды в свое время поспособствовал тесть из числа руководителей регионального управления службы судебных приставов.