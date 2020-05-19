Судейская корочка не спасла: как силовики Татарстана на наркодельцов охотились
В Казани после задержания мирового судью отправили в отставку, а пожарного — в СИЗО
Беспрецедентным для Татарстана уголовным делом обернулась полицейская засада у предполагаемого наркотайника в Зеленодольском районе республики. В выходные силовики задержали авто с мефедроном, но были в шоке, когда пассажир заявил о неприкосновенности и предъявил корочку мирового судьи Ново-Савиновского района Казани. Так что в суд на арест доставили лишь водителя — сотрудника МЧС. И пока Следком по РТ готовит документы в Москву в отношении пассажира, Квалифколлегия судей Татарстана уже удовлетворила его заявление об отставке.
На месте задержания побывали председатель суда и полковник МВД по РТ
Статуса подозреваемого у человека с корочкой на имя мирового судьи Айдара Хадиуллина пока нет. За согласием в Высшую квалификационную коллегию судей РФ главный следователь страны Александр Бастрыкин еще не обращался. Слишком мало времени прошло. А закон защищает права служителей Фемиды, и на практике процедура привлечения их к уголовной ответственности может тянуться годами.
В итоге уголовное дело о покушении на наркосбыт в значительном размере возбудили по факту, и его фигурантом стал сержант пожарно-спасательной части Фархад Сафиуллин. В субботу 16 мая его после проведения следственных действий отправили в полицейский изолятор, а 18 мая под вечер доставили на арест в Ново-Савиновский райсуд Казани. Следователь 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Гузель Гафиатуллина просила заключить Сафиуллина под стражу на 2 месяца. Помощник прокурора Ново-Савиновского района Эльвира Каримова ходатайство поддержала. Подозреваемый и его адвокат выступили против. Однако зампред райсуда Марсель Ахметшин постановил — отправить Сафиуллина в СИЗО.
Напомним, ранее 3-й отдел и тот же следователь отправили под суд мирового судью Кировского района Казани в отставке Эльмиру Зиганшину и судью Ново-Савиновского райсуда Казани Марину Фирсову. Первая по приговору получила за покушение на посредничество взятке 4 года колонии, дело второй сейчас рассматривается в Ульяновске.
По данным «Реального времени», в охоте на предполагаемых наркодельцов участвовали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД Татарстана, их коллеги из ГИБДД и бойцы СОБРа Росгвардии. В рамках разработки орггруппы, занимавшейся распространением «дури» бесконтактным способом, силовики получили информации о возможных местах «оптовых наркозакладок» в Зеленодольском районе Татарстана и установили за ними круглосуточное наблюдение.
В субботу в 7 утра у лесопосадки близ села Дубровка остановилась иномарка «Киа Сид». Водитель и пассажир отправились в лес и вернулись оттуда не с пустыми руками. По оперативным данным, пассажир положил на заднее сиденье авто некий предмет, и машина двинулась в сторону Зеленодольска. Находившиеся в засаде силовики передали информацию коллегам, и те тормознули иномарку на въезде в Зеленодольск. Как сообщали источники «Реального времени», за рулем находился 27-летний сотрудник пожарной части из Казани Фархад Сафиуллин, на заднем сидении — 40-летний мужчина с удостоверением мирового судьи 10-го участка Ново-Савиновского района Казани.
В ходе досмотра в машине обнаружили некий пакет, в котором находилось 80 цветных свертков с мефедроном и его производными, каждый весом по одному грамму. На месте происшествия кроме членов следственно-оперативной группы побывали замруководителя УНК МВД по РТ, полковник полиции Кирилл Жданов, начальник Зеленодольского райотдела внутренних дел Айрат Ханбиков и председатель Ново-Савиновского райсуда Казани Александр Ковальчук.
Юридическая карьера бывшего футболиста
Официальных комментариев по уголовному делу пока не дают ни в МВД, ни в Следкоме, ни в органах судейского сообщества Татарстана. Тем временем в социальных мессенджерах разлетелись оперативные снимки не задержанного судьи, вместе с удостоверением и наркосвертками.
Ну а подозреваемый сотрудник МЧС уже дал признательные показания, уверяют источники «Реального времени». По версии силовиков, именно он оформил интернет-заказ на крупную партию «синтетики» и предложил знакомому в мантии поучаствовать в перевозке в качестве прикрытия. А тот якобы согласился, поскольку задолжал крупные суммы на фоне пристрастия к азартным играм. Расчет был на то, что действующего мирового судью полицейские отпустят без разговоров. Не вышло.
В МЧС республике обещали оказать следствию максимальное содействие при выяснении обстоятельств этой истории. Адвокат подозреваемого сержанта Сафиуллина комментировать позицию защиты журналисту отказался.
Вчера же в Верховном суде Татарстана прошло внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей республики. На нем единогласно удовлетворили заявление мирового судьи Хадиуллина об уходе в отставку с 18 мая. Сам автор на заседание не пришел, просил рассмотреть в его отсутствие, уточняют источники «Реального времени».
Официально последним рабочим днем этого представителя мировой юстиции стала пятница 15 мая. Впрочем, и первую половину вчерашнего дня отставник провел на рабочем месте, очевидно, сдавал дела. Общаться по телефону и отвечать на электронный запрос журналиста «Реального времени» он не стал.
Айдар Хадиуллин в прошлом — профессиональный футболист: с 1997 по 2005 годы играл за команду «Рубин-2». Закончил юридический факультет КФУ, успел поработать по профессии в «Казметроэлектротрансе» и прокуратуре, впрочем, недолго. В сентябре 2013-го избран мировым судьей на пятилетний срок, в 2018-м полномочия продлены еще на 10 лет. Источники «Реального времени» не исключают, что выдвижению Хадиуллина в число кандидатов Фемиды в свое время поспособствовал тесть из числа руководителей регионального управления службы судебных приставов.
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