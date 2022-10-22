Поставщиков исполкома Нижнекамска заподозрили в картельном сговоре на четверть миллиарда

Заявки от трех «конкурентов» фирмы якобы подавали с одного IP-адреса

Как стало известно «Реальному времени», нижнекамских транспортников, обслуживавших городских и районных чиновников, заподозрили в картельном сговоре на четверть миллиарда рублей. Две компании из столицы нефтехимиков заполучили за 5 лет госконтракты общей стоимостью 229,4 млн рублей, практически не сбивая начальную цену. Бизнесмены заключили с исполкомами Нижнекамска и Нижнекамского района, с городским и районным советами, районным управлением земельных и имущественных отношений и местной контрольно-счетной палатой 290 контрактов на поставку услуг. Подробности об особенностях конкурентной борьбы, удачливых предпринимателях и последствиях строительства супердоходного бизнеса на государственной ниве — в материале «Реального времени».

«Шьют» уголовное дело

Нижнекамские полицейские заподозрили в коррупции местных предпринимателей, давно и успешно зарабатывающих на госзаказах по оказанию транспортных услуг, обслуживанию автомобилей, диспетчерскому сервису, содержанию территорий и ряда других.

— Материал на стадии сбора, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ. — Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься позднее.

Разбираясь в действиях руководства местного ООО «Спецавтотранс НК», полицейские также обнаружили признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и передали информацию по назначению. Так из «уголовного» материала вытекло антимонопольное дело.

Фото: tatarstan.ru

Цена падала на полпроцента

Антимонопольщики в свою очередь выяснили, что нижнекамские ООО «Спецавтотранс НК», ООО «Спецтехобслуживание НК» и ООО «Нижнекамское ПАТП» с 2015 по 2020 годы принимали совместное участие почти в трехстах аукционах по госзакупкам.

Действовали компании по следующей схеме: заявки на участие в аукционе подавали без какой-либо определенной последовательности, а ценовые предложения во всех 290 случаях — уже последовательно: первым поступало ценовое предложение от ООО «Спецавтотранс НК» или ООО «Спецтехобслуживание НК», а вторым — ООО «Нижнекамское ПАТП», при этом его предложение не отличалось от предложения, поданного первым. Снижение цены в итоге было мизерным — максимум на 0,5%. Но если в торгах принимала участие какая-либо другая фирма, цена могла упасть почти на 80%.

— Фактическое поведение группы лиц ООО «Спецавтотранс НК», ООО «Спецтехобслуживание НК» и ООО «Нижнекамское ПАТП» не отражает наличие конкуренции между хозяйствующими субъектами, а также наличие у ООО «Нижнекамское ПАТП» желания заключить государственный контракт с заказчиком, — сделали вывод татарстанские антимонопольщики.

Кроме того отметили, что, согласно данным, предоставленным торговой площадкой, три названные выше компании подавали заявки и ценовые предложения, а также подписывали контракты с одного общего IP-адреса, хотя расположены они в трех разных местах города. А в заявках компаний были обнаружены совпадения имен учетных записей, названий, размеров, даты и времени создания файлов.

Фото: e-nkama.ru

«Так конкуренты не действуют»

— Использование участниками торгов — конкурентами единой инфраструктуры свидетельствует о совместной подготовке к торгам, — пояснили «Реальному времени» в УФАС по РТ. — Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Тогда как коммерческие организации, конкурируя между собой, в аналогичных ситуациях не действуют в интересах друг друга. По нашему мнению, такое поведение группы лиц ООО «Спецавтотранс НК», ООО «Спецтехобслуживание НК» и ООО «Нижнекамское ПАТП» свидетельствует о намеренном совместном участии в закупках с целью поддержания цены контрактов, максимально приближенными к НМЦК и победе на рассматриваемых закупках. В действиях этой группы лиц имеются признаки заключения соглашения, ограничивающего конкуренцию, которое привело к поддержанию цен на торгах, и нарушения закона «О защите конкуренции», выразившееся в заключении антиконкурентного соглашения (картеля), реализация которого привела к поддержанию цен на аукционах в электронной форме. Доход группы лиц ООО «Спецавтотранс НК», ООО «Спецтехобслуживание НК» в результате победы на торгах и заключении 290 государственных контрактов составил более 228,26 млн рублей.



Фото: wikimapia.org

Однако в управлении пока не готовы сделать окончательные выводы:

— Предварительную оценку ситуации давать преждевременно — дело только возбуждено и заседаний комиссий по нему пока не проводилось. По ходатайству ООО «Спецавтотранс НК» рассмотрение дела отложено — ответчик обосновал это необходимостью детального и подробного ознакомления с документами и материалами и привлечением специалистов для оказания юридической помощи.

Компании разные — «хозяева» одни

Две из трех фирм, которые стали фигурантами дела о картельном сговоре, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», тесно связаны между собой.

ООО «Спецавторанс НК» и ООО «Спецтехобслуживание НК» были зарегистрированы 23 декабря 2009 года одним и тем же учредителем — Валентином Андиным, с февраля 2017 года по июль 2022-го принадлежали Миннивали Набиуллину, а с августа 2022-го были переписаны на Булата Курмашова. С 2016 года обеими фирмами руководит Наиль Кудаяров.

Основным бенефициаром ООО «Нижнекамское ПАТП» последние 9 лет является Юрий Иванов, ему в уставном капитале компании принадлежит доля в 80%. Остальные 20% принадлежат Максиму Данилову, причем в той же пропорции оба они владеют еще одним нижнекамским ООО — «Техконтроль НК», которое специализируется на техосмотре автотранспортных средств. Руководит «Нижнекамским ПАТП» сам бенефициар — Юрий Иванов.

Главный заказчик — исполнительный комитет Нижнекамска — многомиллионные контракты с ним регулярно заключались на оказание услуг по содержанию помещений и прилегающих территорий. Фото: e-nkama.ru

Доля госконтрактов в выручке ООО «Спецавтотранс НК», по данным из открытых источников, на 2021 год составила свыше 97%, и более 57,5% заказов приходится на Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района — на оказание транспортных услуг. Например, согласно контракту, заключенному декабре 2018 года с января по июнь 2019-го исполкому оказывалась услуга по перевозкам по городу и межгороду на автомобиле Toyota Camry с двигателем мощностью 180 лошадиных сил — в общей сложности 26,6 тыс. км за 622,2 тыс. рублей. А в 2019 году был заключен контракт на транспортные услуги в первом полугодии 2020-го по перевозкам на Toyota Camry, Hyndai Sonata, Toyota Hiace, Nissan Almera — всего на 9,65 млн рублей. По итогам 2021 года компания имела выручку в 56,5 млн рублей и чистую прибыль в 4,6 млн.

Доля госконтрактов в выручке ООО «Спецтехобслуживание» по итогам 2021 года несколько ниже — 65,5% от заработанных за год 17 млн. Главный заказчик — исполнительный комитет Нижнекамска (50,3 млн руб.) — многомиллионные контракты с ним регулярно заключались на оказание услуг по содержанию помещений и прилегающих территорий, но в ковидном 2020 году фирма заработала 209 тыс. рублей на дезинфекции помещений и поверхностей и 78 тыс. — на поставке многоразовых масок. При этом 2020-й оказался для нее убыточным (убыток составил 583 тыс. рублей), но по итогам 2021-го ситуация выправилась.

А вот ООО «Нижнекамское ПАТП» получило от госконтрактов в 2021 году менее 11,6% от общей выручки в 230,7 млн. Это контракты с Исполкомом Нижнекамского района на выполнение работ по регулярным автобусным перевозкам в общей сложности на 26,7 млн рублей. При выручке в 230,7 млн чистая прибыль превысила 29,3 млн рублей. А в 2022 году компания уже заключила госконтракты почти на 114,2 млн рублей.