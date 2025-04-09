Предприниматели России требуют наказать казанский «Франчброкер» за «упаковку» бизнеса

Бизнесмены из разных городов платили татарстанским франчайзерам за открытые и даже свои собственные данные

Фото: Реальное время

В России 13 разгневанных предпринимателей из разных регионов требуют возбудить и расследовать уголовное дело в отношении казанской фирмы «Франчброкер». Но полиция не усматривает преступления в действиях брокеров, которым коммерсанты заплатили сотни тысяч рублей за «упаковку» бизнеса, а на выходе получили «слегка отретушированные» собственные модели. О поставленном на поток деле казанской компании, «секрете» мороженого стоимостью в полмиллиона и новом бизнесе, продолжающем традиции скандальных дизайнеров — в материале «Реального времени».

«Упаковали» на миллион

«Мы проживаем в разных городах России и в отношении нас всех, совершено мошенничество организованной преступной группой лиц из города Казани, которая дистанционно, под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «Франчброкер» похищает средства предпринимателей со всей России», — говорится в обращении, которое от лица пострадавших направили в правоохранительные и надзорные органы предприниматели из нижегородского ООО «Академия развития бизнеса», ижевского ООО «Ижмедсервис», симферопольского ООО «УК ФБЦ», Выборга и Шуи. По словам авторов, в течение нескольких месяцев по их многочисленным заявлениям органы внутренних дел не принимают никаких действий и решений, а жалобы в прокуратуру также не приносят результата.

«В течение нескольких месяцев по нашим многочисленным заявлениям органы внутренних дел не принимают никаких действий и решений». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предприниматели указали, что на сайте казанской фирмы «Франчброкер» обещают в течение 45 дней создать успешную бизнес-модель, право на использование которой можно продавать, и просят за это от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом «все взаимоотношения с потенциальными жертвами осуществляются исключительно через мессенджеры и по телефону… высылают проект договора для подписания, после чего выясняется, что договор предлагается заключить не с ООО «Франчброкер», а с каким-то индивидуальным предпринимателем, а сами договоры не содержат указания на конкретный продукт». Однако «люди, уже поверившие в «успешный успех», не обращают на это внимания, подписывают договор и оплачивают требуемую сумму». А затем, как утверждают предприниматели, заказчики получают от исполнителей «слегка отретушированные их же собственные бизнес-модели».

Авторы обращения добиваются возбуждения уголовного дела о мошенничестве. В заявлениях в правоохранительные органы решившие «упаковать» бизнес коммерсанты описывают детали общения с представителями компании, которые, по их мнению, свидетельствуют о признаках противозаконности их деятельности.

К примеру, гендиректор ООО «Академия развития бизнеса» Анастасия В. указывает, что к ней обратился по телефону представитель «Франчброкера» и предложил «масштабировать бизнес» — продавать франшизу «Академии» по всей России за вознаграждение, а потом поставил условие «пройти процесс «упаковки» бизнеса за 990 тысяч рублей», причем оплату потребовал авансом. Договор на «упаковку» ей было предложено заключить с ИП (как утверждает Воробьева, ей это объяснили «большим оборотом средств и экономией налогов»). Впоследствии, предоставив копии ею же представленных документов и финансовой модели, а также дизайнерские цифровые продукты, реальная стоимость которых, по ее мнению, не превышала 50 тысяч рублей, потребовали подписать акт приемки работ — или не вернут вложенные в «упаковку» деньги и не подпишут агентский договор на продажу франшизы. Руководитель «Академии…» полагает, что «компания «Франчброкер» заведомо вводила в заблуждение предпринимателей», причем «действовала группой лиц по предварительному сговору».

«Бизнес-план под копирку» с сайта без контактов

— Я также пострадала от «Франчброкера», мне там должны были «упаковать» франшизу по доставке еды, — рассказала «Реальному времени» предпринимательница из Шуи Наталья Терзи. По ее словам, схема «работы» с ее бизнесом была такой же, как и с бизнесом «Академии».

О схожей схеме говорят предприниматель Ахтям Аглиуллин, глава ООО «Ижмедсервис» Екатерина Дерягина, руководитель Управляющей компании ФЦБ Денис Яуров. По словам коммерсантов, считающих себя потерпевшими от «Франчброкера», и судя по сообщениям в их группе, речь идет уже примерно о сотне предприятий и предпринимателей.

— Это у них называется «упаковка франшизы». Создается брэнд-бук, бизнес-план, будто под копирку написанный для всех их проектов. В нескольких файлах описывают, как вести бизнес (купи дешевле, продай дороже, но и о качестве старайся не забывать), дают контакты поставщиков, советы, как беседовать с клиентами. Все на уровне общих рассуждений. Зачем стараться, ведь покупатель это счастье увидит только после оплаты, а дальше он будет выяснять отношения уже с франчайзером, — возмущается Андрей Тимофеев. — «Франчброкер» затягивает время и в итоге также пропадает. Никакой обещанной продажи франшизы люди не получают. А вот это очень странно. Продажа франшиз — вторая часть их заработка, если не основная. «Франчброкер» может занять позицию: услугу по разработке франшизы мы выполнили, а от нашего предложения помочь с дальнейшими продажами клиенты отказались… Мы готовы помочь и потерпевшим: если они заключат с нами договор, то мы и их франшизы продадим.

Сайт, на котором рекламируются услуги «Франчброкера», оформлен в броской стилистике, но на нем нет ни одного телефона, по которому можно было бы напрямую связаться с представителями компании, чтобы задать уточняющие вопросы. скриншот сайта Франчбровер

При этом сайт, на котором рекламируются услуги «Франчброкера», оформлен в той же броской стилистике, в какой оформляли все свои сайты организаторы казанских компаний, предлагавших дизайнерский ремонт и дома из контейнеров. На нем много эффектных слоганов, практически отсутствуют детали и подробности о принципах взаимодействия с заказчиками «упаковки» бизнеса и нет ни одного телефона, по которому можно было бы напрямую связаться с представителями компании, чтобы задать уточняющие вопросы.

«Отсутствуют признаки события преступления»

Реакция правоохранителей на заявления предпринимателей очень похожа на ту, какую «Реальное время» описывало в связи с обращениями граждан, пострадавших от дизайнерских ремонтов, и в связи с тем, когда несколько лет назад в Казани развернули бурную деятельность автосалоны, предлагавшие на очень неудобных для клиентов условиях купить новый автомобиль по акции trade-in.

Тогда проблему частично помогло решить Татарстанское УФАС России, однако схема, которая, с точки зрения обывателей, выглядела мошеннической, так и не стала объектом пристального внимания правоохранительных органов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сейчас в казанском отделе полиции №16 «Япеева» в описанных бизнесменами действиях представителей компании «Франчброкер» также не усмотрели ничего криминального. Там пришли к выводу, что в их деяниях отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные уголовной статьей за мошенничество.

Прокуратура Вахитовского района отменила постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с неполнотой проверки, однако полицейские, по словам предпринимателей, так и не занялись расследованием.

Как следует из ответов прокуратуры заявителям, в марте 2025 года — почти через год после обращения предпринимателей в полицию, лишь один материал находился на изучении в ГСУ МВД по РТ и один — на дополнительной проверке в отделе полиции «Япеева».

«Реальное время» обратилось в УМВД Казани и в МВД по РТ с запросом о причинах нежелания сотрудников полиции в полном объеме расследовать факты, описанные коммерсантами, а в прокуратуру РТ — с запросом о причинах, по которым при таком количестве жалоб надзорный орган ограничивается всего лишь формальной отменой постановлений полиции. Издание также обратилось с запросами относительно причин недовольства заказчиков к совладельцам ООО «Франчброкер» Артуру Шарифуллину и Булату Гилязову.

По получении все ответы будут опубликованы.

«Потерпевшие не исключают коррупционную составляющую»

— Все предприниматели полагают, и мы солидарны с ними, что во всей этой деятельности усматривается мошенническая схема, — пояснил представляющий интересы обратившихся в «Реальное время» бизнесменов управляющий партнер юридического бюро «Буркин и партнеры» Виталий Буркин. — Людям обещают создать продукт, берут за это деньги, но по итогу никакого продукта не дают. При этом активно создается видимость гражданско-правовых отношений — заключается договор на оказание услуг. На деле все эти договоры пустые, беспредметные, из них невозможно понять какую конкретную услугу за вознаграждение обязуется оказать исполнитель. Но чтобы избежать взыскания через суд, под разными предлогами подписывают акты выполненных работ.

Буркин отметил, что, как правило, предприниматели подписывали эти акты, поскольку в противном случае исполнитель отказывался продолжать оказание услуг, а после подписания акта людям объявляли, что услуга оказана и они получили свой уникальный продукт. Он подчеркнул, что само ООО «Франчброкер» участвует только в склонении к заключению договора — «сам договор заключается с иными лицами, как правило, действующими в форме индивидуальных предпринимателей», а все взаимодействие, в том числе и подписание договора, происходит дистанционно.

— Сегодня насчитывается уже порядка сотни потерпевших со всей России, но в МВД по Республике Татарстан не спешат объединить все случаи в один материал и возбудить уголовное дело, — отметил Буркин. — Заявления потерпевших разбросаны по районным отделам полиции города Казани, и по ним выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Надзор со стороны органов прокуратуры сводится исключительно к отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, и это формальность, поскольку по результатам дополнительной проверки выносятся очередные «отказные» постановления, а реально действенной инициативы со стороны надзорного органа не видно. И, учитывая масштабы деятельности «Франчброкера», потерпевшие вполне обоснованно не исключают в происходящем коррупционную составляющую.

Разветвленный бизнес и его «секреты»

Судя по сведениям, имеющимся в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс», Артур Шарифуллин и Булат Галлямов владеют не только успешным, но и весьма разветвленным бизнесом. Принадлежащее им казанское ООО «Франчброкер» завершило 2024 год с выручкой в сумме 164,8 млн и чистой прибылью 62,6 млн.

Артур Шарифуллин, которому принадлежит 2/3 компании, является также совладельцем зарегистрированного в Москве ООО «Франчфэмили» (доля в 75%). Это предприятие в 2024 году имело 15,9 млн выручки и почти 0,8 млн чистой прибыли. Ему же принадлежит казанское ООО «Ярдс», а через него — екатеринбургское ООО «Мивино», с которым сейчас несколько предпринимателей судятся по поводам, которые у читателя могут вызвать ассоциации с претензиями коммерсантов к ООО «Франчброкер».

6 марта 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в пользу Анастасии Чистяковой, которая в 2024 году заключила с ООО «Мивино» лицензионный договор о передаче секрета производства мороженого и заплатила за этот секрет 600 тысяч рублей. Изучив переданную ей документацию, предпринимательница заподозрила, что никакого секрета ей вовсе и не раскрыли, и справедливость этих подозрений ей подтвердил специалист, выдавший заключение о том, что сведения, переданные ей ООО «Мивино», имеются в общем открытом доступе в сети Интернет.

6 марта 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в пользу Анастасии Чистяковой, которая заключила договор о передаче секрета производства мороженого. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Суд согласился с этим заключением, а также учел, что в лицензионном договоре, заключенном между Чистяковой и ООО «Мивино» отсутствуют ссылки на патент либо свидетельство, подтверждающее регистрацию секрета производства ООО «Мивино». А документы и сведения, переданные Чистяковой по франшизе ООО «Мивино» «Сезонный бизнес по продаже крафтового и алкогольного мороженного», имеются в открытом доступе. Суд расторг лицензионный договор и взыскал с ООО «Мивино» в пользу Чистяковой паушальный взнос 600 тысяч рублей, расходы на оплату услуг специалиста в сумме 120 тысяч рублей, расходы по оплате услуг нотариуса 23,7 тысячи рублей и расходы на оплату государственной пошлины в 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

В Арбитражном суде Свердловской области сейчас находятся на рассмотрении четыре иска индивидуальных предпринимателей к ООО «Мивино» также желающих расторгнуть лицензионный договор о передаче секрета производства и вернуть уплаченные по нему суммы — от 540 до 650 тысяч рублей. Дальше всех продвинулось рассмотрение дела по иску индивидуального предпринимателя Василия Чупруна — суд назначил по делу судебную экспертизу. Приняты к рассмотрению исковые заявления предпринимательниц Оксаны Ким, Натальи Марчуковой и Жанны Богатыревой.

P.S. После выхода статьи «Реальное время» получило ответ на свой запрос из Прокуратуры РТ:

— На рассмотрении в отделе полиции №16 «Япеева» Управления МВД России по городу Казани находятся 19 материалов проверок по факту хищения свыше 10 млн рублей индивидуальных предпринимателей представителями ООО «Франчброкер» под предлогом оказания содействия в развитии бизнеса. Органом внутренних дел по указанным материалам проверок неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, отмененные в последующем прокуратурой Вахитовского района города Казани для проведения дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. Все материалы переданы для дальнейшей процессуальной проверки в следствие.

В настоящее время готовится проект представления в адрес министра внутренних дел Республики Татарстан об устранении нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, где наряду с другими нарушениями отражен факт волокиты по материалам в отношении ООО «Франчброкер».