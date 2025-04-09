Предприниматели России требуют наказать казанский «Франчброкер» за «упаковку» бизнеса
Бизнесмены из разных городов платили татарстанским франчайзерам за открытые и даже свои собственные данные
В России 13 разгневанных предпринимателей из разных регионов требуют возбудить и расследовать уголовное дело в отношении казанской фирмы «Франчброкер». Но полиция не усматривает преступления в действиях брокеров, которым коммерсанты заплатили сотни тысяч рублей за «упаковку» бизнеса, а на выходе получили «слегка отретушированные» собственные модели. О поставленном на поток деле казанской компании, «секрете» мороженого стоимостью в полмиллиона и новом бизнесе, продолжающем традиции скандальных дизайнеров — в материале «Реального времени».
«Упаковали» на миллион
«Мы проживаем в разных городах России и в отношении нас всех, совершено мошенничество организованной преступной группой лиц из города Казани, которая дистанционно, под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «Франчброкер» похищает средства предпринимателей со всей России», — говорится в обращении, которое от лица пострадавших направили в правоохранительные и надзорные органы предприниматели из нижегородского ООО «Академия развития бизнеса», ижевского ООО «Ижмедсервис», симферопольского ООО «УК ФБЦ», Выборга и Шуи. По словам авторов, в течение нескольких месяцев по их многочисленным заявлениям органы внутренних дел не принимают никаких действий и решений, а жалобы в прокуратуру также не приносят результата.
Предприниматели указали, что на сайте казанской фирмы «Франчброкер» обещают в течение 45 дней создать успешную бизнес-модель, право на использование которой можно продавать, и просят за это от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом «все взаимоотношения с потенциальными жертвами осуществляются исключительно через мессенджеры и по телефону… высылают проект договора для подписания, после чего выясняется, что договор предлагается заключить не с ООО «Франчброкер», а с каким-то индивидуальным предпринимателем, а сами договоры не содержат указания на конкретный продукт». Однако «люди, уже поверившие в «успешный успех», не обращают на это внимания, подписывают договор и оплачивают требуемую сумму». А затем, как утверждают предприниматели, заказчики получают от исполнителей «слегка отретушированные их же собственные бизнес-модели».
Авторы обращения добиваются возбуждения уголовного дела о мошенничестве. В заявлениях в правоохранительные органы решившие «упаковать» бизнес коммерсанты описывают детали общения с представителями компании, которые, по их мнению, свидетельствуют о признаках противозаконности их деятельности.
К примеру, гендиректор ООО «Академия развития бизнеса» Анастасия В. указывает, что к ней обратился по телефону представитель «Франчброкера» и предложил «масштабировать бизнес» — продавать франшизу «Академии» по всей России за вознаграждение, а потом поставил условие «пройти процесс «упаковки» бизнеса за 990 тысяч рублей», причем оплату потребовал авансом. Договор на «упаковку» ей было предложено заключить с ИП (как утверждает Воробьева, ей это объяснили «большим оборотом средств и экономией налогов»). Впоследствии, предоставив копии ею же представленных документов и финансовой модели, а также дизайнерские цифровые продукты, реальная стоимость которых, по ее мнению, не превышала 50 тысяч рублей, потребовали подписать акт приемки работ — или не вернут вложенные в «упаковку» деньги и не подпишут агентский договор на продажу франшизы. Руководитель «Академии…» полагает, что «компания «Франчброкер» заведомо вводила в заблуждение предпринимателей», причем «действовала группой лиц по предварительному сговору».
«Бизнес-план под копирку» с сайта без контактов
О схожей схеме говорят предприниматель Ахтям Аглиуллин, глава ООО «Ижмедсервис» Екатерина Дерягина, руководитель Управляющей компании ФЦБ Денис Яуров. По словам коммерсантов, считающих себя потерпевшими от «Франчброкера», и судя по сообщениям в их группе, речь идет уже примерно о сотне предприятий и предпринимателей.
— Это у них называется «упаковка франшизы». Создается брэнд-бук, бизнес-план, будто под копирку написанный для всех их проектов. В нескольких файлах описывают, как вести бизнес (купи дешевле, продай дороже, но и о качестве старайся не забывать), дают контакты поставщиков, советы, как беседовать с клиентами. Все на уровне общих рассуждений. Зачем стараться, ведь покупатель это счастье увидит только после оплаты, а дальше он будет выяснять отношения уже с франчайзером, — возмущается Андрей Тимофеев. — «Франчброкер» затягивает время и в итоге также пропадает. Никакой обещанной продажи франшизы люди не получают. А вот это очень странно. Продажа франшиз — вторая часть их заработка, если не основная. «Франчброкер» может занять позицию: услугу по разработке франшизы мы выполнили, а от нашего предложения помочь с дальнейшими продажами клиенты отказались… Мы готовы помочь и потерпевшим: если они заключат с нами договор, то мы и их франшизы продадим.
При этом сайт, на котором рекламируются услуги «Франчброкера», оформлен в той же броской стилистике, в какой оформляли все свои сайты организаторы казанских компаний, предлагавших дизайнерский ремонт и дома из контейнеров. На нем много эффектных слоганов, практически отсутствуют детали и подробности о принципах взаимодействия с заказчиками «упаковки» бизнеса и нет ни одного телефона, по которому можно было бы напрямую связаться с представителями компании, чтобы задать уточняющие вопросы.
«Отсутствуют признаки события преступления»
Реакция правоохранителей на заявления предпринимателей очень похожа на ту, какую «Реальное время» описывало в связи с обращениями граждан, пострадавших от дизайнерских ремонтов, и в связи с тем, когда несколько лет назад в Казани развернули бурную деятельность автосалоны, предлагавшие на очень неудобных для клиентов условиях купить новый автомобиль по акции trade-in.
Тогда проблему частично помогло решить Татарстанское УФАС России, однако схема, которая, с точки зрения обывателей, выглядела мошеннической, так и не стала объектом пристального внимания правоохранительных органов.
Сейчас в казанском отделе полиции №16 «Япеева» в описанных бизнесменами действиях представителей компании «Франчброкер» также не усмотрели ничего криминального. Там пришли к выводу, что в их деяниях отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные уголовной статьей за мошенничество.
Прокуратура Вахитовского района отменила постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с неполнотой проверки, однако полицейские, по словам предпринимателей, так и не занялись расследованием.
Как следует из ответов прокуратуры заявителям, в марте 2025 года — почти через год после обращения предпринимателей в полицию, лишь один материал находился на изучении в ГСУ МВД по РТ и один — на дополнительной проверке в отделе полиции «Япеева».
«Реальное время» обратилось в УМВД Казани и в МВД по РТ с запросом о причинах нежелания сотрудников полиции в полном объеме расследовать факты, описанные коммерсантами, а в прокуратуру РТ — с запросом о причинах, по которым при таком количестве жалоб надзорный орган ограничивается всего лишь формальной отменой постановлений полиции. Издание также обратилось с запросами относительно причин недовольства заказчиков к совладельцам ООО «Франчброкер» Артуру Шарифуллину и Булату Гилязову.
По получении все ответы будут опубликованы.
«Потерпевшие не исключают коррупционную составляющую»
Буркин отметил, что, как правило, предприниматели подписывали эти акты, поскольку в противном случае исполнитель отказывался продолжать оказание услуг, а после подписания акта людям объявляли, что услуга оказана и они получили свой уникальный продукт. Он подчеркнул, что само ООО «Франчброкер» участвует только в склонении к заключению договора — «сам договор заключается с иными лицами, как правило, действующими в форме индивидуальных предпринимателей», а все взаимодействие, в том числе и подписание договора, происходит дистанционно.
— Сегодня насчитывается уже порядка сотни потерпевших со всей России, но в МВД по Республике Татарстан не спешат объединить все случаи в один материал и возбудить уголовное дело, — отметил Буркин. — Заявления потерпевших разбросаны по районным отделам полиции города Казани, и по ним выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Надзор со стороны органов прокуратуры сводится исключительно к отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, и это формальность, поскольку по результатам дополнительной проверки выносятся очередные «отказные» постановления, а реально действенной инициативы со стороны надзорного органа не видно. И, учитывая масштабы деятельности «Франчброкера», потерпевшие вполне обоснованно не исключают в происходящем коррупционную составляющую.
Разветвленный бизнес и его «секреты»
Судя по сведениям, имеющимся в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс», Артур Шарифуллин и Булат Галлямов владеют не только успешным, но и весьма разветвленным бизнесом. Принадлежащее им казанское ООО «Франчброкер» завершило 2024 год с выручкой в сумме 164,8 млн и чистой прибылью 62,6 млн.
Артур Шарифуллин, которому принадлежит 2/3 компании, является также совладельцем зарегистрированного в Москве ООО «Франчфэмили» (доля в 75%). Это предприятие в 2024 году имело 15,9 млн выручки и почти 0,8 млн чистой прибыли. Ему же принадлежит казанское ООО «Ярдс», а через него — екатеринбургское ООО «Мивино», с которым сейчас несколько предпринимателей судятся по поводам, которые у читателя могут вызвать ассоциации с претензиями коммерсантов к ООО «Франчброкер».
6 марта 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в пользу Анастасии Чистяковой, которая в 2024 году заключила с ООО «Мивино» лицензионный договор о передаче секрета производства мороженого и заплатила за этот секрет 600 тысяч рублей. Изучив переданную ей документацию, предпринимательница заподозрила, что никакого секрета ей вовсе и не раскрыли, и справедливость этих подозрений ей подтвердил специалист, выдавший заключение о том, что сведения, переданные ей ООО «Мивино», имеются в общем открытом доступе в сети Интернет.
Суд согласился с этим заключением, а также учел, что в лицензионном договоре, заключенном между Чистяковой и ООО «Мивино» отсутствуют ссылки на патент либо свидетельство, подтверждающее регистрацию секрета производства ООО «Мивино». А документы и сведения, переданные Чистяковой по франшизе ООО «Мивино» «Сезонный бизнес по продаже крафтового и алкогольного мороженного», имеются в открытом доступе. Суд расторг лицензионный договор и взыскал с ООО «Мивино» в пользу Чистяковой паушальный взнос 600 тысяч рублей, расходы на оплату услуг специалиста в сумме 120 тысяч рублей, расходы по оплате услуг нотариуса 23,7 тысячи рублей и расходы на оплату государственной пошлины в 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
В Арбитражном суде Свердловской области сейчас находятся на рассмотрении четыре иска индивидуальных предпринимателей к ООО «Мивино» также желающих расторгнуть лицензионный договор о передаче секрета производства и вернуть уплаченные по нему суммы — от 540 до 650 тысяч рублей. Дальше всех продвинулось рассмотрение дела по иску индивидуального предпринимателя Василия Чупруна — суд назначил по делу судебную экспертизу. Приняты к рассмотрению исковые заявления предпринимательниц Оксаны Ким, Натальи Марчуковой и Жанны Богатыревой.
P.S. После выхода статьи «Реальное время» получило ответ на свой запрос из Прокуратуры РТ:
— На рассмотрении в отделе полиции №16 «Япеева» Управления МВД России по городу Казани находятся 19 материалов проверок по факту хищения свыше 10 млн рублей индивидуальных предпринимателей представителями ООО «Франчброкер» под предлогом оказания содействия в развитии бизнеса. Органом внутренних дел по указанным материалам проверок неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, отмененные в последующем прокуратурой Вахитовского района города Казани для проведения дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. Все материалы переданы для дальнейшей процессуальной проверки в следствие.
В настоящее время готовится проект представления в адрес министра внутренних дел Республики Татарстан об устранении нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, где наряду с другими нарушениями отражен факт волокиты по материалам в отношении ООО «Франчброкер».
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